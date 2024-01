दृष्टिकोन : जुन्या-नव्याच्या संगमातून बलशाली समाजनिर्मिती!

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

जुन्या पिढीचा अनुभव आणि तरुण पिढीची ऊर्जा यांचा एकत्रितपणे उपयोग केल्यास एक बलशाली व समृद्ध समाज निश्चितपणाने घडू शकतो. म्हणूनच नव्या आणि जुन्या पिढीत समन्वय व सकारात्मक संवाद आवश्यक आहे.

ज्येष्ठ नागरिक समाजाचे खऱ्या अर्थाने ‘यंग सीनिअर्स’ आहेत, असे समाजाने मानायला हवे. ‘विचार बदला जीवन बदलेल’ हे सूत्र आजच्या पिढीने लक्षात घ्यायला हवे. (saptarang latest marathi article by rajaram pangavhane on Strong social formation through confluence of old new and new nashik news)