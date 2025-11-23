Premium|Karnataka Campaign 1676 : कर्नाटक मोहीम (भाग एक)

सप्टेंबर १६७६मधील मुघल–मराठा शांततेमुळे बहादुरखानाने पश्चिम सीमेवरील तुकड्या मागे घेऊन विजापूराविरुद्ध मोठे सैन्य उभारण्याची मोकळीक मिळविली. या नव्या मुघल धोक्यामुळे आदिलशाहीचे लक्ष उत्तर आणि पश्चिमेकडे खिळले असताना, शिवाजी महाराजांना आपली प्रदीर्घ योजना—पूर्वेकडे समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत कूच करून आदिलशाही कर्नाटक जिंकण्याची—प्रत्यक्षात आणण्याची संधी प्राप्त झाली. या मोहिमेमागे अनेक पायाभूत हेतू स्पष्टपणे दिसून येतात.कर्नाटक प्रांत संपत्ती, कृषिउत्पन्न आणि पूर्व किनाऱ्यावरील बंदरांमुळे प्राचीन काळापासून महत्त्वाचा मानला जात होता. आदिलशाहीचे मोठे आर्थिक अधिष्ठान या प्रदेशावर अवलंबून होते, विशेषतः मुघल आणि मराठा आघातांनी सल्तनतीचा प्रदेश संकुचित होत असताना युद्धखर्चाची भरपाई कर्नाटकातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातूनच होत असे. त्यामुळे कर्नाटक जिंकल्यास आदिलशाहीचा आर्थिक कणा छेदला जाणे अपरिहार्य होते. पश्चिम किनाऱ्यावर मराठ्यांचा प्रभाव वाढल्यामुळे आदिलशाहीकडे युद्धोपयोगी घोडे येण्याचा एकमेव मार्ग कोरोमंडल किनाऱ्यावरील बंदरांपर्यंत सीमित झाला होता. भारतात घोड्यांची पैदास होत नसल्याने मध्य आशियातून होणारी घोड्यांची आयात पूर्णपणे समुद्री मार्गावर अवलंबून होती. हा पुरवठा तोडणे म्हणजे शत्रूच्या रणशक्तीवर थेट प्रहार करणे; आणि तोच पुरवठा स्वतःकडे खेचणे म्हणजे प्रचंड लष्करी लाभ मिळविणे असे समीकरण होते. कोरोमंडल बंदरे ताब्यात घेतल्यास आदिलशाहीची घोड्यांची जीवनदायी पुरवठा-शृंखला खंडित झाली असती. त्यामुळे शत्रूची रसद तोडून त्याला आर्थिक आणि लष्करी दृष्ट्या कमकुवत करून शिवाजी महाराज अप्रत्यक्ष परंतु अचूक धक्का देऊ शकत होते..थेट आदिलशाहीवर आघात न करण्यामागील कारणेआदिलशाहीच्या मध्यभागावर थेट हल्ला केल्यास सल्तनतीमधील विविध गट एकत्र येण्याची शक्यता होती आणि मुघलांमध्येही संशय निर्माण झाला असता. याउलट, दूरवरील कर्नाटकावर हल्ला केल्यास आदिलशाही दरबाराचे सुरुवातीस गांभीर्यतापूर्वक लक्ष वेधले जाण्याची शक्यता कमी होती, कारण त्यांचे लक्ष त्या वेळी मुघलांच्या तातडीच्या धोक्याकडे वळले होते. आदिलशाहीने हा प्रदेश शिवाजी महाराजांच्या सार्वजनिक कारकिर्दीपूर्वीच हस्तगत केला होता, परंतु नंतर त्यांच्या उत्तर आणि पश्चिम मोर्च्यांवरील लढाया ध्यानात आल्या. परिणामी कर्नाटकातील संरक्षण व्यवस्था जवळजवळ ढासळली. अशा स्थितीत कर्नाटकाचे जिंकणे—‘नियतीने निवडलेल्या पुरुषाला’ — शिवाजी महाराजांनाच साध्य होणार होते.