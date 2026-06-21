Premium|Shiv Sena Split and Political Crisis : शिवसेनेतील फुटीमागची कारणे आणि बदललेले महाराष्ट्राचे राजकारण

बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेत एकनाथ शिंदेंसारख्या नेत्याने बंड केल्यावर भाजप त्यांच्या मागे उभा राहिला. शिंदेंनी मूळ शिवसेना पार खिळखिळी करून टाकली आहे. आता भाजपसारख्या बलाढ्य पक्षाबरोबर दोन हात करणे शिवसेनेला चांगलेच कठीण जात आहे. ज्या मुंबईवर वर्षानुवर्षे शिवसेनेची सत्ता होती, तिथेही काही राहिले नाही. त्यामुळे पक्षाला मरगळ येणे स्वाभाविक आहे. मात्र, या फुटीमागे पक्षांतर्गत संघर्षाबरोबरच केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा ‘लार्जर गोल’ही कारणीभूत आहे. शिवसेनेतील ‘ओम फट स्वाहा’ व त्याच्या कारणांचा हा लेखाजोखा... शिवसेनेची स्थापना १९ जून १९६६ रोजी मुंबईत झाली. ‘मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी शिवसेना’ ही त्यांची घोषणा होती. प्रारंभी संघटनेने परप्रांतीयांच्या विरोधात, विशेषतः दाक्षिणात्यांच्या विरोधात आवाज उठविला. ‘बजाओ पुंगी, हटाओ लुंगी’ असा नारा देऊन दाक्षिणात्यांना लक्ष्य केले. प्रारंभी संघटनेचे कार्यक्षेत्र मुंबई आणि ठाण्यापुरते मर्यादित होते. मुंबईतील मराठी माणसाला नोकरी मिळाली पाहिजे, कामगारांवर अन्याय होणार नाही, याचा विचार करून ‘भारतीय कामगार सेनेची’ स्थापना केली. पुढे या संघटनेने आपला विस्तार मोठ्या प्रमाणात वाढविला. स्थानिक लोकाधिकार समिती, विद्यार्थी सेना, महिला आघाडी, श्रमिक सेना यांचीही स्थापना झाली. राजकारणाबरोबरच समाजकारण करण्यास सुरुवात केली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे म्हणायचे की, आम्ही ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण करतो.पुढे संघटनेचा पक्ष बनल्यानंतर मात्र शिवसेनेने हिंदुत्वाचा मुद्दा हाती घेत वातावरण ढवळून काढले. हिंदुत्वाच्या एकाच मुद्द्यावर भाजप आणि शिवसेनेची २५ वर्षांहून अधिक काळ युती टिकली. शिवसेनेच्या आजपर्यंतच्या वाटचालीवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास असे लक्षात येते, की बाळासाहेब ठाकरे यांची पक्षावर मजबूत पकड होती. त्यांच्या शिलेदारांमध्ये दत्ताजी साळवी, वामनराव महाडिक, मनोहर जोशी, प्रमोद नवलकर, सुधीर जोशी, दत्ताजी नलावडे, छगन भुजबळ यांचा समावेश होता. बाळासाहेबांच्या बरोबरीने या नेत्यांनी पक्षाला महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवले.मुंबई, ठाण्यासारख्या महापालिका जिंकल्या. पुढे आमदार, खासदार निवडून आणले. १९९५मध्ये भाजपच्या मदतीने राज्यात सत्ता आणली. शिवसेनेचे आजपर्यंतचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे (एकत्रित शिवसेनेचे) हे होते. एकनाथ शिंदे (ठाकरेंना सोडून) मुख्यमंत्री बनले. तसेच, मनोहर जोशी लोकसभेचे सभापतीही होते. काही मंडळी केंद्रात मंत्रीही बनली. शिवसेना ज्वलंत हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारा पक्ष होता. सर्वसाधारणपणे हा या पक्षाचा इतिहास आहे..