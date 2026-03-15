Origami art for kids : ओरिगामीच्या माध्यमातून मुलांसोबतचा आनंदाचा क्षण

प्रणव सखदेव दिवसातली दहा मिनिटं, मुलांना सहज देता येतात. (थोडं स्क्रोलिंग कमी केलं तर अगदी सहज!) त्यांना तुमचं काम, त्यातले कष्ट, गुंतागुंत, आनंद असं सारं सांगितलं की त्यांनाही ते समजतं. आई-बाबांना पाहूनच तर मुलं शिकतात ना! थ कून-भागून घरी पोहोचलो. सकाळी लवकर एका पॉडकास्टचं शूट होतं. एका कादंबरीवर काम सुरू होतं आणि एक भाषांतरही लगेच करून द्यायचं असल्याने डेडलाइन तोंडावर आली होती. दिवसभर नेहमीसारखा वेळ मिळणार नसल्याने पहाटे चार ते सात असं तीन तास काम करून आठला घर सोडलं होतं. शूट झाल्यानंतर संपादक, प्रकाशक यांच्याबरोबर मीटिंग झाली. त्यानंतर पुन्हा एका कार्यक्रमाला जायचं होतं. तिथे बोलून, नंतर वाचकांशी गप्पा मारून, दमून रात्री नऊला घरी पोहोचलो. त्यात उन्हाळा असल्याने प्रचंड उकडत होतं. त्याने अर्धा जीव गेला होता. दार उघडलं. बूट काढून टाकले. पाय मोकळे केले. तोच माझी आठ वर्षांची मुलगी धावतच माझ्याजवळ आली. माझ्या डोळ्यांसमोर हात नाचवत म्हणाली, ‘बाबा! हे बघ काये!’मी जरा वैतागलोच. घरात येऊन दोन सेकंद श्वास घेतो न घेतो, तोच तिने माझा ताबाच घेतला. पण मी शांतपणे म्हणालो, ‘काय आहे गं?’‘मला हृत्विकने वर्गात हंस शिकवला आणि मी त्याला कागदाचा फुगा कसा करायचा हे शिकवलं. छान आहे ना?’.मी हंस हातात घेतला. तो सुंदर आणि डौलदार दिसत होता. खरंच! ती उत्साहाने म्हणाली, ‘याचे पंखही हलतात!’ तिने त्याची शेपटी विशिष्ट पद्धतीने हलवताच त्या कागदी हंसाचे पंख उडल्यासारखे वर-खाली होऊ लागले. मी ते पाहतच राहिलो.खरंतर मला खूप भूक लागली होती. कधी एकदा अंगावरचे कपडे उतरवून घरातले कपडे घालतो असं झालं होतं. पण मी ते सारं विसरून मुलीच्या लकाकत्या डोळ्यांकडे, हंसाकडे पाहत राहिलो आणि तिचं धबधब्यासारखं अव्याहत बोलणं ऐकत राहिलो. ती म्हणाली, ‘हा हंस ओरिगामीचा आहे बरं का, बाबा. म्हणजे कापाकापी नाही, चिकटवा चिकटवी नाही. घड्या घालूनच करायचं सगळं. भारी ना! मी तुला शिकवू? हे बघ मी आपल्यासाठी कागदही बाजूला ठेवलेत. तुला निळा आवडतो म्हणून हा स्काय ब्लू आणि माझा गुलाबी.’तेवढ्यात माझी बायको आमच्यापाशी आली. थोडं कडक शब्दांत म्हणाली, ‘अगं, त्याला जरा दम तर घेऊ दे. मग सांग त्याला सगळं. सक्काळी गेलाय तो बाहेर आणि आत्ता आलाय. भूक लागली असेल त्याला. जा, तू गृहपाठ झालाय का ते बघ आणि उद्यासाठी पेन्सिलींना टोकं काढून ठेव. दप्तरात सगळं काही आहे ना हे चेक कर... जा.’माझी मुलगी ‘चालेल’ असं म्हणाली आणि पुन्हा तिच्या क्राफ्टच्या टेबलापाशी जाऊन बसली. हॉलमधला एक कोपरा तिचा होता. तिचं अवकाश, तिची स्पेस. तिथे ती चित्रं लावते, आम्ही आवडलेल्या कवितांची पोस्टर्स चिकटवतो. तिच्या पेन्सिली, रंग, कागद, खोके असं बरंच काही तिथे साठवलेलं असतं. त्यातून ती काही ना काही वस्तू तयार करत असते. कधी तिच्या बाहुलीसाठी कपडे तयार करते, कधी ओरिगामी, कधी चित्रं. कधी आणखी काही....मी बॅग बाजूला टाकली. तिच्या टेबलाकडे जात तिचा हात हातात घेऊन म्हणालो, ‘मी फ्रेश होऊन येतो हं.’‘ओक्के. बाबा तुला माहितेय, मला हृत्विकने फक्त दोनदा सांगितल्या घड्या, आणि माझ्या लक्षात राहिल्या पण. हे बघ - ’ तिने मला घरी आल्यावर केलेले सहा-सात हंस दाखवले. विविध रंगांचे – लाल, काळे, पांढरे. घरी आलेल्या पॅम्फ्लेट्सचे.मी तिच्या डोक्यावरून हात फिरवला. शाबासकी दिली आणि बेडरूममध्ये गेलो.घामट कपडे बदलले. खसखसून हात-पाय आणि तोंड धुतलं. दोन ग्लास पाणी प्यालो. बायकोला दिवसभर काय काय केलं ते सांगितलं आणि जेवण गरम करायला घेतलं. ती म्हणाली, ‘तू बाहेर बस. दमला असशील. मी आणते वाढून.’