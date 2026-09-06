Sudhir Patwardhan : शहरातील सामान्य माणसांना चित्रांत स्थान देणारे सुधीर पटवर्धन

हर्ष भटकळ- saptrang@esakal.comवैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या सुधीर पटवर्धन यांना पेंटिंग करण्यासाठी खास विषय शोधावे लागले नाहीत. कलावंताने बदल नाकारायचा नाही, तर तो समजून घ्यायचा, या शहरात राहणाऱ्या जनतेच्या आयुष्यावर त्याचा परिणाम काय होतो? हे पाहायचे, असे ते सांगतात. सुधीर पटवर्धन यांना पेंटिंग करण्यासाठी कधीही खास विषय शोधावे लागले नाहीत. फक्त आजूबाजूला चालू असलेल्या घटनांकडे बारकाइने पाहणे हे पुरेसे होते. शहरात रोजच हजारो घटना घडत असतात. ट्रेनसाठी वाट पाहणारे, दैनंदिन प्रवास करणारे, रस्त्याच्या कडेला विश्रांतीसाठी बसलेले कामगार, दवाखान्यात शांतपणे वाट पाहणारे रुग्ण. आपण बहुतेक जण यांच्याकडे एक नजर टाकतो आणि पुढे चालतो. सुधीर पटवर्धन गेली पन्नास वर्षे त्यांच्याकडे नीट लक्ष देत आहेत. या सततच्या निरीक्षणशक्तीमुळे ते देशातील एक माननीय चित्रकार मानले जात आहेत. त्यांची पेंटिंग ही भारतीय शहरांचा महत्त्वाचा दस्तऐवज मानली जातात. मोठमोठे प्रसंग आणि थोर माणसांची चित्रे न रंगवता ते सामान्य माणसांना रंगवतात. वर्ष १९८१ मधल्या ‘प्लेस फॉर पीपल’ प्रदर्शनानंतर एक मानकरी म्हणून त्यांनी माणसाच्या आकृतीस समकालीन भारतीय दृश्यकलेत मानाचे स्थान मिळवून दिले. ‘फक्त प्रेक्षणीय चित्र काढण्याऐवजी मी माझ्या अवतीभवती काय चाललंय, याबद्दल मला काही सांगायचं होतं.’या एका वाक्यात त्यांच्या एकूण कलाजीवनाचा परिचय होतो..Premium|Amravati Animation Education :"तुला तल्लीन होऊन शिकायचंय का?" विजय राऊत यांच्या अमरावतीतील 'ॲनिमेशन गुरुकुल'ची यशोगाथा.वैद्यक आणि कलापटवर्धन कलेकडे वळले ते एक वेगळ्याच मार्गाने. त्यांचे शिक्षण झाले पुण्याच्या आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजमध्ये त्यानंतर त्यांनी रेडिओलॉजी या विषयात प्रशिक्षण घेतले. ते त्यांच्या आई-वडिलांच्या वागण्याशी त्यांच्या या दुहेरी जगण्याशी संबंध लावतात. वडिलांना हाताने काम करायला आवडे तर आई ही वाचनवेडी होती. तिने घरभर पुस्तके जमवून ठेवली होती. हस्तकौशल्य आणि साहित्यातील रस या दोन्ही गोष्टी वारसाने त्यांच्याकडे आल्या. हाताने काही करत राहणे आणि जग पाहत राहावे या सवयी कधी गेल्या नाहीत. त्यांच्या आयुष्यात पेंटिंगचा अंतर्भाव हळूहळू झाला. डॉक्टरी शिकत असताना ते संध्याकाळच्या वर्गात पुण्याच्या अभिनव कला महाविद्यालयामध्ये जाऊ लागले. परंतु तसे पाहता ते स्वयंशिक्षितच होते. ‘मी स्वतःच शिकलं पाहिजे याची जाणीव होण्यापुरतं कलेचं शिक्षण मी घेतलं.’ ग्रंथ हेच त्यांचे गुरू ठरले. सेझान, क्युबिस्ट पेंटर आणि भारतीय लघु प्रतिकृती (मिनिएचर) सोबत युरोपिअन आधुनिक चित्रकला यात ते रमले. जेव्हा वैद्यकाच्या एका विषयात विशेष प्रावीण्य मिळवण्याची वेळ आली तेव्हा एका नातेवाइकांनी सुचवले, की रेडिओलॉजी घेतल्याने पेंटिंग करायला भरपूर वेळ मिळू शकेल. डॉक्टरीमुळे जगणे शक्य झाले. पेंटिंगमुळे ते अर्थपूर्ण झाले.