Premium|Chalti Ka Naam Gaadi : ‘सांगत्ये ऐका’चा डंका

सुलभा तेरणीकर-saptrang@esakal.comदेश स्वतंत्र होऊन दहा-बारा वर्षं झाली असताना हिंदी चित्रपटात थोडे डोकावून पाहिले तर वेगवेगळ्या विषयांनी नुसती गर्दी केलेली दिसते. नव्या चेहऱ्यांनीही पडदा सजत होता, नव्या संगीताची चाहूल... व्ही. शांताराम ‘नवरंग’ची फँटसी घेऊन आले तर बिमल रॉय ‘सुजाता’मध्ये एका वंचित मुलीच्या संवेदना... नव्या चेहऱ्याचं संगीत ‘दिल देके देखो’मध्ये उषा खन्ना तर ‘गूँज उठी शहनाई’चं मुग्ध संगीत; पण मराठीचा ‘सांगत्ये ऐका’चा डंका मात्र गाजत होता... .Premium|Deenanath Mangeshkar Mangeshi Temple : ‘मंगेश म्हणजे संगीत’; पं. दीनानाथ मंगेशकरांचे न सांगितलेले बालपण.१ जानेवारी १९५८ या दिवशी ‘चलती का नाम गाडी’ प्रसिद्ध झाला आणि प्रेक्षकांना ‘म्युझिकल कॉमेडी’ची जणू नवी चव कळली. अशोक कुमार, अनूप कुमार, किशोर कुमार हे गांगुली बंधू, एस.डी. बर्मन - त्यांचे सुपुत्र आर.डी. - आणि जयदेव असे खंदे सहाय्यक घेऊन आलेले आणि मधुबाला... ‘एक लडकी भीगी भागीसी’ होऊन आलेली आणि आपल्या निर्भर हसूने सगळा सिनेमा भारून टाकणारी... आजच्या घडीला ‘चलती का नाम गाडी...’ थांबलेली नाहीच. ऑल टाईम फेव्हरेट पंक्तीत विराजमान...पण खळाळणारं हसू असणारी लावण्यवती मधुबाला हृदयविकारानं ग्रस्त होती. ‘इन्सान जाग उठा’साठी शक्ति सामंतांनी विचारलं तर बाहेरगावी जाण्यास डॉक्टरांची परवानगी नव्हती. हैदराबादजवळ नागार्जुन सागर येथे चित्रीकरण व्हायचे होते; पण मधुबालाने वैद्यकीय सल्ला मानला नाही. शक्ती सामंता सांगतात, ‘ती उत्साहानं सहभागी झाली. नागार्जुन सागराच्या लोकेशनवर कडक ऊन, धूळ याची पर्वा केली नाही. तिचे नाजूक पाय सोलवटून निघाले तरी...’ आशा भोसले- गीता दत्तचे ‘जानू जानू रे’ आठवावे... याच वेळी के. असिफच्या ‘मोगले आझम’मध्ये ती अनारकली होऊन साखळदंडात अडकली असणार... काहीही असो पडद्यावर ‘चाँद-सा मुखडा क्यों शरमाया’वर ती सुरेख लाजत होती... अशा सुकुमार भावनांनी भारतीय चित्रपटांची पटकथा भरून चाललेली होती. तेव्हा व्ही. शांताराम ‘नवरंग’च्या रूपानं एक फँटसी घेऊन आले होते. संगीतकार वसंत देसाईंऐवजी एक अस्सल मऱ्हाटी संगीतकार होते- सी. रामचंद्र. चित्रपटाचा नायक कवी असतो. त्याची स्फूर्तिदेवता- आणि सहचरी अशा द्वंद्वात तो असतो. सी. रामचंद्र संगीतकार असले तरी लतादीदी यात नव्हत्या. नवखे महेंद्र कपूर, खुद्द सी. रामचंद्र आणि बुजुर्ग मन्ना डे आणि आशा भोसले नावाचं खणखणीत स्वराचं नाणं ही जमेची बाजू. भरत व्यासनी अस्सल विशुद्ध हिंदीच्या काव्यपंक्ती रचल्या होत्या. ‘आधा है चंद्रमा रात आधी’ आणि ‘तू छुपी है कहाँ, मैं तडपता यहाँ’ या गाण्यांनी नवरंगाचे, नवरसाचे सगळे विभ्रम दाखवले जणू... ‘होली’ आणि ‘गाली’ची जुगलबंदी आणि ‘कविराजा कविता के मत अब कान मरोडो, धंधे की कुछ बार करो, कुछ पैसे जोडो’ने बाकी रंग भरले. संध्या महिपाल, केशवराव दाते आणि एका छोट्या नगण्य भूमिकेत ‘जम्पिंग जॅक’ जितेंद्र दिसतील. तरल भावकथा, सुंदर संगीत, भव्य कला दिग्दर्शन असूनही ‘नवरंग’ काहीसा फिका राहिला. बहुधा शांताराम प्रणित ‘हिंदी’... भाषा... पण चित्रपट सुपरहिट... शांतारामांचा प्रवास वास्तव, कल्पना रंजन, भव्य नेपथ्य असा वळणावळणांनी होत राहिला हे खरं..