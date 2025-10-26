भारताची नवी ‘फुलराणी’

सप्तरंग

तन्वी शर्मा, १६ वर्षांची भारतीय बॅडमिंटन खेळाडू, आशियाई आणि जागतिक ज्युनियर स्पर्धांमध्ये पदकविजेती. शिक्षण व कडक सराव यांचा समन्वय साधत चमकदार कामगिरी करत आहे.
तन्वी शर्मा हिची पावले वयाच्या पाचव्या वर्षी बॅडमिंटन या खेळाकडे वळली. आई मीना शर्मा या प्रशिक्षक असल्यामुळे दोन्ही मुली खेळांकडे आकर्षित झाल्या. तन्वी हिची बहीण राधिका हीदेखील क्रीडापटूच. सुरुवातीला पंजाबमध्ये प्रशिक्षण घेत असलेल्या तन्वी हिला वयाच्या सातव्या वर्षीच गोपीचंद अकादमीमध्ये प्रवेश मिळाला. तन्वीने २०२२पर्यंत या अकादमीमध्ये बॅडमिंटन या खेळाचे प्रशिक्षण घेतले. २०२४पासून ती गुवाहाटी येथील ‘नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स’ या अकादमीमध्ये प्रशिक्षण घेत आहे.