पक्ष फुटीचे ग्रहणमहाराष्ट्रात या पक्षाला फुटीचे सर्वांत मोठे ग्रहण लागल्याचे दिसून येते. विशेषतः शिवसेनेतील महत्त्वाच्या पदावरीलच नेते पक्षांतर करतात. त्याला कारण असे आहे, की एका उंचीवर पोहोचल्यानंतर त्यांना पक्ष नकोसा वाटतो. प्रारंभी ज्यांची काहीच ओळख नसते, पक्षाच्या चिन्हावर किंवा नावावर ते मोठे होतात. आमदार, खासदार बनल्यावर त्यांना मंत्रिपदाचे डोहाळे लागतात. जो पक्ष सत्तेवर असतो, म्हणजेच काँग्रेस किंवा आता भाजप, त्यांना बरोबर गळ टाकून अडकवतो. आजपर्यंत पक्षात जे बंड झाले आहेत, ते सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यामुळेच किंवा पाठिंब्यामुळेच झालेले दिसून येते. सत्ताधाऱ्यांचा बंडखोरांना आशीर्वाद नाही आणि नेता फुटला, असे एकही उदाहरण नाही. त्याला फक्त राज ठाकरे एकमेव अपवाद आहेत. ते शिवसेनेतून बाहेर पडले, पण त्यांनी स्वतःचा पक्ष उभारून मैदानात राजकारण केले.उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे सहा खासदार आज फुटले आहेत, त्यामध्ये आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही. आजच्या बंडापेक्षाही मोठे धक्के यापूर्वी या पक्षाला बसले आहेत. बाळासाहेब असताना छगन भुजबळ, नारायण राणे, राज ठाकरे, गणेश नाईक आदी नेत्यांनी बंड करून शिवसेनेला आव्हान दिले होते. मात्र, बाळासाहेबांनी या बंडखोरांना सळो की पळो करून सोडतानाच निवडणुकीत त्यांना पराभूत केले होते. त्यांची संघटनेवर त्यांची मजबूत पकड होती.मोदींबरोबरचा पंगा२०१४मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले आणि भाजप- शिवसेनेमधील दरी वाढत गेली. इकडे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस सत्तेवर आले. त्यांनी शिवसेनेला गोंजारले, पण पुढे ज्या गोष्टी व्हायच्या त्याच झाल्या. राज्यात बहुमताने भाजपला सत्तेवर आणायचे ते स्वप्न पाहत होते. २०१४मध्ये तसे वाटले, पण बहुमताचा आकडा त्यांना गाठता आला नाही. मागच्या घडामोडीनंतर त्यांना शिवसेनेला सोबत घेतले खरे, पण त्यांचा उपद्रव फडणवीसांना नको होता. २०१९मध्ये पुन्हा भाजप-शिवसेना एकत्र लढले आणि बहुमतही मिळाले, पण उद्धव ठाकरेंनी आघाडीसोबत युती केली आणि स्वतः मुख्यमंत्री बनले. तिथे शिवसेनेने मोठी घोडचूक केली. भाजपची साथ सोडणे शेवटची काडी ठरली. उद्धव ठाकरेंनी स्वतःच्या मुलाला मंत्री करून आणखी एक चूक केली. बापलेक सत्तेत बसले आणि पक्ष बांधणीकडे दुर्लक्ष झाले. सत्ता येऊनही कार्यकर्त्यांना न्याय मिळत नव्हता. कोरोनाचा काळही आला. उद्धव ठाकरे दोन ते अडीच वर्षे सत्तेवर राहिले. इकडे मात्र विरोधी पक्षनेत्याच्या खुर्चीवर देवेंद्र फडणवीस बसले होते. त्यांनी आघाडी सरकारच्या कारभाराचे धिंडवडे काढले.इतकेच नव्हे, तर एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या नेत्यांनी बंड केले. तेव्हा भाजप त्यांच्या मागे उभा राहिला. शिवसेनेच्या इतिहासातील ते सर्वांत मोठे बंड असे म्हणता येईल. शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंची शिवसेना भाजपच्या मदतीने पार खिळखिळी करून टाकली आहे. भाजपसारख्या बलाढ्य पक्षाबरोबर दोन हात करणे शिवसेनेला भलतेच कठीण जात आहे. देशाला पन्नास हजार कोटींचा महसूल देणाऱ्या मुंबईवर शिवसेनेची वर्षानुवर्षे सत्ता होती, तिथेही काही राहिले नाही. त्यामुळे पक्षाला मरगळ येणे स्वाभाविक आहे.