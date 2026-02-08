सप्तरंग

टेनिसच्या क्षितिजावर एलेना एक नाव!

एलेना रिबकीनाचा जन्म १९९९मध्ये मॉस्को येथे झाला. मोठी बहीण अ‍ॅना हिच्यामुळे एलेनाही लहानपणीच खेळांकडे वळू लागली.
tennis elena rybakina

tennis elena rybakina

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- जयेंद्र लोंढे, jayendra.londhe@esakal.com

रशियातील मॉस्को येथे जन्मलेली अन् व्यावसायिक टेनिस कझाकस्तानकडून खेळणारी एलेना रिबकीनाने मागील शनिवारी अव्वल मानांकित अरीना सबलेंकाला तीन सेटमध्ये पराभूत करीत ऑस्ट्रेलियन ओपन या २०२६मधील पहिल्या ग्रँडस्लॅम विजेतेपदाला गवसणी घातली. एलेनाच्या कारकिर्दीतील हे दुसरे ग्रँडस्लॅम जेतेपद होय. याच पार्श्वभूमीवर तिच्या कारकिर्दीवर टाकलेला दृष्टिक्षेप.

Loading content, please wait...
Russia
tennis
Elena Rybakina
Grand Slam tennis

Related Stories

No stories found.