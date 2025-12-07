Sant Janabai Abhang : विठ्ठलभक्तीने कणखर झालेली संत जनाबाईंची अद्वितीय जीवनगाथा

ऋचा थत्ते - rucha19feb@gmail.comमाझं जातं फिरतं गं विठ्ठला तुझ्या हातानं असं कसं मी म्हणावं मीच त्याला फिरवलं संत जनाबाईंच्या एका चरित्राचं मुखपृष्ठ पाहताना हे शब्द सुचले. जनाबाई म्हटल्यावर दळण-कांडण करणारी जनी आणि हे कष्ट हलके करणारा विठ्ठल हेच चित्र आपल्या डोळ्यासमोर स्वाभाविकपणे उभं रहातं. कारण अर्थातच विठ्ठलाने जातं फिरवलं, जनीची वेणी-फणी केली, अशी शब्दचित्र आपल्या परिचयाची आहेत. जसं, ‘झाडलोट करी जनी। केर भरी चक्रपाणि॥’ पण विठ्ठलाची कामं इथेच संपत नाहीत, तर विठ्ठल जनाबाईंचा लेखनिकही आहे आणि त्याचं वर्णन जनी मोठ्या अभिमानानं करतेय. आणि या अभंगात कोणाचे लेखनिक कोण हेही ती सांगतेय. .ज्ञानेश्वर अभंग बोलिले ज्या शब्दां।चिदानंद बाबा लिही त्यांस॥निवृत्तीचे बोल लिहिले सोपाने।मुक्ताईची वचने ज्ञानदेवे॥आणि असं समकालीन संतांविषयी लिहित लिहित शेवटी ती म्हणतेय-चोखामेळ्याचा अनंतभट्ट अभ्यंग।म्हणोनी नामयाचे जनीचा पांडुरंग॥ही कल्पना किती विलक्षण आहे. महर्षी व्यासांचा लेखनिक जसा गणेश तसाच जणू जनाबाईचा लेखनिक पांडुरंग ही एका निरक्षर संत कवयित्रीची केवढी मोठी भरारी आहे. आपल्याकडे असलेल्या अलौकिक काव्यप्रतिभेची जनाईला कुठेतरी जाणीव आहे आणि कदाचित त्यामुळेच साक्षात पांडुरंगच नामयाच्या जनीचे अभंग लिहितो, असं ती आत्मविश्वासपूर्वक म्हणते. ‘नामयाची जनी’ किंवा ‘नाम्याची दासी जनी’ असा उल्लेख किंवा नाममुद्रा जनाबाईंच्या अभंगात आपल्याला सर्वत्र दिसते.‘दासी’ या शब्दात असलेले कष्ट, दारिद्र्य, एकाकीपण हे सगळं जनाबाईंच्या वाट्याला आलं; पण त्यामुळे दुःखी आणि निराश न होता, चिखलातून कमळ उगवावं तसं जनाबाईंचं मन विठ्ठलभक्तीने उमलून आलेलं आहे. वाईटातून चांगलं तेच कसं वेचावं हे जनाबाई त्यांच्या जगण्यातून आपल्याला शिकवतात..दमा आणि करुंड यांची लेक दामाशेटींच्या घरी आली. दिवसभर पडतील तेवढे कष्ट उपसावेत, उरलं सुरलं जेवावं, फाटकं नेसावं. कष्टांच्या बदल्यात मिळाला तो फक्त आसरा आणि दोन घास! ना पैसा, ना शिक्षण, ना कुणाची साथ. निराशाजनक अशीच परिस्थिती; पण हेच भोगणारी जनी अन्य स्त्रियांना बळ देत म्हणते- ‘स्त्री जन्म म्हणुनी न व्हावे उदास.’ हे बळ आलं कुठून? तर विठ्ठलभक्तीतून. आणि ही विठ्ठलभक्ती जनाबाईंना गवसली ती नामदेवांच्या घरी. संतांची मांदियाळी असलेलं हे घर. भजन, कीर्तन, नामस्मरण, अभंगरचना... सतत या वातावरणात राहून विठ्ठल त्यांचा श्वास झाला. अंगी असलेल्या प्रतिभेला भक्तिमार्ग गवसला. विठ्ठल सदैव सोबत आहे या भावनेनं, श्रद्धेनं त्यांचं आयुष्य उजळून निघालं. एकाकीपणाचा लवलेश राहिला नाही. ही जनी विठ्ठलाजवळ मन मोकळं करते, कधी 'विठ्या' संबोधून हक्कानं भांडतेही; पण हे सगळं विठ्ठलमय होणं कशामुळे घडून आलंय, तर नामदेवांच्या सान्निध्यामुळे. याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत जनाबाई म्हणतात.'जनी म्हणे जोड झाली विठोबाची।दासी नामयाची म्हणोनिया॥'