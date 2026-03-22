Jakobshavn Glacier Greenland : जेकबशावन हिमनदी; ग्रीनलँडच्या जलचक्राचा गतिमान प्रवास

उमेश झिरपे - umzirpe@gmail.comग्रीनलँडच्या शांत किनाऱ्यावर उभे राहून जर एखाद्याने समुद्रात पडणाऱ्या हिमखंडाचा आवाज ऐकला, तर एक गोष्ट स्पष्ट जाणवते, हिमनद्या स्थिर नसतात. त्या सतत प्रवासात असतात. पर्वतांपासून समुद्रापर्यंतचा हा प्रवास हजारो वर्षे चालतो आणि त्या प्रवासात पृथ्वीच्या जलचक्राचा एक महत्त्वाचा अध्याय लिहिला जातो. म्हणूनच जेकबशावनसारख्या हिमनद्या आपल्याला केवळ बर्फाचा साठा वाटत नाहीत; त्या पृथ्वीच्या जीवनप्रवाहाचा एक जिवंत भाग आहेत.हिमालयातील हिमनद्यांच्या सहवासात अनेक वर्षे घालवल्यानंतर मनात एक गोष्ट सतत जाणवत राहते, पृथ्वीवरील हिमाचा, बर्फाचा हा प्रवास केवळ एका पर्वतरांगेपुरता मर्यादित नाही. हिमालयातील गंगोत्री, खुम्बू किंवा मिलम यांसारख्या हिमनद्या जशा दऱ्यांमधून वाहताना दिसतात, तशाच प्रकारच्या; पण भौगोलिकदृष्ट्या पूर्णपणे वेगळ्या हिमनद्या पृथ्वीच्या ध्रुवीय प्रदेशांमध्येही आहेत. हिमालयात हिमनदी म्हणजे पर्वतांमधून उतरणारी गोठलेली नदी, तर ध्रुवीय प्रदेशात ती थेट महासागराशी संवाद साधणारी बर्फाची प्रचंड प्रवाही भिंत असते. या दूरच्या प्रदेशातील हिमनद्या आपल्या दैनंदिन आयुष्यापासून हजारो किलोमीटर दूर असल्या तरी त्यांचे अस्तित्व पृथ्वीच्या जलचक्राशी, समुद्रपातळीशी आणि हवामानाशी थेट जोडलेले आहे. म्हणूनच हिमनद्यांचा अभ्यास करताना हिमालयापलीकडे पाहणेही तितकेच आवश्यक ठरते. गेल्या दोन भागांमध्ये आपण पृथ्वीचे दक्षिण टोक असलेल्या, दक्षिण ध्रुव म्हणजेच अंटार्क्टिका खंडातील हिमनद्या, त्यांचा आपल्या जीवनावरचा परिणाम अनुभवला. यानंतर आपण वळूया उत्तर ध्रुवाकडे. .उत्तर ध्रुवाचा प्रदेश म्हणजे आर्क्टिक. अंटार्क्टिकाच्या उलट येथे मध्यभागी बर्फाच्छादित खंड नाही; तर एक महासागर आहे आणि त्याभोवती ग्रीनलँड, कॅनडा, अलास्का, रशिया आणि स्वालबार्ड या प्रदेशांमध्ये बर्फाचे विशाल साठे पसरलेले आहेत. या प्रदेशातील सर्वांत मोठा बर्फसाठा म्हणजे ग्रीनलँड. पृथ्वीवरील अंटार्क्टिकानंतरचा हा दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे हिमपत्र अथवा बर्फपत्र आहे. काही ठिकाणी या बर्फाची जाडी तीन किलोमीटरपर्यंत पोहोचते. हजारो वर्षे पडणाऱ्या हिमवर्षावामुळे तयार झालेला हा बर्फ हळूहळू गुरुत्वाकर्षणाच्या प्रभावाने किनाऱ्यांकडे सरकतो. या संथ प्रवासातून अनेक हिमनद्या तयार होतात. त्या पुढे समुद्राला मिळतात आणि या प्रक्रियेतून बर्फ महासागरात प्रवेश करतो.या सर्व हिमनद्यांमध्ये विशेष प्रसिद्ध आहे जेकबशावन हिमनदी. ग्रीनलँडच्या पश्चिम किनाऱ्यावर असलेली ही हिमनदी स्थानिक ग्रीनलँडिक भाषेत Sermeq Kujalleq म्हणून ओळखली जाते. ‘जेकबशावन’ हे नाव जवळच्या वसाहतीमुळे प्रचलित झाले. ग्रीनलँडच्या अंतर्गत बर्फपत्रातून सुरू होणारी ही हिमनदी पश्चिमेकडे सरकत डिस्को बे या विस्तीर्ण समुद्री खाडीत जाऊन मिळते. तिची लांबी साधारणपणे ६० ते ६५ किलोमीटर इतकी आहे; परंतु तिचे महत्त्व तिच्या लांबीपेक्षा तिच्या वेगामुळे अधिक आहे.