Summer Vacation Memories : उन्हाळ्याच्या सुट्टीतील गिअरवाल्या सायकलीची क्रेझ; मैत्री, मत्सर आणि बालपणीच्या आठवणींचा प्रवास

प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comसकाळचं कोवळं ऊनही बोचत होतं. मे महिना सुरू होता. डोक्यातून खाली आलेला घामाचा ओघळ गालावरून, मानेवरून, पाठीवरून जाताना कळत होता. खाडीवरून येणाऱ्या दमट वाऱ्यामुळे उकाडा सुसह्य होण्याऐवजी वाढला होता. पण आम्हाला त्याची बिलकूल पर्वा नव्हती. आमचे पाय अथकपणे, घाम, उकाडा किंवा ऊन यांपैकी कशाचाही मुलाहिजा न ठेवता सायकलचं पायडल मारत होते.उन्हाळ्याची सुट्टी लागली, की आम्हा मित्रांचा कार्यक्रम ठरलेला असे. सकाळी आठ-साठेआठ वाजता गांधारी पुलापर्यंत सायकलने जायचं. तिथल्या मोकळ्या मैदानात क्रिकेट किंवा फुटबॉल खेळायचं आणि मग परत यायचं.लाल चौकीला सगळे जण भेटले आणि आम्ही सायकल मारायला सुरुवात केली. माझी बीएसएएसएलआर होती, काही मित्रांची हर्क्युलसचा दणकट घोडा. काहींची जाड टायरची आणि आम्हा सगळ्यांनाच आवडणारी एमटीबी. आमच्यात एकाच मित्राची, मिहीरची सायकल सर्वांत भारी म्हणजे गिअरवाली होती.तेव्हा म्हणजे मी आठवीत वगैरे असताना गिअरवाल्या सायकली नुकत्या नुकत्या दिसू लागल्या होत्या, पण अर्थातच त्यांच्या किमती बऱ्याच होत्या. त्यामुळे बरेचदा कितीही हट्ट केला तरी आम्हा मित्रांपैकी कुणाच्याच घरून त्या आम्हाला मिळाल्या नव्हत्या. खूपच हट्ट केला तर ‘या असल्या सायकली रेसर लोकांसाठी ठीक आहेत, तुम्हा मुलांना कशाला हव्यात त्या?’ असं सांगून बोळवण केली जायची आणि त्यापेक्षा हट्ट केला तर मात्र फटका किंवा रट्टा घालण्याची भीती घातली जायची आणि ती भीती प्रत्यक्षातही येते याचा अनुभव असल्याने आम्ही गुपचूप मिळेल ते पदरात पाडून घ्यायचो!.Premium|Generational Gap in Career Choices : संवादाची ओहोटी आणि मनाची घुसमट कशी थांबवावी? .पण मिहीरची गोष्ट निराळीच होती. तो आमच्यापेक्षा श्रीमंत आहे हे आम्हाला स्पष्टपणे माहीत होतं.कारण त्यांचं घर दोन बीएचकेचं होतं, आमचं तीन खोल्यांचं. काही मित्र तर बैठ्या चाळीत, दोन खोल्यांच्या घरात राहायचे.त्याच्याकडे नेहमी महागडी खेळणी असायची, आमच्याकडे क्वचितच, वाढदिवसाला कुणी दिली तर.क्रिकेट खेळतानाही त्याच्याकडे बॅट, बॉल आणि स्टंप असं सगळं किट होतं. आम्ही किट शेअर करायचो. कॉन्ट्री काढून बॉल आणायचो. बरेचदा तर त्याचंच साहित्य भरपूर वापरून घ्यायचो. तो चिडला की त्याला आऊट असला तरी आऊट न देता थोडं खेळू द्यायचो!त्याचं दप्तर, कंपास, पेनं आणि पेन्सिली सगळंच वेगळं म्हणजे इम्पोर्टेड असायचं, तर आमच्या स्थानिक ब्रँडचं. कमी चकचकीत. कमी स्मूथ.त्याच्याकडे हँड व्हिडियो गेम आणि टीव्हीला जोडायचा व्हिडियो गेम असे दोन्ही होते. तर आम्हाला नुकता कुठे व्हिडियो गेम असं काही असतं हे कळू लागलं होतं.आणि असं सगळं असण्याचं कारण म्हणजे त्याचे बाबा फॉरेनला असायचे. ते कोणत्यातरी मोठ्या कंपनीत इंजिनिअर होते. त्यामुळे ते सारखे फिरतीवर - वेगवेगळ्या देशांमध्ये जायचे आणि तिथून येताना ते अशा काय काय वस्तू आणायचे.