Suryakumar Yadav Cricket Stats : हे ‘सूर्यग्रहण’ सुटायला हवे!

शैलेश नागवेकरअपयशाच्या फेऱ्यातून कोणाची सुटका नाही. सूर्योदयाप्रमाणे सूर्यास्त होत असतो; पण त्या रात्रीनंतरचे दिवस वारंवार अपयशच घेऊन आले की कासावीस व्हायला होते. महान खेळाडूंच्या श्रेणीतील खेळाडू काळोख्या रात्रीही प्रकाश निर्माण करतात, म्हणूनच ते दिग्गज समजले जातात; पण एखाद्या खेळाडूचे अपयश लांबले की त्याचे स्वतःचे आणि संघाचेही नुकसान होत असते.ऑस्ट्रेलियाचा अपवाद सोडला तर व्हाईटबॉल क्रिकेटमध्ये सलग दोन आयसीसी करंडक जिंकण्याचा पराक्रम भारतीय संघानेच केला आहे आणि तोही रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली. याच श्रेणीतील आणखी एक प्रतिष्ठेची टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा भारतात होते. काही दिवसांवर ही स्पर्धा आली आहे. भारतात स्पर्धा होत असली की निश्चितच विजेतेपदासाठी पहिली पसंती भारतीय संघाला मिळते. २०२३मध्ये असाच जोर सुरू होता. एकदिवसीय विश्वकरंडकापर्यंत हातही पोहोचले होते; परंतु अंतिम सामन्यात दैव रुसले आणि अख्खा देश दुःखसागरात बुडाला होता. हा इतिहास झाला, आपण सकारात्मकतेचा विचार करायला हवा. .टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी कालच सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली संघ जाहीर झाला. सध्या खेळत असलेल्या संघाचा एकंदरीत फॉर्म पाहता सर्व काही योग्य दिशने सुरू असल्याचे निश्चितच जाणवते; पण ज्याच्यावर पूर्ण संघाची जबाबदारी आहे तोच अपयशाच्या गर्तेत हेलकावे खातोय. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पाचपैकी चार सामन्यांत त्याच्या बॅटमधून धावा झाल्याच नाहीत. बरं हे अपयश या मालिकेपुरते मर्यादित नाही. यंदाच्या वर्षाचा विचार करता २० सामन्यांत १८ डावांत त्याने फलंदाजी केली आणि त्यातून त्याला केवळ २१३ धावाच करता आल्या. यात त्याची सरासरी १४.२० एवढीच आहे. त्याचे अखेरचे अर्धशतक १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झळकले होते. सूर्यकुमारपेक्षा जास्त सरासरी गोलंदाज असलेल्या हर्षित राणाची असेल.अपयशाच्या फेऱ्यातून कोणाची सुटका नाही. सूर्योदयाप्रमाणे सूर्यास्त होत असतो; परंतु त्यानंतरची रात्र असह्य झाली की कासावीस व्हायला होते. खेळाडूंचेही तसेच आहे; पण महान खेळाडूंच्या श्रेणीतील खेळाडू काळोख्या रात्रीही प्रकाश निर्माण करतात म्हणूनच ते दिग्गज समजले जातात; पण एखाद्या खेळाडूचे अपयश लांबले की त्याचे स्वतःचे आणि संघाचेही नुकसान होत असते. सूर्यकुमार यादव स्वतः अपयशी ठरत असला तरी संघ जिंकतोय. रोहित शर्मा टी-२० प्रकारातून निवृत्त झाल्यावर सूर्यकुमार पूर्ण वेळ भारतीय संघाचा कर्णधार झाला आणि तेव्हापासून एकही मालिका भारताने गमावली नाही. यात आशिया करंडक जिंकला आणि तोही पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानचा एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे तर तिनदा धुव्वा उडवून. कारण इतर खेळाडूंचे योगदान सूर्यकुमारच्या अपयशावर पांघरूण घालणारे ठरले. कधी अभिषेक शर्मा तर कधी तिलक वर्मा चमकले आणि भारतीय संघाच्या भाळी विजयी तिलक लागला. समजा संघाला अपयश आले असते तर सूर्यकुमारला सळो की पळो करून सोडण्यात आले असते..विकेट गेली तरी चालेल; पण बेधडक खेळ करायचा हा आमचा मंत्र आहे आणि त्यानुसार मी जबाबदारी घेत हल्लाबोल करतो, हे स्पष्टीकरण सूर्यकुमार देतो. असेलही त्यात तथ्य; पण बेधडक फलंदाजी म्हणजे कधी तरी एखादे अर्धशतक झळकायला हवे. हे झाले आंतरराष्ट्रीय सामन्यांतील अपयश. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेअगोदर सूर्यकुमार मुश्ताक अली राष्ट्रीय टी-२० स्पर्धेत काही सामन्यांत मुंबईकडून खेळला. एका सामन्यातील त्याची ४८ धावांची खेळी वगळता इतर सामन्यातून त्याने निराशाच केली. स्ट्राइक रेटही सर्वसाधारण होता. मुंबईकडून खेळताना आलेल्या अपयशाची कारणमिमांसा बेधडक फलंदाजीमुळे विकेट गमावली, असे करू शकणार नाही. हाच सूर्या आयपीएलमध्ये मात्र तळपला होता.तिशी ओलांडल्यानंतर सूर्यकुमारला भारतीय संघात स्थान मिळाले ते त्याच्या अंगी असलेल्या बेधडक आणि चौफेर टोलेबाजी करण्याच्या क्षमतेमुळेच. आयपीएलच्या एका पूर्ण मोसमात त्याने सातत्यपूर्ण लाजवाब फलंदाजी केली. म्हणूनच त्याच्यासाठी भारतीय संघाचे दरवाजे उघडले होते. ३६० डिग्री म्हणजेत सभोवार फटकेबाजी करणारा फलंदाज असा टॅग केवळ दोनच फलंदाजांना लागलेला आहे. त्यातील पहिला आहे दक्षिण आफ्रिकेचा एबी डिव्हिलियर्स आणि दुसरा सूर्यकुमार यादव! पण सूर्या आता तीन-चार फटके मारून बाद होतोय. एरवी द्विपक्षीय मालिकांमध्ये अशा अपयशाचा तेवढा परिणाम होत नाही; परंतु विश्वकरंडकासारख्या स्पर्धांमध्ये एकेक सामना महत्त्वाचा असतो. प्रामुख्याने सुपर-८ आणि त्यानंतरच्या बाद फेरीच्या सामन्यात एखादी चूकही महागात पडू शकते..Premium|Khardung La Pass Cycling : डिफिकल्टी लेव्हल -महाकठीण!.वर्षभरापूर्वी सूर्यकुमार फलंदाजीला आला की धावफलक झपाट्याने पळू लागायचा. टेनिस बॉल क्रिकेटच्या समालोचनातून आलेला ‘सुपला शॉट’ हा शब्द सूर्यकुमारच्या फटक्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये परवलीचा झाला. उजव्या यष्टीच्या बाहेरचे चेंडू तो मिडविकेटला किंवा लाँग लेगला सहजतेने प्रेक्षकांमध्ये भिरकावून द्यायचा किंवा याच टप्प्यावरचे चेंडू तो कव्हरमधूनही मारायचा. त्यामुळे त्याला नेमक्या कोणत्या दिशेने गोलंदाजी करायची, हा प्रश्न असायचा. आता सूर्यकुमारला बाद करण्यासाठी चेंडू ठरवून दिशा आणि टप्प्यावर टाकायची गरज नाही, तो चुकीचा फटका मारून किंवा घाई करून स्वतःची विकेट बहाल करणार हे चित्र निर्माण झालेय. तांत्रिक दृष्टिकोनातून विचार करायचा म्हटलं तर दोष सूर्यकुमारच्या फटक्यांमध्ये नसून विचारात आहे. त्यात घाई हा प्रमुख घटक आहे. परिस्थिती कशीही असली आणि बेधडक फलंदाजीचे भस्म माथी लावलेले असले तरी प्रत्येक चेंडू चौकार किंवा षटकार मारायचा नसतो. स्वतःचे टायमिंग होणे गरजेचे असते. चेंडूचा बाऊंस, स्वींग या गोष्टीही पारखायच्या असतात. जम बसला की डोळे बंद करून मारलेला फटकाही चौकार-षटकार जातो, असे म्हणतात. यासाठी क्रिकेटमध्ये ‘नो लूक’ अशी टर्म प्रसिद्ध आहे.सूर्यकुमारसाठी म्हटलं तर वेळ निघून जातेय. विश्वकरंडक स्पर्धेस सामोरे जाण्यापूर्वी आता केवळ न्यूझीलंडविरुद्धचे पाच सामने हातात आहेत आणि ही मालिका सुरू होण्यापूर्वी जवळपास १८-२० दिवसांचा कालावधी आहे. या काळात सूर्यकुमारने आक्रमकतेसह संयमाचीही मानसिकता कणखर करायला हवी आणि परिस्थितीनुसार प्रत्येक सामन्याकडे पाहणे हे शिकायला हवे. या दरम्यान देशात पुढच्या आठवड्यापासून विजय हजारे राष्ट्रीय एकदिवसीय स्पर्धा सुरू होतेय. यातील शक्य होतील, तेवढे सामने सूर्यकुमारने खेळायला हवे. तो जेवढे अधिक सामने खेळेल, तेवढा आत्मविश्वास बळकट करण्यास महत्त्वाचे ठरेल..सूर्यकुमारचे वय आता ३५ वर्ष आहे. शुभमन गिलला टी-२० प्रकारात उपकर्णधार करून निवड समितीने भविष्याचा विचार करायला सुरुवात केलेली आहे. एकंदरीत भविष्याचा विचार करता सूर्यकुमार आणि भारतीय संघाच्या टी-२० विश्वकरंडक भवितव्याच्या दृष्टीने त्याच्या अपयशाचे हे ग्रहण सुटायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 