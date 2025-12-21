Premium|Chh. Shivaji Maharaj History : राज्याभिषेकानंतरचा झंझावात

अनुकूल संधी आणि परिस्थिती निर्माण झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष लढाई करावयाची नाही असे तंत्र असणाऱ्या मराठ्यांनी मुघलांची दमछाक केली. त्यांच्या युद्धनीतीचा उद्देश होता—वारंवारच्या द्रुतगती हालचालींनी शत्रूच्या छावण्यांत संभ्रम आणि अस्वस्थता निर्माण करून खच्चीकरण करणे. त्यामुळे अशा वेळी जेव्हा मराठ्यांना प्रत्यक्ष संरक्षण असलेल्या सैन्यांचा सामना करावा लागे, तेव्हा ते लढाई सोडून तत्काळ माघार घेत. या निष्फळ पाठलागामुळे थकलेल्या आणि निराश मुघलांनी, मराठ्यांच्या माघारीला स्वतःचा विजय मानून समाधान मानले. १६७५च्या सुरुवातीपूर्वीच शिवाजी महाराजांनी दंडा-राजपुरीसमोर समुद्रात ‘कांसा’ नावाच्या बेटावर नवा जलदुर्ग उभारला, जो पुढे ‘पद्मदुर्ग’ म्हणून ओळखला गेला. जंजिराच्या वायव्य दिशेस चार किलोमीटर आणि मुख्य भूमीपासून दीड किलोमीटर अंतरावर असलेला हा जलदुर्ग दंडा-राजपुरीवरील नियंत्रणासाठी बांधण्यात आला होता. १९ जानेवारी, १६७५ रोजी जिवाजी विनायक यास पाठविलेल्या पत्रात महाराजांनी याचा उद्देश स्पष्ट केला आहे. .खानदेश मोहीमऑक्टोबर १६७४मध्ये कल्याण येथे मराठ्यांची मोठी फौज जमली. मुंबई काउंन्सिलाच्या अहवालानुसार, शिवाजी महाराज स्वतः या मोहिमेचे नेतृत्व करीत होते. काही दिवसांत त्यांनी पालीकडे प्रस्थान केले आणि त्यांची मुख्य फौज सह्याद्रीच्या डोंगरातून बहादूरखानाच्या छावणीवर लक्ष ठेवून पुढे सरकली. रामनगर परिसरात मराठा सैन्य दिसल्याने सूरतेत खळबळ उडाली. काही काळ अशी अफवा पसरली होती की, गणदेवी जाळण्यात आली, पण प्रत्यक्षात मराठे केवळ रसद आणि मनुष्यबळ गोळा करून परतले होते.८ नोव्हेंबर, १६७४ रोजी मुंबई काउंन्सिलाने सुरतेला कळविले की, मराठ्यांनी सह्याद्री ओलांडून बहादूरखानाच्या सैन्याला धक्का दिला आहे. पुढे डिसेंबरामध्ये मराठ्यांनी खानदेशात प्रवेश करून बुरहानपूरपर्यंत लुटालूट केली. १ जानेवारी, १६७५ रोजी सुमारे १२ हजार मराठा घोडदळाने धरणगावावर झडप घातली. त्या वेळी इंग्रज व्यापारी सॅम्युएल ऑस्टिन आणि थॉमस हॅगरस्टन तेथे होते. मराठ्यांनी इंग्रजांची व्यापारी मालमत्ता पेटवून दिली, विणकरांची घरे जाळली आणि सुमारे १० हजार रुपयांचे नुकसान झाले. हॅगरस्टनला तर चाबकाने मारण्यात आले. या घटनेनंतर इंग्रजांनी शिवाजी महाराजांकडे तक्रार करून नुकसानभरपाई आणि त्यांच्या वखारींच्या सुरक्षिततेची हमी मागितली.२० फेब्रुवारी, १६७५ रोजी मुंबई काउंन्सिलाने शिवाजी महाराजांना पत्र पाठवून नुकसानभरपाई मागितली. मार्च २४च्या अहवालात त्यांनी नमूद केले की, ऑस्टिनला महाराजांकडे पाठविण्यात येत आहे, कारण त्यांना वाटत होते की, महाराज निश्चित न्याय देतील. तरीही काउंन्सिलाने सावधगिरीने टिप्पणी केली की, ‘‘ज्याला मित्र-शत्रूचा फरक नाही अशा लष्करावर विश्वास ठेवणे धोक्याचे असते; मात्र स्वतःच्या राज्यात शिवाजी आमच्या व्यापाराला प्रोत्साहन देतो.’’