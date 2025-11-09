ग्रंथ श्रेष्ठ ज्ञानदेवी

सप्तरंग

ज्ञानेश्वरी, हरिपाठ, अमृतानुभव या ग्रंथांच्या रूपाने वयाच्या अवघ्या २१ व्या वर्षांत अलौकिक ज्ञान देणारे संत ज्ञानेश्वर माउली हे आजही ‘ज्ञानसूर्य’ म्हणून समस्त जगाला दिशा देत आहेत.
संत ज्ञानेश्‍वर माउलींची सातशे पन्नासावी जयंती आपण यंदा साजरी करतोय. वरवर पाहता केवळ एकवीस वर्षांचं आयुष्य; पण या एवढ्याशा अवधीत ज्ञानेश्वरी, हरिपाठ, चांगदेवपासष्ठी, अमृतानुभव या रूपाने जी सुवर्णाक्षरं उमटली, त्या तेजामध्ये आपण आजही न्हाऊन निघतोय आणि अनंतापर्यंत या ज्ञानसूर्याचा अस्त संभवत नाही, हेच खरं.

