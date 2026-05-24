Premium|Donald Trump China Visit Analysis : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्याचा फोलिओ; अमेरिका-चीन महाभेटीचा भारतासाठी नेमका अर्थ काय?

गौतम बंबावाले - saptrang@esakal.comअमरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नुकताच झालेला चीन दौरा खूप गाजला; पण त्यातून अमेरिकेच्या आणि चीनच्याही हाती काय लागले, हे विचार करण्याजोगे आहे. भारतासाठी या दौऱ्याचा अर्थ काय, याचे विष्लेषण करणारा हा लेख. संपूर्ण जगाने डोनाल्ड ट्रम्प यांचा १३ ते १५ मे दरम्यान झालेला बीजिंग दौरा पाहिला. अमेरिकेच्या अध्यक्षांबरोबर त्या देशातील अनेक बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचे प्रमुखही होते, ही बाब कुणाच्याही नजरेतून सुटली नाही. एकत्रितपणे त्यांचे भाग-भांडवल लाखो-कोटींमध्ये (ट्रिलियन्स) आहे. अनेक वर्षांत प्रथमच झालेल्या जगातील दोन बलाढ्य सत्ता-प्रमुखांच्या या भेटीकडून खूप अपेक्षा होत्या. किमान दोन देशांतील स्पर्धेची जागा सहकार्याच्या भावनेने घ्यावी, यासाठी ते वाट काढतील असे वाटले होते.बीजिंगने या दौऱ्याचे महत्त्व किती आहे हे दाखवण्यासाठी मोठा गाजावाजा केला. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे ट्रम्प यांच्याबरोबर ‘टेम्पल ऑफ हेवन’च्या भेटीत उपस्थित होते. तसेच ‘झोंगनानहाइ’- जिथे चीनचे राजकीय नेते राहतात- या स्थळाची दुर्मीळ भेट जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांना करवली. अपेक्षेप्रमाणे ‘द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल’मध्ये पायघड्या घालून केलेले स्वागत आणि शाही जेवणावळ होतीच. जाहीरपणे कॅमेऱ्यांसमोर बोलताना ट्रम्प व जिनपिंग दोघांनीही अमेरिका-चीन संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित करत एकमेकांवर स्तुतीसुमने उधळली. .एकमताचा मार्ग खडतरया सर्व प्रयत्नांनंतरही दौऱ्याच्या सांगतेपर्यंत दोन देशांत किती करार किंवा व्यवहार पूर्णत्त्वास गेले याबाबत विशेष काही सांगण्यासारखे नाही. दोन्ही सरकारांच्या माध्यमातून एकही संयुक्त विधान करण्यात आले नाही. त्यावरून त्यांच्यातील सहमतीचा ‘लसावि’ काय असावा आणि मतभेद किती असावेत, याची कल्पना येते. ‘आम्ही काही मुद्दे मांडले आणि समोरच्या बाजूने त्यास संमती दर्शवली,’ अशा अर्थाची आपापली जाहीर निवेदने दोघांनी केली. पण दुसऱ्या बाजूकडून त्या निवेदनांची सबळ पुष्टी झाली नाही. उदा. अमेरिकेने आपल्या ‘फॅक्ट शीट’मध्ये असे म्हटले, की ‘इराणला अण्वस्त्रनिर्मितीस परवानगी मिळता कामा नये व होर्मुझची सामुद्रधुनी जहाजांना खुली करण्यात यावी, यासंबंधी अमेरिकेच्या असलेल्या भूमिकेस चीनने पाठिंबा दिला.’ पण चीनकडून प्रसिद्ध झालेल्या याच भेटीच्या निवेदनात या मुद्द्याचा उल्लेख नाही. अमेरिकेने असेही सांगितले, की दोन देशांमधील आयातशुल्क व व्यापारविषयक समस्या हाताळण्यासाठी एका व्यापार-मंडळाची स्थापना करण्यावर सहमती झाली, तसेच द्विपक्षीय गुंतवणुकीबाबत गुंतवणूक मंडळ स्थापन करण्यास दोघांनी मान्यता दिली. चीनतर्फे प्रसिद्ध झालेल्या निवेदनांत या दोन्ही मंडळांचा उल्लेख नाही. पुढेमागे अशी मंडळे स्थापन होण्याची शक्यताही आहे, पण अटी-शर्तींवर दोघांचे एकमत होण्याचा मार्ग खडतर असेल. त्यासाठी कठीण वाटघाटी कराव्या लागतील..आम्ही भागीदार, प्रतिस्पर्धी नाहीअशा परस्परविरोधी माहितीवरून हे सूचित होते, की अमेरिकन प्रशासन इराण युद्धात इतके गुंतले होते की त्यांना चीन भेटीपूर्वी या नेहमीच्या वाटाघाटींसाठी वेळ मिळाला नाही. किंवा त्याहून वाईट म्हणजे- व्यग्रतेमुळे ट्रम्प दौऱ्याची यापूर्वीच्या अमेरिकन अध्यक्षांच्या दौऱ्यांप्रमाणे काटेकोर तयारी झाली नाही. या तयारीचे काम सहसा प्रशासकीय यंत्रणेकडे असते. ट्रम्प यांनी अशा हजारो पदांमध्ये कपात केली आहे आणि काही अंशी त्याचा हा परिणाम आहे.अमेरिकेच्या फॅक्ट शीटमध्ये चीनने किमान २०० बोइंग विमाने खरेदी करण्यास, तसेच १७ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या शेतमाल खरेदीस मान्यता दिल्याचे म्हटले आहे. चीनने या मुद्द्यांवर मौन बाळगले. चीनने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार या भेटीत शी जिनपिंग यांनी तैवान प्रश्न खूप संवेदनशील असून तो योग्य रितीने हाताळण्याची गरज असल्याचे सांगितले. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार यावर विशेष चर्चा झाली नाही. पण त्यांनी तैवानला केली जाणारी शस्त्रविक्री पुढे ढकलण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्याची शक्यता असल्याचे वृत्त आहे.दोन्ही देशांच्या निवेदनांत आढळणारा व त्यामुळे दोन्ही देशांची मान्यता असल्याचे अधोरेखित झालेला मुद्दा वेगळाच आहे. तो असा, की अमेरिका व चीन परस्परांत धोरणात्मक स्थिरतेचे रचनात्मक नाते निर्माण करतील..शी जिनपिंग यांनी आपले मत व्यक्त करताना असे सूचकपणे सांगितले आहे, की दोन सरकारांनी सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करून परस्पर स्पर्धेस कमी महत्त्व द्यावे. ‘आम्ही भागीदार आहोत, प्रतिस्पर्धी नाही,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.सुदैवाने भारतासारख्या- जगात मध्यम स्तरावरील सत्ता असलेल्या देशांसा ठी याचा अर्थ असा, की दौऱ्यात दिखावाच जास्त होता, ठोस असे काहीच नव्हते. यावरून अमेरिका आणि चीन या जगातील दोन महासत्तांमधील शत्रुत्त्व आणि स्पर्धा संपुष्टात आलेली नसून ती जागीच आहे, असा निष्कर्ष काढायला हरकत नाही. भारत, जपान, दक्षिण कोरिया ही आशियाई राष्ट्रे व ‘आसियान’ राष्ट्रसमूह यांच्यासाठी हे चांगलेच आहे. महासत्तांमध्ये स्पर्धा असल्यामुळे आपल्याला धोरणात्मक हालचालींसाठी अवकाश प्राप्त होतो. मोदी सरकार येत्या काळात देशाहितासाठी त्या अवकाशाचा उपयोग करून घेईल यात फारशी शंका नाही. (अनुवाद : संपदा सोवनी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.