.Latest Marathi News Live Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडले? वाचा एका क्लिकवर.ऑस्टिन-शिवाजी महाराज भेटऑगस्ट १६७५ मध्ये ऑस्टिन आणि रॉबर्ट हार्बिन हे रायगडावर शिवाजी महाराजांची भेट घेण्यासाठी निघाले. ६ सप्टेबराला ते रायगडावर पोहोचले आणि १५ सप्टेबराला प्रल्हाद पंडितांच्या मध्यस्थीने महाराजांची भेट झाली. महाराजांनी शांतपणे उत्तर दिले की, लुटीबाबत सेनापतीकडून अद्याप अहवाल आलेला नाही. काही चांदीची भांडी घेतल्याचे ऐकले असले, तरी संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारणे योग्य नाही. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, शत्रुराज्यात झालेल्या हानीसाठी ते जबाबदार नाहीत, कारण ती कारवाई न्याय्य युद्धाच्या मर्यादेत होती. मात्र त्यांनी आपल्या सेनापतीच्या हिंसक कृतींचा निषेध केला.ऑस्टिन याने इंग्रजांच्या सर्व वखारींसाठी संरक्षणाची हमी मागितली असता, महाराजांनी प्रारंभी ती फक्त किनारी वखारींना देण्याचे म्हटले. परंतु चर्चेनंतर त्यांनी सर्व वखारींसाठी सुरक्षा हमी मान्य केलीआणि त्या संदर्भात आपल्या सचिवाला आज्ञा दिली. या प्रकारे, १६७४–७५चा कालावधी जलदुर्गनिर्माण, खानदेशातील आक्रमक मोहिमा आणि इंग्रजांशी संवाद या तिन्ही क्षेत्रांत अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला.मुघल-मराठा तह आणि इंग्रजांशी वाटाघाटी१६७५च्या सुरुवातीस शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाशी तह करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. नाशिक आणि दिंडोरी येथील मुघल ठाणेदार जाधवराव आणि सिद्दी हिलाल हे मराठ्यांच्या आक्रमणांना आळा घालू शकले नाहीत म्हणून बहादूरखान हा दख्खनेचा मुघल सुबादार त्यांच्यावर रागावला. त्यामुळे ते दोघे शिवाजी महाराजांकडे आश्रयाला आले. मात्र महाराजांनी तहाच्या प्रयत्नात त्यांची उपस्थिती अडथळा ठरू नये म्हणून त्यांना परत पाठविले. नंतर शुभकरण बुंदेल्याच्या मध्यस्थीने त्यांनी आपली चूक मान्य करून पुन्हा मुघल सेवेत प्रवेश केला.शिवाजी महाराजांनी बहादूरखानाकडे दूत पाठवून तहाची इच्छा व्यक्त केली. बहादूरखानाने ती मागणी औरंगजेबाला कळविली. औरंगजेबाने सावधगिरीचा सल्ला देत लिहिले—‘‘शिवाजीच्या डावपेचांपासून खबरदारी घ्या आणि मलिक बरखुरदारास विश्वसनीय लोकांसह पाठवा.’’ त्यानुसार मलिक बरखुरदार, मुहम्मद सय्यद आणि गंगाराम गुजराती यांना शिवाजी महाराजांकडे पाठविण्यात आले. हा तह झाला; मात्र तो फार काळ टिकला नाही.दरम्यान, मराठ्यांची दक्षिणेकडील मोहीम वेग घेत होती. फेब्रुवारी १६७५मध्ये दत्ताजीपंत वाकनीस तीन हजार घोडदळासह दक्षिणेकडे गेले. आदिलशाही प्रांतांनी त्यांना थांबविण्यासाठी खंडणी दिली. त्याच सुमारास राजापूर येथे इंग्रजांशी महत्त्वाच्या चर्चा सुरू झाल्या. अनाजीपंतांनी ६ मार्च रोजी रायगड सोडला आणि काही दिवसांनी महाराज स्वतः दक्षिण मोहिमेवर निघाले.