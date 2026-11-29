प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comमाझा किंवा माझ्या पिढीचा कवी-लेखक म्हणून प्रवास उलटा- म्हणजे फेसबुक किंवा इंटरनेटवरून नियतकालिकांकडे म्हणजे ऑनलाइनकडून प्रिंट-छापील असा झाला आहे. कॉलेजच्या साहित्य-मंडळाच्या कार्यक्रमानंतर एका मुलाने विचारलं- ‘‘दादा, आपलं रायटिंग पोचवण्यासाठी तू फेसबुक वापरलंस असं म्हणालास मघाशी. थोडं डिटेलमध्ये सांग ना.’’मी म्हणालो, ‘‘२००८ मध्ये मी फेसबुकवर अकाउंट उघडलं. आतासारखं फेसबुक ‘म्हातारं’ नव्हतं, तेव्हा सळसळतं होतं चांगलं. तसा मी फेसबुकवर यायच्या आधीपासून कविता लिहीत होतो. मराठी भाषा आणि साहित्य या विषयाचा ग्रॅज्युएट. सो, मला मराठीतले वेगवेगळे प्रवाह, लेखक माहीत होते. वाचनही बऱ्यापैकी होतं. त्यामुळे मराठी साहित्य वर्तुळ आणि नियतकालिकं माहिती होती. तेव्हा मला वाटायचं, की आपण जे काही लिहितो आहे ते कोणत्यातरी नियतकालिकात प्रकाशित झालं तर अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचेल. पण मुळातच स्वभाव काहीसा भिडस्त असल्यामुळे नियतकालिकांकडे बेधडक कविता पाठवणं काही जमलं नाही. आता वाटतं, ते बरंच झालं एकाअर्थी!’’.Premium|Indian Mythological Cinema : दूरदर्शनवरील रामायण ते आयमॅक्सचा पडदा; भारतीय सिनेमाची जागतिक झेप किती मोठी?.तो : ‘‘का?’’मी : ‘‘मी माझा ब्लॉग सुरू केला होता. तिथे कविता, थोडं प्रोज वगैरे पोस्ट करत होतो. पण ब्लॉगचे फॉलोअर्स वाढवणं काही मला जमलं नाही. म्हणजे मला ते ज्या वेगाने घडेल असं वाटलं होतं, तसं झालं झालं नाही. पण मी जेव्हा फेसबुकवर अकाउंट उघडलं तेव्हा मला समजलं की, हे साधन (माध्यम नव्हे) वेगळं आहे, लवचिक आहे. तेव्हा सोशल मीडिया नवा होता, ग्रो होत होता. एक व्यक्ती आणि एक लेखक म्हणून माझ्या पिढीच्या जडणघडणीत फेसबुकचा- सोशल मीडियाचा- वाटा मोठा आहे हे नक्की. आणि पुढेही असेल...’’तो : ‘‘तेव्हा तुला कसा रिस्पॉन्स मिळायचा?’’मी : ‘‘फेसबुकवर मला साहित्य-नाटक-सामाजिक अशा क्षेत्रांतल्या विविध लोकांशी कनेक्ट होता आलं. तेही घरबसल्या. संमेलनं, सभा वगैरे असं कुठेही न जाता. त्यांच्याशी गप्पा मारता आल्या, विचारांची देवाणघेवाण झाली. फेसबुकवर कविता पोस्ट करता येऊ शकतात हे तेव्हा कधी तरी समजलं. म्हणजे काही कंटेम्पररी कवी तसं करत होते. कविता पोस्ट करून कविताप्रेमी किंवा कविता वाचणाऱ्यांना टॅग करायचे. ज्यांना ती कविता आवडायची ते ती शेअर करायचे, रेकमेंड करायचे. अशा प्रकारे त्यांनी एक वाचकवर्ग तयार केला होता. मला हे आवडलं, मीही तसंच करू लागलो. पटकन प्रतिक्रिया मिळू लागल्या आणि एक वाचकवर्ग तयार झाला. महत्त्वाचं म्हणजे कुणाची चाळणी- उदा. संपादकाचा दृष्टिकोन, आवडनिवड असं काही नव्हतं इथे. किंवा संपादकाशी ‘ओळख’ वगैरेचीही गरज नव्हती.’’तो : ‘‘सो, कोंडी ब्रेक केलीस तू...’’