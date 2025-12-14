St. Denis Medical Series : हॉस्पिटलच्या गोंधळात मॉक्युमेंटरीचा भन्नाट संगम; सेन्ट डेनिस मेडिकल

‘सेन्ट डेनिस मेडिकल’ ही मालिका प्रत्यक्ष गंभीर विषयांची खिल्ली न उडवता, त्या विषयांभोवतीच्या मानवी वागण्यावर, त्यातील विसंगतीवर हसते. ‘सेन्ट डेनिस मेडिकल’ ही मालिका पाहताना प्रथम जाणवतं ते तिच्या मॉक्युमेंटरी-सिटकॉम या स्वरूपाचं आश्चर्यकारक सहजपणे जमलेलं संतुलन. ‘दि ऑफिस’, ‘पार्क्स अँड रेक’, ‘मॉडर्न फॅमिली’ अशा काही गाजलेल्या मालिकांनंतर मॉक्युमेंटरी हा प्रकार फारच ओळखीचा झाला असला तरी, ‘सेन्ट डेनिस मेडिकल’ त्या चौकटीला एक नवीन, वेगळा आवाज आणि एक विलक्षण ठिकाण मिळवून देते. हास्यास्पद परिस्थिती, डॉक्युमेंटरी-कॅमेराच्या क्लोज-अप्स आणि अचानक पात्रांनी कॅमेराकडे टाकलेले तिरकस कटाक्ष हे सारे आपल्याला परिचित आहे, पण मालिकेचा साधला गेलेला ताल मात्र खास आहे. कारण, हॉस्पिटलच्या अस्थिर, अराजक आणि कधी कधी भयंकर विचित्र जगात सतत जाणवणारा जिवंतपणा त्यात जमून आला आहे..वैद्यकीय नाट्याची पारंपरिक कल्पना म्हणजे भावनिक ताण, संकटं, जीवन आणि मृत्यूच्या रेषांवर चालणारे आयुष्य, तिथले डॉक्टर आणि त्यांचं सतत स्वतःशी झुंजत असणं. ‘सेन्ट डेनिस मेडिकल’ त्या परंपरेला उलटवून टाकतं. इथं डॉक्टर हे ‘देव’ नाहीत; ते अगदी सामान्य लोक आहेत : गोंधळलेले, ढिसाळपणा करणारे, एकमेकांवर अवलंबून असणारे आणि हलक्याशा चुकांचाही ज्यांच्या आयुष्यावर व भवतालावर परिणाम होऊ शकणारे. इथे हॉस्पिटल हे वीरगाथांचं स्थान नसून गोंधळाचं, दैनंदिन त्रासांचं आणि सतत चालणाऱ्या, अतिरेकी विनोदांची जागा बनतं आणि हाच दृष्टिकोन मालिकेला इतर वैद्यकीय नाट्यांपासून वेगळं बनवतो.या मालिकेची खरी मजा तिच्या मोठ्या कास्टमध्ये आहे. प्रत्येक पात्र फारच रोचकरीत्या लिहिलेलं आहे. अर्थात, काही व्यक्तिमत्त्वं परिचित ‘ट्रोप्स’वर आधारित आहेत. उदा. हॉस्पिटलची कार्यकारी संचालक जॉइस हेन्डरसन (वेन्डी मॅकलिंडन-कोव्ही) ही बरीचशी ‘दि ऑफिस’मधील मायकल स्कॉटसारखी आहे. अगदी त्रासदायक वाटणारी; परंतु तरीही काहीएक प्रमाणात आवडेल अशीच! पण मालिकेत त्या साच्यांवरही विनोदी पद्धतीने बोट ठेवलं जातं. नर्स, डॉक्टर, प्रशासक, इंटर्न म्हणजे इथला प्रत्येकजण आपल्याच विश्वात गुंग असलेला आणि तरीही एका मोठ्या ‘हॉस्पिटलच्या मशीनरी’चा भाग असलेला आहे. त्यांच्या संभाषणातील गोंधळ, निर्णयक्षमतेचा अभाव आणि सतत कुठल्यातरी छोट्या गोष्टीचा केलेला मोठा तमाशा हे सगळं मालिकेला एक विलक्षण प्रामाणिकपणा मिळवून देतं. कारण, खऱ्या जीवनात अशाच छोट्या गोष्टींतूनच मोठा गोंधळ तयार होत असतो..Premium|Aditya Sarpotdar Director Interview : ‘पुढची संधी हेच यश...’.‘सेन्ट डेनिस मेडिकल’ ही मालिका प्रत्यक्ष गंभीर विषयांची खिल्ली न उडवता, त्या विषयांभोवतीच्या मानवी वागण्यावर, त्यातील विसंगतीवर हसते. ही विनोदाची अत्यंत सूक्ष्म पद्धत आहे. बहुतांशी प्रसंगांत मालिकेचा विनोद पात्रांवर नाही, तर परिस्थितीवर आहे. एखाददुसरा अपवाद वगळता आपण पात्रांवर हसत नाही, तर आपण त्यांच्यासोबत हसतो. शिवाय, मॉक्युमेंटरीच्या शैलीसह सिटकॉमची करत असल्याने मालिकेला एक सुंदर रचना मिळते. प्रत्येक भागात एक छोटं संकट, त्याभोवती फिरत राहणारी पात्रं, एखादं फारच वेगळं, भलतंच हास्यास्पद उपकथानक अशी ही रचना. हॉस्पिटलसारख्या जागेत हे समीकरण अधिकच रंगतं, खुलून येतं. कारण, इथे कोणतीही समस्या तात्पुरती असली, तरी त्या समस्येची परिणती मात्र कायमच विनोदात होते. कॅमेराकडे पाहून टाकलेला एखादा कटाक्ष किंवा एखादा उसासा, एखादं वाक्य मधेच मोडून दुसऱ्या पात्राकडून मिळणारी विसंगत प्रतिक्रिया, मॉक्युमेंटरी चित्रित करणाऱ्यांशी होणारा संवाद हे सर्व मालिकेत सततचा जिवंतपणा आणतं.मालिकेचं विशेषत्व म्हणजे तिचा टोन अत्यंत हलका असूनही, जगण्याच्या छोट्या वास्तविक समस्यांना स्पर्श करणारा आहे. हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्यांची थकवा, रुग्णांबाबतची काळजी आणि वाढतं दडपण, व्यवस्थापनाशी होणारा ताण आणि या सगळ्यांतून उभा राहणारा संघर्ष हे सगळं अगदी चपखलरीत्या पडद्यावर उतरलेलं आहे. मालिकेतील विनोद केवळ करमणूक नाही, तर त्यात जगण्यातली विसंगती मान्य करणंही आलंय..‘सेन्ट डेनिस मेडिकल’ ही सिटकॉम असा अनुभव देते, जिथे मॉक्युमेंटरीची खास नजर आणि हॉस्पिटलच्या गोंधळातले ताल एकत्र मिसळतात. जिथे आपल्याला कळतं की, डॉक्टर आणि नर्स हे नुसते देवदूत नाहीत, तर ती हाडामांसाची माणसं आहेत. तीही चुकतात, हसतात, थकतात आणि कधी कधी परिस्थितीवरच अवलंबून राहतात. म्हणूनच ही मालिका केवळ मजेशीर नाही, तर ती विलक्षण मानवी आहे आणि हीच ‘सेन्ट डेनिस मेडिकल’ची खरी ताकद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.