इंग्रज अधिकारी जॉन चाइल्ड आणि त्याचे सहकारी २०–२१ मार्चच्या रात्री विलवडे येथे पोहोचले. २२ मार्च रोजी शिवाजी महाराज मोठ्या ताफ्यासह तेथे आले. २५ मार्च रोजी इंग्रजांनी महाराजांची राजापूरात भेट घेतली. इंग्रजांच्या अहवालानुसार, दरबारात त्यांना दोन तास उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली. त्यांनी व्यापारासंबंधी विनंतीपत्र सादर केले. ते वाचून महाराजांनी गंभीरतेने सांगितले—‘‘हे सर्व मंजूर आहे; यासाठी तुम्हाला मी फर्मान देईन.’’ इंग्रजांनी सुमारे २०० पगोड्यांचा नजराणा अर्पण केला आणि प्रल्हाद पंडितासह इतरांना भेटवस्तू दिल्या.त्या संध्याकाळी महाराज पुढे रवाना झाले. इंग्रजांनी त्यांचा प्रतिनिधी मोहनदासाला फर्मान घेण्यासाठी पाठविले, परंतु काही दिवसांनी कळले की महाराजांनी आपल्या छावणीच्या उत्तरेला कोणालाही जाऊ न देण्याचा आदेश दिला असून सर्व पत्रव्यवहार जप्त केला जात आहे. त्यामुळे इंग्रजांनी पुढील पत्रव्यवहार थांबविला. हे महाराजांच्या गुप्त आणि नियोजनबद्ध राजकारणाचे उदाहरण होते—दक्षिणेकडे कूच करताना त्यांनी उत्तरेकडील हालचाली पूर्णतः थांबविल्या होत्या. फोंडा घेतला४ एप्रिल, १६७५ रोजी फोंड्याच्या वेढ्याला प्रारंभ झाला. मराठ्यांनी पोर्तुगीजांच्या प्रदेशात प्रवेश करून काही गावे लुटली, चर्चमधील सेवकाचा वध केला आणि रणमस्तखानाच्या छावणीतून मालमत्ता हस्तगत केली. या घटनांमुळे पोर्तुगीज काउंन्सिल चिंतित झाली आणि चौकशीचे आदेश दिले. एक मे रोजी दारूगोळ्याच्या साहाय्याने फोंड्याची तटबंदी उडवून मराठ्यांनी किल्याचा ताबा घेतला. महाराजांनी एक बलाढ्य तुकडी बाजूला ठेवून आदिलशाही सैन्याला अडविण्याची व्यवस्था केली होती.या मोहिमेच्या शेवटी, केवळ चार महिन्यांत, शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची दक्षिण सीमा गंगावली नदीपर्यंत वाढविली. त्यापलीकडे इक्केरीचे राज्य होते. अशा रीतीने मराठ्यांच्या दक्षिण सीमेचा दृढ विस्तार झाला आणि त्यांचे राजनैतिक कौशल्य उजागर झाले..शिवाजी महाराज आणि इंग्रज–राजापूरऑक्टोबर १६७४ मध्ये चार्ल्स वॉर्ड आणि जॉर्ज रॉबिन्सन हे इंग्रज व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनीची राजापूर येथील वखार पुन्हा सुरू करण्यासाठी आले. परंतु इंग्रजांच्या दीर्घ अनुपस्थितीमुळे आणि फ्रेंच व्यापाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे स्थानिक व्यापार ठप्प झाला होता. त्यांच्या जुन्या फॅक्टरीत सुबादार राहत होता; वॉर्डने ती परत मिळविण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सुबादाराने तहातील अटी दाखविण्याची मागणी केली.