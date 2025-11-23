कणखर सौंदर्याला भक्तीचा साज

ओंकार वर्तले-ovartale@gmail.comमराठेशाहीतील पराक्रमी सरदार खंडेराव दाभाडे यांना इनामात मिळालेलं ‘तळेगाव’. त्यामुळेच या नावाचं ‘तळेगाव दाभाडे’ असं नामकरण लोकांच्या मुखी झालं. मावळ तालुक्यातील एक महत्त्वाचं शहर... तसंच मुंबई-पुणे या दोन शहरांदरम्यानच्या रस्ते आणि लोहमार्ग या दोहोंवरील मध्यभागी महत्त्वाचा थांबा असलेलं आवडीचं ठिकाण. तळेगावच्या वेशीवरून आपण जुन्या महामार्गाद्वारे बऱ्याचदा जात असतो. त्या वेळी तळेगावची भौगोलिक ओळख असलेली दोन तळी आपलं लक्ष वेधून घेतात. तळेगावला ओळखण्याची ही महत्त्वाची खूण. या तळेगावात इतिहासाच्या चष्म्यातून पाहण्यासारखं बरंच काही आहे. .गो. नी. दांडेकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वास्तव्य केलेली निवासस्थाने, महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्रात एकेकाळी भर घालणारा पैसाफंड काच कारखाना, शिक्षणमहर्षी अण्णासाहेब विजापूरकर यांनी उभी केलेली शिक्षणसंकुले... असं बरंच काही. आता काळाच्या ओघात नव्याने विकसित होऊ घातलेली औद्योगिक वसाहत, शैक्षणिक संकुले यामुळे जुन्या तळेगावचं रूप झपाट्याने पालटू लागलं आहे. एकेकाळी इतिहासात प्रसिद्ध असलेलं हे गाव आता शहरीकरणाकडे वेगाने वाटचाल करू लागले आहे. तरीपण येथील काही ठिकाणे आणि स्थान मात्र अजूनही जुन्या काळाची साक्ष देत उभी आहेत. आडवाटेवर जाऊन काहीतरी वेगळं पाहायचं असेल तर तळेगाव दाभाडे निराश करणार नाही..युनेस्कोच्या वारसा स्थळांत लोहगडाचा शिरपेच !.पाच पांडव मंदिर‘पाच पांडव मंदिर’ हे नाव ऐकून आपण दचकतो. कारण गणपती, मारुती, विठोबा, रामराया, भवानी माता अशी मंदिरांची नावं ऐकायची सवय आपल्याला असते आणि त्यातच असं कधीही न ऐकलेल्या मंदिराचं नाव समोर येतं. खरंतर या पाच पांडव मंदिराचं वैशिष्ट्य येथेच संपत नाही. कारण हे मंदिर संपूर्ण भारतातील दुसरे आणि महाराष्ट्रातील एकमेव मंदिर असल्याची माहिती मिळते..तळेगावला आलो की थेट चावडी चौक गाठायचा. या चावडीच्या मागेच नागरीवस्तीत सामावलेलं छोटेखानी मंदिर नजरेस पडते. साधारण साडेचार फूट उंचीच्या बैठ्या अवस्थेत असलेल्या पाच पांडवांच्या मूर्ती एकाशेजारी एक अशा एका ओळीत आहेत. डाव्या बाजूने सुरुवात केल्यास धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अशा या मूर्ती पहिल्या खोलीत आहेत. धर्मराज युधिष्ठिर आणि भीम या दोन मूर्तींच्या मधोमध भिंतीला एक छोटीशी खिडकी दिसते. याच खिडकीतून आपल्याला द्रौपदीचे दर्शन होते; पण ही मूर्ती पूर्णपणे पाहण्यासाठी आपल्याला आतल्या खोलीत जावे लागते. आत गेलो की एका छोट्याशा चौथऱ्यावर द्रौपदी एका कुशीवर निजलेल्या अवस्थेत दिसून येते. या मंदिरात आलो की आपल्याला अनेक आख्यायिका ऐकवल्या जातात..