या मोहिमेत नव्याने मिळणारा प्रदेश आणि पश्चिम किनारा यांच्यातील मोठे अंतर ही एकमेव संभाव्य उणीव होती. परंतु, दोन्ही मधील भाग क्रमाने जिंकण्याचा महाराजांचा स्पष्ट मानस होता. त्यांच्या रणनीतीत दिसणाऱ्या परिवर्तनक्षमतेमुळे ही उणीवही सामर्थ्यात रूपांतरित होऊ शकत होती.कर्नाटकातील राजकीय गोंधळात एकोजी राजांना निर्माण झालेली संधीउत्तर-मध्य कर्नाटक दोन प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे विभागलेले होते, तर बंगळूराच्या आसपासचा डोंगराळ पट्टा एकोजी राजांच्या जागीरीत होता. या काळात तंजावरातील अंतर्गत संघर्ष, राजघराण्याचा नाश आणि अलगीरीचा उदय–पतन अशा घटनांनी एकोजी राजांना स्वतंत्र सत्ता उभारण्याची संधी निर्माण झाली. आदिलशाहीतील गृहकलह अधिक खोल झाल्यावर एकोजी राजांनी तंजावरात स्वायत्त राज्य प्रस्थापिले.कर्नाटकातील ही सर्व राजकीय उलथापालथ शिवाजी महाराजांच्या लक्षात येत होती. ते पूर्व किनाऱ्यावर एकोजी राजांनी तसेच राजकीय–लष्करी राज्य उभे करावे, अशी अपेक्षा बाळगून होते. यासाठी त्यांनी १६७५पासूनच आवश्यक ती तयारी सुरू केली होती..Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.रघुनाथपंत हनमंते : कर्नाटकातील माहितीचा अमूल्य स्रोतकर्नाटक मोहिमेच्या पूर्वसंध्येला शिवाजी महाराजांना कर्नाटकातील राजकीय–लष्करी परिस्थितीची अचूक आणि अंतर्गत माहिती रघुनाथपंत हनमंते यांच्या रूपाने मिळाली. रघुनाथपंत महाराजांच्या सेवेत नेमके कधी दाखल झाले याची निश्चित तारीख उपलब्ध नाही; तथापि १ फेब्रुवारी, १६७६ रोजीच्या एका दिवाणी खटल्याच्या नोंदीत—ज्यावर शिवाजी महाराज आणि त्यांचे जावई हरजी महाडीक यांच्या मुद्रांसह रघुनाथपंतांची मुद्राही आहे—त्यांचे स्थान अत्यंत मानाचे असल्याचे स्पष्ट दिसते. यावरून ते या तारखेपूर्वीच सेवेत दाखल झाले होते हे निश्चित होते.रघुनाथपंत आणि जनार्दनपंत हे शाहजी राजांचे विश्वासू अधिकारी नारो दीक्षित यांचे पुत्र. शाहजी राजांच्या निधनानंतर ते एकोजी राजांचे प्रमुख सल्लागार बनले. सभासद सांगतो की, काही मतभेदांमुळे—बहुधा एकोजी राजांच्या निष्क्रिय स्वभावामुळे—रघुनाथपंत एकोजी राजांचा दरबार सोडून शिवाजी महाराजांकडे आले. याबद्दल आंद्रे फ्रेर लिहितो की, तंजावराची सत्ता हाती घेतल्यानंतर एकोजीने प्रजेचे प्रेम जिंकले, कालवे–तलाव दुरुस्त करून शेती सुधारली आणि राज्यात स्थिरता निर्माण केली. त्यामुळे एकोजी राजे अक्षम नव्हते; परंतु रघुनाथपंतांच्या अपेक्षेप्रमाणे शिवाजी महाराजांसारखी धाडसी, वेगवान, परिवर्तनशील नेतृत्वशैली त्यांच्यात नव्हती. शिवाजी महाराजांची कीर्ती, त्यांची व्यापक राजकीय दृष्टी आणि उन्नतीची संधी—या सर्व गोष्टी रघुनाथपंतांच्या निर्णयाला कारणीभूत ठरल्या असाव्यात.