जॉन चाइल्ड जानेवारी १६७५ मध्ये राजापूरात आला. अनाजी दत्तो यांच्याशी झालेल्या चर्चेत इंग्रजांना जुने निवासस्थान नाकारले गेले, परंतु अनाजींनी त्यांच्या घराजवळ नवीन जागा देऊन दोन महिन्यांत घर बांधून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर कंपनीच्या २,५०० होनांच्या देयकाबाबत चर्चा झाली. अनाजींनी आदेश पाहून सांगितले की ५,००० होनांच्या मालावरून २,५०० होन वजा करण्यात येतील. इंग्रजांनी नारळ आणि सुपारींच्या अत्यंत महाग दराबद्दल तक्रार नोंदविली.मार्च १६७५मध्ये शिवाजी महाराज फोंड्याच्या मोहिमेला जाताना इंग्रजांनी त्यांची भेट घेतली. त्यांनी कंपनीस वस्तूरूपात देयक देण्यास मान्यता दिली आणि इंग्रजांसाठी घर बांधण्यासाठी एक मनुष्य ठेवला. घर तयार झाले, पण त्या वर्षी देयक मिळाले नाही. पुढील वर्षी मुंबईतून पाच गुराबा नारळ आणण्यासाठी आली, पण पुरवठा न झाल्याने नुकसान झाले. १६७७मध्ये मिळालेला माल इतका निकृष्ट होता की, वाहतुकीचा खर्चही निघाला नाही.शिवाजी महाराज आणि सिद्दीफेब्रुवारी १६७५मध्ये सिद्दी संबुल मुंबईस आला, परंतु शिवाजी महाराजांबरोबरच्या संघर्षांत त्याचे नुकसान झाले होते. त्याच काळात महाराजांनी दंडा राजपुरीस वेढा दिला होता आणि इंग्रजांना वाटले की, तो लवकरच ताब्यात येईल. सिद्दी सूरतेला परतला आणि मुंबईला त्याच्या त्रासातून थोड्या कालावधीसाठी का होईना सुटका मिळाली.त्या वर्षी मराठ्यांनी नवीन आरमार बांधण्यास सुरुवात केली. सिद्दीने सूरतेला साहाय्याची विनंती केली, पण फौजदाराने साथ न दिल्याने त्याने बादशहाकडे धाव घेतली. औरंगजेबाने सिद्दीच्या आरमारास साहाय्याचा हुकूम सोडला. ऑक्टोबर १६७५ मध्ये सिद्दी कासिमाच्या नेतृत्वाखाली मोठे मुघली आरमार दंडा राजपुरीकडे निघाले. इंग्रज प्रेसिडेंटने त्यास पुरवठा करावा, पण त्याबदल्यात पैसे घ्यावेत आणि किनारी प्रदेशावर हल्ले न करण्याचा इशारा द्यावा, असे आदेश दिले गेले.१४ ऑक्टोबराला सिद्दी मुंबईत पोहोचला. इंग्रजांना तो संभाव्य त्रासदायक शेजारी वाटत होता. त्याने अल्प मुक्काम करून मराठ्यांचे आरमार जाळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मराठ्यांच्या दक्षतेमुळे अपयश आले. मग त्याने वेंगुर्ले परिसर लुटून जाळला. त्यानंतर शिवाजी महाराजांचे लहान परंतु सक्षम आरमार समुद्रात उतरले आणि सिद्दीचा हल्ला निष्फळ ठरला..Premium|Goa tourism corruption : बेकायदा क्लब, भ्रष्ट साखळी आणि बेबंदशाहीने ग्रासलेला गोवा .औरंगाबादेकडे मराठ्यांची चढाईमुघल–अदिलशाही तहाच्या समाप्तीनंतर थोड्याच अवधीत—१६७५च्या उत्तरार्धात अथवा १६७६च्या आरंभी—मराठा घोडदळाने मुघली हद्दीत दूरवर घुसून करून औरंगाबादेपर्यंत छापे मारले. बहादुरखानाने आपल्या पेडगावाच्या छावणीतून हलक्या सामानासह कूच करून, लासूर (औरंगाबादेच्या नैऋत्येस सुमारे ४५ कि.मी.) येथे मराठ्यांवर हल्ला चढविला. बहादुरखानाने त्यांचा जुन्नरापर्यंत पाठलाग केला.