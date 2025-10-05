‘कान’गोष्टी

सप्तरंग

बालपणातील प्रार्थना आणि गीतांवर लक्ष देणे कसे जीवनात मनशांती आणि अनुभव निर्माण करते, यावर लेखिका अनुभव सांगतात.
सकाळ वृत्तसेवा
ऋचा थत्ते-rucha19feb@gmail.com

शाळेची घंटा झाली आणि स्पीकरवरून प्रार्थनाही सुरू झाली. आम्हाला डोळे मिटून प्रार्थना फक्त ऐकायची असायची; पण त्यातही किती चुळबूळ. त्या दिवशी एका मुलीचं नाव सांगत मी बाईंना म्हटलं, ‘‘बाई, प्रार्थनेला तिचे डोळे उघडे होते.’’ ‘‘हे तुला डोळे मिटून कसं कळलं?’’ बाईंनी मलाच पकडलं. आणि खरंच डोळे किलकिले करून मी सगळीकडे पाहत होते.