कर्नाटक मोहिमेत अजून एक व्यक्ती केंद्रस्थानी राहिली, ती म्हणजे मादन्ना पंडित. हैदराबादेत शिवाजी महाराजांचे आगमन झाले, त्या वेळी मादन्ना प्रत्यक्ष सत्तेच्या मध्यवर्ती स्थानी होता. फ्रेंच अधिकारी मार्तच्या मते, कर्नाटक पुन्हा हिंदू प्रभुत्वाखाली आणण्याचा त्याचा विचार असावा. सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून सुसंगत आणि कर्नाटकातील परिस्थिती हाताळण्यास समर्थ अशी व्यक्ती म्हणून शिवाजी महाराज त्याच्या दृष्टीस पडले, हे अत्यंत संभवनीय आहे. कदाचित याचमुळे शिवाजी महाराजांना कुत्बशाहाकडून अत्यंत लाभदायक आणि सौहार्दपूर्ण अटी मिळू शकल्या.हैदराबादेकडे प्रस्थानशिवाजी महाराजांनी कर्नाटक मोहिमेस दसऱ्याला प्रारंभ केला. ६ ऑक्टोबर, १६७६ या दिवशी मराठा सेनेने रायगडाहून प्रस्थान केले. मात्र मोठ्या सैन्याची आगेकूच टप्प्याटप्प्याने होत असल्याने, काही तुकड्या सप्टेंबराच्या अखेरीपासूनच रायगड सोडू लागल्या. मराठ्यांची एक फौज बेळगावापर्यंत पोहोचून किल्ल्यांना वेढा घालत होती. शिवाजी महाराज पोलादपूर–वाई–उंब्रज–खटाव-निमसोड–मायणी–कोल्हापूराचा पूर्व–दक्षिण भाग आणि घटप्रभा ओलांडून बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेशले (इथे मराठा फौज ६ ऑक्टोबरापूर्वीपासूनच सक्रिय होती). बेळगाव–हुबळीच्या दक्षिणेकडून ईशान्येकडे वळल्यास हा मार्ग कृष्णा–तुंगभद्रा द्रोणीमार्गे थेट हैदराबादेकडे जातो. या काळात हंबीरराव मोहिते यांनी जानेवारी १६७७मध्ये गदग जिल्ह्यातील यलगेदला येथे हुसेनखानाशी झालेल्या लढाईत त्याचा दारुण पराभव केला; या लढाईत नागोजी जेधे हा बाण लागून मृत्युमुखी पडला. ही लढाई हैदराबादेकडे जात असतानाच झालेली होती.यामुळे संपूर्ण चित्र असे उभे राहते—मराठा सैन्याने रायगड–बेळगाव–हैदराबाद असा विस्तृत वक्रमार्ग पकडत; मधे दीर्घ विश्रांती घेत; हजार किलोमीटराहून अधिक अंतर सुमारे पाच महिन्यांत पार केले. या प्रवासात मुघल आणि आदिलशाही सैन्य दोघेही शिवाजी महाराजांच्या पुढील हालचालींबद्दल गोंधळून गेले. ते दक्षिणेकडे बेळगावात पोहोचल्यावर शत्रूंना वाटले की, आदिलशाहीवर चढाई करतील; परंतु त्यांनी अचानक ईशान्येकडे वळून हैदराबाद गाठले. तिथे पोहोचल्यावर त्यांच्याकडे पूर्वेकडून दोन्ही सल्तनतींवर दबाव आणण्याची क्षमता प्राप्त झाली, तसेच कुत्बशाही आणि दख्खनी गटांचे पाठबळ मिळाले.