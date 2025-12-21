The Bad Guys franchise : गुन्हेगारीची गोष्ट; पण ॲनिमेटेड स्वरुपात

‘द बॅड गाइज’ (२०२२) आणि त्याचा पुढचा भाग ‘द बॅड गाइज २’ (२०२५) हे दोन्ही सिनेमे एका साध्या, पण परिणामकारक कल्पनेवर आधारलेले आहेत. काही कुख्यात गुन्हेगार प्राणी एकत्र येऊन मोठे चोरीचे डाव रचतात, पण एका अपयशी घटनेनंतर त्यांना चांगले बनण्याचा प्रयोग करावा लागतो. पहिल्या भागात हा प्रयोग अनिच्छेने सुरू होतो, तर दुसऱ्या भागात ते खरोखर बदलले आहेत का, की गुन्हेगारी हाच त्यांचा स्वभाव आहे, हा प्रश्न केंद्रस्थानी येतो. दोन्ही सिनेमे या संघर्षाभोवती फिरतात, पण तो संघर्ष नैतिकतेविषयी असूनही त्याला बोजड किंवा सरळसोट धड्याचे रूप मिळत नाही.या फ्रँचायझीची गंमत तिच्या पॅरडी आणि ओमाजच्या थरांमध्येही आहे. ‘द बॅड गाइज’ हा ॲनिमेशनपट असूनही तो सतत लाइव्ह-अॅक्शन क्राइम सिनेमांशी असलेले आपले नाते टिकवून ठेवतो. पहिल्या भागातच ‘ओशन्स इलेवन’, ‘पल्प फिक्शन’, ‘रेझर्वॉयर डॉग्ज’ यांसारख्या सिनेमांचा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवतो. पात्रांची ओळख करून देताना वापरलेली स्लो-मो चाल, स्टायलिश फ्रीज-फ्रेम्स, आणि ‘कूल’ गुन्हेगार अशी मांडणी ही थेट हॉलीवूड हाइस्ट सिनेमांची खिल्ली उडवणारी आहे. मिस्टर वुल्फचा (सॅम रॉकवेल) आत्मविश्वास, मिस्टर स्नेकचा (मार्क मॅरन) संशयी स्वभाव आणि टोळीतील संवादांची लय हे सारे जाणीवपूर्वक शैलीदार स्वरूपाचं आहे. हा सिनेमा गुन्हेगारीचं ग्लॅमरायझेशन करत नाही, पण त्याचं स्टाइलाइज्ड रूप मात्र मनसोक्तपणे वापरतो..Premium|Stress-Free Wedding Planning Tips : लग्नाची तयारी निर्विघ्न पार पाडण्यासाठी परफेक्ट प्लॅनिंगचे महत्त्व.२०२५चा ‘द बॅड गाइज २’ हा या शैलीला अजून पुढे नेतो. पहिल्या भागात जिथे ओमाज अधिक ठळक होते, तिथे दुसरा भाग अधिक आत्मजागरूक बनतो. इथे फक्त गुन्हेगारी सिनेमांचीच नाही, तर स्वतःच्या पहिल्या भागाचीही खिल्ली उडवली जाते. ‘आपण आता चांगले आहोत’ ही कल्पनाच इथे पॅरडी बनते. सिनेमात दाखवलेली सुधारणा खरंच शक्य असते का, की ती केवळ एका भागापुरती चालणारी सोय असते, असा प्रश्न सिनेमा विचारतो. त्यामुळे ‘द गॉडफादर’ किंवा ‘हीट’सारख्या गंभीर क्राइम ड्रामांची छाया इथे अधिक उपरोधिक बनते.या दोन्ही सिनेमांमध्ये अॅनिमेशनचा वापरही विनोदाचा भाग आहे. कार्टून फिजिक्स, अतिशयोक्त हालचाली आणि अचानक बदलणारे व्हिज्युअल टोन हे सगळं लाइव्ह-अॅक्शन क्राइम सिनेमांच्या वास्तववादावर सूचक भाष्य करतं. एकीकडे सिनेमा गंभीर गुन्हेगारी सिनेमांची भाषा उचलतो, तर दुसरीकडे ती भाषा कार्टूनच्या चौकटीत मोडून काढतो. त्यामुळे प्रेक्षकांना एकाच वेळी ओळखीच्या जागा आणि आश्चर्यजनक परिणाम अशा दोन्ही गोष्टी मिळतात..महत्त्वाचं म्हणजे, द बॅड गाइज चित्रपटमालिकेतील सिनेमे केवळ संदर्भांची यादी नाहीत. पॅरडी आणि ओमाज या दोन्ही गोष्टी कथानकाचा भाग बनतात. गुन्हेगारी सिनेमांमधील ‘कूलनेस’ इथे प्रश्नांकित केला जातो. गुन्हेगार असणं स्टायलिश वाटू शकतं, पण त्यातून सुटका मिळवणं अधिक कठीण आहे, हा विचार दोन्ही भागांमध्ये वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मांडला जातो.शेवटी, ‘द बॅड गाइज’ आणि ‘द बॅड गाइज२’ हे ॲनिमेशनपट मुलांसाठी असले, तरी ज्या प्रेक्षकांना क्राइम सिनेमांची भाषा माहीत आहे, त्यांच्यासाठीही त्यात खरी गंमत दडलेली आहे. हे सिनेमे त्या भाषेवर प्रेमही करतात आणि त्यावर हसतातही आणि कदाचित म्हणूनच ते नुसते मजेशीर न राहता, तर सिनेमाच्या परंपरेशी संवाद राखणारे, चपखल आणि आत्मजागरूक अनुभवही बनतात. हे दोन्ही चित्रपट जिओ+हॉटस्टारवर उपलब्ध आहेत.‘द बॅड गाइज’ चित्रपटमालिकेतील सिनेमे केवळ संदर्भांची यादी नाहीत. पॅरडी आणि ओमाज या दोन्ही गोष्टी कथानकाचा भाग बनतात. गुन्हेगारी सिनेमांमधील ‘कूलनेस’ इथे प्रश्नांकित केला जातो. गुन्हेगार असणं स्टायलिश वाटू शकतं, पण त्यातून सुटका मिळवणं अधिक कठीण आहे, हा विचार दोन्ही भागांमध्ये वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मांडला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.