Role of Saturn in Character Building : शनैश्चर जयंतीतून चरित्रनिर्मितीचा धडा; शनीच्या अनुभवातून ज्ञानाभ्यासाचे वार्धक्य आणि जीवनधर्माची वाटचाल

श्रीराम भट- saptrang@esakal.comमाणूस हा एक पांथस्थच म्हणावा लागेल आणि या माणसाच्या पांथस्थपणाशीच शनी या ग्रहाचा संबंध येतो! पथ आणि पथावर चालणारा पांथस्थ विशिष्ट पथ्ये पाळतच किंवा विशिष्ट नियम अनुसरूनच पथावरून वाटचाल करत असतो. अर्थातच ही शनैःही, शनैःही वाटचाल पावलांनीच होत असते. पत्रिकेतील शनीचा संबंध या पावलांशीच येत असतो. 'घरात बसलेला, चालणारा किंवा आडवलेला माणूस आणि घराबाहेर पडणारा माणूस' या माणसाच्या अवस्था मोठ्या विचार करायला लावणाऱ्या आहेत. अर्थातच 'त्या' मोठ्या चिंतनीय विषय होऊ शकतात. माणसाची काया, वाचा आणि मन या गोष्टी किंवा ही माध्यमे सतत घरात आणि घराबाहेर डोकावत किंवा ती तशी वाटचाल करतच असतात..माणसाची घरातील खोल्यांमधील वाटचाल आणि माणसाची घराच्या उंबरठ्याबाहेरील वाटचाल या वाटचाली माणसाचा जीवनविषयक आशय बदलत राहत असतात. शनी आणि गुरू हे दोन ग्रह माणसाच्या जीवनाच्या आशयाशी संबंधित आहेत. आशय म्हणजे जीवनाचा उद्देश किंवा ध्येय असेच म्हणता येईल. माणूस जन्माला येतो आणि नंतर जमिनीवर चालायला लागतो. बालपण, तारुण्य आणि वार्धक्य ही एक माणसाची वाटचालच म्हणावी लागेल. माणसाची विचारपूर्वक वाटचाल ज्या वेळी होऊ लागते त्या वेळीच स्वार्थ आणि परमार्थाशी त्याचा संबंध येतो किंवा त्यांच्या आशयाशी संबंध येऊ लागतो. विचारसमृद्ध वाटचाल ही शनीच्या अनुभवाने येऊ लागते आणि हा शनीचा अनुभवच गुरूच्या गुरुत्वाशी किंवा त्याच्या परमार्थाच्या आशयाशी गाठ घालून देत असतो..मित्रहो, भावुका अमावस्या ही शनैश्चर जयंतीची असते. माणसाच्या विशिष्ट भावजीवनाची वाटचाल करत असते आणि हा भाव अर्थातच विशिष्ट संस्कारातून जीवनाची वाटचाल करत असतो. माणूस अनुभवाने शहाणा होत असतो. माणसाची अनुभूती आणि अनुभव हा एका शुद्ध संस्काराचा परिपाक असतो. ही सप्ताहात येणारी भावुका अमावस्या शनीच्या वार्धक्याशी अर्थातच शनीच्या अनुभवातून संपन्न होणाऱ्या ज्ञानाभ्यासाच्या वार्धक्याशी संबंधित आहे, त्यामुळेच कुंभ ही रास ज्ञानाचा अमृतकुंभ आहे. त्यामुळेच कुंभ ही रास शनीच्या ज्ञानोत्तर वाटचालीशी संबंधित आहे. सध्याच्या कलियुगात धृतराष्ट्रासारखे वार्धक्य काहीच कामाचे नाही. सध्या गुरूच्या मीन राशीतून शनीचे मार्गक्रमण होत असताना आपण सर्व गुरूच्या ज्ञानाभ्यासाचे वैभव अनुभवत येणारी शनिवारची शनैश्चर जयंती ज्ञानाभ्यासाच्या वार्धक्यातून साजरी करूया, अर्थातच तरुणांनीही..