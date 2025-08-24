दैव की कर्म?

ऋचा थत्ते - rucha19feb@gmail.comवाचनात एक छान गोष्ट आली होती. एक पत्रकार त्याच्या कामाच्या निमित्ताने विविध लोकांशी संवाद साधायचा. एकदा त्याचं काही कारणाने कारागृहात जाणं होतं आणि कैद्यांशीही संवाद होतो. एका कैद्याचं म्हणणं त्याच्या विशेष लक्षात राहतं. तो सांगतो, की ‘‘आमच्या घरात सतत भांडणं आणि मला लागलेली संगत यामुळे मी बिघडत गेलो आणि हा असा गुन्हेगार झालो!’’ यावरून पत्रकार निष्कर्ष काढतो, की आपण लहानपणापासून ज्या वातावरणात वाढतो तसंच आपण वर्तन करतो आणि ते अगदी स्वाभाविक असतं. आपण ऐकत आलेली ही गोष्ट आज प्रत्यक्ष समोर पाहिली असंच त्याला वाटतं; पण पुढची गंमत अशी, की योगायोगाने हाच पत्रकार एका उद्योजकाची मुलाखत घेतो आणि त्या वेळी त्याची व्यावसायिक पार्श्वभूमी विचारतो. उद्योजक म्हणतो, ‘‘कसलं काय हो. .घरात भांडणं आणि आजूबाजूची मुलं तशीच; पण म्हणूनच मी ठरवलं, की आपण आपल्या मुलांना तरी चांगलं आयुष्य द्यायचं. उत्तम शिक्षण आणि संस्कारक्षम वातावरण त्यांना तरी मिळावं. म्हणूनच मी जिद्दीनं शिकत, मिळतील ती कामं करत इथवर आलो.’’ पत्रकाराच्या लक्षात आलेली पुढची आश्चर्याची गोष्ट ही, की तो कैदी आणि हा उद्योजक हे असतात सख्खे भाऊ!गोष्ट एवढीच होती; पण विचार केल्यावर लक्षात आलं, की या गोष्टीकडे दोन दृष्टीनं पाहता येतं. एक तर घडणं आणि बिघडणं आपल्याच हातात असतं. इच्छा असेल, तर प्रतिकूल परिस्थितीवर प्रयत्नाने मात करून माणूस स्वतःचं आयुष्य घडवू शकतो आणि दुसरा दृष्टिकोन असा, की या दोघांना त्यांच्या नशिबानुसार बुद्धी झाली आणि तसे तसे ते वागले आणि याच गोष्टीवर आपण नेहमीच चर्चा ऐकतो. काहीजण म्हणतात, की नशीब वगैरे काही नसतं, सगळं घडवण्याचं सामर्थ्य फक्त आपल्या मनगटात असतं. तर कुणी फक्त नशीबच मानतात; पण सगळंच आपल्या हातात नसतं हेही लक्षात येतं आणि प्रयत्नाला पर्याय नाही, हेसुद्धा तेवढंच खरं. म्हणजे विद्यार्थ्याला बुद्धीची देणगी मिळाली तरी अभ्यास चुकत नाही किंवा कलाकाराची प्रतिभा दैवी असेल तर साधना लागतेच आणि म्हणूनच दोन्हींचा संतुलित विचार आपल्याला जमिनीवर ठेवून उंचीवर नेऊ शकतो, हे जाणवलं..दैव आणि कर्म वा प्रयत्न या दोन्हींच्या बाबतीत खूप काही विचारमंथन झालं आहे आणि त्याकडे पाहताना चिंतन आणि रंजन असं दोन्ही होतं. आता भर्तृहरींच्या नीतीशतकातही दोन्हींचा विचार केलेला आहे. यापैकी दैवपद्धतीत दोन उदाहरणं मला फार खास वाटतात. एका श्लोकात भर्तृहरी एक छोटी गोष्टच सांगतात, की डोक्यावर एकही केस नसलेला माणूस भरउन्हात सावलीसाठी म्हणून एका झाडाखाली जातो, तर त्याच झाडाचं फळ पडून त्याचं डोकं फुटतं! संकटं दुर्दैवी माणसाचा पाठलाग करतात तो असा! किंवा याच विभागात अजून एक सुभाषितरूपी कथा आहे. ती तर फारच विलक्षण आहे. एका पेटीत एक साप बंदिवान झालेला आहे. तो अर्थातच भुकेला आहे आणि तिथून सुटका होण्याची, तसंच अन्न मिळण्याची कुठलीही शक्यता नाही. तो असाच संपणार असं आपल्याला वाटतं, तोच कलाटणी मिळते. एक उंदीर त्या पेटीला भोक पाडून जातो थेट त्या सर्पाच्या मुखात! सगळं काही अशक्य वाटत असताना त्याचं पोटही भरतं आणि उंदराने सुटकेचा मार्गही तयार केलेला असतो! हे वाचताना मनोमन पटतं, की हो या अशा घटना आजही घडताना दिसतात. ‘देव तारी त्याला कोण मारी’ आणि ‘काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती’ हे खरंच घडतं. तर कुठे ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ होऊन एकाएकी होत्याचं नव्हतं झाल्याचं आजही आपण पाहतो. म्हणूनच सुभाषितं मनाला स्पर्शून जातात आणि त्यामध्ये असलेल्या रंजकतेमुळे ती लक्षात राहतात. दैव, नशीब, नियती काही म्हणा त्यापुढे भल्याभल्यांना हात टेकावे लागतात. आता साक्षात महादेवांचंच उदाहरण सुभाषितकार देतात. कुळ, घराणं कुठलंही असो वा नातलग कुणीही असो, नशीबात नसेल तर दमडीही मिळत नाही. कसं ते पाहा. सुभाषिताचा हा भावानुवाद -.