Shravan Month Memories : श्रावण आला की जाग्या होतात बालपणीच्या आठवणी; केळीच्या पानावरील जेवणाची खास गोष्ट

प्रणव सखदेवकुसुमाग्रजांच्या शब्दांना पद्मजा फेणाणी जोगळेकर यांचा स्वरसाज ल्यालेलं गीत मोबाइलमधून झरू लागलं... हसरा नाचरा जरासा लाजरासुंदर साजिरा श्रावण आला... बऱ्याच वर्षांनी अचानकच, का ते माहीत नाही, पण सकाळी घराबाहेर पडताना हे गाणं आठवलं होतं. दुचाकीवरून जाता जाता नकळत ते गुणगुणू लागलो आणि मीटिंग्ज, भेटीगाठी करताना मनात समांतरपणे त्याची धून मेंदूत निनादत राहिली. म्हणून संध्याकाळी घरी परतल्यावर थोडं निवांत झाल्यावर ते गाणं लावलं आणि कितीतरी आठवणी मनात गोळा झाल्या... शाळेत असताना श्रावण महिना मला जाम आवडायचा. त्याला तीन मुख्य कारणं होती. अगदी पहिलं कारण म्हणजे श्रावणी सोमवारी शाळा लवकर सुटायची. घरी लवकर जायला मिळायचं. आई-बाबांचा दिवसभर उपास असल्याने रात्रीचं जेवणही लवकर व्हायचं. म्हणजे एरवी आम्ही रात्री साठेआठ-नऊच्या दरम्यान जेवत असू तर सोमवारी सहा-साडेसहालाच जेवायचो. आणि खास असायचं ते जेवण. केळीच्या पानावर. आई हिरवीगार केळीच्या पानांचे तुकडे मला धुवायला सांगून कापडाने स्वच्छ पुसून घ्यायला सांगायची. त्यातला पानाच्या वरचा – त्रिकोणी टोक असलेला तुकडा नेहमी मला हवा असायचा. छान दिसायचा तो, बोटीसारखा. मग बाबा ती पानं जेवताना नीट राहावीत, वर येऊ नयेत म्हणून, ती पानं जमिनीवर ठेवायचे आणि मधल्या देठाला हाताने जरा जोर लावून दाबायचे. त्यामुळे चर्र असा आवाज व्हायचा आणि पान जरा खाली बसायचं. रवाळ, पाणी असलेला देठ दबला जायचा. मी तो कित्येकदा सोलूनही पाहायचो, तेव्हा मला तो विसविशीत शिवलेल्या कापडासारखा वाटायचा. त्यातले धागे काढून मी त्यापासून काहीबाही आकार तयार करायचो. .जेवायची वेळ झाली की आई लिंबू, चटणी, कोशिंबीर, आमटी, भात, पोळी आणि अळूची पातळभाजी असं सारं एकेक करत वाढायची. एरवी आमच्या घरी एवढं साग्रसंगीत जेवण नसे. सकाळीच भाजीपोळी करून ठेवलेली असे, रात्री आमटी वगैरे केली जाई, बस इतकंच. पण श्रावणी सोमवार खास असे. मला या साग्रसंगीत जेवणापेक्षा ओढ असे ती गोडाच्या पदार्थाची. आई कधी शिरा करे, कधी खीर, कधी शेवयांचा गोड शिरा. म्हणजे खरंतर हा ‘डेझर्ट’चा मामला तसा साधाच असे. पण तेव्हा हे पदार्थ खास प्रसंगी केले जात असल्याने ते खायला मिळणार याचंच मला कोण अप्रूप असे. त्यामुळे मी श्रावणाची, त्यातही श्रावणी सोमवारची आतुरतेने वाट बघायचो.श्रावण आवडण्यामागचं दुसरं कारण म्हणजे श्रावणी शुक्रवार!श्रावण महिना हा तसा सणांचा, व्रतवैकल्यांचा महिना. जुलै संपायला आला की मी कॅलेंडरवर पाहायचो, रंगीबेरंगी दिवस दिसू लागले की मनोमन सुखावून जायचो. आई जिवती, बृहस्पती अशा सहा - सात देवांचा पट पुठ्ठ्यावर लावून श्रावणात त्याची पूजा करे. या पटावरचे देव-देवता मी फारसे ऐकले नसले, तरी दर दिवसासाठी एकेक देव असल्याने काही ना काही खायला मिळे. त्यामुळे हे देव आवडायचे. जुलै महिना संपला की मी आईला पट आणला का याची विचारणा सुरू करून धोशा लावू लागायचो..Premium|Shravan in Marathi Literature : श्रावण केवळ ऋतू नाही; मराठी साहित्याला भुरळ घालणारी सुंदर भावना.