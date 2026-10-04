S G Vasudev’s Artistic Journey : एस. जी. वासुदेव यांचा कलाप्रवास; चित्रकलेपलीकडे कलावंतांची पिढी घडवणारे योगदान

हर्ष भटकळकोणत्याही मुक्कामापर्यंत पोहोचणे हे एस. जी. वासुदेवांचे उद्दिष्ट कधीच नव्हते. आता वयाची ऐंशी वर्षे उलटली, तरी ते पेंटिंग आणि ड्रॉइंगसोबत कोलाज जमवत असतात आणि हे करताना ते पुनरावृत्ती टाळतात. कलात्मक स्वातंत्र्य हेच त्यांना हवे. त्यांच्या दीर्घकालीन कार्यकाळाकडे पाहता त्यांच्यातले सुसंगत असे सातत्य दिसून येते. त्याच वेळी त्यांच्यातील एक वेगळा आविष्कार लक्षात येतो. इतर कलावंतही मोठे होतील याची काळजी घेणारा असा हा एक कलावंत आहे.एस. जी. वासुदेव हे फक्त चित्रकार नव्हते. त्यांनी इतर चित्रकारांना जोपासणाऱ्या संस्था निर्माण केल्या आणि ही कला रोजच्या सांस्कृतिक जीवनाशी जोडलेली राहील याची खात्री केली. भारतीय दृश्यकलेतील एक ज्येष्ठ व्यक्ती म्हणून एस. जी. वासुदेव यांना विशेष स्थान आहे. गेली साठ वर्षे त्यांच्या कलाकृती ह्या त्यातील पुन्हा पुन्हा दिसणाऱ्या वृक्ष, प्रेमिक आणि रंगकर्मी सारख्यांच्या आकृतिबंधामुळे सहज परिचयाच्या झाल्या आहेत. तरीही त्यांचा फक्त एक चित्रकार म्हणून निर्देश करणे म्हणजे त्यांच्या फार मोठ्या योगदानाकडे डोळेझाक करणे ठरेल. त्यांची चित्रकला ही लक्षणीय आहेच, परंतु त्यांनी चोलामंडल ह्या कलावंतांच्या नगराची योजना करून तरुण चित्रकारांच्या अनेक पिढ्यांना स्फूर्तिदायक असे काम केले आहे. चोलामंडल हे तमिळनाडूमधील एक महत्त्वाचे सांस्कृतिक केंद्र झाले आहे. त्यांच्याशी बोलताना लक्षात येते, की दृश्यकला ही त्यांच्यासाठी नेहमीच वैयक्तिक यशापयशाची बाब राहिलेली नाही तर एकूण कलाप्रेमी समाज बनवण्याची, ज्यात सृजनप्रक्रिया भरभराटीला पोहोचेल..चामुंडी हिल मागील कथावासुदेव यांना औपचारिकरीत्या कलाविश्वाशी परिचय होण्यापूर्वीच ते गोष्टी ऐकतच लहानाचे मोठे झाले. आईकडून ते म्हैसूरचे. त्यांचे आजोबा जवळजवळ चाळीस वर्षे चामुंडा हिलचे मॅनेजर होते. दरवर्षी दसऱ्याला त्यांचे कुटुंब तिथे जाण्याचा परिपाठ होता. त्यांची आई ही दसऱ्याचे तपशीलवार देखावे तयार करत मोठ्या झाल्या होत्या. त्याच पद्धतीचे टॅब्लो दरवर्षी म्हैसुरमध्ये तयार करत असत. त्या प्रक्रियेत वासुदेव यांची कल्पनाशक्ती नकळत घडत गेली. ‘माझे आजोबा उत्तम कथाकार होते. आम्ही बाजारात हिंडता हिंडता ते महाभारतातील गोष्टी अशा काही सांगत जणू त्या प्रत्यक्षात डोळ्यासमोर घडताहेत.’ आता पाहता बालपणी ऐकलेल्या या कथा अनेक वर्षांनंतर त्यांच्या ‘थिएटर ऑफ लाइफ’ या विख्यात चित्रमालिकेत दिसतात असे त्यांना वाटते. चित्रे रंगवण्याआधीपासून ते कल्पनाविश्वात रमत होते.त्यांच्या शाळेत चित्रकलेला फारसे महत्त्व नव्हते. शिक्षकांची आणि विख्यात व्यक्तींची व्यंगचित्रे करण्यात त्यांना मजा येत असे. ऑलिव्हर हार्डी या लोकप्रिय लॉरेल - हार्डी या जोडीपैकी एका विनोदी नटाचे अर्कचित्र यांच्या मृत्यूनंतर एका कानडी भाषेतल्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले. हा त्यांचा छापील माध्यमातून प्रथम प्रवेश. त्यांच्या आई-वडिलांना मात्र आपल्या मुलासाठी वेगळीच महत्त्वाकांक्षा होती. बहुतेक मध्यम वर्गातील तत्कालीन कुटुंबाप्रमाणे त्यांनाही आपल्या मुलाने सायन्सला जावे असे वाटत होते. परंतु एक परिचित असे भेटले, की त्यांना वासुदेव यांच्या ड्रॉइंगमध्ये काही खास जाणवले, त्यामुळे हे निर्णय बदलले.पणिकर अध्यापकव्यंकटाचलम या एका कलासमीक्षकांनी वासुदेवच्या रेखाचित्रांकडे पाहून त्यांना मद्रासच्या गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड क्राफ्टमध्ये जाण्याचा आग्रह केला. त्यांच्या शिफारस पत्रासह वासुदेव के.सी.एस. पणिकर या विख्यात कलावंतांना भेटले. पणिकर यांनी त्या शिफारस पत्राकडे नीट पाहिलेही नाही. त्यांनी वासुदेव यांना प्रवेश परीक्षेला बसायला सांगितले. ‘मी तोपर्यंत एकही पूर्णचित्र रेखाटले नव्हते,’ वासुदेव हसत कबूल करतात.तरी ते परीक्षेला बसले आणि उत्तम श्रेणीत उत्तीर्ण झाले. त्यांचे शिक्षण वर्गात बसून शिकण्याच्या पारंपरिक पद्धतीपेक्षा हे अधिक होते.‘इथं काही शिकवलं असं जात नसे, आम्ही शिकलो ते पाहूनच.’ विद्यार्थी पेंटिंग, मातीचे शिल्प, सिरामिक्स, एनामल, बाटिक, लाकूड काम अशा निरनिराळ्या विभागांतून मोकळेपणाने त्यांना औत्सुक्य वाटेल अशा कल्पना साठवून ठेवायचे. पणिकर हे अनुकरणापेक्षा प्रयोग करण्यास उत्तेजन देत आणि विद्यार्थ्यांना हव्या त्या माध्यमातून काम करायची मोकळीक ठेवत. ‘ते एक प्रकारचं गुरु-शिष्य नातंच होतं.’ त्यांचे सांगणे हे फक्त पेंटिंगपुरते मर्यादित नव्हते. ते विद्यार्थ्यांना पुन्हापुन्हा आठवण करून देत, की कलाकाराला स्वातंत्र्य हवे ते फक्त कलेच्या क्षेत्रात नव्हे तर आर्थिक बाबतीतसुद्धा. याचा वासुदेव यांच्या आयुष्यावर अखेरपर्यंत परिणाम राहणार होता..Premium|AlphaFold Protein Structure Prediction : अल्फाफोल्डची जग बदलणारी कहाणी.