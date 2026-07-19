Premium|Satluj Movie Controversy : ‘सतलज’ सरकारला भीती कशाची?

प्रियदर्शन - saptrang@esakal.com‘सतलज’ चित्रपट इतिहासातल्या कटू घटनांची पुराव्यासह मांडणी करतो, त्यामुळे समाजातील अनेक घटक आणि राजकीय पक्ष अस्वस्थ झाले आहेत. त्याचबरोबर त्यावेळच्या प्रस्थापितांकडून हा चित्रपट दडपण्यासाठी याच्याविरोधात विविध कारवाया केल्या जात आहेत. या चित्रपटासंदर्भात घडणाऱ्या या बाबींमुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि देशाच्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या बाबी उपस्थित करायच्या नाहीत काय, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या साऱ्या प्रश्नांचा वेध...अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. पण या अधिकाराचा अर्थ केवळ बोलण्याचा, लिहिण्याचा किंवा स्वतःची मते मांडण्याचा अधिकार एवढाच मर्यादित आहे का? नागरिकांना एखादा चित्रपट पाहण्याचा, एखादे पुस्तक वाचण्याचा, एखादे गाणे ऐकण्याचा आणि त्या माध्यमातून स्वतःचे मत तयार करण्याचाही अधिकार या स्वातंत्र्यात अंतर्भूत आहे का? या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर पाहिल्यास ‘सतलज’ या चित्रपटावर घालण्यात आलेली अघोषित बंदी ही केवळ एका चित्रपटावरची बंदी नाही; ती प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारांवर झालेला थेट आघात आहे. ही बंदी विशेषतः धोकादायक यासाठी आहे की ती अधिकृतरीत्या जाहीर केलेली नाही. सरकारने किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांनी हा चित्रपट बंदी घातल्याची कोणतीही औपचारिक घोषणा केलेली नाही.झी-५ या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर ३ जुलैला हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला. मात्र अवघ्या दोन दिवसांनी, म्हणजे ५ जुलैच्या संध्याकाळी, कोणतीही स्पष्ट माहिती न देता तो अचानक हटवण्यात आला. झी-५ने फक्त एवढेच सांगितले, की काही ‘सध्याच्या घडामोडींमुळे’ (Current Developments) हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण त्या घडामोडी नेमक्या कोणत्या होत्या, हे सांगण्याचे टाळण्यात आले. आज या चित्रपटाभोवती सुरू असलेली चर्चा मुख्यतः दोन प्रश्नांवर केंद्रित आहे..इतिहासाचा शोध वेदनादायीपहिला प्रश्न असा आहे की, या चित्रपटात असे कोठले सत्य दाखवले गेले आहे की सरकार त्याबद्दल अस्वस्थ झाले? आणि दुसरा प्रश्न असा की, ते सत्य जनतेपर्यंत पोहोचणे देशहिताच्या विरोधात आहे का? परंतु या दोन्ही प्रश्नांपेक्षा अधिक गंभीर असा एक तिसरा प्रश्नही निर्माण होतो. एखादी बाब मग ती सत्य असली तरी देशहिताच्या विरोधात असू शकते का? जर एखादी ऐतिहासिक घटना खरी असेल, तर ती लोकांना सांगितल्यामुळे देशाचे नुकसान कसे होऊ शकते? समाजवादी विचारवंत डॉ. राममनोहर लोहिया यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे. ते म्हणत, ‘‘नद्यांचा आणि कुळांचा उगम शोधायला जाऊ नये; कारण मध्ये अनेकदा चिखल आणि गाळ सापडतो.’’ या वाक्याचा अर्थ असा की प्रत्येक इतिहास सुंदर नसतो. प्रत्येक परंपरेच्या मागे काही वेदनादायक वास्तव दडलेले असते. इतिहासाची नदीही अशीच असते.