श्रावणी शुक्रवारी मी जिथे राहायचो, त्या कॉलनीत बऱ्याच घरी लहान मुलांना बोलावून चणे आणि गूळ असं खाद्य दिलं जायचं. काही घरी त्याबरोबर सुकं खोबरंही दिलं जायचं. मला या तिन्हीचं कॉम्बिनेशन जाम आवडायचं. पहिले चण्यांचा कोरडा, हळदीचा, मिट्ट स्वाद आणि मग गोड गूळ. त्यात खोबरं असेल, तर त्याचा तेलकटपणा तोंड कोरडं होऊ द्यायची नाही, लाळ सुटत राहायची. असे चणे, गूळ, खोबरं यांचे बकाणेच्या बकाणे मी विविध घरांमध्ये जाऊन भरून जायचो. नंतर पोट इतकं भरायचं की जेवण जायचं नाही आणि अन्न वाया घालवल्याने आईचा ओरडा खावा लागायचा. सकाळी शिळी पोळी चहातून खावी लागायची. अर्थात मला ती आवडायचीच, त्यामुळे ती शिक्षा वाटत नसे.श्रावण आवडण्याचं तिसरं कारण म्हणजे जून-जुलैत पडणारा धोधो पाऊस श्रावणात जरा कमी व्हायचा. रिमझिम होई आणि ऊन-पावसाचा खेळ सुरू होई. मध्येच ढग दाटून येत, अंधार पडे तर मग लगेच ऊन्हाचा शिडकावा. जणू दोघं जण लपाछपीचा खेळ खेळत आहेत असंच वाटे.सातवीच्या शेवटाला मला कविता आवडू लागल्याने बालकवींची श्रावणमासी कविता पुन्हा पुन्हा वाचायला मजा यायची. ‘क्षणात येते सरसर शिरवे, क्षणात फिरुनी ऊन पडे’, या ओळींचा तर प्रत्यक्ष दृश्य अनुभव घेता येत असल्याने जाम भारी वाटायचं. वाटायचं, कवी लोक मोठे असतात ते यामुळे. बालकवींनी कितीतरी वर्षं आधी लिहिलेल्या ओळी आजही आपण अनुभवतो आहोत हे किती भारी! त्यामुळे आपणही अशाच कविता लिहाव्या आणि अजरामर व्हावं असले विचारही तेव्हा मनात यायचे आणि त्या प्रभावातून एखादी कविता लिहिली की मन अभिमानाने भरून जायचं..तेव्हाच्या त्या बालिश, आडनिड्या आणि निरागस वयात श्रावण आला की मन प्रफुल्लित व्हायचं. कारण श्रावण झाला की गणपती. मग सुट्ट्या आणि मग कॉलनीच्या गणेशोत्सवात नाटकं, स्पर्धा, कार्यक्रम. आरत्या आणि त्यानंतर प्रसादाचे विविध जिन्नस!... मग नवरात्र, दिवाळी... या साऱ्याची चाहूल लागायची. लवंगीच्या माळेप्रमाणेच एकामागोमाग एक सण येणार हे कळायचं आणि उत्साह वाढायचा.जसजसं मोठं झालो तसतसं वाचत गेलो, कळत गेलं आणि अर्थात श्रावणाचा दृश्यानुभवही बदलत गेला. क्वचितच किंवा कमी काळासाठी आता श्रावणात सरसर शिरव्यांचा आणि उन्हाचा खेळ चालतो. बरेचदा आभाळ जुलै महिन्यासारखं गच्च असतं आणि कमी वेळात बदाबदा पाऊस पडतो... पूर येतात, नुकसान होतं.आता वाटतं, त्या वेळी लहान- बालिश होतो म्हणून सगळ्याची गंमत, अप्रूप वाटायचं की खरंच तेव्हापेक्षा आता बऱ्याच गोष्टी बदलल्यात?की मोठं होण्याची ही किंमत मोजतोय आपण? अशा प्रश्नांची ठोस उत्तरं नसतात हे खरंच, पण तरी बालकवींनी किंवा कुसुमाग्रजांनी किंवा अगदी लहान असताना मी पाहिलेला ‘मेघांत सोनेरी निशाण लावणारा श्रावण’ आता खूप बदललाय... आणि मीही बदललोय... हेच खरं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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