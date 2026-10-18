Marathi Book Review : ‘दीपशिखा’तून उलगडतो सुषमा स्वराज यांचा राजकीय प्रवास आणि आयुष्यातील अनोळखी पैलू

संपदा सोवनी - sampada.sovani@esakal.comराजकीय विचारसरणी कोणतीही असली, तरी सुषमा स्वराज यांचे नाव निघाल्यावर ‘उत्कृष्ट वक्तृत्व’ हे शब्द सार्वत्रिकरीत्या व्यक्त केले जातात. ‘आज त्यांचे नेतृत्व आणि प्रभावी प्रशासन हवे होते,’ असेही अनेकांकडून ऐकायला मिळते. विद्यार्थी संघटनेतून सुरुवात करून एकेक टप्पा पार करत परराष्ट्रमंत्री झालेल्या आणि त्या पदावर असताना केलेल्या कामाबद्दल मोठी प्रशंसा मिळवलेल्या सुषमा स्वराज यांना ‘दीपशिखा’ हे नाव शोभून दिसावे असे आहे! या नावाची अर्चना देव यांची चरित्रात्मक कादंबरी सुषमा स्वराज यांचा संपूर्ण प्रवास गोष्टीरूप भाषेत मांडते. रूढ कादंबऱ्यांसारखी या पुस्तकात कथा एकसंध रूपाने आलेली नाही; परंतु चरित्रात्मक माहितीच्या तुकड्यांमधून काही अप्रचलित माहिती वाचकांना मिळते.हरियाणातील अंबाला येथे १४ फेब्रुवारी १९५२ मध्ये सुषमा स्वराज यांचा जन्म झाला. पहिल्या मुलानंतर मुलीची हौस पूर्ण झाल्यामुळे आई-वडिलांना झालेला आनंद आणि लहानपणीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कामाशी झालेला परिचय, इथपासून ही कादंबरी सुरू होते. सुषमा स्वराज यांच्या बाबतीतल्या कमी माहिती असलेल्या गोष्टी या भागात आहेत. उदा. चंडीगडच्या विधी महाविद्यालयात शिकताना एक टीम म्हणून द्विभाषी वादविवाद स्पर्धा गाजवणारे सुषमा स्वराज (हिंदी) व स्वराज कौशल (इंग्लिश) आयुष्यभरासाठीचे जोडीदार कसे झाले याची गोष्ट. १९७५ च्या आणीबाणीच्या विरोधात जयप्रकाश नारायण यांना पाठिंबा देऊन आंदोलनात उतरण्याची दोघांचीही इच्छा होती. पण ‘अविवाहित असताना आंदोलनात एकत्र दिसलात तर लोक नावे ठेवतील,’ असा मुद्दा सुषमा यांच्या वडिलांनी उपस्थित केला. वैचारिक मैत्री असलेले हे दोघे आणीबाणी सुरू झाल्यावर दोनच आठवड्यांत लग्नबंधनात अडकले. कौशल हे समाजवादी विचारांचे, तर सुषमा अभाविपची पार्श्वभूमी असलेल्या. या दाम्पत्याने सात वर्षे सोबत केलेली वकिली, नंतर सुषमा यांचे राजकारणात सक्रिय होणे आणि त्यांच्या सहजीवनाबद्दल या पुस्तकात वाचायला मिळते. .Premium|Rahul Gandhi vs Narendra Modi : मोदींना राहुल गांधी आव्हान देऊ शकतील ?.वयाच्या पंचवीसाव्या वर्षी मंत्रीपद मिळाल्यावर ‘सुषमा’ ते ‘सुषमाजी’ हा झालेला बदल, ‘कालच्या तरुणीला ही जबाबदारी झेपणार का?’ अशी शंका घेणाऱ्यांना आपल्या कृतीतून चोख उत्तरे देत सुषमा यांनी राजकारणात निर्माण केलेले स्वतःचे अस्तित्त्व, मधल्या काळात पराभवांमुळे नाराज होणे व पुन्हा प्रयत्न करणे, विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या भूषवणे, १९९१ मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्या होणे, पुढे २००९ मध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या होणे, या त्यांच्या वाटचालीतून राजकारणातील खडतर प्रवासाची कल्पना येते.सुषमा यांना असलेली कला-साहित्याची, पाककलेची आणि साड्यांची आवड, १९८४ मध्ये मुलगी बांसुरीच्या जन्मानंतर काही काळ राजकारणापासून दूर राहण्याचा घेतलेला निर्णय आणि पुन्हा राजकारणात सक्रिय होणे, हे पैलूही काही प्रमाणात पुस्तकात आले आहेत. सुषमा यांची गाजलेली भाषणे, वक्तव्ये, महत्त्वाचे निर्णय, त्यांवर उमटलेल्या प्रतिक्रिया, परदेश दौरे, हा या पुस्तकातील ठळक भाग आहे. ज्यांना स्वराज यांच्या वक्तृत्वाचे आकर्षण आहे, त्यांना त्यातून अधिक नवे संदर्भ मिळू शकतील. परराष्ट्रमंत्री म्हणून त्यांनी केलेल्या कामाबद्दलचा तपशीलही वाचण्याजोगा आहे. त्यांच्या शेवटच्या आजाराबद्दल व अकाली मृत्यूबद्दल थोडक्यात माहिती देण्यात आली आहे. राजकारणातील या महत्त्वाच्या स्त्रीबद्दलच्या नोंदी एकत्रितपणे वाचण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त ठरेल..पुस्तक : दीपशिखालेखक : अर्चना देवप्रकाशक : मिहाना पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : १५३, मूल्य : ३०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.