सप्तरंग

अमेरिकेतील गन कल्चर

‘वेपन्स’ ही एक सरळसोट कथा नाही. हा चित्रपट अनेक पात्रांच्या जीवनात घडणाऱ्या घटनांमधून हळूहळू आकार घेतो.
america gun culture

america gun culture

sakal

अक्षय शेलार shelar.a.b.mrp4765@gmail.com
Updated on

‘वेपन्स’ ही एक सरळसोट कथा नाही. हा चित्रपट अनेक पात्रांच्या जीवनात घडणाऱ्या घटनांमधून हळूहळू आकार घेतो. या रचनेद्वारे अमेरिकन समाजाचं तुकड्या तुकड्यांमध्ये विखुरलेलं वास्तव दिसतं. तरुण शिक्षिका (ज्युलिया गार्नर), पोलिस अधिकारी (ऑल्डन एरनराइक), शाळेत शिकणारी मुलं, उपनगरात राहणारा कुटुंबवत्सल नागरिक (जॉश ब्रॉलिन) अशा प्रत्येक पात्राच्या जगण्यावर एक अस्वस्थ छाया पसरलेली आहे.

Loading content, please wait...
movie
america
weapons
violence
culture
Entertainment news
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com