२५ हजार नागरिक गायबनदीच्या प्रवाहात अनेक ठिकाणी अशी सत्ये सापडतात जी आपल्याला अस्वस्थ करतात. काही घटना अशा असतात की त्या समजल्यावर आपण ज्या संस्था, व्यवस्था आणि सरकारांवर विश्वास ठेवला होता, त्यांच्याबद्दलच प्रश्न निर्माण होऊ लागतात. लोकशाहीत आपण सरकार, प्रशासन, पोलिस आणि न्यायव्यवस्था यांच्यावर विश्वास ठेवून जगत असतो. पण इतिहासातील काही घटना या विश्वासाला हादरे देतात. ‘सतलज’ हा चित्रपट अशाच एका वेदनादायक इतिहासाची आठवण करून देतो. चित्रपट हटवण्यात आला असला तरी त्याने एक गोष्ट पुन्हा लोकांसमोर आणली आहे. ती म्हणजे १९८४ ते १९९४ या दहा वर्षांच्या काळात पंजाबमध्ये दहशतवाद संपवण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले. हा चित्रपट मानवाधिकार कार्यकर्ते जसवंत सिंग खालरा यांच्या जीवनावर आधारित आहे. खालरा यांनी अत्यंत धाडसाने सरकारी नोंदी, स्मशानभूमींच्या नोंदवही, मृत्यूच्या नोंदी आणि इतर पुरावे गोळा करून एक धक्कादायक सत्य उघड केले. त्यांच्या संशोधनानुसार त्या दहा वर्षांत सुमारे २५ हजार लोकांना त्यांच्या घरांतून पोलिसांनी उचलून नेले. या लोकांना अटक झाल्याची कोणतीही अधिकृत नोंद नव्हती. त्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती देण्यात आली नाही. सरकारी कागदपत्रांमध्ये त्यांना ‘बेपत्ता’ म्हणून दाखवण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र त्यांची हत्या करण्यात आली आणि त्यांचे मृतदेह गुप्तपणे जाळण्यात किंवा पुरण्यात आले..दोन हजार पोलिसही गायबखालरा यांचा दावा एवढ्यावरच थांबत नव्हता. त्यांच्या मते, या बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सहभागी होण्यास नकार देणारे सुमारे दोन हजार पोलिस कर्मचारीही संशयास्पद परिस्थितीत मारले गेले. म्हणजेच, अन्यायाचा विरोध करणाऱ्यांनाही जगू दिले गेले नाही. जसवंत सिंग खालरा स्वतःही या अन्यायाविरुद्ध लढत राहिले. पण शेवटी त्यांनाच पोलिसांनी पळवून नेले. काही दिवस ते बेपत्ता होते. नंतर त्यांचा मृतदेह सापडला. ही घटना अत्यंत प्रतीकात्मक आहे. ज्या हजारो बेपत्ता लोकांचा शोध ते घेत होते, शेवटी ते स्वतःही त्याच यादीत सामील झाले. मात्र येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. पंजाबमध्ये घडलेल्या या न्यायबाह्य हत्या, लोकांना बेपत्ता करणे, त्यांची गुपचूप हत्या करून त्यांचे मृतदेह जाळणे किंवा पुरून टाकणे हे सर्व प्रकार पूर्णपणे अज्ञात किंवा गुप्त होते का? याचे उत्तर आहे ‘मुळीच नाही’.जुन्या जखमा ताज्या होतीलया घटनांबद्दलची बरीच माहिती यापूर्वीच सार्वजनिक झाली होती. विविध मानवाधिकार संघटना, पत्रकार, संशोधक आणि न्यायालयीन प्रक्रियांमधून या घटनांचा मोठा भाग आधीच लोकांसमोर आला होता. पंजाबने स्वतः या हिंसक दशकाच्या असंख्य जखमा सोसल्या आहेत. त्यामुळे त्या काळातील आठवणी आजही पंजाबच्या सामूहिक स्मरणातून पुसल्या गेलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत ‘सतलज’ हा चित्रपट काही नवीन इतिहास निर्माण करत नाही. तो फक्त आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या सत्याला अधिक व्यापकपणे समाजासमोर