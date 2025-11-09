ग्रंथ श्रेष्ठ ज्ञानदेवी

ऋचा थत्ते - rucha19feb@gmail.comसंत ज्ञानेश्वर माउलींची सातशे पन्नासावी जयंती आपण यंदा साजरी करतोय. वरवर पाहता केवळ एकवीस वर्षांचं आयुष्य; पण या एवढ्याशा अवधीत ज्ञानेश्वरी, हरिपाठ, चांगदेवपासष्ठी, अमृतानुभव या रूपाने जी सुवर्णाक्षरं उमटली, त्या तेजामध्ये आपण आजही न्हाऊन निघतोय आणि अनंतापर्यंत या ज्ञानसूर्याचा अस्त संभवत नाही, हेच खरं..एका दिवाळीच्या सुट्टीत आम्ही कोकणात ‘होम स्टे’चा आनंद लुटत होतो. सोलकढी, उकडीचे मोदक अशा पदार्थांचा आस्वाद घेऊन मी झोपाळ्यावर चांदणं झेलत बसले होते. आमच्यानंतर तिथे दोन कुटुंबे जेवायला बसली. वीस-बावीस वर्षांची मुलं असावीत त्यांची. आता पदवीनंतर काय अशा स्वरूपाची चर्चा चालू होती. मुलं आणि पालक कुणालाच नेमकी दिशा गवसत नव्हती. अनेक पिढ्या हेच चित्र पाहतोय आपण. मग घेतलेला निर्णय कधी चुकतो, कधी चुकून बरोबर येतो. अगदी निवृत्तीनंतरही आपल्याला काहीतरी वेगळंच करायचं होतं असं अनेकजण सांगतात. थोडक्यात आपला जन्म कशासाठी हे शोधण्यात बहुतेकांचा जन्म जातो. या लोकांची चर्चा अजून चालूच होती. इतक्यात पडवीतल्या कपाटवजा शोकेसमध्ये ‘ज्ञानेश्वरी’ दिसली आणि मनात नेहमी येणारा विचार या निमित्ताने पुन्हा डोकावला..माउलींनी ज्ञानेश्वरी लिहिली ती वयाच्या सोळाव्या वर्षी. ज्या वयात आपण शिक्षण शाखेची निवड करत असतो आणि स्वतःच्या आयुष्याची पुढची दिशा ठरवण्याचं वय येतं, त्या वयात अवघ्या विश्वाला दिशा देऊन हा ‘बाप ज्ञानेश्वर’ समाधिस्थ झाला होता. खरंच, चमत्कार याहून वेगळा काय असतो!संतांनी ज्ञानदेवांचा केलेला गौरव आपल्या मनाला स्पर्शून जातो. संत तुकाराम महाराजांच्या शिष्या बहिणाबाई भागवत धर्ममंदिराच्या उभारणीचं चित्र रेखाटताना ‘ज्ञानदेवे रचिला पाया उभारले देवालया’ असं वर्णन करतात. तुकोबाराय म्हणतात - ‘ज्ञानियांचा राजा गुरू महाराव। म्हणती ज्ञानदेव तुम्हा ऐसे॥’ संत एकनाथ महाराजांचे शब्दही असेच भावस्पर्शी आहेत-कैवल्याचा पुतळा। प्रगटला भूतळा।चैतन्याचा जिव्हाळा। ज्ञानोबा माझा॥संत जनाबाई तर त्यांच्याशी विविध नाती जोडतात.ज्ञानाचा सागर। सखा माझा ज्ञानेश्वर।मरोनिया जावे। बा माझ्या पोटा यावे॥ असं म्हणून पुढे भाऊ म्हणूनही संबोधतात आणि जन्मोजन्मी दासी होऊन सेवा करण्याची इच्छाही व्यक्त करतात. आणि अर्थातच संत नामदेव ‘धन्य तो निधान ज्ञानदेव’ अशा शब्दात गौरव करतात. ज्ञानेश्वरीबद्दलचे त्यांचे उद्गार तर आपल्या मनावर कोरले गेलेच आहेत.‘नामा म्हणे ग्रंथ श्रेष्ठ ज्ञानदेवी।एक तरी ओवी अनुभवावी॥’.जर नामदेव महाराज ‘एक तरी ओवी अनुभवावी म्हणत असतील’ तर तो संपूर्ण ग्रंथ झिरपण्यासाठी आपल्याला किती जन्म घ्यावे लागतील, याचा अंदाज करणंही खरोखर अशक्य आहे.ज्ञानेश्वरी म्हणजेच ‘भावार्थदीपिका’. भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला सातशे श्लोकांची गीता सांगितली, त्याचा भावार्थ सांगत झालेला अलौकिक विस्तार म्हणजे ज्ञानेश्वरी हा पूज्य ग्रंथ.भगवद्गीतेची महती नेमकी समजून घ्यावी तर ज्ञानेश्वरीतून. अठराव्या अध्यायात माउली म्हणतात-गीता जाणा हे वाङ्मयी। श्रीमूर्ती प्रभूची॥गीता ही भगवंताची शब्दमय मूर्तीच आहे. खरंतर हे वाचतानाच आपल्याला ज्ञानेश्वरी ही ज्ञानदेवांची वाङ्मयीन मूर्ती असल्याचं जाणवायला लागतं.