चोलामंडलचे स्वप्न१९६०च्या दशकात भारतात कलावंत म्हणून जगणे हे कठीण होते. आर्ट गॅलरी फार थोड्या होत्या. संग्राहक तर नव्हतेच म्हणता येईल आणि समकालीन कलेवर सुजाण लेखन क्वचितच होत असे. फक्त पगारी कामावरच अवलंबून न राहता वासुदेव आणि त्याचे काही सहाध्यायी यांनी पेंट करत करत उदरनिर्वाह कसा करता येईल, यासाठी मार्ग शोधायला सुरुवात केली. पणिकरांनी सांगितल्यानुसार कलाकारांना आर्थिक स्वावलंबन हवेच हे लक्षात घेऊन त्यांनी बाटिक, एनामल, सिरामिक्स सारख्या उपयोजित कलाकुसरी शिकून घेतल्या. त्यांनी बाटिक कामाचे प्रदर्शन भरवले. तेथे बहुतेक सर्व वस्तू विकल्या गेल्या. या यशस्वी प्रयोगामुळे तरुण कलावंतांचा विश्वास बळावला, की ते आता आपापले भविष्य घडवू शकतील, ह्या आत्मविश्वासातून ‘आर्टिस्ट हँडिक्राफ्ट्स असोसिएशन’ या संस्थेची स्थापना... त्यानंतर काही दिवसांनी ‘चोलामंडल आर्टिस्ट व्हिलेज’ ह्या कलावंतांनी कल्पिलेल्या संस्थेची स्थापना झाली आणि त्याचे व्यवस्थापनही कलावंतच करू लागले. या कलावंतांनी तिथे आपापले स्टुडिओ थाटले. इतकेच नव्हे तर तिथल्या आर्ट गॅलरीत त्यांच्या कलाकृती विकण्याची सोय करण्यात आली. ‘आम्ही स्वतंत्रपणे कलावंत म्हणून जगू शकतो हे सिद्ध झालं,’ वासुदेव म्हणाले. चोलामंडल येथे फक्त त्यांचे काम चालत नसे. तिथे एक प्रेक्षागृह बांधले गेले, गाण्याच्या आणि नृत्य कलावंतांना निमंत्रण देऊन त्यांचे कार्यक्रम त्या प्रेक्षागृहात होऊ लागले. ‘आर्ट ट्रेंड्स’ नावाचे नियतकालिक प्रसिद्ध होऊ लागले आणि ते निरनिराळ्या कलाप्रकारांना एकत्र आणणारे एक सांस्कृतिक केंद्र बनले.पेंटिंग आधी ड्रॉइंगवासुदेव यांनी बाटिक, सिरामिक्स, ताम्रशिल्प, काचेवरील रंगीतकाम, वस्त्रकला अशा अनेक माध्यमांतून काम केले असले, तरी ते स्वतःला मुख्यतः पेंटर मानतात. पेंटिंगच्या आधी रेखाचित्रे येते. ‘ड्रॉइंग ही एक स्वयंपूर्ण कला आहे; पेंटिंगसुद्धा स्वयंपूर्ण आहे.’ इतक्या वर्षांत त्यांची कला एका मागून एक अशा जोडल्या गेलेल्या मालिकेतून व्यक्त झाली आहे. त्यात शैलीतले बदल अचानक झालेले दिसत नाहीत. ‘फॅंटसी’ मालिके नंतर ‘मैथुना’ आणि नंतर गाजली ती ‘वृक्ष’ किंवा ‘ट्री ऑफ लाइफ’ ही चित्रे, त्याही नंतर ‘थिएटर ऑफ लाइफ’, ‘मॅनस्केप’ आणि ‘अर्थस्केप’. प्रत्येक चित्रगट हा आधीच्या संकल्पनेतून सहजपणे अवतरतो. ‘वृक्ष’ ही त्यांची विख्यात मालिकाचित्रे म्हटले तर एका अपघाताने निर्माण झाली. त्यांचा एक स्नेही म्हणाला, की त्यांचे एक पेंटिंग वृक्षजीवनासारखे आहे. त्यावरून वासुदेव यांना सुचले की वृक्ष ही प्रतिमा वापरून निरनिराळे धर्म आणि विविध सांस्कृतिक परंपरा यांचा शोध घेता येईल. जवळजवळ दहा वर्षे त्यांचे काम हे ‘वृक्ष’ या रूपकाभोवती घोटाळत होते. आज तर असे अनेक जण त्यांच्या नावाचा वृक्षांशी संबंध जोडतात. ‘लोकांना वाटतं की वासुदेव म्हणजे फक्त ‘वृक्षच’.’