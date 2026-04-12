Astrology & power struggle : शनी-मंगळ, अहंकार आणि सत्तासंघर्ष; तिन्हीसांजेला भांडणाऐवजी भक्तिभावाचे निरांजन लावण्याचा इशारा

श्रीराम भट - saptrang@esakal.comमाणसाच्या अहंकारजन्य सत्तासंघर्षातून माणसाचे तथाकथित महदाकाशातील अवकाश घरी आणि दारी शॉर्टसर्किटसारखे विस्फोटित होत असते. वास्तविक माणसाच्या घरकुलाचे अवकाश हे ज्ञानेश्वरांच्या भक्तिभावातून 'भक्तभावभवन दीपासारखे' भावभक्तीचे मंदिरच व्हायला पाहिजे. अर्थातच त्या सर्वेश्वर भगवंतानेच त्याला जगण्यासाठी स्पंदित होण्यासाठी ते अवकाश दिलेले असते. अर्थातच त्या भगवंताच्या आकाशानेच माणसाला श्वास घेण्यासाठी अवकाश दिलेले असते. हॉस्पिटलमधील तथाकथित आयसीयूसुद्धा याच भगवंताच्या आकाशात ऑपरेट होत असते की हो..थोडक्यात माणसाची तथाकथित सत्ता ही श्वास घेतच जगत असते. वास्तविक सत्ता हा शब्द किंवा या सत्तेचा हुंकार हा सत् पासूनच अवतरत असतो. मात्र आश्चर्य असे, की कलियुगात माणसाने आपल्या सत्तेचे आसन स्थिर किंवा बळकट करण्यासाठी ज्या असत् चा आश्रय घेत जी सत्ता स्थापन करण्याचा जो प्रघात पाडला आहे किंवा अवलंबला आहे, तो खरोखरच आश्चर्यकारक आहे. हा माणसाचा मूर्खपणा सत्त्वाची साथ सोडत असल्याचा पाठपुरावा करत आपल्या मूर्खपणाची सत्ता गाजवत असतो आणि त्याचा ढोल या भगवंताच्या महदाकाशात बडवत असतो.ज्योतिषात शनी आणि मंगळ हे ग्रह सत्तासंघर्षाशी संबंधितच आहेत. सत्ता ही सत्त्व, रज आणि तम यांच्या स्वरूपात कार्यान्वित होतच असते. जशी कात्री ही शस्त्रक्रियेसाठीही वापरली जाते, तो कात्रीचा सत्त्वगुण होय, हीच कात्री भीती दाखवण्यासाठीही वापरली जाते. तो कात्रीचा रजोगुण आहे आणि हीच कात्री खुनासाठीही वापरली जाते, तो अर्थातच कात्रीचा तमोगुण म्हटला पाहिजे. उदा. सात्त्विक गाय ही मारकुटीही असू शकते! असा हा जगात त्रिगुणांचा सत्त्व, रज आणि तमात्मक खेळ या मानवी जगात सतत चालूच असतो. उदा. एखादा गुंड बऱ्याच वेळेला खलनायकाची भूमिका सोडून प्रेमळ प्रेमिकाची भूमिका निभावताना आपण सध्या पाहतच आहोत!.मित्र हो, बरेवाईट असे ग्रह करून जगणाऱ्या माणसाच्या तीन गुणांच्या पत्रिकेचा अभ्यास करणारे ज्योतिषशास्त्र त्रिगुणांच्या कात्रीतच सापडत असते.शनी आणि मंगळ हे दोन ग्रह माणसाच्या सत्तेच्या दुराग्रहातून मोठा कर्मसंचय करत असतात. ज्योतिषशास्त्र या कर्मसंचयातून अवतरलेल्या माणसाचा पिंड ओळखून त्याच्या जीवनाचे फलित सांगण्याचा प्रयत्न करते. घरी आणि दारी माणूस सत्ता गाजवत असतो आणि हा जीवनाचा गुंता या सत्तासंघर्षातून प्रचंड वाढतच जात असतो. त्यामुळेच आम्ही म्हणतो, सप्ताहातील शनी आणि मंगळ यांचा सहयोग अमावस्येच्या प्रभावात होत आहे, त्यामुळेच तिन्हीसांजसमयी घरी आणि दारी सत्तासंघर्षातून भांडू नका. नाहीतर अहंकाराने ग्रासलेली भुते काहीही प्रमाद करू शकतात. तिन्हीसांज समयी भक्तिभावाचे निरांजन लावाच..