या मोहिमेचा वेग कमी होता, गुप्तता नव्हती—परंतु उद्दिष्टे मात्र अगदी गूढ ठेवली गेली. हाच ‘उद्देशाचा गुप्तपणा’ शिवाजी महाराजांच्या युद्धकलेतील मुख्य सामर्थ्य ठरला आणि दोघेही शत्रू—‘‘आता तो कुठे हल्ला करेल?’’—या संभ्रमात अडकून राहिले..मोहिमेतील अडथळे, उपाय आणि सैन्यशिस्तकर्नाटक मोहिमेत दोन अडथळे उभे होते—थेट म्हणजे आदिलशाही सैन्याचा संभाव्य प्रतिकार आणि अप्रत्यक्ष म्हणजे मराठ्यांच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील प्रदेशाला मुघलांचा धोका. शिवाजी महाराजांनी या दोन्ही अडथळ्यांचे निराकरण युद्धाशिवाय, केवळ मुत्सद्देगिरीने केले. आता उरले होते ते—योग्य आकाराचे सैन्य घेऊन आदिलशाही कर्नाटक जिंकणे. परंतु जिंजी, वेल्लोर यांसारख्या दुर्गम आणि प्रबळ दुर्गांसाठी भारी तोफखाना अनिवार्य होता. यासाठी कुत्बशाहाकडून सहकार्य मिळणे आवश्यक ठरले.फोर्ट सेंट जॉर्जच्या अहवालानुसार कर्नाटक मोहिमेत मराठ्यांच्या सेनेत सुमारे २०,००० घोडेस्वार आणि ४०,००० पायदळ होते. कुत्बशाही प्रदेशात प्रवेश करताच महाराजांनी कठोर आदेश दिले—स्थानिक प्रजेचा छळ करू नये, धान्य–रसद नियमानुसार खरेदी करावी, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्यात आल्या आणि संपूर्ण सैन्यात आदर्श शिस्त प्रस्थापित झाली.मार्च १६७७मध्ये शिवाजी महाराज १२,००० घोडेस्वारांसह गोवळकोंड्यात प्रवेशले. मराठे हैदराबादेच्या द्वाराशी पोहोचल्यावर शहरात भीतीची लाट उसळली; परंतु मराठ्यांनी कोणताही अपप्रकार केला नाही. त्यामुळे कुत्बशाह प्रसन्न झाला आणि त्याचे प्रमुख वजीर—मादन्ना आणि आक्कन्ना—महाराजांना आदराने शहरात घेऊन गेले. १४ मार्चला शिवाजी महाराजांनी कुत्बशाहाची भेट घेतली.शिवाजी महाराज–कुत्बशाह तह४ मार्च, १६७७ रोजी झालेल्या तहाची संपूर्ण माहिती उपलब्ध नसली तरी समकालीन स्रोतांवरून पुढील कलमे निश्चित दिसतात.१) सुमारे ४,००० पायदळ आणि १,००० घोडेस्वारांची तुकडी मिर्झा मुहम्मद अमीन याच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांसोबत मोहिमेत सहभागी झाली. तसेच अब्दुल्ला कुत्बशाहाने तोफखाना, दारूगोळा आणि रसद पुरविण्याचे आदेश दिले.२) सुलतानाने शिवाजी महाराजांना दररोज ३००० होन अनुदान देण्याचे मान्य केले.