शहरच जेव्हा बनते गुरूते मुंबईला १९७०च्या दशकात आले आणि एक वेगळेच जग खुले झाले. तेथील जहांगीर आर्ट गॅलरी हे जणू त्यांचे दुसरे घर झाले. ते प्रदर्शने नियमितपणे पाहू लागले, त्यांचे वाचन वाढले आणि त्यांच्या मित्रमंडळीत गीव पटेल, ज्ञानेश्वर नाडकर्णी, इब्राहिम अलकाझी यांचा समावेश झाला. पेंटिंग सोबत वाङ्मय, रंगभूमी, सिनेमा आणि राजकारण यांच्या विषयी चर्चा होऊ लागल्या. त्यांच्या चित्रांची प्रदर्शने भरू लागली. एम. एफ. हुसेन, किशन खन्ना यांसारख्या थोर चित्रकारांकडून कौतुक होऊ लागले. ‘प्लेस फॉर पीपल’ या वर्ष १९८१ मध्ये भरलेल्या प्रदर्शनात भूपेन खक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख, नलिनी मालानी, विवान सुंदरम, गीता कपूर, जोगेन चौधरी यांच्यासोबत सुधीर पटवर्धनही होते. स्वतंत्र भारतातील कलेच्या इतिहासातील तो एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. त्यांच्या पेंटिंगमध्ये जे एक सातत्य दिसते, तसेच त्यांच्या कलावंत म्हणून कारकिर्दीत दिसून येते. इब्राहिम अलकाझी यांनी त्यांच्या चित्रांचे दिल्लीतील पहिले प्रदर्शन आर्ट हेरिटेज गॅलरीत भरवले. त्यानंतरच्या काळात दिल्लीतल्या वढेरा गॅलरी आणि मुंबईत जहांगीर आर्ट गॅलरीत, साक्षी गॅलरी आणि द गिल्ड अशा विविध ठिकाणी भरवली गेली. त्याचप्रमाणे वैयक्तिक आणि सार्वजनिक संग्रहातही त्यांचं काम घेतलं गेलं . या यशामुळे फार फरक झाला नाही. ते हॉस्पिटल आणि स्टुडिओ या दोन्ही ठिकाणी एकमेकांना पूरक असे आपले काम करत राहिले..Premium|Rural Nursery Business : मुंबईतील नोकरी सोडून माधुरी-प्रतीक रत्नागिरीत का परतले? नर्सरी उभारून त्यांनी गावातील रोजगार, निसर्ग आणि स्थानिक अर्थकारण कसं बदललं?.पेंटिंग करण्याआधीचे श्रवणत्यांचे क्लिनिक हे स्टुडिओ इतकेच कलेला उपकारक ठरले. दशकाहून दशके डॉक्टर सुधीर पटवर्धन यांनी रेडिओलॉजिस्ट म्हणून ठाण्यात काम केले. तिथे कारखान्यातील कामगार, कर्मचारी, चाकरमानी आणि दुकानदार असे मुंबईच्या वाढत्या उपनगरांतील विविध लोक कामानिमित्त येत असत. ‘जे कधीही इतरत्र भेटले नसते अशा लोकांना मी भेटलो.’ त्यांची निदानपरीक्षा करण्यापूर्वी डॉक्टरांनी समोरासमोर बसून त्यांचा इतिहास ऐकून घ्यायला हवा. अशी सवय लावून घेतल्यामुळे त्यांच्या पेंटिंगवर सुपरिणाम झाला. त्यांच्या पेंटिंगमध्ये दैनंदिन प्रवासी, कामगार, रेल्वे प्लॅटफॉर्म, राहती घरे, नेहमीच अर्धवट दुरुस्त स्थितीतले रस्ते यांमुळे ते राजकीय विचारांचे प्रवर्तक म्हणून नव्हे तर शहरात राहणारी कुटुंबे कशी राहतात, ती कशी कामात गुंततात आणि रोजगारात होणाऱ्या बदलामुळे त्यांचे आयुष्य कसे घडते, याचा ते पेंटिंग मधून शोध घेत असतात.कामगार पुढाऱ्यांशी असलेली त्यांची दोस्ती, साहित्यिक, कलाकार आणि निरनिराळ्या चळवळीतील कार्यकर्ते यांच्या परिचयामुळे त्यांची समज वाढली. फक्त त्यांनी पेंटिंगच्या राजकीय घोषणा होऊ दिल्या नाहीत. त्यांना दाखवायचा होता तो समाजाचा माणूस हा घटक. त्यामुळे त्यांची शहरे कधीच बिनचेहऱ्याची होत नाहीत. ती माणसाने भरलेली असतात.पेंटिंगआधीचे निरीक्षणपटवर्धन पेंटिंगबद्दल बोलतात तेव्हा त्यांना उगीचच गूढत्व देत नाहीत. निरीक्षणशक्ती ही त्यांच्यासाठी काही जन्मजात देणगी नाही तर ती शिस्तशीर वाढलेली आहे. त्यांच्यावर परिणाम करणाऱ्या पेंटर्समध्ये पॉल सेझान विशेष आहेत. जग हे एकाच ठरावीक नजरेने पाहता येत नाही, याची पॉल सेझान यांना आलेली विलक्षण समज याची पटवर्धन यांना भुरळ पडली. आपण एखादा प्रदेश व शहर त्यात संचार करून त्यासंबंधी जाणून घेतो म्हणून ओळखले जाणारे पेंटर्स यांनी ही आंतरदृष्टी पुढे नेली. एकाच चित्रात निरनिराळ्या क्षणी एखादी गोष्ट कशी वेगवेगळी दिसते ते दाखवून.