असंच ज्ञानदेवांविषयी व्यक्त होताना जनाबाईंना काय सांगू नि काय नको असं होऊन जातं. 'ज्ञानाचा सागर। सखा माझा ज्ञानेश्वर॥' असं म्हणून याच अभंगात पुढे त्या ज्ञानदेवांना 'भाऊ' अशी साद घालून पुढच्या जन्मी त्यांनीच पोटी यावे, असं मागणं मागतात. आणि इतकंच नाही, तर शेवटी 'जावे वोवाळुनी। जन्मोजन्मी दासी जनी॥' अशा शब्दांत प्रेम आणि आपुलकीच्या जोडीने ज्ञानदेवांचा अधिकारही जाणून त्या जन्मोजन्मी दासी होऊन सेवा करण्याचीही इच्छा व्यक्त करतात..विठ्ठलासही त्या वेगवेगळ्या रूपात पाहतात. अर्थात 'माउली' हे त्याचं रूप आहेच. या संदर्भात त्यांच्या दोन प्रसिद्ध रचना पाठोपाठ आठवतात. पक्षी जाय दिगंतरा। बाळकांसी आणी चारा॥ असं म्हणून पुढे घार, वानर यांच्यातील मातृत्वाचे दाखले देत शेवटी म्हणतात - 'तैसी आम्हांसी विठ्ठल माये। जनी वेळोवेळां पाहे॥' असाच 'विठो माझा लेकुरवाळा' या अभंगातील 'लेकुरवाळा' शब्द मनाला कसा स्पर्शून जातो आणि एक सुंदर चित्र डोळ्यासमोर उभं राहतं. निवृत्तीदेव विठाईच्या खांद्यावर असून सोपानाने हात धरला आहे, पुढे ज्ञानेश्वर तर मागे लहानगी मुक्ताई, गोरोबा मांडीवर, बंका कडेवर, नामदेवांनी करंगळी धरलेली... अशा अनेक संतांचे नामोल्लेख येतात. हा अभंग वाचताना नेहमी जाणवणारी गोष्ट म्हणजे, रुढार्थाने विविध जातींमध्ये जन्मला आलेले हे संत; पण विठ्ठल त्यांची माउली आणि ही तिचीच लेकरं. म्हणजेच भेद मिटवणारा आणि वारकरी संप्रदायातील ऐक्य दर्शवणारा हा अभंग वाटतो. आजही वारीमध्ये याच ऐक्यभावनेचं दर्शन घडतं.सगुण रूपातील विठ्ठलाला भजणारी जनाई... कधी तिच्या अभंगात थेट वेदान्ताचं प्रतिबिंब दिसतं. 'ईशावास्यमिदं सर्वं' या मंत्राचीच आठवण करून देणारा हा जनाईचा अभंग-देव खाते देव पिते। देवावरी मी निजते॥मी सेवत असलेलं अन्नपाणी असो वा अंथरूण सर्वत्र भगवंताचा वास आहे.देव देते देव घेते। देवासवे व्यवहारिते॥दुकानात दिलेले पैसे, घेतलेली वस्तू, ही देवाणघेवाण करणारा दुकानदार साऱ्यातच देव आहे.देव येथे देव तेथे। देवाविणे नाही रिते॥देव अत्र, तत्र, सर्वत्र असून तो नाही अशी जागाच नाही.देवालाच कुणी 'परमात्मा' म्हणतं, कुणी 'वैश्विक प्राणशक्ती' म्हणतं किंवा आज ज्याला 'युनिव्हर्स' म्हणतात तो हाच 'जे पिंडी ते ब्रह्मांडी' असं म्हणत शेवटी जनाबाई म्हणतात - जनी म्हणे विठाबाई। भरुनि उरले अंतरबाही॥ त्या सर्वव्यापी परमात्म्याचं जनाबाईंना भावलेलं रूप विठ्ठलाचं. त्यामुळेच त्याचं स्मरण इथेही त्या करतात; मात्र विठ्ठल हा मूर्तीपुरता मर्यादित नाही, तर चराचरांत असलेल्या भगवंताचं एक रूप आहे हे त्या अगदी सोप्या शब्दांत इथे उलगडतात..विठ्ठल सोबत असल्याची जाणीव असो, देव चराचरात पाहणं असो किंवा त्याचा धावा करणं असो. जनी तिचं दळण कांडण करतच राहते. सर्वच संतांनी कर्तव्य करतच भक्तिमार्गाने वाटचाल केली. जनाबाई त्याला अपवाद नाहीत. म्हणूनच त्या म्हणतात 'दळिता कांडिता तुज गाईन अनंता' तुला आळवता आळवता माझे हात दळण कांडण करीतच राहतील किंवा असंही म्हणता येईल, की कितीही कामाचा डोंगर उपसायचा असो, मी तुझ्याशी सदैव जोडलेलीच राहीन.संत जनाबाईंचे अभंग वाचताना आपणही त्यांच्याशी नकळत जोडले जातो, एकरूप होतो आणि जनी, जनाई असा उल्लेख आप 