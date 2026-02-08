झेल पकडा; कप जिंका!

कालपासून सुरू झालेल्या यंदाच्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत भारतीय संघ विजेतेपदाचा प्रमुख दावेदार समजला जातोय. तो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्यासारख्या बेधडक फलंदाजांमुळे. गोलंदाजीत जसप्रीत बुमरासारखे क्षेपणास्त्र आहे. याच संघाने गेल्या महिनाभरात दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडविरुद्ध मिळून सातपैकी पाच सामन्यांत विजय मिळवला आणि आपली क्षमता दाखवून दिली. सर्व काही योग्य दिशेने पावले टाकली जात आहेत. आता केवळ क्षेत्ररक्षणाची बाजू चोख करायला हवी..एकदिवसीय असो टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा, आयसीसीच्या अशा स्पर्धांची तयारी करताना फलंदाजी आणि गोलंदाजीवर अधिक भर असतो. साधारणतः सर्व विचारसरणी याचभोवती फिरत असते; पण अशा स्पर्धांत विजेतेपद मिळवायचे असेल तर क्षेत्ररक्षण प्रामुख्याने झेल पकडण्याची चपळता सर्वाधिक महत्त्वाची ठरते. कॅचेस विन मॅचेस, असे म्हणतात ते काही चुकीचे नाही.२०२३ मध्ये अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये ऑस्ट्रेलियाकडून अंतिम सामन्यात पराभूत झाल्यामुळे १४० कोटी भारतीयांचा हृदयभंग झाला होता. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली खेळलेला तो भारतीय संघ का पराभूत झाला, याची अनेक कारणे चर्चिली गेली. त्यातील ट्रॅव्हिस हेडचे शतक भारताच्या मुळावर आले होते..ही आठवण सर्वच जण अजूनही काढतात; पण त्याच ट्रॅव्हिड हेडने उलटे धावत जात रोहित शर्माचा पकडलेला झेल सामन्याची दिशाच बदलणारा ठरला होता. तेथूनच भारतीय फलंदाजी लडखडायला लागली होती. खरं तर ऑस्ट्रेलिया साखळीतच बाद झाला असता.वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया संघाने गाशा गुंडाळण्याची तयारी सुरू केली होती; पण ग्लेन मॅक्सवेलने एक पाय दुखावलेला असताना लंगडत लंगडत द्विशतक केले आणि ऑस्ट्रेलियाने गमावलेला सामना जिंकला होता; पण त्या सामन्यात मॅक्सवेलला अर्धशकाच्या अगोदर आणि शतकानंतरही काही सोपे झेल अफगाणिस्तानच्या क्षेत्ररक्षकांनी सोडले होते. यावरून विश्वकरंडकासारख्या स्पर्धांमध्ये जेव्हा विजेतेपदाचा विचार केला जातो, तेव्हा असे झेल किती महत्त्वाचे असतात, हे स्पष्ट होते..झेल सुटला आणि कपही हिरवला... असे बोलले जाते तेव्हा १९९९च्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या हर्षेल गिब्सने स्टीव वॉचा सोडलेला झेल फारच निर्णायक ठरला होता.... ‘यू मिस दि वर्ल्डकप’ असे स्टीव वॉ गिब्सला त्या वेळी म्हणाल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर आफ्रिकेचा संघ अजूनही एकदिवसीय किंवा टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा जिंकलेले नाहीत.