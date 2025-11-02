छत्रपती शिवरायांवरील कलाकृतींचा वेध

मंगेश बरबडेचित्रकार सुहास बहुळकर यांच्या ‘कथा शिवचित्रांच्या, व्यथा शिवस्मारकांच्या!’ या पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित विविध कलाकृती व शिल्पाकृतींची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे. प्रख्यात इतिहास संशोधक वा. सी. बेंद्रे यांनी छत्रपती शिवरायांचे अस्सल चित्र प्रथम शोधून काढले. त्यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र म्हणून वेगळेच चित्र प्रसिद्ध होत होते. बेंद्रे यांनी कॉलिन मेकॅन्झी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या खंडातून महाराजांचे चित्र शोधून काढले आणि ते अस्सल चित्र असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध केले. .स्वतः चित्रकार असलेल्या सुहास बहुळकर यांनी महाराजांची चित्रे कोणी, केव्हा, कशी आणि किती अडचणीत काढली याची तपशीलवार माहिती गोळा केली आहे. फक्त चित्रांची माहिती न देता शिवाजी महाराजांचे मंदिर, तसेच त्यांची विविध शिल्पे आणि पुतळे याबद्दलही माहिती पुस्तकात देण्यात आली आहे. कोल्हापूरचे चित्रकार आबालाल रेहमान, तसेच राजा रवी वर्मा, दीनानाथ दलाल यांच्यापासून ते शिल्पकार विनायक करमरकर यांच्या कलेचे, परिश्रमाचे महत्त्व या पुस्तकातून पुन्हा एकदा अधोरेखित होते.छत्रपती शिवरायांच्या चित्रांची माहिती घेण्यासाठी बहुळकरांना बरेच प्रयत्न करावे लागले. त्यांना नागपूरचे ज्येष्ठ इतिहास संशोधक विजयराव देशमुख यांनी लिहिलेल्या ‘शककर्ते शिवराय’ या पुस्तकातूनही काही माहिती मिळाली. पिंपरी-चिंचवडमधील ‘भक्ती-शक्ती’ शिल्प किंवा सिंधुदुर्गमधील महाराजांचे मंदिर असो, या ठिकाणांचे नुसते प्रवासवर्णन कुठेही वाचायलाa मिळेल, पण त्या पलीकडची माहिती बहुळकर यांनी दिली आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये भक्ती-शक्ती शिल्प उभारतानाचा तपशील आणि शिल्प तयार करणाऱ्या गर्गे दाम्पत्याचा कलाभ्यास, परिश्रम लेखकाने विस्ताराने मांडले आहेत. गर्गे यांना शिल्प उभे करण्याची दृष्टी त्यांच्या वडिलांकडून कशी मिळाली, हेही यातून कळते..Crime: मोकळ्या केसांना राख लाव अन्...; पतीच्या विचित्र कृत्याला पत्नीचा विरोध, रागाच्या भरात महिलेवर उकळती फिशकरी ओतली.प्रत्येक चित्राचा तपशील वाचल्यानंतर बहुळकरांनी या चित्रांचा पाठपुरावा किती चिकाटीने केला, ते लक्षात येते. छत्रपती शिवरायांच्या शिल्पांच्या उभारणीसाठी, तसेच रायगडावरील त्यांच्या समाधीसाठी जनतेचे सहकार्य कसे लाभले हेही बहुळकरांनी सविस्तर सांगितले आहे. शिवरायांवरील चित्र आणि शिल्प ज्या पद्धतीने तयार झाले, त्याचा वृत्तांत वाचताना हा साराच प्रवास किती विलक्षण आहे याचा अनुभव येतो.छत्रपती शिवरायांच्या पहिल्या चित्राच्या कथेपासून ते जर्मनीमध्ये त्यांच्यावर काढण्यात आलेले नाणे, त्यासाठी भारतीय मुलीने केलेले रेखांकन आणि यासंबंधीची स्पर्धा याचीही माहिती पुस्तकात मिळते. बहुलकर यांनी या विषयाचा ध्यास घेऊन दहा वर्षे काम केले. त्यातून हा ग्रंथ सिद्ध झाला! पुस्तकाचे संपादक आनंद हर्डीकर यांनीदेखील यातील माहिती अचूक आणि वस्तुनिष्ठ कशी असेल याची खबरदारी घेतल्याचे जाणवते. या दोघांचे मनोगत वाचल्यानंतर पुस्तकासाठी घेण्यात आलेले श्रम तर कळतातच, पण पुस्तकाचा हेतू आणि शिवकार्यामध्ये झोकून देऊन काम करणारे लोक किती निष्ठेने काम करतात याचा प्रत्ययही येतो. करमरकर यांनी शिल्प साकारण्यासाठी केलेले प्रयोग असोत किंवा चित्रकार देऊसकर यांची शैली असो, प्रत्येक प्रकरण एक वेगळीच लढाई आणि त्यातील यश हा वेगळाच आनंद!.बहुळकर येथे लेखणीच्या साहाय्याने हा सारा प्रवास एखाद्या रोमहर्षक मालिकेसारखा सादर करतात. यातील प्रत्येक कहाणीत सत्यता आहेच, पण प्रत्येक प्रकरणातील कथानायकाची असीम गुणवत्ता, विविध योगायोग आणि लोकांचा सहभाग हे सर्व जुळून आलं की काय घडतं, याचं प्रत्यंतर आपल्याला येतं. थोडक्यात काय तर, बहुळकरांना एक महापट त्यातील मानवी कुशलतेच्या आणि समाजजीवनामध्ये उमटणाऱ्या घटनांचा समन्वय साधत उलगडण्यात यश आले आहे यात शंका नाही!पुस्तकाचे नाव : कथा शिवचित्रांच्या, व्यथा शिवस्मारकाच्या!लेखकाचे नाव : सुहास बहुळकरप्रकाशक : राजहंस प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ४३६ मूल्य : १००० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.