मुंबईत रमलेले बिमल रॉय मात्र ‘मधुमती’च्या यशानंतर एक नाजूक, तरल, संवेदनशील विषय घेऊन आले. अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या समाजातील एक अनाथ बालिका, एका उच्चभ्रू कुटुंबात वाढते; पण तरीही एक भावनिक अंतर राहतेच. या आधी बिमलदांनी त्यांचा आवडता विषय ‘यहुदी’ केला होता. मीना कुमारी, दिलीप कुमारना घेऊन. आगा हश्रच्या नाटकाचे त्यांना आकर्षण होते. ढाक्क्याच्या जगन्नाथ कॉलेजमध्ये ‘यहुदी की बेटी हन्ना’ हिची भूमिका त्यांनी केली होती... ‘यहुदी’ चालला; पण घवघवीत यश मिळाले नाही. दिलीपकुमार मीनाकुमारीचे प्रेमसंवाद ऐकायला तरुणाईने कान टवकारले होते आणि ‘ये मेरा दीवानापन’साठी... तर ‘सुजाता’चे संगीत सलील चौधरींना न देता पूर्व बंगालच्या बर्मनदांकडे सोपवलं. मग ‘सुजाता’ झालेल्या नूतनची आणि भेदाभेद न मानणाऱ्या अखिल नावाच्या युवकाची भेट होते तेव्हा एक सुंदर नाखवा गीत ऐकू आलं- ‘सुनो मेरे बंधू रे, सुनो मेरे मितवा...’ खुद्द दादा बर्मन यांच्या स्वरांत. सुलोचना, शशिकला, ललिता पवार आणि नूतन या चार मराठी कलावतींनी ‘सुजाता’चा भावबंध तोलला आहे... जन्म, संस्कार आणि त्याही पलीकडे असलेली मानवता हे त्यांचे आवडते सूत्र ‘यहुदी’ आणि ‘सुजाता’मध्ये सारखेपणानं येतं.संगीत दिग्दर्शनाबरोबर दिग्दर्शनाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या एस. एन. त्रिपाठींसाठी ‘रानी रूपमती’ची आठवण होतेच. माळव्याचा बाजबहाद्दर आणि नर्मदाकन्या रूपमती यांची प्रेमकथा आणि संगीत यांनी चित्रपट लोकांना आवडला; पण लक्षात राहिला तो त्यातल्या गाण्यांनी. रूपमती निरुपा रॉय आणि बाज बहाद्दर भारत भूषण! बारा गाण्यांची मस्त मैफल आहे- लता आणि मुकेश यांनी स्वतंत्रपणे गायलेलं ‘आ लौट के आ जा मेरे मीत...’, ‘उड जा भँवर माया कमल छोड के’- मन्ना डे, ‘झनन झन बाजे पायलिया’- लता- रफींचे आणि रंगभूमीचे गायक नट कृष्णराव चोणकर आणि रफी यांचं ‘बाट चलत नई चुनरी रंग डारी है’... राणी रूपमतीची कथा अशा संगीतानं रंगली. वास्तव, सत्य, मिथकापलीकडे असूनही. आपण भारतीय गोष्टी वेल्हाळ खरे... आणि संगीतात रमणारे..‘फिल्मीस्तान’मधून शशधर मुखर्जी बाहेर पडले आणि त्यांनी ‘फिल्मालय’ हे स्वतंत्र साम्राज उभं करायचं ठरवलं. मूळचे झांशीचे, रसायनशास्त्राचे उच्चशिक्षित द्विपदवीधर, जर्मनीतल्या ‘युफा’मधून चित्रपट निर्मितीची अंगं शिकून आलेले आणि हिमांशु राय-देविका राणी यांचे सहयोगी... तरुण पिढीला सांगायचे तर काजोलचे आजोबा... त्यांनी नवीन चित्रपटाची घोषणा केली. ‘दिल देके देखो...’ मनोहर खन्ना या संगीतकाराची गोड आवाजाची तरुण मुलगी पार्श्वगायनासाठी प्रयत्न करीत होती. शशधर मुखर्जींनी तिला स्पष्ट सांगितलं. ‘लता आशा समोर तू प्रभाव पाडू शकशील का? काही तरी वेगळं कर.' मग त्या मुलीनं काही चाली केल्या. शशधर मुखर्जींनी त्या पसंत केल्या आणि पहिला चित्रपट मिळाला. 'दिल देके देखो' 'फिल्मालय'च्या म्युझिक रूमवर नाव लागलं 'उषा खन्ना'.उषाजी सांगतात- ''मी शंकर जयकिशन प्रेमी'- 'चर्चगेट'च्या 'गेलॉर्ड' रेस्टॉरंटमध्ये देखणे जयकिशन बसलेले असत. मी त्यांना दुरून पाहायची. क्वचित पुढे जाऊन नमस्कार करायची''... उषाजी म्हणतात- ''शंकर जयकिशन, ओ.पी. नय्यर, नौशाद यांच्यासारख्या दिग्गजांमधून पिटुकल्या उंदरासारखी निसटले...'' 