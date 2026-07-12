Corruption : बढाईखोर राजा आणि मूर्ख माकडाची लाचकथा; स्टिंग ऑपरेशनने सत्य समोर

सारिका चाटुफळे-कुलकर्णी - saptrang@esakal.comएका राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात राजा नावाचा अधिकारी काम करत असे. मंत्रालयात असणाऱ्या तमाम अधिकाऱ्यांना जसा शांततेत काम करण्याचा, प्रत्येक काम नीट होईपर्यंत वर्षानुवर्षे करत राहण्याचा जो ध्यास असतो तसा या अधिकाऱ्यालादेखील होता. कुठलेही काम घाईघाईत, गोंधळात करून त्यात ढीगभर चुका करणे त्यांना आवडतच नसे. ‘अति घाई संकटात नेई’ हे वचनच मुळी त्यांनी त्यांच्या कार्यालयात लावून ठेवलेले होते. नवीन रस्ते, पूल, शासकीय इमारतींचे बांधकाम, विद्यमान मालमत्तांची दुरुस्ती अशी कित्येक कामे त्यांच्या अखत्यारीत होती. पण राजा साहेबांना हे काम अतिशय जोखमीचे वाटत असल्याने वर्ष वर्ष ते प्रत्येक अर्जाचा नीट अभ्यास करत असत. अधेमधे कधीतरी मग ही कामे पुढे सरकवण्यासाठी त्यांना अजून अभ्यास करावा लागे. त्या अभ्यासासाठी अर्जदार त्यांना पैसे देत असत. लोक त्याला लाच म्हणत असत. पण राजा साहेबांनी तसे कधीही मानले नाही. आपण या अर्जांचा, प्रस्तावाचा अभ्यास करण्यासाठी हे पैसे घेत आहोत, यावर साहेबांचा ठाम विश्वास होता. .राजा साहेबांना अजून कितीतरी लोकसेवेची कामे करण्याचा छंद होता. आपल्या अधिकारात जेवढी म्हणून चांगली कामे करता येतील तेवढे करण्याचा त्यांचा ध्यास होता. आपल्या गावाकडून आलेल्या, आपल्या ओळखीतील, आपल्या धर्म-जातीतील लोकांना आपल्या विभागात कामाला लावून देण्याचे महत्त्वाचे काम राजा साहेब करत असत. त्यासाठी थोडाफार पैसा ते लोक स्वतःहून राजा साहेबांना आणून देत. त्या लोकांचे राजा साहेबांवर एवढे प्रेम होते, की नोकरी लावल्याबद्दल हे पैसे देणे ते त्यांचे कर्तव्य समजत असत. खूप आग्रहाने ते हा पैसा राजा साहेबांना अर्पण करत. मग राजा साहेबांचा नाईलाज होत असे. अशा कित्येक तरुणांना त्यांनी पोटापाण्याला लावलेले होते. अशाच तरुणांची दुवा म्हणून राजा साहेबांकडे लाचलुचपत प्रतिबंध खात्याने अजून कधीही लक्ष दिलेले नव्हते.एके दिवशी राजा साहेबांचा मेहुणा त्यांच्याकडे असेच एक काम घेऊन आला. राजा साहेबांच्या मेहुण्याच्या मेहुण्याला नोकरी हवी होती. आता आली का पंचाईत! ‘एक तरफ सारी खुदाई, एक तरफ जोरू का भाई.’ ही म्हण राजा साहेबांना ठाऊक होती. मेहुण्याचा मेहुणा एकदम मठ्ठ होता. मित्र त्याला प्रेमाने मंकी म्हणत असत. मंकीला कामातील काहीही येत नव्हते. पण मेहुण्याच्या मेहुणा आहे, आज ना उद्या काहीतरी शिकेल, अशी आशा राजा साहेबांना वाटली. त्यांनी त्याला स्वतःच्याच कार्यालयात ठेवून घेतले. राजा साहेब आपल्याच नात्यातील असल्याने आणि उच्च पदावर कामाला असल्याने मंकी सारखी त्यांची मखलाशी करायला जात असे. कधीकधी राजा साहेब करत नसलेल्या कामाबद्दलही मंकी त्यांचे कौतुक करत असे. .नारायण आठवले, गोवा, ढसाळ आणि पत्रकारितेचा एक फ्लॅशबॅक.