युरोपीय लेखकांच्या ‘शिवाजी महाराजांनी कुत्बशाहाची फसवणूक केली’ या दाव्याचा आधार कमकुवत आहे. उपलब्ध भारतीय आणि फारसी स्त्रोतांत त्याचा उल्लेख दिसत नाही. त्यामुळे अशा आरोपांकडे समीक्षात्मक दृष्टीने पाहणे आवश्यक ठरते. युरोपियांचे वृत्तांत अफवांवर आधारित असण्याची अधिक शक्यता होती. पुढे १६ नोव्हेंबर, १६७७ नंतरच्या एका पत्रात शिवाजी महाराजांनी एकोजी राजांना आश्वासन दिले की, ते कुत्बशाहाकडे विनंती करून त्याला वर्षाला तीन लाख होन उत्पन्न देणारी जागीर मिळवून देतील. जरी या आश्वासनात राजकीय हेतू असण्याची शक्यता नाकारता येत नसली, तरी कुत्बशाह आणि शिवाजी महाराज यांच्यात त्या काळात तणाव नव्हता—हे गृहित धरल्याशिवाय अशी हमी देणे शक्यच नव्हते. यावरून मोहिमेदरम्यान आणि त्यानंतरही दोन्ही सत्तांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध टिकून होते आणि शिवाजी महाराजांनी कुत्बशाहाला फसविले—ही कल्पना वस्तुनिष्ठरीत्या टिकत नाही.अब्दुल्ला कुत्बशाह आणि शिवाजी महाराज यांचे संबंध सलोख्याचे राहिले. शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतरही संभाजी महाराज आणि कुत्बशाह दृढ मित्र राहिले. उपर्युक्त तह हा केवळ शिवाजी महाराजांस अनुकूल होता; त्यामधून कुत्बशाहाला प्रत्यक्ष लाभ झाला नाही. यामागे मादन्नासोबतचे शिवाजी महाराजांचे निकटचे संबंध आणि मादन्नाची शिवाजी महाराजांकडे ‘हिंदूंचे तारणहार’ अशा भावनेने पाहणारी दृष्टीच कारणीभूत होती. आदिलशाही सरदार मालोजी घोरपडे यास शिवाजी महाराजांनी लिहिलेल्या पत्रातही मादन्नाच्या या भूमिकेची स्पष्ट साक्ष आढळते..Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण.जिंजी घेतलादरम्यान शिवाजी महाराजांनी हवामानाचा अचूक विचार करून १ एप्रिल, १६७७ रोजी आदिलशाही कर्नाटक मोहिमेस प्रारंभ केला. नैर्ऋत्य मोसमी पावसाचा काळ कोरोमंडल किनाऱ्यावर तुलनेने कोरडा असल्याने मे–जुलैमध्येही प्रभावी सैनिकी कारवाया शक्य होत्या. पश्चिम किनाऱ्यावर मुघलांचा हल्ला येणार नाही हे सुनिश्चित केल्यानंतर शिवाजी महाराज निर्धोकपणे दक्षिणेकडील आघाडीवर लक्ष केंद्रित करू शकले. मे १६७७च्या मध्यापर्यंत मराठा सैन्य जिंजीला पोहोचले. नासिर मुहम्मद याला किल्ला टिकविण्याची आशा नसल्याने तो सुरक्षिततेच्या हमीसह बाहेर पडला आणि रक्तपाताशिवाय जिंजीचा ताबा मराठ्यांकडे आला. हा जलद विजय समकालीनांसाठी विस्मयकारक ठरला.यानंतर मराठा मुख्यदलाने २३ मेच्या दरम्यान वेल्लोराला वेढा घातला. वेल्लोराचा हवालदार अब्दुल्लाखान शरण न आल्याने प्रत्यक्ष वेढा द्यावा लागला. त्या क्षेत्रातील लहान–मोठ्या सरदारांनी शिवाजी महाराजांकडे दूत पाठवीत शरणागती पत्करली. फ्रेंच दूताच्या भेटींमध्ये शिवाजी महाराजांनी फ्रेंचांच्या पूर्वीच्या गैरव्यवहाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि वेल्लोर मोहिमेस साहाय्य मागितले; पण फ्रेंचांनी टाळाटाळ केली, ज्यामुळे महाराजांचा सूर अधिक तीव्र झाला. १४ मे, १६७७ रोजी