गोंधळ, ताण आणि अस्वस्थता

क्रिस्टफर स्टोअररने निर्माण केलेली 'द बेअर' ही मालिका पाहताना सर्वात आधी लक्ष वेधून घेते ती तिच्या दृश्यशैलीकडे. एका रेस्टॉरंटच्या गजबजलेल्या स्वयंपाकघरात सतत चालणारी धावपळ, कोलाहल, तणाव आणि एकमेकांवर खेकसणारे आवाज हे सगळं केवळ कथानकाचा भाग न राहता मालिकेच्या चित्रीकरणाची शैलीमध्ये झिरपतात. ही शैली प्रेक्षकांना तिथल्या अवकाशात खेचते. लहान-लहान शॉट्स, जलद कट्स, जवळजवळ घुसमटवणारे कॅमेरा-वर्क आणि किचनमधल्या घामेजलेल्या चेहऱ्यांवर चिकटून राहणारे क्लोज-अप या सगळ्यामुळे प्रेक्षकांना रेस्टॉरंटच्या स्वयंपाकघरातील त्या कडवट, वेगवान वातावरणाचा प्रत्यक्ष अनुभव येतो. .या दृश्यशैलीचा परिणाम असा, की मालिकेचं कथानक केवळ खाद्यपदार्थ किंवा रेस्टॉरंटपुरतं मर्यादित राहत नाही, तर ते मानवी नातेसंबंध, ताण नि दडपण, अपयश आणि मानसिक संघर्ष यांचं रूपक बनतं. प्रत्येक तीव्र कट संवादातील, जगण्यातील तुटकपणा दर्शवतो. प्रत्येक क्लोज-अपमधून अव्यक्त दुःख आणि प्रेरणा दिसू लागतात.कार्मी (जेरेमी ॲलन व्हाईट) या मालिकेचा केंद्रबिंदू असला तरी तो कुशल बॉस म्हणून नव्हे, तर एक कोलमडून पडलेला माणूस म्हणून समोर येतो. मोठ्या रेस्टॉरंट्समधल्या त्याच्या कारकिर्दीनंतर तो इथे एका छोट्या कौटुंबिक व्यवसायात अडकलेला आहे. त्याचा संघर्ष केवळ स्वयंपाकघरातील शिस्त आणि दर्जा टिकवण्याचा नाही, तर स्वतःच्या आतल्या भुतांशी झगडण्याचा आहे. परिपूर्णतेच्या ध्यासामुळे तो इतरांना दूर सारतो; पण त्याच ध्यासामुळे रेस्टॉरंटचं रूपांतर होऊ शकतं. .तिथली नवीन कर्मचारी सिडनी (आयो अडिबरी) कार्मीच्या उलट आहे. महत्त्वाकांक्षी, कल्पक आणि सतत नवनव्या प्रयोगांची भूक असलेली आहे. तिचा संघर्ष म्हणजे या गोंधळलेल्या रेस्टॉरंटच्या वातावरणात स्वतःचं स्थान शोधणं. परंपरेला आव्हान देताना ती वारंवार विरोधाला सामोरी जाते आणि त्यातूनच नाट्यमय क्षण निर्माण होतात. कार्मीचा भाऊ रिची (एबन मास-बॅकरॅक) हा गोंधळाचा आणखी एक महत्त्वाचा स्रोत. त्याचा आक्रमकपणा, असुरक्षितता आणि जुन्या पद्धतींना चिकटून राहण्याची वृत्ती यामुळे रेस्टॉरंटमधला ताण अधिक वाढतो. तरीही, या अस्थिरतेतूनच त्याचं हळूहळू उलगडणारं भावुक व्यक्तिमत्त्व मालिकेला एक वेगळा भावनिक सूर मिळवून देतं.या व इतर साऱ्या व्यक्तिरेखा एकमेकांशी भिडत असताना मालिकेची खरी ताकद समोर येते. त्यांचे संघर्ष वैयक्तिक वाटतात; पण त्याच वेळी ते व्यावसायिक दबाव, कौटुंबिक ओझी आणि सामाजिक वास्तव यांची रूपकं बनतात. म्हणूनच 'द बेअर'चं जग इतकं अस्वस्थ आणि तरीही आत खेचणारं आहे. कारण, त्यातील प्रत्येक पात्र आपल्याला स्वतःच्या जगण्यातील गोंधळाची आठवण करून देतं..'द बेअर' ही मालिका प्रेक्षकाला एकाच वेळी घुसमटवते आणि गुंतवून ठेवते. कारण इथं स्वयंपाकघरातील कोलाहल हा फक्त पार्श्वभूमीवरील घटक राहत नाही, तर जगण्याचं रूपक बनतो.मालिकेची दृश्यभाषा ही सतत अस्वस्थ करणारी आणि कधी कधी थकवणारी आहे. कॅमेऱ्याची अस्वस्थ हालचाल, सतत बदलणाऱ्या चित्रचौकटी, धावपळ नि गोंधळातल्या क्षणभंगुर नजरा आणि तीव्र, वेगवान कट्स हे सारे घटक एकत्र येऊन प्रेक्षकाला जणू त्या तणावपूर्ण स्वयंपाकघरात नेतात. या दृश्यशैलीत एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ती नाट्यमयतेपेक्षा अनुभवाला प्राधान्य देते. ही शैली एखाद्या कथानकाच्या गुळगुळीत मांडणीपेक्षा अस्वस्थ करणाऱ्या, विस्कळित जाणिवांना.प्राधान्य देते. त्यामुळे प्रेक्षकाला मालिका पाहताना रेस्टॉरंटच्या कर्मचाऱ्यांच्या मनोवस्थेत प्रवेश करता येतो.अनिश्चितता, तणाव, अपयशाची भीती आणि कुठेतरी यशाची लहानशी झलक पाहायला मिळते. परिणामी, 'द बेअर' असं काहीतरी साध्य करतं, जे फार थोड्या मालिका किंवा चित्रपटांना जमतं. कथानकाच्या पलीकडे जाऊन थेट भावनांचा, अनुभवांचा आणि मानवी असुरक्षिततेचा भाग बनून राहणं या मालिकेने चांगलंच जमवलं आहे. ही मालिका जिओ-हॉटस्टारवर पाहता येईल.