हे पाहिल्यावर पटवर्धन यांची शहराकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली. भारतीय मिनिएचर पेंटिंग पाहून त्यांना दुसरा एक धागा मिळाला. हळूहळू अदृश्य होणाऱ्या एकाच बिंदूकडे नजर न वळवता दर्शक त्या चित्राकडे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून एकामागून एक प्रसंग पाहू शकेल. ‘विविध प्रकाराने चित्रमयता दाखवता येते हे माझ्या लक्षात आले.’ हे आकलन नकळत त्यांच्या कामात दिसू लागले. त्यांच्या पेंटिंगमध्ये रचना काळजीपूर्वक केलेली असली, तरी ती निर्जीव वाटत नाही. त्यांच्या चित्रातील रस्ते परत परत पाहताना त्यातील माणसांची नाती वेगवेगळी वाटू लागतात..कला गॅलरीच्या चौकटीच्या बाहेरचीजरी त्यांची चित्रे आता संग्रहालये आणि महत्त्वाच्या खासगी संग्रहात असली, तरी कला गॅलरीच्या बाहेर पोहोचली पाहिजे, यावर पटवर्धन यांनी नेहमीच विश्वास ठेवला. त्यांना प्रेमपूर्वक आठवते ते शालेय विद्यार्थ्यांसमोर पेंटिंग करणे, भोवतालची मुले उत्सुकतेने त्यांना प्रश्न विचारून भांडावून सोडतात. त्यांना फिरत्या प्रदर्शनांनी आधार दिला आणि चित्रांच्या प्रतिकृती स्वस्त किमतीत उपलब्ध करून देण्यातही. सर्वसामान्य लोकांचा कलाकृतीशी संपर्क त्यांच्या रोजच्या जीवनात यायला हवा फक्त प्रदर्शनाच्या माध्यमातून नव्हे. या दोन प्रक्रिया अलग अलग आहेत असे ते समजत नाहीत. ते पेंटिंगमध्ये ज्या कारणाने गुंतले, त्याच निष्ठेने ही भावना जागृत झाली आहे. जर कलेला प्रेरणा रोजच्या जीवनातून मिळत असेल, तर कला परत त्या दैनंदिन जीवनाचा हिस्सा बनली पाहिजे.डॉक्टर सुधीर पटवर्धन अजूनही बदलत्या शहराचे चित्रण करत असतात. ‘सिटीज बिल्ट ब्रोकन’ ही त्यांची कलाकृती शहरांमध्ये जे उंच मनोरे अव्याहत बांधले जात आहेत आणि वाड्या आणि रस्ते दिसेनासे झाले आहेत त्या संबंधी आहे. ओळखीच्या विस्तारांना कापत जाणारे रस्ते आणि विकास व स्थळभ्रष्टता यांच्यातील अस्वस्थ नाते त्या चित्रात दिसते. तरी त्यांच्या कार्याला स्मरणरंजनाचा वास येत नाही. शहरे नेहमीच बदलत राहिली आहेत हे त्यांचे निरीक्षण. कलावंताने बदल नाकारायचा नाही तर तो समजून घ्यायचा - या शहरात राहणाऱ्या जनतेच्या आयुष्यावर त्याचा परिणाम काय होतो? आजकाल त्यांना एखादा विषय घेऊनच चित्रित करावं असं वाटत नाही. एखाद्या प्रवासाचा अनुभव, फुटबॉल मॅच, कौटुंबिक सोहळा किंवा रस्त्यावरील खाणाखुणा, कुठूनही त्यांचा कुंचला फिरू लागतो. ‘तुम्ही पेंटिंगशिवाय आता काय करणार आहात,’ हे विचारणे म्हणजे तुम्ही आता कोणते पेंटिंग करणार. आज या पन्नासेक वर्षांच्या त्यांच्या कामाकडे पाहता त्यांच्यातला डॉक्टर आणि पेंटर असा निरनिराळा विचार करणे अशक्य आहे. एका व्यवसायामुळे ते माणसांना सर्वथा समजू शकले आणि त्यांची काळजी घेऊ लागले तर दुसऱ्या कामामुळे या निरीक्षणावर आधारलेल्या गोष्टींना चित्ररूप देऊ शकले. शहरी भारताचा हा अत्यंत चिरस्थायी दस्तऐवज ठरला आहे. त्यांनी कधी पेंटिंगसाठी निरीक्षण अशा विषयांचा शोध घेतला नाही. ते फक्त भोवतालच्या घटनांकडे काळजीपूर्वक पाहत राहिले आणि त्यांच्या कामातून ते आपल्यालाही शिकवत राहिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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