अनुकूल संधी आणि परिस्थिती निर्माण झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष लढाई करावयाची नाही असे तंत्र असणाऱ्या मराठ्यांनी मुघलांची दमछाक केली. त्यांच्या युद्धनीतीचा उद्देश होता—वारंवारच्या द्रुतगती हालचालींनी शत्रूच्या छावण्यांत संभ्रम आणि अस्वस्थता निर्माण करून खच्चीकरण करणे. त्यामुळे अशा वेळी जेव्हा मराठ्यांना प्रत्यक्ष संरक्षण असलेल्या सैन्यांचा सामना करावा लागे, तेव्हा ते लढाई सोडून तत्काळ माघार घेत. या निष्फळ पाठलागांमुळे थकलेल्या आणि निराश मुघलांनी, मराठ्यांच्या माघारीला स्वतःचा विजय मानून समाधान मानले.विजापुराकडे मराठ्यांची चढाईजानेवारी, १६७६ मध्ये शिवाजी महाराजांनी पन्हाळ्यापाशी आपले सैन्य जमविले. १३ मार्च, १६७६ पूर्वीच बकाजी फर्जंदाच्या नेतृत्वाखालील एका तुकडीने विजापूराच्या आग्नेयेस सुमारे ५५ कि.मी. अंतरावरील अथणी या व्यापारी नगरावर हल्ला चढविला. त्यामध्ये व्यापाऱ्यांचे तीन लाख होनांचे नुकसान झाले. या लुटीत इंग्रजांची वखारही वाचली नाही. इंग्रजांनी या संदर्भात शिवाजी महाराजांकडे तक्रार केली; त्यावर महाराजांनी झालेल्या गैरसोयीबद्दल खेद व्यक्त करून संपूर्ण नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन दिले.या मोहिमेसंदर्भात दोन महत्त्वपूर्ण मराठी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत, ज्यातून मराठ्यांच्या छापेमारीची व्यवहार्य पद्धत उघड होते. पहिले कागदपत्र—१४ मार्च, १६७६ रोजी दत्ताजीपंत वाकनीस यांनी अथणीच्या काही व्यापाऱ्यांना दिलेले आश्वासनपत्र. त्यात म्हटले आहे ः ‘‘घोडदळ अथणीस गेले, तुम्हांला पकडून पन्हाळ्यावर आणले. तुम्ही सात हजार होनांची खंडणी ठरविली आहे. ती दोन महिन्यांत द्या आणि निर्धास्त व्यापार करा.’’दुसरे कागदपत्र—१७ मार्च १६७६ रोजी अथणीतील १४ व्यापाऱ्यांनी आपल्या सावकाराला दिलेले वचनपत्र. त्याचा सारांश असा आहे : ‘‘बकाजी फर्जंद याची धाड अथणीवर आली. त्या वेळी आम्ही पकडले गेलो आणि आम्हांवर सात हजार होनांची खंडणी बसली. आम्ही तुमच्याकडून ती रक्कम उसने घेतली आणि मुक्त झालो. तुमचे पैसे एका महिन्याच्या आत तुम्ही सांगितलेल्या ठिकाणी परत करू.’’.नेतोजींचे हिंदुधर्मात पुनरागमन (सन १६७६)नेतोजी पालकरांना परिस्थितीमुळे इस्लाम स्वीकारावा लागला आणि त्यांना मुहम्मद कुलीखान असे नाव देण्यात आले. त्यांना ३००० जात/२००० सवार अशी मनसब बहाल करून त्यांची नियुक्ती उत्तर-पश्चिम सरहद्दीवर झाली, जिथे त्यांनी सुमारे आठ वर्षे सेवा केली. त्यांनी एकदा पलायनाचा निष्फळ प्रयत्न केला, परंतु त्यांच्या खऱ्या संधीचा क्षण १६७६मध्ये आला, जेव्हा त्यांना दख्खनेकडे पाठविण्यात आले. यावेळी त्यांनी यशस्वीरित्या पळ काढला आणि ते थेट शिवाजी महाराजांना शरण आले. १९ जून, १६७६ रोजी त्यांनी प्रायश्चित्तविधीनंतर पुन्हा हिंदुधर्माचा स्वीकार केला.राजापूर येथील इंग्रज फॅक्टरांनी २४ जुलै, १६७६ रोजी सुरतेस लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे—‘‘शिवाजी याने अलीकडेच नेतोजी नावाच्या एका चतुर व्यक्तीस आपल्याकडे परत घेतले आहे. हा माणूस मुघलांच्या दरबारात दहा वर्षांपासून होता, मुसलमान बनला होता, परंतु आता पुन्हा हिंदू झाला आहे.’’