आणतो. ज्यांना या घटनांची माहिती नव्हती, त्यांच्यापर्यंत ती पोहोचवतो. मात्र प्रश्न असा आहे की, या घटना घडून जवळजवळ तीस वर्षे उलटून गेल्यानंतर हा चित्रपट भारतविरोधी किंवा फुटीरतावादी शक्तींना काही मदत करू शकतो का? लेखकाचे मत असे आहे की, जास्तीत जास्त एवढेच होऊ शकते की काही राष्ट्रविरोधी किंवा अतिरेकी प्रवृत्तीचे गट या चित्रपटाचा आधार घेऊन पंजाबमधील जुन्या जखमा पुन्हा कुरतडल्या जातील असे कृत्य करण्याचा प्रयत्न करतील आणि भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खराब करण्याचा प्रयत्न करतील. बहुधा याच शक्यतेच्या भीतीने सरकारने हा चित्रपट रोखण्याचा निर्णय घेतला असावा..‘देशहिता’चा बागुलबुवाचित्रपटाचा लेखक-दिग्दर्शक हनी त्रेहान याच ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाचा, पण मूलभूत प्रश्न विचारतो. ‘सरकारची ही भीती नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांपेक्षा मोठी आहे का?’ कारण, लोकांना सत्य माहितीच मिळणार नसल्यास लोकशाहीचा अर्थ काय उरतो?विडंबन असे की, त्या काळातही ‘देशहित’ या नावाखाली लोकांना न्याय नाकारण्यात आला. हजारो लोकांना न्यायालयीन प्रक्रियेविना ठार मारण्यात आले. आणि आज पुन्हा ‘देशहित’ या नावाखाली त्या घटनांची माहिती लोकांपासून लपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आज अनेक लोक या चित्रपटामुळे कोणत्या पक्षाला राजकीय फायदा होईल आणि कोणाला तोटा होईल, याची चर्चा करत आहेत. पण लेखकाच्या मते, हा प्रश्न दुय्यम आहे. खरा प्रश्न असा आहे की, भारतातील नागरिकांचे अधिकार दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहेत. याहूनही अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे राज्यघटनेने दिलेल्या न्यायप्रक्रियेवरच लोकांचा विश्वास कमी केला जात आहे. भारतीय राज्यघटना प्रत्येक व्यक्तीला न्यायालयीन सुनावणीचा अधिकार देते. कोणालाही गुन्हेगार ठरवण्याचा अधिकार केवळ न्यायालयाला आहे.राजकीय सोयीचा विचारमात्र अलीकडच्या काळात न्यायालयीन प्रक्रियेऐवजी ‘बुलडोझर न्याय’, ‘एन्काउंटर कुप्रवृती’ आणि पोलिसांकडून थेट कारवाई करण्याच्या प्रवृत्तीला लोकसमर्थन मिळताना दिसत आहे. अनेक ठिकाणी न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच घरे पाडली जातात. एन्काउंटरमध्ये संशयित व्यक्तींचा मृत्यू होतो. लोक त्याचे स्वागत करतात. लेखकाच्या मते, ही प्रवृत्ती कोणत्याही लोकशाही राष्ट्रासाठी धोक्याची घंटा आहे. कारण, न्यायालयीन प्रक्रियेऐवजी पोलिसांच्या निर्णयालाच अंतिम मानण्याची मानसिकता निर्माण होत आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पंजाबमध्ये पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या चित्रपटावर बंदी घातल्यामुळे कोणाला राजकीय फायदा होईल आणि कोणाला नुकसान होईल, याचे गणित सर्वच राजकीय पक्ष मांडत आहेत. विशेष म्हणजे, अधिकृत बंदी नसतानाही पंजाबमधील अनेक गावांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये हा चित्रपट गुप्तपणे दाखवला जात आहे. चित्रपट हटवल्यानंतर लगेचच अभिनेता दिलजीत सिंह दोसांझ यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले, ‘‘हा चित्रपट गुरिल्ला (छुप्या) पद्धतीने प्रदर्शित व्हायला हवा.’’ म्हणजेच, अधिकृत माध्यमांवर बंदी असली तरी लोकांपर्यंत तो पर्यायी मार्गाने पोहोचवला पाहिजे. लेखक मान्य करतो की, या चित्रपटामुळे अनेक कुटुंबांच्या जुन्या जखमा पुन्हा उघडू शकतात. कारण त्या काळात बेपत्ता झालेल्या हजारो लोकांच्या नातेवाइकांना आजही न्याय मिळालेला नाही.याच पार्श्वभूमीवर जसवंत सिंह खालरा यांच्या पत्नी परमजीत कौर खालरा यांनी अकाल तख्ताला आवाहन केले आहे, की पंजाबमधील बेपत्ता झालेल्या लोकांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र जनआयोग स्थापन करण्यात यावा. त्यांच्या मते, या घटनांचा अधिकृत सत्यशोधन झाला पाहिजे आणि पीडित कुटुंबांना न्याय मिळाला पाहिजे. परंतु येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. जसवंत सिंह खालरा यांच्या प्रकरणाचा किंवा ‘सतलज’ या चित्रपटाचा राजकीय फायदा नेमका कोणाला होणार? लेखक-दिग्दर्शकाच्या मते, सर्वप्रथम फायदा होऊ शकतो तो पंजाबच्या राजकारणात सध्या फारसा प्रभाव नसलेल्या दहशतवादी शीख संघटनांना. या संघटना पुन्हा एकदा पंजाबमध्ये आपले अस्तित्व मजबूत करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्या स्वतःची राजकीय ताकद अजमावतील आणि एखाद्या राजकीय पक्षाशी युती करण्याचाही प्रयत्न करतील..अकाली दलाची भूमिका महत्त्वाचीया ठिकाणी चित्रपटाचा लेखक एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारतो, ‘शिरोमणी अकाली दल आपले हरवलेले राजकीय महत्त्व पुन्हा मिळवण्यासाठी असा धोका पत्करेल का?’ अकाली दलाने अशा शक्तींशी हातमिळवणी केल्यास पंजाबमध्ये पुन्हा धार्मिक ध्रुवीकरण वाढू शकते. शीख मतदार एका बाजूला एकवटू शकतात. त्याच्या प्रतिक्रियेत हिंदू मतदारही मोठ्या प्रमाणावर भाजपच्या बाजूने उभे राहू शकतात. विशेषतः गेल्या काही वर्षांत भाजपपासून काही प्रमाणात दूर गेलेले मतदार पुन्हा तिच्याकडे वळू शकतात. दुसरीकडे, पंजाबमध्ये सध्या सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षाला आणि पुन्हा सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेसला या चित्रपटाचा फटका बसू शकतो का? लेखक सांगतो की, या दोन्ही पक्षांनी चित्रपटावर घालण्यात आलेल्या बंदीचा उघडपणे विरोध केला आहे. यामागील कारण म्हणजे त्यांना हे चांगले समजते की पंजाबमध्ये पुन्हा धार्मिक ध्रुवीकरण झाले, तर त्याचा सर्वाधिक राजकीय फायदा भाजप किंवा दहशतवादी गटांना होऊ शकतो. म्हणूनच पंजाबमधील सामाजिक सलोखा टिकून राहणे हेच त्यांच्या राजकीय हिताचे आहे.समाज गटात विभागलेलामात्र लेखक लगेचच आणखी एक गैरसमज दूर करतो. अनेकांना असे वाटते, की पंजाबमध्ये फक्त दोनच समाज आहेत ते म्हणजे हिंदू आणि शीख. पण वास्तव तसे नाही. शीख समाज स्वतः अनेक सामाजिक गटांमध्ये विभागलेला आहे. त्यामध्ये जाट शीखांचे राजकीय आणि सामाजिक वर्चस्व मोठे आहे. त्याचप्रमाणे हिंदू समाजही एकसंध नाही. त्यामध्ये दलित समाजाचा मोठा वाटा आहे. त्यांचे राजकीय हितसंबंध आणि मतदानाचे निर्णय इतर गटांपेक्षा वेगळे असतात. याशिवाय पंजाबच्या राजकारणात डेरांची (धार्मिक संस्थांची) भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. विविध डेरांचे लाखो अनुयायी आहेत. निवडणुकांमध्ये त्यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर पडतो. भाजपने यापूर्वीही या डेरांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता.