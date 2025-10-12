सप्तरंग

पालकत्वाचा प्रवास : नेणिवेतून जाणिवेकडे

‘समृद्ध पालकत्व’ पुस्तक मुलांच्या विकासासाठी सजग पालकत्वावर मार्गदर्शन करते. आधुनिक कुटुंबव्यवस्थेत मुलांना योग्य संस्कार देण्याचे तंत्र सांगते.
Mindful Parenting

Mindful Parenting

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

किशोर बेडकिहाळ-editor@esakal.com

प्रत्येक मुलाला आपल्या पालकांकडून काय हवे असते? कसे वागणे अपेक्षित असते? यांसह सजग पालकत्वाशी निगडित विविध मुद्द्यांवर ‘समृद्ध पालकत्व’ या पुस्तकात मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
family
education
saptarang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com