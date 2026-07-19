Surendran Nair Art : मिथक, स्मृती आणि विनोदातून जग पाहणारे चित्रकार; सुरेंद्रन नायर यांची अनोखी कला

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.com‘जे आहे त्याहून निराळे काही करण्याची आस बाळगणे हेच महत्त्वाचे आहे.’ असे सांगणाऱ्या सुरेंद्नन नायर यांच्या कलाकृतींमध्ये जगाकडे पाहण्याची दृष्टी आहे. त्यांच्या कामात कल्पना भरारी सातत्याने दिसते. त्यांच्या चित्रांत दिसणाऱ्या व्यक्ती ह्या अंतर्मनात दंग असतात. त्यांना बाह्य जगाची जाणीव नसते. ती रमलेली असतात विचारात, स्मरणात आणि प्रतिकृती यांत. राजकीय परिस्थितीची जाण असतेच पण ती उघड स्वरूपात नाही. त्यांच्या कलाकृती आपल्या कल्पनाशक्तीला चालना देतात.मिथक, रूढी आणि विनोद हे सुरेंद्रन नायर यांच्यासाठी फक्त चित्रे काढण्याचे विषय नाहीत तर जगाकडे पाहण्याची दृष्टी आहे. सध्याच्या भारतीय कलाकारांत सुरेंद्रन नायर यांना विशेष स्थान आहे. चार दशकाहून अधिक काळ त्यांच्या कलाकृती या जगभरातल्या म्युझियम आणि गॅलरी यांतून प्रदर्शित झाल्या आहेत. संग्राहक आणि कलासमीक्षक त्यांच्याकडे अस्सल भारतीय चित्रकार म्हणून पाहतात. फक्त त्यांच्याशी बोलताना मात्र त्यांच्या कलेसंबंधी मोठमोठ्या कल्पना किंवा साक्षात्कारी विधाने ऐकायला मिळत नाही. ते सांगत असतात त्या फक्त गोष्टीच आणि तेच योग्य वाटते, कारण गोष्टीच तर त्यांना सुरुवातीपासून मार्ग दाखवत आल्या..बालपणातील गोष्टीवेल्हाळसुरेंद्रन यांचा जन्म केरळमधील खेड्यातला. तिथे औपचारिकरीत्या कलांचा परिचय होणे शक्य नव्हते. शाळेत ड्रॉइंग मास्तर फळ्यावर काही साध्यासुध्या आकृती काढायचे आणि मुलांनी तसेच गिरवायचे इतकेच काहीतरी. कला ही व्यवसायबद्ध होऊ शकते हे कोणालाच माहीत नव्हते. गोष्टी मात्र जिकडेतिकडे होत्या. ‘फार लहान वयात माझ्याभोवती तीन कथावेल्हाळ मंडळी होती हे माझं भाग्यच!’ त्यापैकी एक वयस्कर नातलग जे अधून मधून भेट देत ते पुराणातील कथा आणि आख्यायिका सांगत. दुसऱ्या त्याच गावातील एक बाई प्राण्यांच्या गोष्टी आणि लोककथा चवीने सांगत. गोष्टींचा साठा असलेले तिसरे होते दलित कामकरी जे सुगीच्या मोसमात कुटुंबासोबतच राहत. ते सांगायचे भुताखेतांच्या गोष्टी. आताही सुरेंद्रन यांना त्या गोष्टींतील एका पात्राची आठवण येत असते: एक अगडबंब माणूस नदीकाठी मासे पकडत उभा असल्याची. म्युझियम किंवा पेंटिंग यांचा परिचय होण्यापूर्वीपासून त्यांच्या कल्पनाविश्वात अशी प्रतीके गोळा झाली होती.