जेकबशावन हिमनदी ही जगातील सर्वात वेगाने वाहणाऱ्या हिमनद्यांपैकी एक मानली जाते. काही काळ तिचा वेग दरवर्षी १० ते ७० किलोमीटरपर्यंत नोंदवला गेला आहे. हिमनद्यांच्या संदर्भात हा वेग अत्यंत मोठा आहे. बहुतेक हिमनद्या वर्षाला काही मीटर किंवा काहीशे मीटर सरकतात; पण जेकबशावनचा प्रवाह तुलनेने अत्यंत गतिमान आहे. ग्रीनलँडच्या अंतर्भागातील प्रचंड बर्फसाठा समुद्राकडे नेण्याचे काम ही हिमनदी मोठ्या प्रमाणावर करते..या हिमनदीचे सर्वात प्रभावी दृश्य म्हणजे समुद्रकिनाऱ्यावर तिच्या कड्यावरून तुटून पडणारे विशाल हिमखंड. हिमनदी समुद्राला भिडते तेव्हा तिच्या पुढील भागावर प्रचंड ताण निर्माण होतो. त्या ताणामुळे बर्फात मोठ्या भेगा पडतात आणि काही वेळाने संपूर्ण बर्फाचा कडा तुटून समुद्रात कोसळतो. या प्रक्रियेला ‘कॅल्विंग’ असे म्हणतात. या वेळी तयार होणारे हिमखंड अनेकदा इतके मोठे असतात, की त्यांचा आकार काही किलोमीटरपर्यंत असू शकतो. हे हिमखंड पुढे हिमनग बनून समुद्रात प्रवास करतात.या हिमनदीतून जन्म घेणारे हिमनग उत्तर अटलांटिक महासागरात दूरपर्यंत जातात. समुद्रातील प्रवाह त्यांना दक्षिणेकडे घेऊन जातात आणि कधी कधी ते जहाजांच्या मार्गातही येतात. १९१२मध्ये ‘टायटॅनिक’ जहाज ज्या हिमनगावर आदळले, तो हिमनग ग्रीनलँडच्या अशाच एखाद्या हिमनदीतून तुटून आलेला असावा, असे अनेक संशोधक मानतात. त्यामुळे ग्रीनलँडच्या हिमनद्यांचा अभ्यास समुद्री वाहतुकीच्या सुरक्षिततेसाठीही महत्त्वाचा ठरतो.गेल्या काही दशकांत जेकबशावन हिमनदीवर मोठ्या प्रमाणावर संशोधन झाले आहे. उपग्रह चित्रे, हवाई सर्वेक्षण आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय निरीक्षण यांच्या साहाय्याने या हिमनदीतील बदल मोजले जात आहेत. १९९० नंतर या हिमनदीच्या गतीत वाढ झाल्याचे दिसून आले. त्याचबरोबर तिच्या पुढील भागाचा मागे सरकण्याचा वेगही वाढला आहे. काही भागात हिमनदी दरवर्षी शेकडो मीटर मागे सरकत असल्याचे आढळले आहे. या बदलामागील प्रमुख कारण म्हणजे समुद्राचे तापमान. .Premium|Milam Glacier Trek : विस्मृतीत गेलेली 'मिलम हिमनदी' आजही का मानली जाते साहसप्रेमींसाठी सर्वात कठीण आव्हान?.आर्क्टिक महासागरातील पाणी हळूहळू उबदार होत आहे. हे उबदार पाणी हिमनदीच्या तळाशी पोहोचते आणि बर्फ वितळण्याचा वेग वाढवते. परिणामी, हिमनदी अधिक वेगाने समुद्राकडे सरकू लागते. याशिवाय वातावरणातील तापमान वाढल्यामुळे हिमनदीच्या पृष्ठभागावरही वितळण्याची प्रक्रिया वाढते; मात्र गेल्या काही वर्षांत संशोधकांनी या हिमनदीबाबत एक वेगळी आणि रोचक बाबही नोंदवली आहे. नासाच्या अभ्यासानुसार २०१६ ते २०१८ या काळात जेकबशावन हिमनदीचा वेग काही प्रमाणात मंदावल्याचे दिसून