साहेब आहेत म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभाग चालू आहे अथवा महाराष्ट्रात ही कामे केव्हाच बंद पडली असती आणि महाराष्ट्रातील लोकांना रानावनातून पायवाटा तुडवत चालावे लागले असते, रस्त्यांअभावी बैलगाडीसारखे वाहन हाकावे लागले असते, असे मंकीचे ठाम मत होते. आकाशात सत्तावीस नक्षत्रे असतील पण पृथ्वीवर मात्र राजा साहेब हे एकमेव नक्षत्र आहे, यात मंकीला काही शंकाच नव्हती. तो तसे साहेबांना म्हणूनही दाखवत असे. साहेबांची कित्येक कामे तो आता परस्पर करून टाकू लागला होता. साहेबांचा निरोप्या म्हणून तो आता सगळीकडे ठाऊक झाला होता. त्याच्या बुद्धीप्रमाणे तो तेवढेच करतो हे साहेबांना ठाऊक झालेले होते. त्यामुळे तो जरी लेखा विभागात कामाला असला, तरीही त्या विभागाचे कुठलेही काम केलेले त्याच्या आणि साहेबांच्या कधी स्मरणात नव्हते.बाहेरगावी जाताना कुठली कामे व्हायला हवीत, कुठली लांबणीवर पडली तरी चालतील, कुठली कधीच होऊ शकणार नाहीत याचा अंदाज साहेब त्याला घ्यायला सांगत असत. साहेब एकदा बाहेरगावी जाताना त्याला त्याप्रमाणे सूचना देऊन गेले. मुंबई शहरात नुकतंच ‘माशी’ हा निवृत्ती महामार्गाला शहराशी जोडण्याचा नवा प्रस्ताव संमत झालेला होता. त्यासाठी टेंडर्स मागवण्यात आलेले होते. साहेब बाहेरगावी असेपर्यंत हे टेंडर्स जमा करून घेऊ नयेत, अशी सूचना साहेब मंकीला देऊन गेले होते. देशभरात सगळीकडे लाचलुचपत विभागाचे छापे पडत होते. त्यामुळे सांभाळून राहायला हवे असेही सूचित केले होते. साहेब गावाला गेल्यावर दुसऱ्याच दिवशी काही लोक टेंडरची कागदपत्रे घेऊन हजर झाले. साहेब नसताना हल्ली मंकी स्वतःलाच राजा साहेब समजत असे. त्याने या सगळ्या लोकांना बसवून घेतले. राजा साहेब कसे अद्भुत व्यक्तिमत्त्व आहेत याची त्यांना जाणीव करून दिली. सध्या साहेब बाहेरगावी असल्याने टेंडरचे काम मंकी स्वतःच बघत असल्याचे देखील सांगितले. पुढच्या काळात साहेबांच्या मुलीचे लग्न असणार होते. त्यामुळे त्यांना किती रक्कम लागेल याचा मंकीला अंदाज होता. ती रक्कम जर या टेंडरमधून साहेबांना मिळवून देता आली, तर ते आपल्यावर खूश होतील आणि शाबासकी देतील या कल्पनेनेच मंकी खूश झाला. त्याने त्याप्रमाणे टेंडर घेऊन आलेल्या लोकांकडे या रकमेची मागणी केली..‘तलवार’ नावाच्या एका वृत्तवाहिनीकडून हे स्टिंग ऑपेरेशन चालू होते याची मंकीला कल्पनाच आली नाही. साहेबांच्या कितीतरी गोष्टींवर तो बढाईवजा बोलून बसला होता. या स्टिंग ऑपेरेशनचे फुटेज टीव्हीवर सगळीकडे दाखवले जाऊ लागले. मंकी स्वतः तर फसलाच होता पण त्याच्या या कामाने राजा साहेबांचे नाक कापले गेले होते. वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना आपला यात काहीही सहभाग नाही. मंकीने असे तलवार वाहिनीला का सांगितले याची त्यांना कल्पना नाही, असे राजा साहेबांनी सांगितले आहे. पण आता लाचलुचपत आणि इतरही खात्यांचा ससेमिरा त्यांच्या मागे लागलेला आहे. साहेबांच्या कापलेल्या नाकावर तूर्तास तरी कुठलीही मलमपट्टी होऊ शकत नाही. बढाईखोर राजा, मूर्ख माकड यांची चांगलीच जिरली या आनंदात सगळेच सध्या खड्ड्यांच्या रस्त्यावरून गाड्या चालवत आहेत.तात्पर्य - मेहुण्याचे म्हणणे सावधपणे ऐकावे.लेखिका - तलवार चॅनेलची व्हिडिओग्राफर--------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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