Premium|Rahul Gandhi vs Narendra Modi : मोदींना राहुल गांधी आव्हान देऊ शकतील ?

प्रियदर्शन - saptrang@esakal.comभारतीय राजकारणात एकेकाळी अजिंक्य वाटणारा भाजप पहिल्यांदाच असुरक्षित आणि आव्हानांना सामोरा जाताना दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राजकीय गारुडही आता सरकारच्या सत्तेत टिकून राहण्याची हमी देऊ शकत नाही. मोदींना पर्याय नाही, हा दावा आता निर्विवाद सत्य राहिलेला नाही. पण त्या पर्यायाला सत्तेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केवळ लोकसमर्थन पुरेसे ठरणार नाही; संघटनात्मक ताकद, राजकीय इच्छाशक्ती आणि विरोधकांची एकजूटही तितकीच निर्णायक ठरेल.भारतीय राजकारणात गेल्या काही काळापासून एक मोठा बदल दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आजवर जवळजवळ कुठल्याही आव्हानांपलीकडची मानली जात होती. मात्र, आता विरोधकांकडून त्यांच्या लोकप्रियतेला थेट आव्हान दिले जात आहे. दिल्लीतील जंतरमंतरसह देशातील विविध शहरांमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर अचानक एक प्रश्न चर्चेत आला आहे तो म्हणजे राहुल गांधी पंतप्रधान मोदींची जागा घेऊ शकतील का?.Premium|Study Room : उपवर्गीकरण म्हणजे नेमकं काय? १३ टक्के आरक्षणाची विभागणी होणार का?.नेतृत्वाला जगभरात मान्यतानिश्चितच, या प्रश्नामागे वस्तुस्थितीच्या आधारे केलेल्या राजकीय आकलनापेक्षा उत्साह आणि आशावादाचा प्रभाव अधिक आहे. कारण, एका बाजूला नरेंद्र मोदी यांच्याकडे अशा किमान तीन शक्ती आणि राजकीय प्रवृत्ती आहेत, ज्यांनी त्यांना आजवर अभेद्य बनवले आहे; तर दुसऱ्या बाजूला राहुल गांधी यांच्या वाटचालीत अडथळे निर्माण करणारी काही गंभीर आव्हाने आहेत. सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी यांची ताकद नेमकी काय आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. एक कार्यक्षम आणि कठोर राजकारणी म्हणून त्यांनी स्वतःची मजबूत प्रतिमा निर्माण केली आहे. त्यांच्या समर्थकांनाच नव्हे, तर अनेक सामान्य नागरिकांनाही असे वाटते, की जगभरात त्यांच्या नेतृत्वाचा दबदबा मान्य केला जातो. या भावनेतून निर्माण होणारा राष्ट्रीय अभिमान भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्ववादी राजकारणाशी जोडला जातो. त्यातून बहुसंख्याकवादी आणि वर्चस्ववादी मानसिकतेचा एक समाजघटक घडतो, ज्याला मुस्लीमविरोध आणि मोदीसमर्थन यांपलीकडे काहीही दिसेनासे होते. कट्टर राष्ट्रवाद आणि सांप्रदायिकता ही भाजप व मोदी यांच्या राजकारणाची दोन प्रमुख इंजिने आहेत. विकासाची गाडीही याच इंजिनांना जोडलेली असल्याचा दावा केला जातो.पर्याय कोण आहे हा भ्रमदुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, आपल्या सर्व राजकीय तडजोडी, जोडतोड आणि जातीय समीकरणे जुळवण्याच्या प्रयत्नांनंतरही भाजप देशातील उच्चवर्णीय आणि प्रस्थापित वर्गाला हा विश्वास देण्यात यशस्वी ठरतो, की प्रत्यक्षात हा त्यांचाच पक्ष आहे. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली मागासवर्गीय राजकारणाचा वाढता प्रभाव रोखण्याची क्षमता केवळ भाजपमध्येच आहे, असा संदेशही तो देतो. याउलट, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासींचा आवाज बनणारा पक्ष म्हणून स्वतःची प्रतिमा घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सवर्ण मतदार काँग्रेसकडे संशयाने पाहत आहेत. आक्रमक हिंदुत्ववादी समर्थक असोत किंवा स्वतःला लोकशाहीवादी समजणारा सवर्ण मतदारवर्ग असो, हे दोन्ही घटक मिळून एक तिसरा युक्तिवाद पुढे करतात तो म्हणजे ठीक आहे, मोदी सरकार अनेक आघाड्यांवर अपयशी ठरले असेल; पण त्याला पर्याय कोणता? हा युक्तिवाद वरकरणी साधा वाटत असला, तरी त्यामागे एक राजकीय चलाखी आहे. पंतप्रधान मोदी अपरिहार्य आहेत, हा भ्रम कायम ठेवणे हाच त्याचा उद्देश आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे, की लोकशाहीत कोणतीही व्यक्ती अपरिहार्य नसते..Premium|Circadian Rhythm and Biological Clock : शरीराचे अदृश्य घड्याळ... सर्केडियन रिदम.पोकळी टिकत नाही...एकेकाळी नेहरू अपरिहार्य वाटत होते; पण तेही कायम राहिले नाहीत. १९९६ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांचे तेरा दिवसांचे सरकार पडल्यानंतर संयुक्त मोर्चाला पंतप्रधानपदासाठी योग्य चेहरा शोधताना व्ही. पी. सिंह यांच्यापासून ज्योती बसू यांच्यापर्यंत अनेक नेत्यांचा विचार करावा लागला. त्याचवेळी मुलायमसिंह यादव आणि लालूप्रसाद यादव यांच्यातील संघर्षही समोर होता. अखेरीस एच. डी. देवेगौडा आणि त्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले. मनमोहन सिंह यांच्याकडे सुरुवातीला पर्याय म्हणून पाहिले जात नव्हते; पण ते भारताच्या प्रभावशाली पंतप्रधानांपैकी एक ठरले. स्वतः नरेंद्र मोदी यांनाही मनमोहन सिंह यांचा पर्याय मानले जात नव्हते; तरीही त्यांनी स्वतःची स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण केली.म्हणूनच, मोदींना पर्याय नाही, असा युक्तिवाद करणारे लोक लोकशाहीची गतिशीलता आणि राजकारणातील बदलांची प्रक्रिया नीट समजून घेत नाहीत. लोकशाहीत कोणतीही व्यक्ती कायमची अपरिहार्य नसते. सत्तेच्या राजकारणात निर्माण झालेली पोकळी फार काळ पोकळी राहत नाही.राहुल गांधी यांच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास, त्यांचे सर्वांत मोठे यश म्हणजे विरोधकांच्या प्रचंड प्रचारमोहिमेनंतरही त्यांनी स्वतःची प्रतिमा एका गंभीर राजकीय नेत्याची म्हणून निर्माण केली आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत राहुल गांधी यांना ‘पप्पू’ ठरवण्यासाठी भाजपची संपूर्ण प्रचारयंत्रणा कामाला लागली होती. मात्र, आज परिस्थिती बदलली आहे. सोशल मीडियावर पंतप्रधान मोदींची खिल्ली उडवणारे मीम्स तयार होत आहेत, तर राहुल गांधी यांचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकले जात आहे.अनेक गंभीर आव्हानेदुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, राहुल गांधी यांनी सुरुवातीपासून ज्या राजकीय भूमिका अर्थातच ज्या बांधिलकींचा स्वीकार केला, त्यापासून ते दूर गेले नाहीत. काँग्रेसचे सरकार सत्तेत असतानाही आणि प्रसंगी स्वतःच्या सरकारच्या भूमिकेविरोधात जाऊनही त्यांनी दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासींचे प्रश्न उपस्थित केले. मिर्चपूर येथे दलितांची घरे जाळण्यात आली, तेव्हाही राहुल गांधी तिथे पोहोचले होते. नियामगिरी येथे आदिवासींच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रश्न निर्माण झाला, तेव्हाही राहुल गांधी यांनी तिथे जाऊन आपली उपस्थिती नोंदवली. याशिवाय, राहुल गांधी यांनी स्वतःची एक सौम्य प्रतिमा निर्माण केली आहे. त्यामुळे तरुणांमध्ये आणि विशेषतः तरुणींमध्ये त्यांच्याविषयी वेगळ्या प्रकारचा