'दिल देके देखो'ने आणखी एक नवा चेहरा दिला- 'आशा पारेख'. एक नृत्य कुशल अभिनेत्री मिळाली. शम्मी कपूर पहिले नायक ठरले. उषा खन्ना यांनी ओ.पी. नय्यरची आठवण करून देणारं धमाल संगीत दिलं... आधुनिक पेहराव, पिकनिक, गैरसमज, खानदान की इज्जत, खलनायक, अखेर गोड असा एक साचा तयार होऊ लागला... मनोरंजनाकडे सिनेमा अधिक झुकू लागला... तरीही विजय भट्ट एक नाजुकशी प्रेमकथा घेऊन आले. ती लिहिली होती ग. दि. माडगूळकरांनी... नायक असतो शहनाईवादक... संगीतकार वसंत देसाई यांना एक सुंदर विषय मिळाला. शहनाईवादनासाठी खास उस्ताद बिस्मिल्ला खान यांना बोलावलं होतं आणि उस्ताद अमीरखाँ यांनाही! शिवाय सतारवादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खाँ यांनाही बोलावले होते. .Premium|Old Hindi Film Songs : 'प्यासा'साठी थांबली वेळही... .एका राग मालेत उस्ताद अमीर खाँ 'रामकली', 'देसी', 'शुद्ध सारंग' 'मुलतानी', 'यमन कल्याण' आळवतात. तर दुसऱ्या रागमालेत 'सूर मल्हार', 'बागेश्री', 'चंद्रकंस' सतार शहनाई जुगलबंदी राग केदार, 'भटियार'मध्ये रंगते, तर उस्ताद बिस्मिल्ला खान आणि पार्टीचे 'कजरी', 'बिहाग', 'पहाडी', 'जयजयवंती', 'भैरवी' ऐकू येतात.. 'तेरे सुर और मेरे गीत', 'दिल का खिलौना हाय टूट गया', 'जीवन में पिया तेरा साथ रहे' अशी गाणी, श्रीक्षेत्र माहुली येथील चित्रीकरण असे खूप जमून गेले- असे काही फक्त भारतीय सिनेमातच... राजेंद्र कुमार, अनिता गुहा, अमिता हे नवखे लोक होते. शहनाईनं सगळी जणू भरपाई केली; पण गाण्यातली शहनाई मात्र संगीतकार आणि सनईवादक मूळ बनारसचे रामलाल यांनी वाजवली आहे. ५९ हे वर्ष, हे संगीतकार शंकर जयकिशन यांचे आहे, असं शंकर जयकिशनप्रेमी कोल्हापूरचे मुकुंद मारुलकर म्हणतात. ५७ मध्ये दोन, ५८ मध्ये दोन आणि ५९ मध्ये एकदम सात चित्रपट आणि एकूण गाणी तीनशे एकतीस... असा खणखणीत हिशेब ते सांगतात... 'अनाडी', 'छोटी बहन', 'कन्हैय्या', 'लव्ह मॅरेज', 'मैं नशे में हूँ', 'शरारत' आणि 'उजाला'... शाळकरी मुलं, तरुण आणि सर्व रसिकांना मोह घालणारं 'शंकर जयकिशन पर्व...' तो हाच काळ.. अशा वेळीही बी. आर. चोप्रा यांच्या 'धूल का फूल'मधून संगीतकार एन. दत्ता आपला प्रभाव टाकत होते. 'तेरे प्यारका आसरा चाहता हूँ'वर तरुणाई फिदा होती. कुमारी मातेच्या संवेदनशील विषयावरचा 'धूल का फूल' यश चोप्रांनी दिग्दर्शित केला होता. पुढे 'यशराज'चे साम्राज्य उभे राहिले... एन. दत्ता म्हणजे दत्ता नाईक यांच्या 'झुकती घटा गाती हवा सपने जगाये' या गाण्याबरोबर गजाननराव वाटवे यांच्या 'फांद्यावरी बांधले ग मुलींनी हिंदोळे' या गाण्याच्या सुरावटीची आठवण झाली. 'शिकलेली बायको' आणि 'सांगत्ये ऐका'नं १९५९ वर्ष अधोरेखित केलं..नाथ माधवांची 'डॉक्टर कादंबरी' आणि गो. गं. पारखी यांची 'सांगत्ये ऐका' यांनी शहरी, ग्रामीण भागातील रसिक मराठी चित्रपटाकडे खेचून आणले. 'शिकलेली बायको'चं संगीत वसंत प्रभूंचं तर 'सांगत्ये ऐका' वसंत पवार. 'प्रेमा काय देऊ तुला', 'आली हसत पहिली रात'च्या बरोबरीनं 'सांगा या वेडीला' आणि 'बुगडी माझी सांडली गं...' उषा किरण, हंसा वाडकर, जयश्री गडकर मराठीच्या सुकन्या... व्यंकटेश माडगूळकरांचे संवाद 'सांगत्ये ऐका'चं आणखी एक आकर्षण... 'बुगडी माझी'वर सहाय्यक राम कदमांची नाममुद्रा... सगळं वैभव एकवटलं... असा काळ आठवयाचा तरी कसा...(लेखिका ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत.) 