बनेश्वर मंदिरछोटे बांधीव तळे (काही अभ्यासक याला पुष्कर्णीदेखील म्हणतात) नंदीमंडप, सभामंडप व गाभारा अशी या मंदिराची ढोबळ रचना आहे. या तळ्यावर पाणी उपसणाऱ्या मोटीसाठीची जागाही दिसून येते. या तळ्यातील पाणी शेतीसाठी बहुधा वापरले जात असण्याची शक्यता आहे; परंतु नंतरच्या काळात यातलं पाणी वापरण्याजोगे नसल्यामुळे या तळ्याला ‘नासके तळे’ असंही म्हटलं जायचं. या तळ्यात उतरण्यासाठी चहूबाजूंनी पायऱ्यादेखील दिसतात. हे तळे पाहून झाले की मग येतो नंदीमंडप. चार खांबांवर उभा असलेला हा संपूर्ण दगडात उभारला आहे. हा नंदीमंडप मुख्य मंदिराला न जोडता तो काहीसा अंतरावर उभारला आहे. यातील नंदीची मूर्ती तर त्याहूनही देखणी. रिवाजाप्रमाणे नंदीवर माथा टेकवून पूर्वाभिमुख असलेल्या बनेश्वर मंदिराच्या सभामंडपात प्रवेश करायचा..संपूर्ण दगडात उभारल्या गेलेल्या या मंदिराची स्थापत्यरचना खूपच आकर्षक आहे. सभामंडपात एकूण १६ खांब असून यातील १२ खांब हे दगडी भिंतीत आणि प्रवेशद्वार यांच्या बांधणीत सामावलेले दिसतात व उरलेले चार खांब हे मधोमध पूर्णाकृती आहे. खांबावर विशेष नक्षीकाम जरी नसले तरी या खांबांना दिलेले चौकोनी आणि गोलाकार आकार मात्र पाहण्यासारखे आहेत. सभामंडपातील गाभाऱ्यासाठी असलेल्या प्रवेशद्वाराशेजारी दोन कोनाडी दिसतात. यामध्ये गणेश आणि हनुमानाच्या मूर्ती ठेवलेल्या दिसतात. सभामंडपापासून छोट्याशा प्रवेशद्वारातून आपण गाभाऱ्यात प्रवेश करतो. आतमध्ये खूपच सुंदर शिवपिंडी आहे. गाभाऱ्यातील धीरगंभीर वातावरण व थंडावा आवर्जून अनुभवावा असाच आहे. मंदिराच्या सभोवताली खूप झाडी.असून मंदिराशेजारीच सरदार खंडेराव दाभाडे यांची समाधीही दिसते. पराक्रमी सरदार खंडेराव दाभाडे यांच्या पत्नी असलेल्या उमाबाईंनी १७३२ मध्ये खान ए खान जोरावर खान बाबी याचा गुजरातेत जाऊन पराभव केला. एका महिला योद्ध्याची ही अतुलनीय कामगिरी पाहून छत्रपती शाहू महाराजांनी उमाबाईंना सोन्याचे तोडे, रत्नजडीत तलवार व मानाची वस्त्रे देऊन सन्मानित केले. या अशा योद्ध्याची समाधी बनेश्वर मंदिराच्या प्रवेशद्वाराजवळच दिसते..