आदर आणि आपुलकी निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांत राहुल गांधी विविध मुद्द्यांवर सातत्याने रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांना अपेक्षेपेक्षा अधिक लोकसमर्थन मिळाले आहे. हा वाढता पाठिंबा आता हळूहळू केंद्र सरकारसाठी चिंतेचा विषय बनत चालला आहे. मात्र, या बदललेल्या परिस्थितीमुळे राहुल गांधी सत्तेपर्यंत पोहोचू शकतील का? या प्रश्नाचे उत्तर देणे सोपे नाही. त्यांची राजकीय स्वीकारार्हता वाढत असली, तरी त्यांच्यासमोर अनेक गंभीर आव्हाने आहेत..विरोधी आघाडीतील मतभेदपहिले आव्हान काँग्रेसच्या संघटनात्मक ताकदीचे आहे. भाजप आणि संघ परिवाराच्या विशाल, शिस्तबद्ध आणि संघटित निवडणूक यंत्रणेसमोर काँग्रेसची संघटनात्मक रचना पूर्णपणे विस्कळीत झालेली दिसते. लोकांचा पाठिंबा मिळवणे ही एक गोष्ट आहे; पण त्या लोकांना मतदान केंद्रांपर्यंत आणणे ही वेगळीच कला आहे. भाजपला या प्रक्रियेचे महत्त्व पुरेपूर ठाऊक आहे. दुसरे आव्हान विरोधी आघाडीतील अंतर्विरोधांचे आहे.राहुल गांधी ज्या सामाजिक वर्गांचे आणि प्रश्नांचे राजकारण करत आहेत, त्यावरून त्यांच्या मित्रपक्षांशी संघर्ष होणे अपरिहार्य आहे. त्यांनी मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांवर ठाम भूमिका घेतली, तर अखिलेश यादव यांच्यासारखे सहकारी दुरावू शकतात. त्यांनी आदिवासींच्या प्रश्नांवर भर दिला, तर झारखंड मुक्ती मोर्चा अस्वस्थ होऊ शकतो.दलितांच्या प्रश्नांवर त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली, तर मायावती आणि चंद्रशेखर आझाद यांना तो आपल्या राजकीय प्रभावक्षेत्रातील हस्तक्षेप वाटू शकतो. म्हणजेच, ज्या सामाजिक समूहांना सोबत घेऊन राहुल गांधी भाजपला आव्हान देऊ इच्छितात, त्याच समूहांच्या राजकारणावर प्रभाव असलेल्या मित्रपक्षांशी त्यांना संघर्ष करावा लागू शकतो. विरोधकांच्या एकजुटीसमोरील ही एक मूलभूत अडचण आहे. तिसरी बाब अशी, की राहुल गांधी कदाचित निवडणुकीची लढाईआपल्या विरोधकांइतक्या तीव्रतेने लढत नाहीत. यामागचे एक कारण असेही असू शकते, की सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या राजकारणात सत्तेबद्दलचे आकर्षण इतर अनेक नेत्यांप्रमाणे तीव्र स्वरूपात दिसून येत नाही.राजकीय प्रवासात नवा धडा२००४ मध्ये सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास नकार दिला होता. २००९ मध्ये राहुल गांधी यांनीही पंतप्रधानपदाची मागणी केली नव्हती, जरी त्यांच्या समर्थकांची तशी इच्छा होती. मात्र, राजकीय युद्ध अर्धवट उद्दिष्ट ठेवून किंवा बाळगून जिंकता येत नाहीत. राहुल गांधी यांना आजवरच्या राजकीय प्रवासातून हा धडा नक्कीच मिळाला असेल. सध्या एवढेच पुरेसे आहे, की भारतीय राजकारणात जवळजवळ अजिंक्य वाटणारा भाजप पहिल्यांदाच अशा प्रकारे असुरक्षित आणि आव्हानांना सामोरे जाणारा दिसत आहे. पंतप्रधान मोदी यांचे राजकीय गारुडही आता सरकारच्या सत्तेत टिकून राहण्याची हमी देऊ शकत नाही. मोदींना पर्याय नाही, हा दावा आता निर्विवाद सत्य राहिलेला नाही. पण त्या पर्यायाला सत्तेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केवळ लोकसमर्थन पुरेसे ठरणार नाही; संघटनात्मक ताकद, राजकीय इच्छाशक्ती आणि विरोधकांची एकजूटही तितकीच निर्णायक ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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