शिवाजी महाराजांनी फोर्ट सेंट जॉर्जमधील इंग्रज अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून काही ‘कॉर्डियल स्टोन्स’ आणि विषनाशक औषधे मागविली. इंग्रजांनी ती औषधे आणि काही भेटवस्तू तत्काळ पाठविल्या. २५ मे रोजी वेल्लोराच्या वेढ्यातून लिहिलेल्या पुढील पत्रात महाराजांनी पुन्हा मालदिवी नारळ, बेजोअर आणि कॉर्डियल स्टोन्स तसेच काही दुर्मिळ औषधोपयोगी वस्तू मागितल्या, शिवाय त्यांची किंमत लपवू नये, असे स्पष्ट सांगितले. १९ जूनच्या उत्तरपत्रासह इंग्रजांनी या वस्तू पुन्हा भेटस्वरूपात पाठविल्या.शेरखानाचा पराभववेल्लोराचा दुर्ग अद्यापही ताब्यात आला नव्हता. शिवाजी महाराजांनी वेल्लोराचा वेढा तसाच सुरू ठेवला आणि काही सैन्य तिथे सोडून स्वतः जून १६७७च्या मध्यात जिंजीमार्गे पुढे दक्षिणेकडे प्रस्थान केले. त्याच काळात शेरखान मोठ्या संकटात सापडला होता. त्याला मे १६७७च्या सुरुवातीलाच शिवाजी महाराजांच्या आगमनाची माहिती मिळाली होती. २९ जूनला फ्रेंच अधिकारी मार्टिन याने तिरुवाडी येथे शेरखानाची भेट घेतली. मार्टिनच्या नोंदीप्रमाणे शेरखान म्हणाला की, शिवाजी महाराज चार–पाच हजार घोडदळासह आले, तर तो रणांगणावर सामोरा जाईल; परंतु ते संपूर्ण सैन्यासह येत असल्यास त्याला माघार घेऊन किल्ल्यांचा आश्रय घ्यावा लागेल. त्याच्यापुढील अजून एक मोठे संकट म्हणजे आर्थिक तुटवडा.मार्टिनने त्याला सुचविले की, मुख्य किल्ल्यांची तटबंदी मजबूत करावी, त्यात अन्नसाठा आणि युद्धसामग्री भरून काही निवडक घोडदळांसह अरियालूराच्या जंगलांमध्ये माघार घ्यावी. महाराज दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ दक्षिणेत राहू शकणार नाहीत; त्यांच्या परतीनंतर शेरखान पुन्हा सैन्य उभारू शकेल. परंतु या योजनेची अंमलबजावणी करण्याएवढी साधनसामग्री वा सैन्यशक्ती शेरखानापाशी नव्हती. शेरखानाचे तीन हजार घोडे आणि तेवढीच पायदळ सेना ‘शिवाजी’ हे नाव ऐकताच हादरून जात असे. तो उत्तम प्रशासक असला तरी युद्धकौशल्यात सिद्ध नव्हता.मराठा सैन्य वेगाने पुढे सरकत होते. त्यांनी पनमलई आणि तिरुवेन्नैनल्लूर ही दोन गावे जिंकली. मराठा अग्रदल—सहाजार घोडदळ—२६ जून रोजी तिरुवाडीजवळ पोहोचले. शेरखान त्यांना सामोरे जाण्यास निघाला; परंतु मराठे दृष्टीस पडताच त्याने माघार घेतली. मराठा घोडदळाने त्याचा वेगाने पाठलाग केला. त्याची फौज सर्व दिशांना पळत सुटली आणि विखुरली. यावेळी झालेल्या चकमकीत मागील तुकडीने मराठ्यांना अडविले; शेरखान मात्र फक्त शंभर घोड्यांसह दक्षिणेकडे पलायन करू शकला. मराठ्यांनी मोठी लूट मिळविली—शेकडो घोडे, अनेक हत्ती-उंट, तंबू, नगारे आणि इतर सामग्री जप्त करण्यात आली.