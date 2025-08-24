सप्तरंग

‘विशेष’ मित्रांनी केली प्राणिसंग्रहालयाची सफर

बेन, ॲडम आणि जस्मिन यांच्या धाडसी प्रवासाची गोष्ट, जिथे त्यांनी भितीवर मात करून प्राणिसंग्रहालयापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग शोधला. त्यांच्या मैत्रीने आणि परस्पर मदतीने हे साहस शक्य झालं.
Zoo Trip Adventure
Zoo Trip Adventuresakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गौरी देशपांडे- gaurisdeshpande1294@gmail.com

त्या रात्री जस्मिनच्या स्वप्नात आलं की, ती सिंहासारखी शूर झाली आहे. बेनच्या स्वप्नात आलं की, तो माकडासारखा फांद्यांवर उड्या मारतोय. ॲडमच्या स्वप्नात तर तो जिराफासारखा एकदम उंच झाला होता. या तीनही ‘बेस्ट फ्रेंड्स’च्या स्वप्नात एकाच रात्री प्राणी दिसायचं कारण असं की, त्याच दिवशी ते तिघे मिळून गेले होते प्राणिसंग्रहालयात. तिथे गेल्यावर त्यांनी धमाल केली खरी, पण तिथपर्यंत ते कसे पोहोचले, याची गोष्ट जरा वेगळीच आहे बरं का!

Loading content, please wait...
Life
Zoo
Zoo Adventure
Overcoming Challenges

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com