आता टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेचा माहोल तयार झालेला असल्यामुळे साहजिकच २००७मधील पहिल्यावहिल्या विश्वकरंडक स्पर्धेच्या आणि गतवेळेस झालेल्या स्पर्धेच्या आठवणी जागवल्या जातात. श्वास रोखून धरलेला असताना अंतिम सामन्यात जोगिंदर सिंगच्या चेंडूवर पाकिस्तानच्या मिसबाह उल हकचा झेल श्रीशांतने पकडला आणि अख्खा भारत देश आनंदात न्हाऊन निघाला होता..२०२३ मध्ये बार्बाडोसमध्ये झालेल्या गतवेळच्या अंतिम सामन्यातील निर्णायक क्षण आठवा. सामना दक्षिण आफ्रिकेच्या बाजूने झुकलेला होताच. डेव्हिड मिलर कलाटणी देत होता. त्याच वेळी त्याला झेल सीमारेषेवर आतबाहेर होत सूर्यकुमारने टिपला आणि तोच जल्लोष पुन्हा झाला होता.त्या क्षणाचे समालोचन करणारे प्रसिद्ध समालोचक जतीन सप्रु यांचे ते ‘मिडऑफ... मिडऑफ...’ हे शब्द अजूनही तमाम भारतीय प्रेक्षकांच्या मनात कानात रुंजी घालत आहेत. एकूणच काय तर शतकी खेळ्या, पाच-पाच विकेट मिळवली जाणारी गोलंदाजी कितीही मोलाची असो; पण झेलही तेवढेच मौल्यवान असतात.अर्थात १९८३ मधील विश्वकरंडक स्पर्धेत ऐतिहासिक अंतिम सामनात कपिलदेव यांनी पाठीमागे धावत जात महान फलंदाज व्हिव रिचर्डस्् यांचा पकडलेला झेल चिरंतर आहे..कालपासून सुरू झालेल्या यंदाच्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत भारतीय संघ विजेतेपदाचा प्रमुख दावेदार समजला जातोय. तो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्यासारख्या बेधडक फलंदाजांमुळे. गोलंदाजीत जसप्रीत बुमरासारखे क्षेपणास्त्र आहे. याच संघाने गेल्या महिन्याभरात दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडविरुद्ध मिळून सातपैकी पाच सामन्यांत विजय मिळवला आणि आपली क्षमता दाखवून दिली. सर्व काही योग्य दिशेने पावले टाकली जात आहेत.आता केवळ क्षेत्ररक्षणाची बाजू चोख करायला हवी. येणारा प्रत्येक झेल पकडायला हवा. मुळात टी-२० हा प्रकार आता गोलंदाजांसाठी कर्दनकाळ ठरत आहे. बुमरासारख्या निष्णांत गोलंदाजांचीही एखाद्या षटकात धुलाई होते; पण प्रत्येक चेंडू चौकार किंवा षटकार मारण्याचा प्रयत्न केला जात असताना झेलही उडत असतात. फलंदाज तुम्हाला संधी देत असतात..अशा वेळी चाणाक्ष असणे गरजेचे आहे. स्लिप असो वा सीमारेषेवरील क्षेत्ररक्षण प्रत्येकाला डोळ्यात तेल घालून तयार राहायला हवे. विशेष करून, सीमारेषेवर तर सूर्यकुमारने पकडलेल्या गतवेळच्या झेलप्रमाणे अनेक संधी तयार होत असतात.झेल पकडण्याबरोबर धावचीत करण्यातही चपळता दाखवावी लागणार आहे. कारण टी-२० या प्रकारात प्रत्येक फलंदाज चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्या वेळी तो संधी निर्माण करत असतो. म्हणजेच गोलंदाज प्रभावी ठरत नसला तरी झेल असो वा धावचीत या रूपाने संधी तयार होत असते. आपल्या संघात अशाप्रकारे ‘गोटी नेम’ मारणारे क्षेत्ररक्षक कमीच आहेत..रवींद्र जडेजा किंवा युवराज सिंग यांच्याकडे ती क्षमता होती. थोडक्यात काय तर सामन्यापूर्वी सराव करताना यष्टींचा अचूक वेध घेण्याच्या सरावावरही भर द्यायला हवा. भारतीय खेळाडूंनी क्षेत्ररक्षणाच्या या बाजूत यश मिळवले तर टी-२० विश्वकरंडक यंदाही आपल्याकडेच असेल, असा विश्वास बाळगायला हरकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.