थोडक्यात, त्या जागतिकीकरणोत्तर काळाच्या सुरुवातीच्या दशकात आम्हाला वेगवेगळे ब्रँड्स, चमकत्या, चकाकत्या वस्तू बाजारात किंवा मित्रांकडून दिसू लागल्या होत्या, पण अजून आवाक्यात आल्या नव्हत्या. पण एकदा दिसल्या की चाह तर वाटतेच ना!.Childhood Bicycle Memories : पहिल्या सायकलीसाठी केलेली प्रतीक्षा आणि अविस्मरणीय बालपण.तर मिहीरची गिअरची सायकल हा आम्हा सर्वांचा जिव्हाळ्याचा आणि त्याचबरोबर मत्सराचा विषय. मत्सर यासाठी, की जेव्हा त्याने ती पहिल्यांदा आम्हाला दाखवायला आणली होती, तेव्हा ज्याम भाव खाल्ला होता.मित्रांपैकी एकाने, विजयने त्याच्याकडे एक राउंड मागितली, तर मिहीर म्हणाला, ‘अं... तुला येईल का चालवता?’विजय म्हणाला, ‘त्यात काय? गिअर असलीची तरी सायकलच तर आहे.’मिहीर हसला, ‘विजू, पण तुझी घोडा कुठे आणि ही गिअरवाली स्मुथी कुठे!’विजय चिडून म्हणाला, ‘एवढा काय भाव खातो दे की.’मिहीर हसला आणि कुत्सितपणे म्हणाला, ‘घे, पण सांभाळून चालव. गिअर खटाखटा करू नकोस. घंटी नाहीये ती घोड्याची, कळलं ना आणि स्वच्छ ठेव. नाहीतर धुळीने माखायची ती. चाळीतली नाहीये ती सायकल!’ आणि हे वाक्य विजयला लागलं असावं. त्याचा चेहराच ते सांगत होता. तेव्हा तो काही बोलला नाही, सायकलवरून राउंड मारल्यावर ‘छान आहे’ इतकंच म्हणाला....तर आधारवाडीवरून उकाड्यात जात असताना मध्ये जेल रोडवरच्या लहानशा तळ्यापाशी थोडं थांबणं हा आमचा नेहमीचा शिरस्ता होता. तसे आम्ही थांबलो. तिथल्या दगडी उंचवट्यावर बसून थोडा वारा खाल्ला. तेव्हा मिहीर मात्र त्याच्या सायकलीपाशीच थांबून राहिला. त्याने हेल्मेट, हातात चामडी ग्लोव्ह्ज, बूट, शॉर्ट्स असा ड्रेस घातला होता. घामाघूम झाला होता.मी म्हणालो, ‘मिहीर, अबे ये इथे.’मिहीर - ‘नको, सायकलीला काही झालं तर... बाबांनी मला नीट वापर सांगितलंय.’.मी – ‘अरे आपण इथेच तर आहोत. काही नाही होणार. ये.’ मग का-कू करत तो आला. आम्ही पुढच्या वर्षीची नववी, अभ्यास, भारत-पाक क्रिकेट मॅच, वर्गातल्या मुली असल्या चिक्कार विषयांवर टाइमपास गप्पा मारल्या आणि निघालो.बोलत बोलत पुढे गेलो आणि समजलं, मिहीर आमच्याबरोबर नव्हता. तसं मी विजयला विचारलं. तो म्हणाला, ‘मला काय माहीत?’ पण त्याच्या ओठांवर हास्याची लकेर उमटली. जणू तो आतून खूप हसत असावा, पण त्याने ते हासू दाबून ठेवलं असावं.मी म्हणालो, ‘तुम्ही जा पुढे, मी मागे जाऊन पाहून येतो.’ विजय हो म्हणाला.मी थोडं अंतर मागे गेलो. तोच मिहीर दिसला, घामाने भिजून चिंब झालेला, धापा टाकत असलेला. सायकल न चालवता, ती हातात घेऊन चालत येणारा.मी विचारलं, ‘काय रे?’मिहीर - ‘मी तुला म्हणालो ना, सायकल सोडून नको होतं यायला. कुणीतरी गिअरशी किडे केले यार. पाचवर अडकून पडलेत.’मी - ‘म्हणजे चालतच नाहीये का सायकल?’मिहीर – ‘चालतेय. पण पाचव्यावर. या चढावर माझी पार वाट लागली. पाचव्यावर ज्याम ताकद लावावी लागते. पाणी पण संपलंय... बाबा ज्याम वैतागणार आता...’ तो काय काय बडबडत राहिला. मी त्याच्याबरोबर सायकल हातात धरून चालू लागलो. त्याची हालत खराब झाली होती. मला विजयचं हास्य आठवलं. मला एकाच वेळी बरंही वाटलं आणि वाईटही... दोन्हींपैकी काय वाटलं पाहिजे होतं मला तेव्हा? आजही त्या प्रश्नाचं उत्तर सापडलं नाहीये!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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