अशा या ज्ञानेश्वरीत ‘अवधान दीजे’ - अर्थात ‘इकडे लक्ष द्या’ असं माउली श्रोत्यांना अगदी कळकळीने सांगत रहातात. अर्थात अत्यंत नम्रपणे. स्वतः संतश्रेष्ठ आहेत, भगवद्गीता सामान्यांसाठी प्राकृतात आणत आहेत, तरीही वेळोवेळी स्वतःकडे लहानपण घेऊन श्रोत्यांना मोठेपण देतात. विनयाचे याहून मोठे उदाहरण ते काय.ज्ञानेश्वरीच्या शब्दलावण्याचे वर्णन करताना माउलींचेच शब्द साथ देतात. ‘अमृतातेही पैजा जिंके’ असाच गोडवा ज्ञानेश्वरी वाचतानाही आपण अनुभवतो..Pune Crime: पुण्यातील रस्त्यांवर गुंडगिरीचा माज; किरकोळ कारणांवरून हाणामारी, कोयत्याने वार करण्याचे प्रकार वाढले.आणि केवळ शब्द सुंदर आहेत असे नव्हे, तर गीतेतील सूत्र, विचार उलगडण्यासाठी माउलींनी दिलेले दृष्टान्त पाहून आपण भारावून जातो. म्हटलं तर इतकी साधी साधी उदाहरणं असतात, निसर्गात दिसणाऱ्याच गोष्टी असतात; पण त्याकडे इतक्या वेगळ्या दृष्टीनं पाहता येतं याचं नवल वाटतं आणि त्याचबरोबर आजही ते उदाहरण लागू होतं हेदेखील वैशिष्ट्य. म्हणूनच हा ग्रंथ शाश्वत आहे. अगदी चंद्र, सूर्य, दिवा, मेघ, नदी, समुद्र, आकाश, कमळ अशी उदाहरणं देत माउली कठीण विषय सोपा करून सांगतात.जसं, मनात ज्ञानाचा उदय झाला, की अज्ञान पूर्णपणे दूर होतं हे स्पष्ट करण्यासाठी माउली अगदी दैनंदिन आयुष्यातलं किती सुंदर उदाहरण देतात पाहा. पाचव्या अध्यायातील ती ओवी अशी-जैशी पूर्वदिशेचा राउळी। उदयाची सूर्ये दिवाळी।की येरीहि दिशा तिथेचि काळी। काळिमा नाही॥याचा अर्थ असा, की ज्याप्रमाणे पूर्वदिशेच्या राजवाड्यात सूर्योदयरूपी दिवाळी झाली असता त्याच वेळेला दुसऱ्याही दिशांतील काळोख नाहीसा होतो.हे वाचत असतानाच मन कसं प्रसन्न होतं. सूर्योदय होतो तो एकाच दिशेला. पूर्वेलाच; पण त्यामुळे दाही दिशा उजळून निघतात. फक्त पूर्वेला प्रकाश आणि इतरत्र अंधार असा अनुभव कधीच येत नाही.किती नेमकं उदाहरण! जे सर्वांना माहीत आहे, रोज अनुभवास येतं आणि यात बदल होण्याची कोणत्याच काळात शक्यता नाही..आणि हो, म्हटलं तर रोजची इतकी साधी घटना; पण माउलींची सौंदर्यदृष्टी पाहा तरी. रोजच्या सूर्योदयाला 'दिवाळी' म्हणणं यासाठी कल्पनेची भरारीही हवी आणि हृदयही तेवढं विशाल हवं. आपली दिवाळीची कल्पना म्हणजे नवे कपडे, दागिने, पक्वान्न... पण माउलींच्या दिव्य दृष्टीला दिसलं, ते दाही दिशांना लखलखणारं प्रकाशाचं सोनं! मनातलं तेज त्यांच्या शब्दाशब्दात प्रतिबिंबित होतं ते असं. त्यांच्या प्रत्यक्ष आयुष्यात दारिद्र्य, अवहेलना हे सगळं अनुभवत असताना सूर्योदयाला दिवाळी समजणं हे किती विलक्षण आहे.आपण नेहमी ऐकतो, की समाजाने इतकी वाईट वागणूक देऊनही त्याच समाजासाठी माउलींनी असे ग्रंथ लिहिले, विश्वासाठी पसायदान मागितलं; पण खरं सांगा, ज्ञानदेव तुमच्या आमच्यासारखी मनात अढी धरून राहतील का? शक्यच नाही. म्हणून तर आपण माउली म्हणतो! अगदी तान्ह्या बाळाची नखं कित्येकदा आईच्या चेहऱ्यावर ओरखड्याच्या रूपात आपण पाहतो. झोंबत नाही असं नाही; पण तरी ते तिला जाणवतही नाही आणि देवाकडे त्याच्यासाठीच प्रार्थना करते. माउलींनीही तत्कालीन समाजाचे ते ओरखडे असेच आपलेसे केले आणि विश्वासाठी मागणं मागितलं. आपणही ग्रंथश्रेष्ठ ज्ञानदेवीच्या कृपेचं चांदणं आपल्यावर कायम बरसत राहावं, असं मागणं मागूया. त्यासाठी माउलींची घराघरात असलेली ग्रंथरूपी मूर्ती शोकेसमधून बाहेर यावी. शब्द क्लिष्ट वाटले, तर अर्थ वाचावा, कधी सार वाचावं, कधीनिवडक ओव्यांचं पुस्तक हाती घ्यावं. त्यासाठी शोधही आपला आपणच घ्यावा. त्यातही आनंद गवसतो. सुरुवात केलीम्हणजे दडपण कमी होत जातं आणि गोडी वाढत जातेच. माउलींच्या शब्दांचं चिंतन आपल्या सर्वांचच मन प्रकाशमान करीत राहो, हीच माउलीचरणी प्रार्थना.(लेखिका निवेदिका-व्याख्यात्या आहेत.) 