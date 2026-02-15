Marathi Book : सेक्युलॅरिझम, धर्मस्वातंत्र्य आणि समान नागरी कायदा; शेषराव मोरे यांचा अभ्यासपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित

गणाधीश प्रभुदेसाई - ganadhish.prabhudesai@esakal.com‘सेक्युलॅरिझम, धर्मस्वातंत्र्य आणि समान नागरी कायदा’ हा ज्येष्ठ विचारवंत व लेखक शेषराव मोरे यांचा बहुप्रतीक्षित ग्रंथ नुकताच प्रकाशित झाला. ‘राज्यघटनेतील ‘सेक्युलॅरिझम’ व ‘धर्मस्वातंत्र्य’ यांचा अप्रिय, पण सत्य अर्थ समजून घेऊ इच्छिणाऱ्या जिज्ञासू व अभ्यासू तरुणांना, विद्यार्थ्यांना हा ग्रंथ अर्पण...’ या पुस्तकाच्या अर्पणपत्रिकेतील ओळी लेखक शेषराव मोरे यांची पुस्तक लिहिण्यामागची भूमिका स्पष्ट करतात. या विषयावर अभ्यासपूर्ण विवेचन होण्याची असलेली गरज अधिक अधोरेखित करतात. मोरे यांचा आजपर्यंतचा साहित्यप्रवास लक्षात घेता याही पुस्तकाच्या निर्मितीमागील त्यांचे कष्ट व ध्यास वाचकाला पुन्हा एकदा थक्क करतो. नुसत्या संदर्भ ग्रंथसूचीवर नजर टाकली, तरी किती खोलवर अभ्यास करून पुस्तकाची मांडणी केली आहे ते कळते. व्हॉट्सॲप विद्यापीठातून व्यक्त होणाऱ्यांनी व आपली मते बनवणाऱ्यांनी हे पुस्तक वाचणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण सेक्युलॅरिझम, धर्मस्वातंत्र्य आणि समान नागरी कायदा हे तीन विषय वाटतात तेवढे वरवरचे नसून त्यांचा गाभा समजून घेतल्याशिवाय कोणीही आपली मते तयार करू नये, हे पुस्तक वाचल्यावर अधिक प्रकर्षाने जाणवते. .पुस्तकाच्या नावातील तीन शब्दांपैकी एक ‘सेक्युलॅरिझम’ हा इंग्रजीत आहे व बाकी ‘धर्मस्वातंत्र्य’ आणि ‘समान नागरी कायदा’ हे दोन मराठीत आहेत. कारण लेखक म्हणतात, ‘‘सेक्युलॅरिझम ही संज्ञा नसून संकल्पना आहे. त्यामुळे त्याचा अर्थ कोणत्याही एका मराठी शब्दाने व्यक्त होऊ शकत नाही. या संकल्पनेवर अनेकांनी ग्रंथ लिहिले आहेत, पण ते लिहिताना या संज्ञेचे ऐतिहासिक उगमस्थान असणाऱ्या युरोपातील एकाच ख्रिश्चन धर्माची धर्मसंस्था आणि राज्यसंस्था यांच्यातील संघर्षातून तो कसा निर्माण झाला, हे सांगितले व त्या अर्थाने तो भारतासाठी लागू केला आहे. हे चूक आहे.’’ यासंबंधी जाणून घेण्यासाठी आपल्याला या पुस्तकाचा आधार घ्यावाच लागेल. घटनेतील सेक्युलॅरिझम शब्दाचा अंतर्भाव, वादाची सुरुवात, सेक्युलर राज्याचा स्वीकार, सेक्युलॅरिझमवरील हिंदुत्वनिष्ठांचे आक्षेप, सेक्युलॅरिझमवरील मुस्लिमनिष्ठांचे आरोप, धर्माचा पाया : धर्मशास्त्र, गैरसमज आदी विविध उपप्रकरणातून ‘सेक्युलॅरिझम’ची प्रभावी व अभ्यासपूर्ण मांडणी करण्यात लेखक यशस्वी ठरले आहेत.‘‘समान नागरी कायद्याचा पाया सेक्युलॅरिझम व धर्मस्वातंत्र्य यांच्या अर्थावरच आधारलेला आहे. यासाठी दोन्हीही संकल्पनांचा घटनात्मक अर्थ समजून घ्यावा लागतो. घटनेला अभिप्रेत असलेला ‘धर्मा’चा अर्थ आपण मानतो त्या लौकिक अर्थापेक्षा वेगळा आहे...’’ असे म्हणणाऱ्या लेखकाने या विषयाचेही तथ्यावर आधारित सविस्तर विवेचन केलेले आहे. एकूण १६ प्रकरणांतून पुस्तकाची मांडणी केलेली आहे. सेक्युलॅरिझम : वादाची पार्श्वभूमी, वाढते महत्त्व, घटनेने दिलेले सशर्त धर्मस्वातंत्र्य, घटनेने न दिलेले धर्मस्वातंत्र्य : कलम २५(२), ‘धर्म’ आणि ‘सेक्युलर’ संज्ञांचा घटनाप्रणित अर्थ, ‘धर्मा’च्या अर्थाचे ऐतिहासिक निवाडे, हिंदू व मुस्लिम कायद्यांत सुधारणांचे प्रयत्न, घटना समितीत काय चर्चा झाली, समान नागरी कायदा : ऐतिहासिक निवाडे, समान नागरी कायदा : विरोधकांची भूमिका, उत्तराखंडचा समान नागरी कायदा २०२४, समान नागरी कायद्याचाच भाग : वक्फ कायदा, धर्माच्या ‘आवश्यक’ भागाची अनावश्यक चर्चा, मराठीतील प्रतिशब्द व काही गैरसमज आदी प्रकरणांतून सोप्या पद्धतीने विषयाच्या खोलपर्यंत वाचकांना नेण्याचे लेखकाचे प्रयत्न सफल झाले आहेत..New Marathi books : नव्या मराठी पुस्तकांचे स्वागत: अज्ञात कथा, शौर्यगाथा आणि जीवनाचे रंग.केंद्र सरकारने वक्फ कायद्यात दुरुस्त्या करून त्या २०२५ पासून अंमलात आणल्या. सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी अनेक याचिका दाखल झालेल्या आहेत. ‘वक्फ कायदा’ हा समान नागरी कायद्याचाच (घटना : कलम ४४) भाग आहे आणि यावर आता चर्चा झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा लेखकाने व्यक्त केली आहे. या पुस्तकाच्या रूपाने त्यांची ही अपेक्षा पूर्ण होईल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.समाजाचे, राष्ट्राचे व आपण सर्वांचे कल्याण करणे हाच घटनेचा हेतू असतो. यासाठीच कायदे करण्याचे अधिकार लोकप्रतिनिधींना दिलेले आहेत. यालाच ‘सेक्युलॅरिझम’ म्हणतात. आणि त्यात त्यांनी चूक केली तर त्यांना बदलण्याचा अधिकार आपल्याला आहे. यालाच ‘लोकशाही’ म्हणतात. समान नागरी कायदा केला, तरी तो आपल्या सर्वांच्या हितासाठीच केला जाणार, तेव्हा आपल्या धर्मात जे चांगले आहे ते शिल्लक राहणारच आहे. पूर्वी चांगले-वाईट ठरविण्याचा अधिकार धर्माचार्यांना होता. तो आता लोकप्रतिनिधींना आहे एवढेच, असे लेखकाने ‘अधिकार असणे आणि वापरणे’ या उपप्रकरणात म्हटले आहे..धर्मस्वतंत्र्य अनिर्बंध नाही. ते कलम २५(१) मधील चार अटींच्या आधीन आहे. म्हणजे देवापेक्षा राष्ट्रपती, धर्मपंथापेक्षा राज्यघटना श्रेष्ठ आहे. खरे म्हणजे आता आपली राज्यघटना हाच आपला सर्वश्रेष्ठ धर्मग्रंथ आहे. राज्यघटनेने परमेश्वराला सार्वभौम मानलेले नाही, जनतेला सार्वभौम मानलेले आहे. घटनात्मक सेक्युलॅरिझम, घटनेने दिलेले धर्मस्वातंत्र्य, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याचे धर्मग्रंथापेक्षा अधिक असलेले श्रेष्ठत्व आपण समजून घेणार आहोत काय?...पुस्तकाच्या शेवटी लेखकाने विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर ज्यांना द्यायचे आहे त्यांनी हे पुस्तक वाचलेच पाहिजे.थोडक्यात सेक्युलॅरिझम, धर्मस्वातंत्र्य आणि समान नागरी कायदा यामध्ये रुची असलेल्यांसाठी व अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे पुस्तक एक महत्त्वपूर्ण व अनोखा दस्तावेज आहे. संदर्भग्रंथ म्हणून प्रत्येकाच्या संग्रही असावे असे हे पुस्तक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on 