- श्याम मनोहर, saptrang@esakal.com व्यक्ती म्हणाली, ‘‘जगणे म्हणजे काय?’’आपण उत्तर द्यायचं नाही. व्यक्तीला बोलू द्यायचे. आपण उत्सुकता दाखवायची.व्यक्ती म्हणाली, ‘‘जगणे म्हणजे दोन घ्यायचे, दोन द्यायचे.’’आपल्याला ही लोककथा माहितीय. आपणही बोललोय. लोककथा पुन्हा पुन्हा बोलायची असते, ऐकायची असते.व्यक्ती म्हणाली, दोन घ्यायचे अन् दोन द्यायचे, हे जगण्यात प्रत्येक क्षणी असते. हेच जगणे असते. आपल्याला मान्यच!.व्यक्ती म्हणाली, ‘‘दोन घेतले की व्यक्ती शरमून जाते. दोन दिले की व्यक्ती फुलून जाते.’’ मान्य!व्यक्ती म्हणाली, ‘‘दोन द्यायचे अन् दोन घ्यायचे, हे वरचेवर होत राहिल्यावर व्यक्ती प्रसन्न होते आणि थकते.’’ मान्य!व्यक्ती म्हणाली, ‘‘जगणे साधण्यासाठी व्यक्तीला काय हवे असते?’’ आपण उत्सुक!व्यक्ती म्हणाली, ‘‘दोन घ्यायचे, दोन द्यायचे, ह्याच्या व्यक्तीला जागा हव्या असतात.’’ दुकानात, भाजी घेतानाही भावाबद्दल घासाघीस करतो तेच, दोन घ्यायचे, दोन द्यायचे. कामाच्या जागी मालक ज्यादा काम करायला लावतो. नोकर कामचुकारपणा करतो. दोन घ्यायचे, दोन द्यायचे. सगळीकडे हेच. दोन घ्यायचे, दोन द्यायचे! मान्य!व्यक्ती म्हणाली, ‘‘व्यक्तीला प्रेम करायची जागा हवी असते, प्रेम करून घ्यायची जागा हवी असते. व्यक्ती तिरस्कार करून घेते, तिरस्कार करते.’’‘‘हं.’’.व्यक्ती म्हणाली, ‘‘हयात व्यक्ती प्रसन्न होते आणि थकते.’’ ऐकायचे!व्यक्ती म्हणाली, ‘‘दोन घ्यायचे, दोन द्यायचे. प्रेम करायचे, प्रेम करून घ्यायचे, तिरस्कार करायचा, तिरस्कार करून घ्यायचा, प्रसन्न व्हायचे, थकायचे. अशा जागा सापडल्या नाही, तर व्यक्तीला जगणे साधत नाही. व्यक्ती वेडी होते किंवा हत्या करते किंवा आत्महत्या करते.’’जगणे म्हणजे...दोन रट्टे द्यायचे, दोन रट्टे घ्यायचे. लोककथेत रट्टे हे अध्याहृत आहे.दोनच....माणसाची प्रवृत्ती काय आहे? हिंस्रपणा.लोककथा माणसाचा हिंस्रपणा मान्य करते.किती हिंस्रपणा करायचा?जगणे विस्कटणार नाही, जगणे साधेल इतपत.दोन रट्टे द्यायचे, दोन रट्टे घ्यायचे. दोनच!एकावर माणसाचे भागत नाही.तीन... माणसाला स्वतःला आवरता येत नाही... चार, पाच... होत राहील. भांडणच सुरू होईल. जगणे बिघडणार.म्हणून दोन. दोनच. दोनच... कसे?हे लोककथेने थेट सांगितले नाहीय.रट्टे कसे? जगणे साधेल असे!.रट्ट्यांचे प्रकार...१) तीव्र रट्टे २) माफक तीव्रतेचे रट्टे ३) योग्य तीव्रतेचे रट्टे.तीव्र रट्टे दिले, घेतले... तर जगणे साधले जाणार नाही. माफक तीव्रतेचे रट्टे दिले, घेतले तर हिंस्रतेचे विरेचन होणार नाही.हिंस्रतेचे विरेचन होईल एवढ्या तीव्रतेचे, योग्य तीव्रतेचे रट्टे... परवानगी. योग्य तीव्रतेचे म्हणजे हिंस्रपणाचे विरेचन होणार आणि जगणेही साधले जाणार..व्यक्तींचे प्रकार...१) दोन पेक्षा जास्त आणि तीव्र देणारी २) दोनपेक्षा जास्त आणि तीव्र... घेणारी ३) दोनच आणि योग्य तीव्र... देणारी ४) दोनच आणि योग्य तीव्र... घेणारी ५) केवळ घेणारी ६) घेऊही शकत नाही, देऊही शकत नाही अशी.परिणाम -१) आणि २) चा परिणाम - हत्या. ३) आणि ४) चा परिणाम - कसेबसे जगणे साधणे. ५) असहायता... आत्महत्या ६) वेड वा संत... एकूण काय... तर कसेबसे जगणे साधणे.सभ्यतेचे स्वरूप - कसेबसे जगणे साधणाऱ्या व्यक्ती बहुसंख्य असतात.हत्या करणाऱ्या, जगणे संपवणाऱ्या व्यक्ती, आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्ती, वेड लागलेल्या, संत व्यक्ती अल्पसंख्य असतात..