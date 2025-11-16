जयेंद्र लोंढे jayendra.londhe@esakal.comमास्टरस्ट्रोकदुर्दम्य इच्छाशक्ती अन् अपार मेहनतीच्या जोरावर आपण कुठलीही बाब साध्य करू शकतो, हे दाखवून दिले आहे जम्मू-काश्मीरच्या १८ वर्षीय शीतल देवी या कन्येने. जन्मल्यापासून दोन हात नसलेल्या शीतल देवी हिने अठराव्या वर्षांपर्यंत पॅरा क्रीडा स्पर्धांमध्ये नेत्रदीपक कामगिरी करीत भारताचा झेंडा दिमाखात फडकवला. यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात तिच्या शिरपेचात आणखी एक विक्रमी अन् मानाचा तुरा रोवला गेला. आशियाई करंडक स्टेज थ्री या प्रतिष्ठेच्या तिरंदाजी स्पर्धेसाठी ती पात्र ठरली आहे. विशेष म्हणजे ती आता भारताच्या पॅरा (अपंग, दिव्यांग) संघामधून नव्हे तर सामान्य संघामधून खेळताना दिसणार आहे. हे नसे थोडके. भारताच्या सामान्य संघामधून खेळणारी ती आपल्या देशाची पहिलीच पॅरा ॲथलीट ठरली..शीतल देवी ही मूळची जम्मू-काश्मीर, किश्तवर येथील कन्या. आई, वडील, बहीण व भाऊ हे तिचे कुटुंब. वडील शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. भाऊ एका कंपनीत नोकरी करीत असून, लहान बहीण शिक्षण घेत आहे. शीतल देवी व तिरंदाजी यांच्या संगमाची स्टोरी वेगळीच आहे. ती आपल्या हाताशी संबंधित उपचारासाठी बंगळूर येथे गेली होती. यामध्ये यश मिळाले नाही. फिजिओकडून याबाबत मूल्यांकन करण्यात आले. हात नसतानाही शीतल देवी तीन खेळ खेळू शकते, असा सल्ला देण्यात आला, मात्र त्याआधीपर्यंत शीतल देवीचा खेळाशी काहीही संबंध नव्हता. तिला मनवण्यासाठी पाच ते सहा महिने लागले. .अखेर तिने खेळ खेळण्यासाठी होकार दिला. यामध्ये तीनपैकी एक खेळ तिरंदाजी होता. अखेर तिरंदाजीची निवड करण्यात आली. त्यानंतर तिने श्री माता वैष्णोदेवी श्रीन बोर्ड या ठिकाणी तिरंदाजीचे बाळकडू घेतले. तिरंदाजी हा खेळ खेळण्यासाठी मुळात हात महत्त्वाचे असतात, मात्र दोन्ही हात नसताना तिने या खेळाला पसंती दिली. खरेतर लहान वयामध्ये तिच्याकडून घेण्यात आलेला मास्टरस्ट्रोक होता. त्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांमध्ये या कन्येने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय झेप घेतली..शीतल देवीने आतापर्यंत पॅरालिंपिक, जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा, आशियाई स्पर्धा, आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धा या सर्व महत्त्वाच्या मालिकांमध्ये पदकांची कमाई करीत भारताचे नाव उज्ज्वल केले आहे. आशियाई पॅरालिंपिक समितीकडून तिची सर्वोत्तम युवा ॲथलीट म्हणून आणि जागतिक तिरंदाजी संघटनेकडून सर्वोत्तम पॅरा महिला तिरंदाज म्हणून निवडही करण्यात आली आहे. भारत सरकारचा मानाचा अर्जुन पुरस्कारही तिने पटकावला आहे. जगभरातील कित्येक खेळाडूंच्या कारकिर्दीला वयाच्या १८व्या वर्षी सुरुवातही होत नाही, अशा वयामध्ये तिने जग जिंकले आहे. तिचा आतापर्यंतचा प्रवास काबिल ए तारीफच ठरला आहे..निवड चाचणीत यशआशियाई करंडक स्टेज थ्री या स्पर्धेसाठी सोनीपत येथे निवड चाचणी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये ६० सामान्य तिरंदाजांनी सहभाग घेतला. यात शीतल देवी हिने तिसरा क्रमांक पटकावत आगेकूच केली. पात्रता फेरीमध्ये शीतल देवी हिने ७०३ गुणांची कमाई केली. पहिल्या टप्प्यात तिने ३५२ गुण कमावले. तसेच पुढील टप्प्यात तिला ३५१ गुण कमवता आले. अंतिम फेरीमध्ये तेजल साळवे हिने १५.७५ गुणांची कमाई करीत पहिल्या स्थानावर झेप घेतली. वैदेही जाधवने १५ गुण कमवत दुसरा क्रमांक पटकावला. या दोघींना आशियाई करंडक स्टेज थ्रीसाठी पात्र होता आले. शीतल देवी व महाराष्ट्राची ज्ञानेश्वरी जी. यांच्यामध्ये कडवी झुंज पाहायला मिळाली. शीतल देवी हिने ११.७५ गुणांची कमाई करीत तिसरा क्रमांक पटकावला व पात्रता मिळवली..ऑलिंपिक पदकाचे ध्येयशीतल देवी हिने लहान वयामध्ये मोठी मजल मारली असली तरी तिचे ध्येय अद्याप पूर्ण झालेले नाही. २०२६ मधील आशियाई स्पर्धेमध्ये तसेच पुढे जाऊन ऑलिंपिकमध्ये तिला पदक पटकवायचे आहे. पॅरा क्रीडा स्पर्धेत ती सातत्याने भरीव कामगिरी करीत आहे, मात्र यापुढे सामान्य संघामधून खेळण्याची संधी मिळाल्यास तिथेही तिला दमदार कामगिरी करावयाची आहे. हाच ध्यास तिने बाळगला आहे..पटियाळामध्ये सरावशीतल देवी मागील एक वर्षे पटियाळा येथे तिरंदाजीचा सराव करीत आहे. सध्या ती गौरव शर्मा यांच्या मार्गदर्शनात या खेळाचे कसब आत्मसात करीत आहे. दररोज सहा ते सात सराव ती करीत आहे. या तासांमध्ये ती तिरंदाजीचे ज्ञान मिळवते. तसेच मानसिक व शारीरिक बाबींवरही विशेष लक्ष देत आहे. तिरंदाजी व नेमबाजी या दोन्ही खेळांमध्ये बाजी मारण्यासाठी अचूक निशाणा असणे गरजेचे आहे. हेच डोळ्यांसमोर ठेवून ती श्वासोच्छवासाचा व्यायामही दररोज करीत आहे. पटियाळामध्ये असताना अधूनमधून सुट्टी मिळाल्यास ती आपल्या कुटुंबीयांकडे जाते..नंबर वन तिरंदाजशीतल देवी ही महिलांच्या कंपाउंड प्रकारात पहिल्या क्रमांकाची तिरंदाज ठरली. जागतिक क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर झेप घेत तिने भारतासाठी देदीप्यमान कामगिरी केली.यशाचा कानमंत्रशीतल देवीने लहान वयामध्ये मिळवलेल्या यशाच्या कानमंत्राबाबत सांगताना म्हटले की, जगामध्ये आपण कुठलीही बाब साध्य करू शकतो. त्यासाठी मेहनत करण्याची तयारी हवी. एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की, आपले स्वप्न स्वत:च पूर्ण करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.