जुलै १६७७ मध्ये मराठ्यांची छावणी कोलेरून नदीच्या उत्तर तीरावर तिरुमलवाडी येथे होती. इंग्रज दूत नेल्लोर रामन्नाने १६ जुलै रोजी माहिती दिली की, मदुरेच्या नायकाचा दूत शिवाजी महाराजांकडे आला असून त्यांनी त्यास दहा लाख होन कर भरण्यास सांगितले. नायकाने प्रदेशांतील नुकसानीमुळे एवढी रक्कम शक्य नसल्याचे सांगितले; परंतु प्रदेश परत मिळाल्यास सात लाख होन देण्याची तयारी दर्शविली. शिवाजी महाराजांनी रघुनाथपंतांना दूतासह मदुरेस पाठवून करार पूर्ण केला—नायकाने सहा लाख ‘पर्दोआस’ देण्यास मान्यता देऊन दीड लाखांची तत्काळ भरपाई केली..शिवाजी महाराज–एकोजी राजे भेटशिवाजी महाराज आणि तंजावराचे राजे एकोजी यांच्यात दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली भेट घडून आली; ही भेट कर्नाटक मोहिमेच्या राजकीय परिणामांपैकी एक महत्त्वाचा परिणाम होती. ही भेट केवळ स्नेहाची नाही, तर कुटुंबीय ऐक्य, साम्राज्यनीती आणि व्यापक हिंदू हित यांचे सूचक होती. भेटीत सौहार्दाचा भाव दिसला, तरी अंतर्गत ताण आणि प्रांतिक हितसंघर्ष देखील त्या काळच्या परिस्थितीत स्पष्ट जाणवत होता.कोलेरून नदीकाठी पोहोचताच शिवाजी महाराजांनी एकोजी राजांना पत्र पाठवून त्यांच्या विश्वासू सेवकांना आपल्याकडे पाठविण्यास सांगितले. ते छावणीत आल्यावर महाराजांनी शाहजी राजांच्या संपत्तीतील अर्धा हिस्सा मिळण्याची आपली मागणी त्यांच्यापुढे मांडली आणि सलोखा साधण्यासाठी आपल्या काही सेवकांनाही त्यांच्यासोबत परत पाठविले. त्यानंतर एकोजी राजे तिरुमलवाडी येथे महाराजांना भेटले. त्या वेळी ते सुमारे दोन हजार घोडेस्वारांसह आले होते आणि शिवाजी महाराज स्वतः त्यांचे स्वागत करण्यास पुढे गेले.या भेटीत महाराजांनी पुन्हा एकदा पितृसंपत्तीतील वाट्याची मागणी केली; या भेटीत महाराजांनी पुन्हा एकदा पितृसंपत्तीतील वाट्याची मागणी केली; परंतु एकोजी राजांनी थेट नकार दिला. एकोजी राजांना संशय आला की, शिवाजी महाराज त्यांना पकडतील, म्हणून ते तंजावराकडे पळाले. धाकटे भाऊ म्हणून एकोजी राजे स्वतः भेटावयास आले असताना त्यांना पकडणे आपल्या प्रतिष्ठेस योग्य ठरणार नव्हते आणि म्हणूनच शिवाजी महाराजांनी त्यांना मोकळीक दिली. एकोजी राजे निघून गेल्यावर महाराजांनी त्यांच्या सोबत आलेल्या जगन्नाथपंत, शिवाजीपंत, कोहनिरिपंत आणि निळोबा नाईक यांना तात्पुरते रोखले; परंतु लवकरच त्यांची सुटका केली. या घटनेनंतर दोघांमध्ये उघड फूट पडली. शिवाजी महाराजांनी एकोजी राजांच्या जागीरीतील जगदेवगड, चिदंबरम्, वृद्धाचलम् यांसारखे प्रदेश ताब्यात घेतले आणि कोलार किल्ल्याला वेढा दिला. 