आले. यामागे एक अनपेक्षित कारण होते. अटलांटिक महासागरातून येणाऱ्या तुलनेने थंड पाण्याच्या प्रवाहामुळे डिस्को बे परिसरातील समुद्राचे तापमान काही काळासाठी कमी झाले. समुद्रातील हे थंड पाणी हिमनदीच्या तळाशी पोहोचल्याने वितळण्याचा वेग काहीसा मंदावला आणि हिमनदीची गतीही तात्पुरती कमी झाली. वैज्ञानिकांच्या दृष्टीने हा शोध महत्त्वाचा आहे, कारण यावरून हिमनद्यांच्या वर्तनावर केवळ वातावरणीय तापमानच नाही तर महासागरातील प्रवाह, पाण्याचे तापमान आणि समुद्री परिसंस्थेतील बदल यांचाही प्रभाव पडतो, हे स्पष्ट होते. तथापि, संशोधकांच्या मते हा बदल तात्पुरता असू शकतो. दीर्घकालीन हवामान बदलाचा कल अजूनही वितळण्याकडेच झुकलेला आहे, त्यामुळे ग्रीनलँडच्या हिमनद्यांचे भविष्य समजून घेण्यासाठी सातत्याने निरीक्षण करणे अत्यंत आवश्यक ठरते.एकदा एका वैज्ञानिकाने जेकबशावन हिमनदीच्या कड्यावर उभे राहून लिहिले होते, की त्या ठिकाणी उभे राहणे म्हणजे पृथ्वीच्या प्राचीन इतिहासाचा आवाज ऐकण्यासारखे आहे. दूरवरून येणारा बर्फाचा मंद आवाज सुरुवातीला वाऱ्यासारखा वाटतो. काही क्षणांनी अचानक मोठा तडा जातो आणि बर्फाचा विशाल कडा समुद्रात कोसळतो. त्या क्षणी समुद्राच्या पृष्ठभागावर मोठ्या लाटा उठतात आणि काही मिनिटांत नवीन हिमनग जन्म घेतो.ग्रीनलँडमधील स्थानिक इन्युइट समुदायालाही या बदलांची जाणीव आहे. त्यांचे जीवन समुद्र, बर्फ आणि शिकारीवर अवलंबून आहे. त्यांच्या अनुभवातून हिमनद्यांमधील बदल अधिक स्पष्ट दिसतात. अनेक स्थानिक सांगतात, की त्यांच्या लहानपणी हिमनदी समुद्राच्या अधिक जवळ होती. आज ती काही किलोमीटर मागे सरकलेली दिसते..जेकबशावन हिमनदीचे महत्त्व जागतिक स्तरावरही आहे. ग्रीनलँडमधील बर्फ समुद्रात मिसळला की समुद्रपातळी वाढण्यास हातभार लागतो. वैज्ञानिकांच्या मते ग्रीनलँडमधील संपूर्ण बर्फ वितळला तर समुद्रपातळी सुमारे सात मीटरने वाढू शकते. अर्थात ही प्रक्रिया हजारो वर्षे घेईल; पण तिची सुरुवात आज दिसू लागली आहे. तरीही या हिमनदीकडे केवळ संकटाच्या दृष्टीने पाहणे योग्य नाही. हिमनदी नैसर्गिक चक्राचा एक भाग आहे. हजारो वर्षे साठलेला बर्फ हळूहळू समुद्रात मिसळतो आणि पुन्हा पाण्याच्या जागतिक चक्रात सामील होतो. हिमालयातील हिमनद्या जशा महान नद्यांना जन्म देतात, तशाच ध्रुवीय प्रदेशातील हिमनद्या महासागराच्या संतुलनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.ग्रीनलँडच्या शांत किनाऱ्यावर उभे राहून जर एखाद्याने समुद्रात पडणाऱ्या हिमखंडाचा आवाज ऐकला, तर एक गोष्ट स्पष्ट जाणवते, हिमनद्या स्थिर नसतात. त्या सतत प्रवासात असतात. पर्वतांपासून समुद्रापर्यंतचा हा प्रवास हजारो वर्षे चालतो आणि त्या प्रवासात पृथ्वीच्या जलचक्राचा एक महत्त्वाचा अध्याय लिहिला जातो, म्हणूनच जेकबशावनसारख्या हिमनद्या आपल्याला केवळ बर्फाचा साठा वाटत नाहीत; त्या पृथ्वीच्या जीवनप्रवाहाचा एक जिवंत भाग आहेत.(लेखक ज्येष्ठ गिर्यारोहक, गिरिप्रेमी आहेत.) 