कर्मकांडातून कल्पकतेला वाववडील गेले तेव्हा सुरेंद्रन फक्त दोन वर्षांचा होता. तेव्हाचे त्यांना काही आठवत नसले तरी या घटनेचा त्यांच्या कल्पकतेवर अनपेक्षित परिणाम झाला. बराच काळ कुटुंबात चालू असलेल्या श्राद्धप्रथेत सुरेंद्रन भाग घेत असे. सुरुवातीची काही वर्षे त्यांचा मोठा भाऊ यजमानपदाची जबाबदारी सांभाळत असे. काही काळाने काही प्रतीकात्मक सहभाग सुरेंद्रनही घेऊ लागले. आज विचार करता त्यांना हे कर्मकांड त्यांच्या जडणघडणीच्या दृष्टीने अर्थपूर्ण वाटते. ‘या सगळ्याचा माझ्या कल्पकतेवर मोठाच परिणाम झाला.’ असे त्यांना वाटते. हे विधी नेमाने करणे हा जरी एक प्रतीकात्मक आचार असला, तरी हा सुरुवातीचा अनुभव त्यांच्यातील कलाकाराला प्रेरक ठरला. चार भावंडांपैकी ते सगळ्यात धाकटे होते. सर्वांत मोठ्या बहिणीपेक्षा पंधरा वर्षांनी लहान. त्यांच्या मोठ्या भावावर कुटुंबाची जबाबदारी येऊन पडली होती. त्यासाठी वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षा दूर सारल्या. आपल्या भावानेच आर्ट स्कूलला जाण्याचा विषय काढला, याबद्दल सुरेंद्रन कृतज्ञ आहेत.योगायोगाने कलेची ओळखते स्वतःची एक सामान्य विद्यार्थी अशी ओळख देतात. त्यांना अभ्यासाच्या पुस्तकापेक्षा ललित साहित्य वाचण्यात अधिक रस होता. १९७०च्या दशकात केरळातील उत्तम साहित्यिक विचारवंत ऐन उमेदीत होते. सुरेंद्रन परीक्षेची तयारी ऐवजी साहित्य वाचण्यात मग्न असायचे. त्याच सुमारास एका आर्ट स्कूलच्या स्थापनेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली. ‘दादाने या संस्थेत शिकायला जायचं आहे का, असं मला विचारलं आणि मी ‘हो’ म्हणालो, इतकंच काय ते झालं.’ त्यामध्ये काही विचारपूर्वक योजना नव्हती. तिथे जाण्याआधी सुरेंद्रन यांचा कलाजगताशी फारसा संबंध आलेला नव्हता. त्यांनी फक्त एक पुस्तक पाहिले होते ज्यात अनेक युरोपिअन कलाकारांनी आत्मचित्रे - सेल्फ पोट्रेट रंगवली होती. याशिवाय मल्याळी साप्ताहिकातील पिकासो, वॅन गॉग यांच्यावरील लेखांची कात्रणे होती. त्याचवेळी वायकोम मोहम्मद बशीर, व्ही. के. एन आणि पॉल झकेरिया यांसारख्या लेखकांच्या ललित साहित्याचा आणि विशेषत: त्यांच्या विनोदबुद्धीचा प्रभाव सुरेंद्रनवर पडत होता. त्यानंतरच्या काळात ॲरिस्टोफेन्स ह्या प्राचीन ग्रीक नाटककाराचे साहित्य त्यांच्या कामाचे चिरंतन प्रेरणास्थळ होऊन बसले. विनोद, उपहासपर लेखन आणि क्वचित ॲब्सर्डिटी किंवा अर्थहीनता यांचाही त्यांच्या कामात अभावितपणे प्रवेश झाला..Seema Kohali: सीमा कोहली; स्थलांतर, स्मृती आणि आध्यात्मिकतेतून घडलेले सीमाचे कलाविश्व.