घुमटाची विहीरपराक्रमी सरदार खंडेराव दाभाडेंच्या काळात निर्मिली गेलेली आणि वास्तुस्थापत्याचा सुंदर आविष्कार असलेली ही विहीर खरंतर पर्यटनाच्या दृष्टीने दुर्लक्षित का राहिली, याचं आश्चर्यच वाटतं. विहिरीजवळच असणाऱ्या घुमटासारख्या वास्तूमुळे या विहिरीचं नाव ‘घुमटाची विहीर’ असं झालं, असं अभ्यासकांचं मत आहे. विहिरीचं बांधकाम घडीव दगडातच झालेलं आहे. विहिरीत उतरण्यासाठी पायऱ्यांचा मार्ग दिसतो. या विहिरीच्या आतील बाजूस मध्यभागी एक धक्का बांधलेला दिसतो. या विहिरीतच मध्यभागी दोन कमानी बांधलेल्या दिसतात. यावर शिलालेखही कोरलेला आहे. या विहिरीवर दोन मोटी चालायच्या. त्यांचे धक्केही दिसतात. इतिहासकारांच्या मते या मोटीद्वारे पाणी शेतीला पुरवले जाई. विहिरीच्या आत छोटे शिवमंदिरदेखील आहे. एका विहिरीच्या बांधणीत किती मुद्दे विचारात घेतले आहेत, हे पाहून आपण स्तंभित होतो..बामणडोहस्थानिकांमध्ये ही विहीर ‘बामणडोह’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. शिवलिंगाच्या आकाराची ही विहीर ‘घुमटाच्या विहिरी’सारखीच सुंदर आहे. संपूर्ण दगडातच बांधलेल्या या विहिरीत उतरण्यासाठी पूर्वेकडून पायऱ्या आहेत. साधारण मध्यभागी आलो, की आश्चर्याचा धक्काच बसतो. तो म्हणजे विहिरीच्या आतमध्ये फिरण्यासाठी गवाक्षांचा अर्धवर्तुळाकार मार्ग आहे. विहिरीतून बाहेर आलो की विहिरीवर असलेल्या मोटेच्या धक्क्यापाशी यायचे. पाणी उपसण्यासाठी अशी बांधकामे महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणे आढळतात. ही वास्तू म्हणजे केवळ पाणी साठवण्याचे साधन नसून, ती एक ‘जलवास्तू’च असल्याचे भासते..मनपसंद परंपरा.कुठल्याही गावाचे सांस्कृतिक वैभव हे तिथल्या प्राचीन मंदिराच्या अस्तित्वावरून ठरत असते. याचाच अर्थ असा की गावातली मंदिरे किंवा एखादी परंपरा खूपच प्राचीन असली तर त्या गावाची सांस्कृतिक ओळखही शेकडो वर्षापूर्वींची आहे, असे मानले जाते. मावळच्या वैभवात भर घालणारी अनेक मंदिरे आहेत. त्यातील एक आहे विठ्ठल मंदिर! हे ऐतिहासिक मंदिर आहे. जगद्गुरू तुकाराम महाराजांच्या कीर्तनाचा अद्भुत आणि श्रवणीय अनुभव या विठ्ठल मंदिराने घेतला होता. या मंदिराच्या समोरील सभामंडपात एकूण दहा पूर्णाकृती लाकडी खांब आहेत. या सभामंडपात वरच्या बाजूला जाण्याचा मार्ग आहे. अगदी वरूनसुद्धा या मंडपातील कार्यक्रम पाहता येईल, अशी व्यवस्था आहे. स्वतः तुकाराम महाराजांनी कितीतरी वेळा या विठ्ठल मंदिरात कीर्तन करून उपस्थित श्रोत्यांचे कान तृप्त केले होते. अशा तुकोबांच्या भक्तीचा महिमा पाहिलेल्या मूळ मंदिराची रचना अजूनही तशीच ठेवली असल्यामुळे हे मंदिर खूपच आकर्षक वाटते. हे ऐतिहासिक विठ्ठल मंदिर म्हणजे मावळच्या कणखर सौंदर्यावर भक्तीचा साज चढविणारे आहे. या वरील ठिकाणांव्यतिरिक्त अजून बरीच ठिकाणे पाहण्यासारखी आहेत. एक दिवसही अपुरा पडेल एवढं या तळेगावात फिरण्यासाठी आहे. त्यामुळेच एकदा तरी तळेगावचा ऐतिहासिक आणि वैभवसंपन्न वारसा असलेली ठिकाणे पाहण्यासाठी आपली पावले या गावात वळवलीच पाहिजेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.