भाजपने शिवसेनेबरोबर शरद पवारांची राष्ट्रवादीही फोडली. काँग्रेसचे मोठे नेतेही आज भाजपात आहेत. त्यांना पक्षात कसे आणले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. भाजपात गेलेल्या बड्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर गुन्हे होते. ‘तुरुंगात जायचे की भाजपात,’ या प्रश्नावर त्यांनी भाजपचा पर्याय निवडल्याचे दिसून येते..एकनाथ शिंदे कामाचा माणूसएकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या पाठिंब्याने शिवसेनेला खिळखिळे, कमकुवत केले. नऊपैकी आता तीनच खासदार त्यांच्याकडे राहिले आहेत. शिंदे साहेब नेहमीच मदतीला धावून येतात, निवडणूक असो की वैयक्तिक काम; शिंदे उदार मनाने मदत करतात. मनमिळाऊ आहेत. त्यामुळेच शिंदे सर्वांना प्रिय वाटतात. त्याउलट उद्धव ठाकरे कुटुंबीय अजूनही मुंबईच्या बाहेर पडत नाही. राज्यात भाजपविरोधात वातावरणनिर्मिती करण्यात ठाकरे यांना अपयश आल्याचे दिसून येते. कार्यकर्त्यांना ऊर्जा, आर्थिक रसद मिळत नसल्यास लढायचे कसे, हा प्रश्नही आहे. बाळासाहेबांच्या बाजूला खंबीरपणे उभे असलेले नेते उद्धव यांच्यामागे दिसत नाहीत. ताज्या बंडाकडे पाहिल्यानंतर सर्वाधिक चर्चा ओमराजे निंबाळकरांची होते. समाजमाध्यमावर त्यांच्याविषयी अधिक प्रतिक्रिया आहे. ओमराजे शिवसेना सोडतील असे कोणालाही वाटले नव्हते, पण ते का गेले, याचे आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी त्यांना जाहीररीत्या शिव्या घातल्या जात आहेत. ज्या पक्षाचे आजपर्यंत तीन मुख्यमंत्री झाले, त्या पक्षात लढण्याचे त्राण राहिलेले नाही. पण शिवसेना संपेल का? तर अजिबात नाही. उलट या पक्षाला नेतृत्वाने फिनिक्स पक्षाप्रमाणे उभारी घेण्याची गरज आहे. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरेंनी तरुण नेतृत्वाला संधी देण्याची गरज आहे. आता तेच ते चेहरे पुढे आणून काहीही साध्य होणार नाही.काळाची पावले ओळखा!साठ वर्षांपूर्वीचे संघटन आता तशाच पद्धतीने चालविणे थांबविले पाहिजे. एकेकाळी चळवळी, आंदोलने होत होती, कार्यकर्ते वडापाव आणि कटिंग चहा घेऊन निःस्वार्थीपणे काम करायचे. आमदार-खासदार निवडून आणायचे, ती परिस्थिती आज राहिलेली नाही. कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी नेत्याला आपला खिसा रिकामा करावा लागतो. कार्यकर्त्याला स्वावलंबी बनविले पाहिजे. एक आमदार, खासदार तयार करताना अनेक वर्षे खर्च करावी लागतात. एका रात्रीत नेते तयार होत नाहीत, म्हणून कार्यकर्ते आणि नेते सांभाळणे प्रत्येक पक्षापुढे आव्हान असते. तेच आव्हान आज शिवसेनेपुढेही आहे. भाजपविरोधात लढायला हवेच, पण त्यासाठी कार्यक्रमाची आखणीही हवी. फक्त शिवसेनेलाच हे लागू होत नाही, तर प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाने याचा विचार करावा. आज शिवसेनेची अवस्था पाहता हा पक्ष शंभरी कशी गाठेल, हा प्रश्न आहे. एकखांबी नेतृत्व असलेल्या प्रादेशिक पक्षांबाबत विचार केल्यास असे पक्ष दीर्घकाळ चालत नाहीत. संबंधित नेत्याच्या वारसाने तो पक्ष टिकविला, वाढविला, असे चित्र अभावानेच दिसते. प्रादेशिक पक्षांचे वय साधारणपणे दहा ते ६० वर्षेच असल्याचे दिसून येते.बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, ममता बॅनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार, मुलायमसिंह यादव, फारुख अब्दुल्ला, चंद्राबाबू नायडू, स्टॅलिन असे नेते प्रादेशिक पक्ष चालवतात. या सर्व पक्षांनी राज्याची प्रादेशिक अस्मिता जपत मुख्य प्रवाहात सत्ता आणली. केंद्रातील काँग्रेस, भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षांबरोबर युती करूनही राजकारण केले, पण राष्ट्रीय पक्षांसोबत ते कायम राहतील, असा इतिहासही नाही..इतिहासातील प्रादेशिक पक्षदेशाच्या राजकारणात १०० वर्षांचा ऐतिहासिक प्रवास पूर्ण केलेला प्रमुख पक्ष म्हणून शिरोमणी अकाली दलाकडे (पंजाब) प्रामुख्याने पाहता येईल. या पक्षाची स्थापना १४ डिसेंबर १९२० रोजी झाली होती. अकाली दल काँग्रेसनंतरचा सर्वांत जुना पक्ष आहे. तसेच, तामिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळघमचाही (डीएमके) यात समावेश आहे. जस्टिस पार्टीची स्थापना २० नोव्हेंबर १९१६ रोजी झाली, पुढे त्यांनीच कळघम पक्ष बनवला. शिवसेनेला आता साठाव्या वर्षात पोचली आहे. शिवसेना शंभरी गाठेल का, तोपर्यंतचा शिवसेनेचा प्रवास कसा असेल, हे आज सांगणे कठीण आहे.सहा खासदार का फुटले?केंद्रातील मोदी सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना ही दोन विधेयके बहुमताने मंजूर करून घ्यायची आहेत. त्यासाठीच सरकारचा आटापिटा सुरू आहे. २०२९च्या सार्वत्रिक निवडणुका महिलांच्या मुद्द्यावर त्यांना जिंकायची असावी. महाराष्ट्रात लाडक्या बहिणीने महायुतीला प्रतिसाद दिला. देवाभाऊ, एकनाथ भाऊवर विश्वास टाकला, तोच प्रयोग त्यांना देशभर राबवायचा असावा. त्यामुळेच शिवसेनेचे सहा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या मदतीने सत्तेत वळविण्यात भाजप यश आले असावे. जे महाराष्ट्रात झाले, तेच तामिळनाडूतही सुरू आहे. २०२९मध्ये चौथ्यांदा सत्तेवर येण्यासाठी आतापासून व्यूहरचना आखली जात आहे. पुन्हा भाजप केंद्रात सर्वोच्च बहुमताने आल्यास इतिहास घडेल. मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण हे महत्त्वाचे मुद्दे सध्या तरी भाजपच्या अजेंड्यावर आहेत, त्या दृष्टीनेही शिवसेनेतील फुटीकडे पहिले जात आहे, तशी टीका प्रसारमाध्यमात सुरू आहे. ही दोन्ही विधेयके मंजूर करण्यासाठी सरकारला ३६०चा जादुई आकडा गाठायचा आहे. आज सत्ताधारी आणि विरोधकांचे बलाबल लक्षात घेतल्यास सत्ताधाऱ्यांकडे २९८, तर विरोधकांकडे २३० सदस्य आहेत. आता २९८ अधिक उबाठाचे फुटलेले सहा आणि टीएमसीचे २०, म्हणजे ३२४ सदस्य होतात. आणखी ३६ जागांची त्यांना गरज आहे.तामिळनाडूतील डीएमकेचे २२ खासदार आहेत. ते भाजप सरकारसोबत जातील की नाही, हा प्रश्न आहे. मात्र, ते आज राहुल गांधी यांच्यापासून दूर गेलेले दिसतात. शेवटी डीएमके हा प्रादेशिक पक्ष आहे. त्यांनी सरकारच्या बाजूने निर्णय घेतल्यास भाजप हा आकडा सहज साध्य करू शकतो. ३६० या आकड्यासाठी शिवसेनेतील फुटीचे नियोजन होते, असा निष्कर्ष राजकीय तज्ज्ञांनी काढल्यास तो नाकारून तरी कसे चालेल?एकंदरीतच, शिवसेनेसारखा कडवा पक्ष फुटण्यामागे त्या पक्षातील हाराकिरीबरोबरच राष्ट्रीय पक्षांची भूक व त्यांच्या दीर्घकालीन गणितांचा थेट संबंध आहे, हेही तितकेच खरे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest 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