शिक्षकांविरहित शिक्षण१९७५ मध्ये थिरूअनंतपुरम येथील कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट मध्ये ते दाखल झाले. ते कॉलेजचे पहिलेच वर्ष होते. शिक्षक कोणी नव्हतेच. जवळजवळ वर्षभर विद्यार्थी हेच शिक्षक झाले. तेथील समृद्ध वाचनालय हीच त्यांच्या शिक्षणाची जागा ठरली आणि सहयोगी विद्यार्थ्यांची अखंड चर्चा हाच त्यांचा शिकण्याचा मार्ग झाला. ‘कलेविषयी सारं काही आमचं आम्ही शोधत होतो,’ त्यांना आठवते. ते आणीबाणीचे दिवस होते. फिल्म सोसायटी विद्यार्थ्यांना सिनेमासृष्टीची ओळख करून देत होते. त्यांनी राजकारणापासून दूर राहणे कठीण होते. विद्यार्थी राजकारणात ओढले जात होते. एकदा तर संघर्षाला हिंसक स्वरूप आले. सुरेंद्रन आणि त्यांचे बरेचसे साथी तीन दिवस तुरुंगाची हवा खाऊन आले. ‘तुरुंगाच्या भिंतीवर आम्ही चारकोलने चित्रं काढत असू,’ गमतीत त्यांना आठवते. ही वर्षे बंडखोरी अराजकात गेली. तेव्हा बरीच चर्चा होत असे. शिस्तबद्ध शिक्षणाऐवजी या दोस्तीतून आणि वादावादीतून आम्ही शिकत गेलो. नंतर शिल्पकार कनायी कुन्हीरामन आणि चित्रकार ए. पी. संथनाराज यांनी विशेषतः ड्रॉइंगचे महत्त्व त्यांच्यात बिंबवले. सुरेंद्रन यांच्या कामात ते अजूनही जाणवते.बडोदा आणि कलेला मिळालेला आकारकेरळातील कला शिक्षण संपून आणि बडोद्याच्या महाराजा सयाजीराव युनिव्हर्सिटीच्या फॅकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्समध्ये जायचे ठरवले. आर्थिक विवंचनेमुळे काही दिरंगाई झाली. कुटुंबावर खर्चाची जबाबदारी येईल याची काळजी त्यांना वाटत होतीच. बडोद्याला नव्याने सुरुवात झाली म्हणण्यापेक्षा जुन्यावरून नवे पुढे चालू असाच अनुभव आला. त्यांनी प्रिंटमेकिंग हा विषय निवडला आणि सहजपणे ते घडत राहिले. याच काळात त्यांचा रेखा रोडविटिया यांच्याशी परिचय झाला. त्या दोघांचे लग्न झाले आणि ते बडोद्याला स्थायिक झाले. त्यांच्या सुरुवातीच्या कामाचे स्वरूप ड्रॉइंग आणि प्रिंट हेच होते. रंगचित्रे हे एक आव्हान वाटले. ‘पेंट कसं करावं हे जणू मी विसरलो होतो.’ हळूहळू त्यांना इतर मार्ग सापडले. अकिरा कुरोसवा यांचे सिनेमे, रंगकर्मी, बालपणातील आठवणी हे सारे एकत्र फेर धरू लागले. तरी पुराणकथा या त्यांना आपला विषय आहे असे कधीच वाटले नाही. ‘पुराणातील कथांत मला रस नाही. त्यांच्यामुळे तुमच्या विचारांना चालना मिळते इतकंच.’ त्यांच्या लेखी पुराणातील गोष्टी चित्रांकित करण्यापेक्षा त्या विचार करायला उद्युक्त करतात.चाहत्यांच्या शोधातत्यांच्यातल्या कलाकाराची ओळख झाली ती नाट्यपूर्ण रीतीने नव्हे तर ती सावकाश पटत गेली. सुरेंद्रन यांचे पहिले एकल प्रदर्शन भरले ते केरळात एर्नाकुलम येथील ललित कला अकादमीत - वर्ष १९९६. त्यांच्या केरळाच्या जनतेला त्यांच्या कलेचे दर्शन प्रथम व्हावे ही त्यांची इच्छा होती.