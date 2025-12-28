Sister Midnight Movie Analysis : ‘सिस्टर मिडनाइट’ चित्रपटाचा स्त्री मुक्ततेच्या शोधातील अस्वस्थ प्रवास

अक्षय शेलार - shelar.abs@gmail.com‘सिस्टर मिडनाइट’मध्ये लैंगिकता ही आनंदाची किंवा रोमँटिक अनुभूती नाही. ती एक जबाबदारी, एक कर्तव्य आणि कधी कधी एक हिंसक प्रक्रिया आहे; मात्र ही हिंसा दृश्य स्वरूपात दाखवली जात नाही. ती सूचित केली जाते, कारण इथे स्त्रीवर होणारी हिंसा ही अपवाद नसून ती सामाजिक नियमाचा भाग आहे, असं सिनेमा सांगतो. करण कंधारी दिग्दर्शित ‘सिस्टर मिडनाइट’ हा सिनेमा पाहताना पहिल्याच काही मिनिटांत जाणवतं, की ही नुसती एका जोडप्याची ‘लग्नानंतरची कथा’ नाही, तर लग्नसंस्थेवर टाकलेला एक अस्वस्थ, तीव्र कटाक्षही आहे. राधिका आपटे अभिनित मध्यवर्ती व्यक्तिरेखा फारच फटकळपणे, कुठल्याही पार्श्वभूमीशिवाय, (प्रेक्षकाच्या) कोणत्याही भावनिक तयारीविना आपल्यासमोर येते. विवाह हा इथे प्रेमाचा, सहजीवनाचा किंवा सामाजिक सुरक्षिततेचा उत्सव नाही; तर तो एक व्यवस्थात्मक करार आहे. या करारात स्त्रीचा देह, तिच्या इच्छा आणि तिची मौनसंमती या साऱ्या बाबी गृहीत धरल्या जातात..सिनेमा लग्नाच्या ‘पवित्रते’कडे पाहतच नाही, हा अनेकांसाठी मोठा धक्का असू शकतो. तो थेट लग्नाच्या दैनंदिन वास्तवाकडे पाहतो. त्यात रात्रीचा अंधार, अपरिचित शरीर, अनिच्छेने स्वीकारलेली जवळीक आणि त्यात हरवत जाणारी स्वतःची ओळख फारच कोरडेपणाने येतात. इथे विवाह हा भावनिक नव्हे, तर शारीरिक आणि मानसशास्त्रीय ताणाचा अवकाश आहे. दिग्दर्शकाने कोणताही मोठा प्रसंग न रचता, अगदी साध्या कृतींतून या अस्वस्थतेचं चित्रण केलं आहे. जसे की, चित्रचौकटीतील व्यक्तींची चुळबुळ, मेट्रोसिटीमधील छोट्याशा खोलीतील कोंदटपणा, अंथरुणाची अवस्था आणि देहावर (नि मनावरही) लादलेल्या अपेक्षा, इत्यादी.राधिका आपटेचा अभिनय हा या सिनेमाचा केंद्रबिंदू आहे. तिच्या चेहऱ्यावर फार काही घडत नाही; पण तिच्या देहातून, देहबोलीमधून सतत एक नकारात्मक प्रवाह वाहत राहतो. ती पुष्कळदा बोलत नाही, ती ओरडत नाही, ती प्रतिकार करत नाही आणि म्हणूनच तिचं (निव्वळ) अस्तित्व अधिक अस्वस्थ करतं. आणि जेव्हा ती याउलट वागते तेव्हा ते निव्वळ ॲब्सर्ड, अतिशयोक्तीपूर्ण व काही वेळ अतिवास्तववादी दृश्यरूपात समोर येतं. एकीकडे रखरखतं वास्तव दिसतं, तर दुसरीकडे अवास्तवता. या विरोधाभासातूनच चित्रपटातली ब्लॅक कॉमेडी उद्भवते..Premium|Aditya Sarpotdar Director Interview : ‘पुढची संधी हेच यश...’.