शिवाजी, सिद्दी आणि इंग्रजसन १६७६मध्ये सिद्दी कासिम याची ‘दंडा राजपुरीचा सुबादार आणि मुघल आरमाराचा शिवाजीविरुद्ध सेनापती’ म्हणून नियुक्ती झाली. तो सिद्दी संबुलाच्या जागी आला. सुरतेचा सुबादार घियासुद्दीनखानाने इंग्रजांकडे विनंती करून सिद्दीला पावसाळ्यात मुंबईत राहण्याची अनुमती मिळवून दिली. २६ जून, १६७६ रोजी सिद्दी आपले आरमार घेऊन मुंबईत आला आणि माझगाव येथे थांबला. त्याच वेळी मोरोपंत पिंगळ्यांनी दंडा राजपुरीस दिलेला वेढा निष्फळ ठरला. नोव्हेंबरामध्ये सिद्दीने जैतापूर जाळून टाकले. पुढे मार्च १६७७मध्ये सिद्दी संबुल पुन्हा मुंबईत आला; निघण्याचे आश्वासन देत तो पावसाळा संपेपर्यंत थांबला.सुरतेच्या काउंन्सिलाने सिद्दीला हटविण्याचे आदेश दिले, परंतु मुघल अधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरून तो काही अटींवर मुंबईत राहिला. त्या दरम्यान बेटावरील काही लोकांनी शिवाजी महाराजांच्या प्रदेशातील चार ब्राह्मणांचे अपहरण करून त्यांना सिद्दीच्या जहाजावर लपविले. चौलच्या सुबादाराने तक्रार केल्यानंतर मुंबई काउंन्सिलाने हस्तक्षेप केला आणि कैद्यांची सुटका झाली. सर्व दोषींना शिक्षा झाली नाही—तिघांना फाशी झाली, तर उरलेल्यांना सेंट हेलेना बेटावर गुलाम म्हणून पाठविण्यात आले.दरम्यान, मुघल हुकुमाप्रमाणे सिद्दी कासिम आरमाराचा प्रमुख होता, परंतु सिद्दी संबुल पद सोडण्यास तयार नव्हता. ऑक्टोबर १६७७ मध्ये दोघांत माझगाव येथे संघर्ष झाला; कॅप्टन रिचर्ड केग्विन याने मोठ्या प्रयत्नांनी तो थांबविला. दोन्ही बाजूंकडील काही सैनिक ठार झाले आणि इंग्रजांनी दोघांनाही बेट सोडण्याचे आदेश दिले. नोव्हेंबरात सिद्दी कासिम आरमारासह मुंबईहून निघून गेला. त्यावर्षी शिवाजी महाराजांच्या किनाऱ्यावर सिद्दीने काहीही नुकसान केले नाही; कारण सिद्दी कासिम आणि सिद्दी संबुल यांच्यातील वाद शिगेला गेला होता..मार्च १६७८मध्ये सिद्दी पुन्हा मुंबईत आला. सुरतेच्या सुबादाराने दडपण आणल्यामुळे त्याला पावसाळ्यात पुन्हा थांबू देण्यात आले. इंग्रजांच्या या दुटप्पी धोरणावर शिवाजी महाराज संतप्त झाले. संभाव्य मराठा हल्ल्यापासून बचावासाठी मुंबई काउंन्सिलाने माझगाव येथे ४८ सैनिकांचा कडक पहारा ठेवला. कॅप्टन अॅडर्टन, रिचर्ड केग्विन, एन्साइन डॅनियल आणि लेफ्टनंट थॉर्प यांना सतत गस्त घालण्याचे आदेश देण्यात आले. माहिमपासून माझगावापर्यंत दोन तोफांनी सज्ज असणाऱ्या बोटी पहारा ठेवित असत.लवकरच वृत्त मिळाले की, दौलतखान सैन्यासह कल्याण-भिवंडी भागात पोहोचला आहे आणि पोर्तुगीज प्रदेशातून मार्ग मागत आहे, पण पोर्तुगीजांनी नकार देऊन ठाणे भागात कडक पहारे लावले. शेवटी जुलै १६७८मध्ये सिद्दीने आपले आरमार मुंबई किल्ल्याजवळ नांगरून ठेवले. अशा रीतीने सिद्दी मुंबईत आश्रय घेत असताना शिवाजी महाराज आणि इंग्रज यांचे संबंध आणखी ताणले गेले आणि शेवटी त्याचे खांदेरी मोहिमेत रूपांतर झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 