स्वतः महेश, सासरे नगेश, सखा धनेश, पुत्र तो गणेशतरी सदा भिक्षापात्र करी ईश्वरेच्छेपुढे कोण काय करीस्वतः महादेव, हिमालय हे सासरे (पार्वतीचे पिता), धनाची देवता कुबेर हा परममित्र, गणेश हा सुपुत्र असं असतानाही हाती काय? तर भिक्षापात्र!तुकोबांनीही एका रचनेत अशीच नात्याची केलेली गुंफण फारच कमाल आहे. शंख हेदेखील दारिद्र्याचंच प्रतीक मानलं जातं; पण या शंखाचे तरी नातलग कोण आहेत पाहा-शंखाचे निवासस्थान समुद्र म्हणून तो पिता. समुद्र म्हणजे रत्नाकर! याच समुद्राच्या मंथनातून लक्ष्मी आणि चंद्र ही रत्न प्राप्त झाली म्हणून ते त्याचे बहीण-भाऊ आणि लक्ष्मीचा पती विष्णू (द्वारकाधीश) हा त्याचा मेहुणा. तर तुकोबाराय म्हणतात-समुद्र हा पिता बंधु हा चंद्रमाभगिनी ते रमा शंखाची यामेहुणा जयाचा द्वारकेचा हरिशंख तो दारोदारी भीक मागेशेवटी तुम्ही कुठेही जन्म घेतलात, तरी तुमचे भोग तुम्हालाच भोगावे लागतात.आता भोग किंवा लाभ हेसुद्धा प्रत्येकाच्या दृष्टीने वेगळे असतात. म्हणजे असं, की सखू लक्ष्मीच्या घरी काम करायला जायची. तिला हेवा वाटायचा, की लक्ष्मी किती राणीसारखी राहते. मागायचा अवकाश, की हवं ते मिळतं. उंची कपडे, दागिने... याउलट लक्ष्मी मनात म्हणायची, की कसला हा सोन्याचा पिंजरा! यांना नोकरी न करणारीच सून हवी होती; पण मला त्यामुळेच मनासारखं जगता येत नाही. यापेक्षा ही सखू स्वतःचे निर्णय स्वतः घेते! स्वतःच्या पायावर उभी आहे. शेवटी सुदैव आणि दुर्दैव म्हणजे काय तर मनासारखे असणे वा नसणे! हेच दुःखाचं मूळ शांता शेळके एका ओळीत किती छान मांडतात पाहा-.‘मागते मन एक काही दैव दुसरे घडविते’आपलं दुःख हे एखाद्याचं सुख असू शकतं. म्हणूनच आहे ते विनातक्रार स्वीकारलं, की मग मनाजोगत्या सुखासाठी आपण शांतपणे प्रयत्न करू शकतो; पण प्रयत्न करून नशिबात नसेल तर? हा प्रश्न पडलेला एक शिष्य गुरूंना विचारतो, की ‘‘दैव श्रेष्ठ की कर्म?’’ ते याला विचारतात, की ‘‘तुझं बॅँकेत लाॅकर आहे?’’ ‘‘आहे तर!’’ ‘‘किती किल्ल्या लागतात?’’ ‘‘दोन’’. ‘‘एक माझ्याकडे एक त्यांच्याकडे.’’ ‘‘एका किल्लीने उघडेल?’’ ‘‘नाही.’’ तसंच कोणतंही कार्य सिद्धीस नेण्यासाठी दैव आणि कर्म दोन्ही गरजेचं आहे. आपल्याकडे आहे ती प्रयत्नांची किल्ली आणि दैवाची किल्ली त्याच्याकडे. म्हणून दैवाचा विचार न करता आपल्या हाती असलेलं कर्म करीत जावं. किती मोलाची गोष्ट सांगितली गुरूंनी!थोडक्यात, शंभर टक्के प्रयत्न केल्यावर हाती जे येतं त्याला नशीब म्हणतात. आधीच नशिबाला दोष देणं म्हणजे कर्तव्यात कसूर करणं. समर्थ रामदाससुद्धा प्रयत्नाचा किती पुरस्कार करतात पाहा-‘अचूक येत्न करवेना। म्हणौन केले ते सजेना॥’अपयशी होण्याचं कारण हे प्रयत्न कमी पडणं हेच अनेकदा असतं आणि म्हणूनच ‘यत्न तो देव जाणावा’ ‘केल्याने होत आहे रे’ ही त्यांची वचनं आपण शाळेपासून घोकतोय..दैव आहेच; पण ते आपल्या हातात नाही! तेव्हा हातात असलेला प्रयत्न तोच शंभर टक्के करायला हवा. गरुडाने पंख पसरले नाहीत आणि झेप नशिबातच नव्हती असं म्हणलं, तर त्याला काय अर्थ आहे? पण अर्थात अशी कारणं सांगतो तो माणूसच. म्हणूनच त्याच्यासाठीच सुभाषितकार असं मोलाचं लिहून जातात.यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत।एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति॥रथाला जसं एकच चक्र गतिमान करू शकत नाही, तसंच प्रयत्नाशिवाय माणसाचं भाग्यही फळत नाही. म्हणूनच आपल्या सर्वांच्याच स्वप्नपूर्तीसाठी प्रयत्नांची कास धरूया आणि यशासाठी प्रार्थना करूया. शुभं भवतु!(लेखिका निवेदिका-व्याख्यात्या आहेत.) 