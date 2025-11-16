सप्तरंग

दुर्दम्‍य इच्‍छाशक्‍ती अन्‌ ऐतिहासिक यश

शीतल देवी हिने लहान वयामध्ये मोठी मजल मारली असली तरी तिचे ध्येय अद्याप पूर्ण झालेले नाही. २०२६ मधील आशियाई स्पर्धेमध्ये तसेच पुढे जाऊन ऑलिंपिकमध्ये तिला पदक पटकवायचे आहे.
जयेंद्र लोंढे jayendra.londhe@esakal.com

दुर्दम्य इच्छाशक्ती अन्‌ अपार मेहनतीच्या जोरावर आपण कुठलीही बाब साध्य करू शकतो, हे दाखवून दिले आहे जम्मू-काश्‍मीरच्या १८ वर्षीय शीतल देवी या कन्येने. जन्मल्यापासून दोन हात नसलेल्या शीतल देवी हिने अठराव्या वर्षांपर्यंत पॅरा क्रीडा स्पर्धांमध्ये नेत्रदीपक कामगिरी करीत भारताचा झेंडा दिमाखात फडकवला. यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात तिच्या शिरपेचात आणखी एक विक्रमी अन्‌ मानाचा तुरा रोवला गेला. आशियाई करंडक स्टेज थ्री या प्रतिष्ठेच्या तिरंदाजी स्पर्धेसाठी ती पात्र ठरली आहे. विशेष म्हणजे ती आता भारताच्या पॅरा (अपंग, दिव्यांग) संघामधून नव्हे तर सामान्य संघामधून खेळताना दिसणार आहे. हे नसे थोडके. भारताच्या सामान्य संघामधून खेळणारी ती आपल्या देशाची पहिलीच पॅरा ॲथलीट ठरली.