.पेंटिंग नव्हे तर सांस्कृतिक जोपासनावासुदेव यांच्या कर्तृत्वाचा सगळ्यात महत्त्वाचा पैलू हा त्यांच्या स्टुडिओतील कामाबाहेरचा आहे. गेली काही वर्षे ते कर्नाटकाच्या सांस्कृतिक जडणघडणीत व्यग्र झाले आहेत. पणिकर आणि दुसरे एक ज्येष्ठ कलावंत के. के. हेब्बर यांच्याकडून स्फूर्ती घेऊन त्यांनी नवीन शैक्षणिक पद्धतीला चालना दिली आहे, तरुण कलावंतांसाठी शिष्यवृत्ती सुरू केल्या आहेत आणि एकूणच दृश्यकलांच्या संस्थांना आधार दिला आहे. ‘अनन्य दृश्य’ अशा अनेक वर्षे चाललेल्या कार्यक्रमातून कलावंत आपल्या कामाबद्दल रसिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधू शकतात. ‘आर्ट पार्क’ या त्यांनी सुरू केलेल्या उद्योगांत नवीन कलावंत आपल्या कलाकृती प्रदर्शित करून ग्राहकांना स्वतः विकू शकतात. ‘या तरुण कलावंतांकडून मी बरंच काही शिकत असतो.’ बेंगळुरू येथील नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट येथे त्यांच्या व्यापक कार्याचे सिंहावलोकन करणारे प्रदर्शन भरले होते. त्यांच्या पेंटिंगसोबत, संगीत, नृत्य, नाट्य आणि विचारविनिमय या क्षेत्रांतील त्यांचे काम मांडून त्यांच्या एकूण कलात्मकतेचा स्फूर्तिपद परिचय घडत होता.अखंड शोधमहामारीच्या विलगीकरणाच्या दिवसांत देखील वासुदेव यांना नवीन दिशा सापडत होत्या. एका छोट्याशा खोलीत ते अडकले होते. त्यांना सापडले ते ‘कोलाज’ करणे, स्वतःच्या पेंटिंग आणि ड्रॉइंग मधून काही तुकडे काढून ते जोडणे आणि त्यातून सर्वस्वी नवीन रचना तयार करणे.त्यांना या प्रक्रियेत खूप मजा वाटू लागली. आता वयाची ऐंशी वर्षे उलटली तरी ते पेंटिंग आणि ड्रॉइंगसोबत कोलाज जमवत असतात आणि हे करताना ते पुनरावृत्ती टाळतात. कोणत्याही मुक्कामापर्यंत पोहोचणे हे वासुदेवांचे उद्दिष्ट कधीच नव्हते. कलात्मक स्वातंत्र्य हेच त्यांना हवे.त्यांच्या दीर्घकालीन कार्यकाळाकडे पाहता त्यांच्यातले सुसंगत असे सातत्य दिसून येते. त्या वेळी त्यांच्यातील एक वेगळा आविष्कार लक्षात येतो. इतर कलावंतही मोठे होतील याची काळजी घेणारा असा हा एक कलावंत आहे. त्यामुळेच कदाचित त्यांची पेंटिंग्ज एवढी जिवंत वाटतात. त्याच्या कलाकृतीतील पुन्हा पुन्हा दिसणाऱ्या झाडाप्रमाणे त्याची मुळे एकाच जागी घट्ट असली, तरी त्याच्या शाखा अनपेक्षित दिशेने वाढल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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