लेखकाच्या मते, यावेळीही तो प्रयत्न सुरू आहे. लेखक पंजाबमधील बदललेल्या राजकीय वास्तवाचे आणखी एक उदाहरण देतो. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत खडूर साहिब मतदारसंघातून जसवंत सिंह खालरा यांच्या पत्नी परमजीत कौर खालरा यांचा पराभव झाला होता. मात्र २०२४च्या निवडणुकीत याच मतदारसंघातून अमृतपालसिंग विजयी झाले. विशेष म्हणजे, अमृतपालसिंग निवडणुकीच्या वेळी आसाममधील दिब्रुगड कारागृहात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएसए) बंदिस्त होते. या निकालावरून पंजाबच्या राजकारणात मोठे बदल होत असल्याचे स्पष्ट दिसते..चित्रपटावरही तोच ‘अन्याय’लेखकाचे म्हणणे असे आहे, की पुढील काही महिन्यांत सर्वच राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करतील. प्रत्येक पक्ष बेपत्ता झालेल्या लोकांच्या प्रश्नावर सहानुभूती व्यक्त करेल. प्रत्येक जण न्यायाची भाषा बोलेल. पण या चर्चेचे प्रत्यक्ष मतदानात किती रूपांतर होईल, हे सांगणे अत्यंत कठीण आहे. यानंतर लेखक लेखातील सर्वात प्रभावी प्रतिमा वापरतो. तो म्हणतो प्रतीकात्मकदृष्ट्या पाहिले तर ‘सतलज’ या चित्रपटासोबतही अगदी तेच घडले, जे त्यातील पात्रांसोबत घडले होते. चित्रपटातील अनेक लोकांना अचानक बेपत्ता करण्यात आले होते. तसाच हा चित्रपटही अचानक लोकांच्या नजरेआड करण्यात आला. जणू तो अस्तित्वातच नव्हता. मात्र लेखक स्पष्ट करतो की, प्रश्न केवळ एका चित्रपटाचा नाही. प्रश्न त्या नागरिकांच्या अधिकारांचा आहे, जे हळूहळू आणि शांतपणे आपल्याकडून हिरावून घेतले जात आहेत. तो पुढे आणखी एक उदाहरण देतो. अलीकडच्या काळात एसआयआर (Special Intensive Revision) या प्रक्रियेच्या नावाखाली लाखो लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. त्यांच्या नागरिकत्वावर संशय उपस्थित करण्यात आला. आता त्यांना विविध सरकारी योजनांपासूनही दूर ठेवण्याची तयारी सुरू असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. लेखकाच्या मते, हा देखील नागरिकांच्या अधिकारांवरच आघात आहे. त्यामुळे ‘सतलज’वरील बंदी केवळ एका चित्रपटाला रोखण्याचा प्रयत्न नाही. ती त्या इतिहासालाच लोकांपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे, ज्यामध्ये आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचाही काही प्रमाणात सहभाग किंवा अपयश दडलेले आहे.बंदी उत्सुकता वाढवतेपरंतु लेखक शेवटी एक अत्यंत महत्त्वाचा निष्कर्ष मांडतो. इतिहासात कधीही बंदी घालून एखादा विचार, पुस्तक, चित्रपट किंवा सत्य कायमचे थांबवता आलेले नाही. उलट, बंदीमुळे लोकांची उत्सुकता अधिक वाढते. कदाचित ‘सतलज’ हा चित्रपट कोणत्याही गाजावाजाशिवाय प्रदर्शित झाला असता, तर फार कमी लोकांनी तो पाहिला असता. पण आता त्याच्यावर बंदी आल्यामुळे संपूर्ण देशात त्याची चर्चा सुरू झाली आहे.आता प्रत्येकालाच एकच प्रश्न पडला आहे, तो म्हणजे या चित्रपटात असे कोणते सत्य आहे, ज्याला सरकार इतके घाबरते?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.