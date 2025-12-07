Sant Janabai Abhang : विठ्ठलभक्तीने कणखर झालेली संत जनाबाईंची अद्वितीय जीवनगाथा

सप्तरंग

Varkari Sampradaya Saints : संत जनाबाईंनी आपल्या 'नामयाची दासी' या नाममुद्रेतून कष्ट, दारिद्र्य आणि एकाकीपण सोसूनही विठ्ठलभक्ती आणि संतांच्या सान्निध्याच्या बळावर अलौकिक काव्यरचना केली, ज्यात विठ्ठलाला स्वतःचा लेखनिक आणि लेकुरवाळा माऊलीच्या रूपात पाहिले आहे.
माझं जातं फिरतं गं

विठ्ठला तुझ्या हातानं

असं कसं मी म्हणावं

मीच त्याला फिरवलं

संत जनाबाईंच्या एका चरित्राचं मुखपृष्ठ पाहताना हे शब्द सुचले. जनाबाई म्हटल्यावर दळण-कांडण करणारी जनी आणि हे कष्ट हलके करणारा विठ्ठल हेच चित्र आपल्या डोळ्यासमोर स्वाभाविकपणे उभं रहातं. कारण अर्थातच विठ्ठलाने जातं फिरवलं, जनीची वेणी-फणी केली, अशी शब्दचित्र आपल्या परिचयाची आहेत. जसं, ‘झाडलोट करी जनी। केर भरी चक्रपाणि॥’ पण विठ्ठलाची कामं इथेच संपत नाहीत, तर विठ्ठल जनाबाईंचा लेखनिकही आहे आणि त्याचं वर्णन जनी मोठ्या अभिमानानं करतेय. आणि या अभंगात कोणाचे लेखनिक कोण हेही ती सांगतेय.

