Premium|Left ideology in India : डाव्या विचारसरणीचं महत्त्व संपलं आहे का?

प्रियदर्शन - saptrang@esakal.comमार्क्सवादाचा सर्वात मोठा आधार असलेला सोव्हिएत संघ २६ वर्षांपूर्वी कोसळला. पूर्व युरोपमधील डावे किल्ले ढासळले. चीनमध्ये साम्यवाद हा भांडवलशाहीच्या कुशीत बसलेलं मूल वाटू लागलं आहे. भारतातही मार्क्सवादाचा उदय आणि अस्ताच्या कथा जणू रोज पुन्हा लिहिल्या जात आहेत. एका बाजूला केरळचा डावा किल्ला पडला, तर दुसऱ्या बाजूला मुर्शिदाबादमध्ये लेनिन यांच्या पुतळ्यांची तोडफोड झाली.पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालांमध्ये म्हणजे चार मे रोजी केरळमधील ‘एलडीएफ’ (लेफ्ट डेमॉक्रॅटिक फ्रंन्ट) सरकारचा पराभव झाला. जवळपास पन्नास वर्षांनंतर पहिल्यांदाच भारतातील कोणत्याही राज्यात डाव्या आघाडीच्या नेतृत्वाखालचं सरकार उरलेलं नाही. त्याच संध्याकाळी भाजप मुख्यालयात भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, डावी विचारसरणी ही कालबाह्य झालेली विचारधारा आहे आणि जनतेनं तिला नाकारलं आहे..Premium|Tribal democracy story : ज्यांना लिहिता-वाचता येत नाही, त्यांच्या रक्तात संविधान कसं भिनलं? आदिवासींच्या संघर्षातून उलगडलेली लोकशाहीची एक अनोखी गोष्ट.पण खरंच असं आहे का? कोणत्याही राज्यात डाव्या पक्षाचं सरकार नसणं म्हणजे डाव्या विचारसरणीचं महत्त्व संपलं आहे का? ज्या विचारसरणीनं जगाच्या विचार करण्याच्या पद्धतीलाच कायमचं बदलून टाकलं, तिला इतक्या सहजपणे अप्रासंगिक म्हणता येईल का?पाच मे हा कार्ल मार्क्स यांचा जन्मदिन आहे. जवळपास १७५ वर्षांपूर्वी, १८४८ मध्ये त्यांनी फ्रेडरिक एगल्स यांच्या सहकार्याने ‘द कम्युनिस्ट जाहीरनामा’ लिहिलं होतं. फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर सुमारे ६० वर्षांनी आणि रशियन क्रांतीच्या किमान ७० वर्षं आधी. इतिहासकार इरिक हॉब्सवान यांनी ज्याला ‘दीर्घ एकोणिसावं शतक’ म्हटलं, त्या काळात मार्क्स आणि कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो यांच्यासह किमान तीन विचारवंतांनी जग कायमचं बदलून टाकलं. सिग्मंड फ्रॉईड यांनी सांगितलं की आपल्या आतल्या अवचेतन मनातून वास्तव नियंत्रित होतं; चार्ल्स डार्विन यांनी स्पष्ट केलं की माणूस देवाने तयार केलेलं खेळणं नसून उत्क्रांतीचा परिणाम आहे. आणि कार्ल मार्क्स यांनी सांगितलं की समाजाचा इतिहास हा प्रत्यक्षात संघर्षांचा इतिहास आहे. गुलाम आणि मालक, राजा आणि प्रजा, शोषक आणि शोषित यांच्यातील संघर्षांचा. हा संघर्ष कधी उघडपणे चालतो, तर कधी लपून.मग हा संघर्ष खरोखर संपला आहे का? किंवा त्याची गरज उरलेली नाही का? मोठ्या-लहान सगळ्या उदाहरणांतून उलटच दिसतं. मार्क्सवादाचा सर्वात मोठा आधार असलेला सोव्हिएत संघ २६ वर्षांपूर्वी कोसळला. पूर्व युरोपमधील डावे किल्ले ढासळले. चीनमध्ये साम्यवाद हा भांडवलशाहीच्या कुशीत बसलेलं मूल वाटू लागलं आहे. भारतातही मार्क्सवादाच्या उदय आणि अस्ताच्या कथा जणू रोज पुन्हा लिहिल्या जात आहेत. एका बाजूला केरळचा डावा किल्ला पडला, तर दुसऱ्या बाजूला मुर्शिदाबादमध्ये लेनिन यांच्या पुतळ्यांची तोडफोड झाली. फक्त पंतप्रधान मोदीच नव्हे, तर कॉंग्रेसचे शशी थरूर सुद्धा मार्क्सवादी राजकारणाने आपली भाषा बदलावी असा सल्ला देत आहेत..