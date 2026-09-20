Sitaram Madavi Water Conservation : जिंजगावचा अनोखा जलसमृद्धी मंत्र!

मिलिंद उमरे भामरागडसारख्या अतिदुर्गम तालुक्यातील जिंजगावगावाचे नाव आज राष्ट्रीय पातळीवर गाजत आहे. या गावातील जलयोद्धा सीताराम मडावी यांची दिल्ली येथे आयोजित नवव्या ‘भारत आंतरराष्ट्रीय जलसप्ताह - २०२६’ कार्यशाळेसाठी निवड झाली आहे. या कार्यशाळेत ते थेट भारताच्या उपराष्ट्रपतींसमोर आपल्या कामाचा अनुभव मांडणार आहेत. भविष्यातील युद्धे पाण्यासाठीच होतील असे सांगणाऱ्या व जिंजगावला जलसमृद्ध बनवण्यासाठी आयुष्य वेचलेल्या मडावी यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत...प्रश्न : सर्वप्रथम अभिनंदन! दिल्लीतील कार्यशाळेसाठी निवड झाल्याबद्दल काय भावना आहेत?सीताराम मडावी : मनापासून आनंद झाला आहे. जिंजगावसारख्या दुर्गम गावातील माझ्या छोट्याशा कामाची दखल घेतली गेली, याचेच समाधान आहे. याचे श्रेय मी माझ्या गावकऱ्यांना आणि लोकबिरादरी प्रकल्पाला देतो. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी माझे नाव सुचवले. सुरुवातीला ५ जणांची निवड झाली होती, आता अंतिम दोन जणात मी आहे. माझ्यासोबत मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथील राम कुमारी यांचीही निवड झाली आहे. हा जलव्यवस्थापन प्रवास नेमका कधी सुरू झाला?- मला मनापासून वाटायचे, की आपण पाणी वाचवले पाहिजे. मी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, पोपटराव पवार यांची पुस्तके वाचली. त्यांनी आपले गाव कसे समृद्ध केले, हे वाचून मला प्रेरणा मिळाली आणि मीही माझे गाव समृद्ध करण्याचा निर्धार केला..दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....जिंजगाव पाणीदार कसे झाले? काय काम केले?- आमचे धोरण एकच होते - ‘आकाशातून कोसळणारे पाणी आडवायचे, अडवलेले पाणी जमिनीत जिरवायचे आणि जिरवलेले पाणी वापरायचे.’ आम्ही २००१-२००२ पासून गावात तलाव खोलीकरणाचे काम सुरू केले. सुरुवातीला सिंचन विभागाने मदत केली. नंतर आमच्या मदतीला लोकबिरादरी प्रकल्प धावून आला. ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. प्रकाश आमटे, प्रकल्प संचालक अनिकेत आमटे आणि त्यांच्या टीमने २०१७ मध्ये १५ लाख रुपयांच्या निधीतून गावच्या तलावाचे खोलीकरण करून दिले. २०११-१२ मध्ये आम्ही १०० बाय १०० मीटरचे दोन मोठे शेततळे खोदले. गावाभोवती ३० बाय ३० चे तब्बल १२ शेततळे खोदले. त्यामुळे आज गाव खऱ्या अर्थाने पाणीदार झाले आहे.फक्त पाणी अडवून न थांबता तुम्ही रोजगारही निर्माण केला?- हो. या तलावांमध्ये आम्ही मत्स्यबीज सोडून मत्स्य व्यवसाय सुरू केला. त्यातून गावातील अनेक तरुणांना, महिलांना रोजगार मिळाला. जलसमृद्धी आली की आपोआप सर्वार्थाने समृद्धी येते.तुम्ही नेहमी म्हणता भविष्यातीलयुद्धे पाण्यासाठी होतील...- हे सत्य आहे. आज जंगलतोड, अतिक्रमण, अवाजवी औद्योगिकीकरणामुळे वनक्षेत्र आक्रसत आहे. निसर्गाचा ताल आणि तोल बिघडला आहे. कधी आभाळ फाटल्यागत पाऊस कोसळतो, तर कधी थेंबभरही पाणी नसते. कधी माळीणसारखे गाव भूमीत गडप होते, तर कधी नेपाळमध्ये महापुराने जीव जातात. हे सगळे निसर्गाचा आदर न राखल्यामुळे होते. पाणी नसेल तर वृक्ष नसतील आणि वृक्ष नसतील तर आपण जगणार कसे?.दिल्लीत तुमचा पुढचा प्रवास कसा असेल?- मी २० सप्टेंबरला नागपुरात पोहोचणार आहे. तिथे मुक्काम करून २१ सप्टेंबरला विमानाने दिल्लीला जाईन. तिथे जिंजगावात केलेल्या कामाची माहिती देणार आहे. माझा उद्देश एकच आहे - माझ्या कामातून इतर गावांनाही प्रेरणा मिळावी आणि जलबचत, संवर्धनाची ही चळवळ अधिक सशक्त व्हावी. अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. त्यासाठी सर्वांचे सहकार्य हवे आहे.कोटसीताराम मडावी यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील जलसंधारण क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य केले आहे. नक्षलवादाच्या तीव्र काळातही, भामरागड तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात लोकांचा विश्वास संपादन करून त्यांनी शेततळी, वनराई तलाव आणि इतर जलसंधारणाची कामे अग्रणी राहून पूर्ण करून घेतली. गेल्या दोन वर्षांत जलयुक्त शिवार आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात ६००० पेक्षा जास्त जलसंवर्धन संरचना बांधण्यात आल्या, त्यामध्ये भामरागड तालुक्यातील योगदान लक्षणीय आहे. या संरचनांचे सामाजिक लेखापरीक्षण (सोशल ऑडिट) सुनिश्चित करण्यात आणि दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांमध्ये त्यांच्या वापराबाबत जनजागृती करण्यात सीताराम मडावी हे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांचे कार्य नक्षलग्रस्त भागातील लोकसहभागातून विकास याचे आदर्श उदाहरण आहे.- अविश्यांत पंडा, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.