‘सिस्टर मिडनाइट’ स्त्रीदेहाला केवळ प्रतीक म्हणून वापरत नाही; तो देह हा अनुभवाचं क्षेत्र आहे, असं ठामपणे मांडतो. इथे ‘बॉडिली ऑटोनॉमी’ ही निव्वळ सैद्धांतिक संकल्पना नसून ती रोजच्या जगण्यातून उलगडते. हा सिनेमा स्पष्टपणे स्त्रीवादी आहे; परंतु तो पोकळ घोषणाबाजी करत नाही. तो आपल्याला ‘हे बरोबर व हे चूक’ असा आयता आराखडा पुरवत नाही. त्याऐवजी तो अनेक प्रश्न विचारतो. स्त्रीला स्वतःच्या देहावर अधिकार नेमका कधी मिळतो? लग्न झाल्यावर तो अधिकार आपोआप नाकारला जातो का? आणि हा नकार इतका सहज, इतका नैसर्गिक का मानला जातो? या प्रश्नांची उत्तरं सिनेमा देत नाही; मात्र तो हे प्रश्न आपल्या मनात उपस्थित करतो.या सिनेमाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्याचा अवकाश. घर हे सुरक्षित स्थान नाही. ती एक बंदिस्त चौकट आहे. भिंती, दरवाजे, खिडक्या हे सगळं स्त्रीच्या मर्यादांचं रूपक बनतं. घरातलं मौन, घरातली रात्र आणि घरातला अंधार हे सगळं एकत्र येऊन विवाहसंस्थेचं कोंदट स्वरूप प्रकट करतं. इथे घर म्हणजे निवारा नव्हे, तर ते नियंत्रणाचं साधन आहे. त्यामुळेच हा चित्रपट स्त्रीच्या कैदेतल्या अवस्थेचा दृक्-श्राव्य दस्तऐवज बनतो..‘सिस्टर मिडनाइट’मध्ये लैंगिकता ही आनंदाची किंवा रोमँटिक अनुभूती नाही. ती एक जबाबदारी, एक कर्तव्य आणि कधी कधी एक हिंसक प्रक्रिया आहे; मात्र ही हिंसा दृश्य स्वरूपात दाखवली जात नाही. ती सूचित केली जाते, कारण इथे स्त्रीवर होणारी हिंसा ही अपवाद नसून ती सामाजिक नियमाचा भाग आहे, असं सिनेमा सांगतो.इतके सारे गंभीर मुद्दे असूनही, ‘सिस्टर मिडनाइट’ दृक्-श्राव्य स्तरावर प्रचंड विनोदी आहे, हे आवर्जून नमूद करावे लागेल, कारण वास्तवाकडे नुसत्या कोरड्या नजरेतून पाहून चालत नाही. त्याची खिल्ली उडवणंही गरजेचं असतं, हे चित्रपटकर्ते जाणतात. ही खिल्ली आणि ॲसर्शन राधिका आपटेने फारच चपखलपणे अंगिकारलं आहे. त्यामुळेच हा सिनेमा कोरडा नि पोकळ समाजप्रबोधनपर चित्रपट न राहता एक स्त्री मुक्ततेच्या शोधाचा रंजक उत्सव बनतो..‘सिस्टर मिडनाइट’ हा सिनेमा कोणालाही सहजासहजी आवडेल, असा नाही, कारण तो अस्वस्थ करतो, प्रश्न विचारायला भाग पाडतो आणि काही वेळा डिवचतोही. त्याची ताकद याच अस्वस्थतेत आहे. काही संस्था इतक्या खोलवर रुजलेल्या असतात, की त्यांच्यावर प्रश्न विचारणं हेच धोकादायक मानलं जातं. तरीही ते प्रश्न विचारणं आवश्यक असतं, हे हा सिनेमा दाखवून देतो. शिवाय, त्यासाठी आपलं म्हणणं अब्सर्डिस्ट ब्लॅक कॉमेडीच्या माध्यमातून दाखवून सारं काही प्रचंड रोचकही बनवतो. बाकी काही नाही, तर राधिका आपटेच्या अफाट, अचाट कामगिरीसाठी तर तो नक्कीच पाहावासा ठरतो. हा चित्रपट ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर पाहता येईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.