१९९०च्या दशकात ‘कोरॉलरी मिथोलॉगीज’ (पुराणकथांची पुरवणी) या शीर्षकाची त्यांची पेंटिंग्ज विशेष गाजली. त्यानंतरची ‘लेबीरिन्थ ऑफ एटर्नल डिलाइट’ (चिरानंदाचा भुलभुलैया) ही मालिकाही आणि ज्यात त्यांनी कोरीव काम करून ती रंगवली होती. सतत विस्तारित गेलेले ‘कूकूनेबुलोपोलिस’ जग स्वीकारले गेले. या इतक्या वर्षांत त्यांच्या कलाकृती ऑस्ट्रेलिया, जपान, अमेरिका येथील महत्त्वाच्या म्युझियम आणि आर्ट गॅलरी प्रदर्शित झाल्या आहेत. जगभरातल्या खासगी आणि सार्वजनिक संग्रहालयात त्यांचा समावेश झाला आहे. ते या यशाबद्दल बोलायला फारसे तयार नसतात. आपल्या यशस्वी कर्तृत्व संबंधित बोलण्याऐवजी त्यांना निरनिराळ्या कल्पना आणि विचार यासंबंधी चर्चा करायला आवडते. यश येते आणि जाते, उरते ते कलाविश्व!.विनोद, विद्रोह आणि चमत्कारिक शीर्षकेत्यांची प्रदर्शने पाहायला आलेले दर्शक त्यांच्या कृतींची दीर्घ आणि गूढ शीर्षके वाचून बुचकाळ्यात पडतात. त्यापैकी काही काव्यरूप घेतात तर काही छोटे निबंधच असतात. हे असे सुरू झाले ते एका अपघाती योगायोगाने. ‘मला काय सांगायचं आहे ते मी कधीच व्यवस्थित सांगू शकत नव्हतो,’ ते म्हणतात. ही शीर्षके त्यांचे एक व्यक्त होण्याचे माध्यम झाले. असे करता करता तो त्यांच्या कलाकृतीचाच एक भाग बनला. चित्ररूप आणि शब्दरूप यांत सुसंवाद सुरू झाला. त्यांच्या आठवणीत एक अर्धवट माणूस आहे जो आर्ट स्कूलमध्ये काही वेळा मॉडेल म्हणून पोज द्यायला यायचा. तो शर्टवर हाती लिहिलेले प्रश्न खोचून ठेवत असे आणि विद्यार्थ्यांसमोर तसाच बसत असे. हे दृश्य त्यांना सारखे आठवत असे. त्याचप्रमाणे न्यायाधीशाचा चमत्कारिकपणा, राजकीय घोषणा, जुनाट मिनीचर आणि विनोदी नाटककार यांचा विनोद आणि संघर्ष त्यांच्या कल्पनेत नेहमीच एकाचवेळी दिसत असतात.एक आटपाट नगरकूकूनेबुलोपोलिस हे काल्पनिक शहर त्यांनी निर्माण केले. ते ॲरिस्टोफेन्स या ख्रिस्तपूर्व ४१४ या वर्षातल्या ग्रीक नाटककाराच्या ‘दि बर्ड्स’ या सुखांतिकेवरून त्यांच्या अनेक कलाकृती या त्या काल्पनिक शहराच्या पार्श्वभूमीवर आहेत. सुरेंद्रन मात्र हे शहर काल्पनिक मानत नाहीत. स्वतःला सुचलेल्या पर्यायांचा पुनर्विचार करण्याचे ते एक साधन आहे. ‘जे आहे त्याहून निराळे काही करण्याची आस बाळगणे हेच महत्त्वाचे आहे.’त्यांच्या कामात ही कल्पना भरारी सातत्याने दिसते. त्यांच्या चित्रांत दिसणाऱ्या व्यक्ती ह्या अंतर्मनात दंग असतात. त्यांना बाह्य जगाची जाणीव नसते. ती रमली असतात विचारात, स्मरणात आणि प्रतिकृती यांत. राजकीय परिस्थितीची जाण असतेच पण ती उघड स्वरूपात नाही. ‘हे सारं राजकीय तर आहेच पण ते जाहीरपणे सांगायचं नाही. मुळात ते राजकीयच आहे.’ या त्यांच्या उक्तीत सुरेंद्रन नायर यांचे मर्म सर्वोत्तम दिसते.यासाठी कथा, विनोद, नाट्यपूर्ण कृती आणि गूढ शीर्षके यांमागे बाह्य जगाशी गुंतलेला त्यांच्यातील कलावंत आहे. उत्तरे सुचवण्याच्या भानगडीत ते पडत नाही. त्या ऐवजी क्वचित मिळणारे योगदान ते करतात. ते आपल्या कल्पनाशक्तीला चालना देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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