मी : ‘‘हो. कारण तेव्हा मी ‘आयडियल लेखक मोड’मध्ये होतो. मला वाटायचं, की जर समजा आपलं लेखन वाचकांना वाचायचं असेल तर ते वाचतील. पण फेसबुकवर आल्यावर वाटू लागलं, की आपलं लेखन लोक वाचतीलच, पण आपण लिहितो आहे हे लोकांना कसं कळणार? आणि जर कळलंच नाही, तर मग ते आपलं लेखन कसं वाचणार? हळूहळू मी आणि माझ्यासह कविता पोस्ट करणारे ‘लोक्स’ यांचा एक ग्रुप तयार झाला. आम्ही ‘फेसबुकवरचे कवी’ आहोत असंही ‘सिनिकली’ म्हटलं गेलं. मग आमच्याकडे काही संपादकांचं लक्ष वेधलं गेलं आणि दिवाळी अंकांमध्ये आमच्या कविता प्रकाशित झाल्या. नंतर नियतकालिकांमध्येही झाल्या. तेव्हा नॉर्मली सगळ्या दिवाळी अंकांमध्ये पाडगावकर, ग्रेस यांपासून ते काळसेकर, डहाके अशा ज्येष्ठ, फारतर चाळिशी-पन्नाशीच्या ‘तरुणां’च्या कविता दिसायच्या. पण या सगळ्याला फाटा देऊन ज्यांना फेसबुकबाहेर कोणीही ओळखत नव्हतं, जे फेसबुकावर- म्हणजे इंटरनेटवर कविता प्रकाशित करणारे म्हणून हिणवले जात होते, अशांना दिवाळी अंकात स्थान दिलं गेलं. सो, हे मराठीचा विचार करता विशेष होतं. आम्ही ‘फेसबुकचे कवी’ किंवा ‘फेसबुकोत्तर कवी’ झालो!’’\\.तो : ‘‘पण दादा तू तर म्हणालास की तू आधीपासून लिहीत होतास...’’मी : ‘‘करेक्ट. म्हणून मला हे नामाभिधान तितकं पटत नाही. कारण माझ्याकरता कविता ही अभिव्यक्तीचं माध्यम होती, तर ती प्रकाशित करायचं साधन होतं फेसबुक. म्हणजे कॅमेराचा वापर करून सिनेमातून सांगितलेली गोष्ट ही पडद्यावर पाहिली काय किंवा लॅपटॉपवर पाहिली काय, सिनेमा तोच असतो; फक्त स्क्रीन बदलतो ना तसंच. नंतर मी कथा-कादंबरी लेखनाकडे वळलो, कविता कमी लिहू लागलो. शिवाय फेसबुक आणि इतर समाजमाध्यमं, तिथले वाचक लोक्सही बदलले. इंटरनेटमुळे आम्ही काही ‘खुल्या’ संपादकांना कळलो. सो, थँक्स टू इंटरनेट!’’तो : ‘‘इंटरेस्टिंग... इन्स्टावर मी माझे व्हिडिओ पोस्ट करतो. त्याबद्दल तुला काय वाटतं?’’.मी : ‘‘प्रत्येक पिढी आपापलं साधन शोधते. सो, कीप पोस्टिंग. पण एकच सांगतो, की आधी लिही, मग ते पोचवायचा विचार कर. म्हणजे सोशल मीडिया आणि नियतकालिकं यांची तुलना केली तर दोन्हींचे आपापले फायदे-तोटे किंवा शक्तिस्थळं आहेत. सोशल मीडियाचा ‘रीच’ जास्त आहे हे तर उघड आहे. आणि मराठीत नियतकालिकंच आहेत कुठे? रीच वगैरे तर फार पुढचं झालं. पुन्हा तिथे संपादकाची आवडनिवड असते. मराठीसारख्या तुलनेने लहान साहित्य-क्षेत्रात ‘ओळखीपाळखी’, ‘गटतट’ यांवरच हा व्यवहार चालत असल्याने अनेक बायसेस असतात. सोशल मीडियाचं म्हणशील तर इथे पृष्ठस्तरीयतेचा आणि इंस्टंट ग्रॅटिफिकेशनचा धोका आहे. म्हणजे एखाद्या कंटेटला जास्त लाइक्स मिळाले, तो व्हायरल झाला, तर लिहिणाऱ्याच्या किंवा क्रिएटरच्या जाणिवेवर आणि नेणिवेवर त्याचं प्रेशर येतं. मग तो तसंच क्रिएट करू शकतो. पण समाजमाध्यमांनी अनेक दबलेल्या आवाजांना व्यासपीठ दिलं, त्यांना बोलायला वाव दिला आणि लेखनाचं लोकशाहीकरण केलं हे नक्की. सो, सोशल मीडिया किंवा छापील काय- ही दोन्ही साधनं तटस्थ आहेत. त्यात छापील साधनं ही किती तरी वर्षांपासून इव्हॉल्व्ह झाली आहेत. सोशल मीडिया त्यामानाने नवा आहे. म्हणून म्हटलं, की आधी कवितेचा- कंटेटचा विचार कर. मग त्याच्या रीचचा!’’‘‘ओके, ग्रेट. दादा, तुला माझे काही व्हिडिओज पाठवतो. सांग, कसे वाटताहेत ते. बाय.’’ असं म्हणून तो निघून गेला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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