हत्येच्या बातम्या असतात. गोष्टी असतात, आत्महत्येच्या बातम्या असतात, गोष्टी असतात. वेडाच्या बातम्या नसतात.. गोष्टी नसतात. कसंबसं जगणे साधणाऱ्यांच्या बातम्या नसतात, गोष्टी मोप असतात. संतांची पूजा, गोष्टी असतात.व्यक्ती - व्यक्तीला दुसरी व्यक्त हवी असते किंवा नकोशी असते. मित्र आणि शत्रू असे वर्गीकरण होते.व्यक्तीला घट्ट घट्ट मैत्री हवी असते, घट्ट शत्रूत्व नको असते. विनाघट्ट शत्रुत्व व्यक्ती सोसू शकते. कसेबसे जगणे साधते. घट्ट शत्रुत्व सोसू शकत नाही. जगणे अवघड होते.भिन्न विचारसरणी, भिन्न धर्म, भिन्न स्वभाव, वाकडा व्यवहार... कशातूनही घट्ट शत्रुत्व निर्माण होते. शत्रुत्वाचे मित्रत्वात रूपांतर करणे, स्वतःत आणि दुसऱ्यात असा बदल करणे... व्यक्ती प्रयत्न करते. स्वतःत आणि दुसऱ्यात बदल करण्याची अचूक रीत व्यक्तीला सापडलेली नाहीय. शत्रूचे मित्रात रूपांतराच्या थोड्या गोष्टी आहेत.मित्राचे शत्रूत रूपांतराच्या खूप गोष्टी आहेत... एकूण काय... कसेबसे जगणे दोन द्यायचे, दोन घ्यायचे..बौद्धिक इतिहासनशीब... हा सिद्धांत कुणी निर्माण केला?शारीरिक बलवानांनी नाही निर्माण केला.शस्त्रीय बलवानांनी नाही निर्माण केला.बुद्धीय बलवानांनीच निर्माण केला.व्यक्तीलोकाचा बौद्धिक इतिहास शोधायला हवाय.आदर्श सभ्यता म्हणाली, ‘‘मी कधी जन्मणार?’’.राष्ट्रांचे प्रकारवेगळ्या प्रकारचे राष्ट्रांचे वर्गीकरण झाले - विकसित राष्ट्रे, विकसनशील राष्ट्रे, अविकसित राष्ट्रे.विकसनशील, अविकसित राष्ट्रांचे ध्येय ठरले - विकसित राष्ट्र व्हायचे.विकसनशील, अविकसित राष्ट्रातल्या नागरिकांनी अर्थ लावला - आपण विकसित राष्ट्रातल्या नागरिकांप्रमाणे जगणे साधायचे.म्हणजे, विकसित राष्ट्रांची सभ्यता स्वीकारायची?विकसनशील, अविकसित राष्ट्रात सभ्यता ही संकल्पना ज्ञात वापरात नाही. सरसकट संस्कृती हा शब्द वापरला जातो.विकसनशील, अविकसित राष्ट्रातले नेते म्हणतात, ‘‘आमची संस्कृती श्रेष्ठ आहे.’’.विकासविकसनशील किंवा अविकसित राष्ट्रातले राजकारणी भाषणात म्हणाले, ‘‘आपल्याला आता विकास करायचाय. आपण विकसित राष्ट्र व्हायचे. औद्योगीकरण करायचे. उद्योग निर्माण करायचेत. प्रत्येक नागरिकाला रोजगार द्यायचाय. गरिबी घालवायचीय. आपल्या शहराजवळ ‘क्ष’ या प्रगत राष्ट्रातली जगप्रसिद्ध ‘य’ कंपनी मोठा कारखाना उभारणार आहे. आपल्या परिसरातल्या युवक-युवतींना रोजगार मिळणार. आपली गरिबी जाणार. आपल्या भागाचा विकास होणार. इंजिनिअरिंगचे, मेडिकलचे कॉलेज काढायचे. आपली मुले, मुली इंजिनिअर, डॉक्टर होणार. मोठे परिपूर्ण हॉस्पिटल काढायचे. चांगली हॉटेले, मल्टिफ्लेक्स थिएटर, अपार्टमेंटच्या इमारती निर्माण करायच्या. सर्वांना अन्न, वस्त्र, निवारा मिळणार. मोठी बाजारपेठ निर्माण करायची. ए वन दर्जाचे रस्ते करायचे. आपले शहर स्मार्ट करायचे. रेल्वे, विमानतळ येणार. विकास. विकास. आता थांबायचे नाही....आता अन्न, वस्त्र, निवारा एवढ्याच गरजा नाहीत... अन्नः पौष्टिक, रुचकर आणि तऱ्हतऱ्हेचे. वस्त्रे ... अनेक फॅशनची. निवारा एक नाही, दोन, तीन, प्रशस्त... आरोग्य... हॉस्पिटलं हवीत, उत्तम औषधोपचार, चोवीस तास घरात पाणी, वीज... मतदानाचा हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पर्यटन, वाहने, करमणूक... गरजाच गरजा... गरजांचा कोटा करायला हवा... आणि दरवर्षी... सहा महिन्यांनी, तीन महिन्यांनी... दिवसागणिस कोटा अपडेट करायला हवा. 