‘थँक्स,’ असं म्हणून मी तिला मिठी मारली आणि बाहेर आलो.सूर्याकडे वळलेल्या सूर्यफुलासारखा उत्फुल्ल चेहरा घेऊन मुलगी तयारच होती. तिने स्काय ब्लू आणि गुलाबी रंगाचा कागद चिमटीत धरून विचारलं, ‘शिकवू का तुला? खूप मज्जा येईल.' तिचे डोळे आशा, प्रेम, उत्सुकता आणि कधी एकदा याला शिकवते याची एक्साइटमेंट या भावनांनी ओसंडत होते. आणि तिला तसं पाहून माझा सगळा शीण पळून गेला. मी म्हणालो, 'चल, शिकव मला. पण मी हस्तकलेत फार वाईट आहे बरं का!'तिने माझ्या हातात कागद देत विचारलं, 'का? तुमच्या शाळेत ओरिगामी शिकवायचे नाहीत का आमच्या शाळेसारखं?'.मी तिच्याकडून कागद घेतला आणि म्हणालो, 'अगं तुमची अक्षरनंदन शाळा आणि आमची शाळा यांत खूप फरक होता. हस्तकलेचा तास म्हणजे माझ्या पोटात गोळाच जायचा. आणि चित्रकलेचा तास म्हटलं की भीतीने अंगावर काटाच!'ती मला एकेक करत कशा घड्या घालायच्या हे दाखवू लागली - पहिले जोकराची घडी घालायची, मग दुसरी... मध्येच तिने विचारलं, 'का?''हस्तकलेचा तास म्हणजे अशा अशा घड्या घाला, नाही जमल्या तर शिक्षा. मला तर कितीदा समजायच्याच नाहीत. आणि चित्रकलेचा तास म्हणजे फळ्यावर चित्र काढलं जायचं. ते उतरवायचं जसंच्या तसं. त्यात काही चुकलं की शिक्षा. मुक्तचित्र वगैरे तर फारच लांब. जाऊ दे.'आणि बोलता बोलता आमचा डौलदार हंस तयार झाला. किती मिनिटं लागली असतील... जेमतेम चार-पाच मिनिटं. आम्हा दोघांनाही इतका आनंद झाला म्हणून सांगू! किती सुंदर असतं – काहीही आपल्या हाताने क्रिएट करणं! अप्रतिम अनुभव आहे हा. ऊर्जादायी! आणि मुलीबरोबर हा अनुभव घेतल्याने ही ऊर्जा, हा आनंद कितीतरी पट वाढलाय... किती वाढलाय याला मोजमाप नाही इतका!मुलगी म्हणाली, 'आजपासून मी तुझी ओरिगामीच्या ताई होते. चालेल?''चालेल काय, धावेलच!''ओक्के. मग तुला आकाशकंदील शिकवते, थांब हा - ' असं म्हणून ती कागद आणायला गेली. 'आपल्याला शिकायचंय ना म्हणून आपण पॅम्फ्लेट्स वापरू या. चांगला कागद वाया नको घालवायला. हं...'.तोच बायको बाहेर ताट घेऊन आली. मी म्हणालो, 'ताई, डबा खायची सुट्टी झालीय. तुमच्या विद्यार्थ्याला ज्याम भूक पण लागलीय.''सावकाश खा चावून चावून. घाई करू नको हां.' असं हसून म्हणत तिने 'ताईगिरी' केली! मग शाळेत शिकवलेलं कुठलंतरी गाणं गुणगुणत तिच्या टेबलापाशी जाऊन बसली.मी भराभरा जेवलो. हात धुतले. ताट धुऊन ओटा वगैरे आवरला आणि हॉलमध्ये आलो.मुलीला म्हणालो, 'चला ताई. संपली सुट्टी. ओरिगामीचा तास सुरू.''येस्स!' असं म्हणून ती लागलीच माझ्या शेजारी आली. तिने पॅम्फ्लेट्सचे चौकोनी तुकडे कापून ठेवले होते. मग तिने मला आकाशकंदील, साधा पक्षी, फुगा, जोकर अशा कितीतरी वस्तू शिकवल्या. डबल होडी करताना तर ती ज्या गतीने भराभर घड्या घालत होती, ते पाहून मी चकित झालो. मी तर मागे पडत होतो. मग ती सावकाश समजावून सांगत होती.मी तिला पॉडकास्टचं शूट कसं करतात, कसे कॅमेरे लावलेले होते वगैरे सांगितलं. त्यानंतर दिवसभरातल्या घडामोडी, गमतीजमती, दुपारच्या जेवणाला उशीर झाल्याने वाट कशी लागली, ऊन किती होतं वगैरे मी सांगितलं. तिने वर्गातल्या गमतीजमती सांगितल्या. तिच्या गृहपाठाची वही दाखवली. माझी बायको बेडरूममध्ये पुस्तक वाचत बसली होती. तिचा 'मी-टाइम' आणि आमचा 'अस-टाइम'! सगळे ताण, क्षीण आणि थकवा यांवरचा बेस्ट उतारा!दिवसातली दहा मिनिटं, मुलांना सहज देता येतात. (थोडं स्क्रोलिंग कमी केलं तर अगदी सहज!) त्यांना तुमचं काम, त्यातले कष्ट, गुंतागुंत, आनंद असं सारं सांगितलं की त्यांनाही ते समजतं. आई-बाबांना पाहूनच तर मुलं शिकतात ना!आणि सर्वांत महत्त्वाचा ओरिगामीचा धडा - मुलांना आपण नेहमी देत असतो, पण त्यांच्याकडून घेतलंही पाहिजे!