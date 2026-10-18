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Premium|Rahul Gandhi vs Narendra Modi : मोदींना राहुल गांधी आव्हान देऊ शकतील ?

Can Rahul Gandhi Challenge Narendra Modi? : नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला विरोधकांकडून आव्हान दिले जात असताना, राहुल गांधी पंतप्रधानपदाचा पर्याय ठरू शकतात का, याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, विरोधकांची एकजूट, संघटनात्मक ताकद आणि राजकीय इच्छाशक्ती निर्णायक ठरणार आहे.
Rahul Gandhi vs Narendra Modi

Rahul Gandhi vs Narendra Modi

esakal

सप्तरंग टीम
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प्रियदर्शन - saptrang@esakal.com

भारतीय राजकारणात एकेकाळी अजिंक्य वाटणारा भाजप पहिल्यांदाच असुरक्षित आणि आव्हानांना सामोरा जाताना दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राजकीय गारुडही आता सरकारच्या सत्तेत टिकून राहण्याची हमी देऊ शकत नाही. मोदींना पर्याय नाही, हा दावा आता निर्विवाद सत्य राहिलेला नाही. पण त्या पर्यायाला सत्तेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केवळ लोकसमर्थन पुरेसे ठरणार नाही; संघटनात्मक ताकद, राजकीय इच्छाशक्ती आणि विरोधकांची एकजूटही तितकीच निर्णायक ठरेल.

भारतीय राजकारणात गेल्या काही काळापासून एक मोठा बदल दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आजवर जवळजवळ कुठल्याही आव्हानांपलीकडची मानली जात होती. मात्र, आता विरोधकांकडून त्यांच्या लोकप्रियतेला थेट आव्हान दिले जात आहे. दिल्लीतील जंतरमंतरसह देशातील विविध शहरांमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर अचानक एक प्रश्न चर्चेत आला आहे तो म्हणजे राहुल गांधी पंतप्रधान मोदींची जागा घेऊ शकतील का?

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