पण सत्य काय आहे? भारतीय राजकारणात डाव्या पक्षांची उपस्थिती कमी होत चालली आहे, यात शंका नाही. पण डाव्या विचारसरणीबाबतही हेच म्हणता येईल का? खरं तर संपूर्ण भारतीय राजकारण, कदाचित जागतिक राजकारणही, आज त्या आश्वासनांवर आणि स्वप्नांवर उभं आहे, जी कम्युनिस्ट चळवळीने दाखवली होती. भारतात आर्थिक उदारीकरणाचा मोठा प्रभाव असूनही आणि खासगीकरणाचे अतिक्रमण वाढत असूनही, अनेक सरकारं अजूनही कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेनुसार योजना राबवत आहेत. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राचं भीषण खासगीकरण झालं असलं, तरी १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी मोफत शिक्षण, आयुष्मानसारख्या मोफत आरोग्य योजना किंवा जवळपास ८५ टक्के लोकांना मोफत धान्य हे कार्यक्रम भांडवलशाहीपेक्षा समाजवादी विचारांशी अधिक जुळणारे वाटतात, जरी अनेक भांडवलशाही सरकारांनीही हे मूल्य स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला असला तरी.प्रत्यक्षात, न्याय आणि समतेचं स्वप्न जगाला दाखवणारी विचारसरणी म्हणजे साम्यवाद. हे स्वप्न फक्त राजकारणापुरतं मर्यादित राहिलं नाही; त्यानं जगभरातील महान साहित्यालाही प्रेरणा दिली. भारतातील आधुनिक काळातील श्रेष्ठ साहित्यही मोठ्या प्रमाणात याच विचारधारेतून जन्माला आलं. अर्थात, राजकीय मार्क्सवादाचे अंतर्विरोध आणि अपयशही होते, आणि त्यावर साहित्य-संस्कृतीच्या क्षेत्रात दीर्घ चर्चा झाल्या व अजूनही होत आहेत. पण म्हणून संपूर्ण विचारधारेलाच नाकारणं म्हणजे एका मोठ्या सत्याकडे पाठ फिरवणं ठरेल.ते मोठं सत्य म्हणजे आजच्या काळात मार्क्सवादाची गरज पूर्वीपेक्षा जास्त आहे. भारतीय संदर्भात पाहिलं तर महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समानता आणि न्यायाच्या स्वप्नाला आपल्या पद्धतीने पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. कदाचित हे युटोपियन स्वप्न वाटेल, पण जर मार्क्सच्या विचारांना गांधींची मानवता आणि आंबेडकरांची संवेदनशीलता जोडली गेली, आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटना एकत्र आल्या, तर मानवी समानतेचं एक मोठं स्वप्न साकार होऊ शकेल..पण सध्याच्या वास्तवात हे स्वप्न अजूनही दूरच दिसतं. धर्म आणि जातीत विभागलेला भारतीय समाज आपली वैज्ञानिक दृष्टी गमावून बसला आहे आणि कट्टरतेच्या अंधारात शिरला आहे. भारतीय लोकशाहीलाही सांप्रदायिक द्वेषाच्या आजाराने ग्रासलं आहे. हा आजार नवा नाही, पण आज त्याचा सामना करण्यासाठी भारतीय समाज अधिक कमकुवत वाटतो. ‘नवीन भारत’ नावाचा जो मिथक तयार केला जात आहे, ज्यात मार्क्सवादाला मागासलेलं किंवा अप्रासंगिक ठरवलं जातं, तो प्रत्यक्षात जुन्या प्रतिगामी विचारसरणीच्या जाळ्यात अडकलेला आहे, ज्यावर आक्रमक राष्ट्रवाद आणि भांडवलशाहीचं रंगरेघोटी चढवली गेलं आहे.गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांचाही जन्म याच दिवसांत म्हणजे ७ मे रोजी झाला होता. त्यांनी म्हटलं होतं की राष्ट्रवाद हा माणसाने निर्माण केलेला सर्वात तीव्र भूल देणारा पदार्थ आहे. आपणही अशाच भुलीच्या प्रभावाखाली बेशुद्ध झालो आहोत का? आणि शुद्धीवर आल्यानंतर आपल्याला कळेल का की आपण काय गमावलं आणि कोणती स्वप्नं व विचार खरंच आवश्यक होते?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.