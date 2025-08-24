‘विशेष’ मित्रांनी केली प्राणिसंग्रहालयाची सफर

गौरी देशपांडे- gaurisdeshpande1294@gmail.comत्या रात्री जस्मिनच्या स्वप्नात आलं की, ती सिंहासारखी शूर झाली आहे. बेनच्या स्वप्नात आलं की, तो माकडासारखा फांद्यांवर उड्या मारतोय. ॲडमच्या स्वप्नात तर तो जिराफासारखा एकदम उंच झाला होता. या तीनही ‘बेस्ट फ्रेंड्स’च्या स्वप्नात एकाच रात्री प्राणी दिसायचं कारण असं की, त्याच दिवशी ते तिघे मिळून गेले होते प्राणिसंग्रहालयात. तिथे गेल्यावर त्यांनी धमाल केली खरी, पण तिथपर्यंत ते कसे पोहोचले, याची गोष्ट जरा वेगळीच आहे बरं का! .बेन, ॲडम आणि जस्मिन यांची घट्ट मैत्री आहे. या तिघांच्याही वेगवेगळ्या अडचणी आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या काही विशेष गरजाही आहेत. बेनला ऐकू येत नाही. त्यामुळे तो संवादासाठी सांकेतिक भाषा वापरतो. त्याला प्राणी खूप आवडतात आणि पोहायलासुद्धा खूप आवडतं..ॲडम चालू शकत नाही. तो इकडून तिकडे फिरण्यासाठी ‘व्हील चेअर’ वापरतो. त्याला गाणी ऐकायला आणि फूटबॉलचे सामने बघायला खूप आवडतं. जस्मिनला सतत कसलं तरी टेन्शन असतं किंवा भीती वाटत असते. तिला चित्र काढायला खूप आवडतं आणि तिला मोठेपाणी व्हायचंय एक अभिनेत्री!.बेनच्या वाढदिवसाला त्याला प्राणी आवडतात म्हणून त्याच्या काकांनी एक ग्रीटिंग कार्ड आणि त्या बरोबर प्राणिसंग्रहालयाची तीन तिकिटे पाठवली. बेनने लगेच जस्मिन आणि ॲडमला सोबत घेऊन जायचं ठरवलं. तिघांचा ‘प्लॅन’ तर ठरला, पण नुसतं तिघांनी ठरवून कसं चालेल? सोडायला कोणाचे तरी आई-बाबा यायला लागणार ना! पण कोणाच्याच आई-बाबांना वेळ नव्हता. मग आता?.बेन म्हणाला, ‘‘आपण तिघंच जाऊया? ट्रेनने, बसने जाऊ.’’ ॲडमने या आधी कधीच एखाद्या मोठ्या व्यक्तिशिवाय एकट्याने प्रवास केला नव्हता- तोही एवढ्या दूर! जस्मिनला तर अशी भीती वाटत होती की, आपण कायमचे हरवून गेलो तर? रस्ता तर माहीतच नाहीय आपल्याला! मित्रांचा हा असा निरुत्साह बघून बेन अगदी हिरमुसून गेला. त्याचा असा पडलेला चेहरा पाहून जस्मिन आणि ॲडम विचारात पडले. आपल्या मित्रासाठी एवढं करायला हवं असं वाटून, घाबरत घाबरत का होईना, पण त्यांनी होकार दिला!.ठरलेल्या दिवशी तिघं रेल्वे स्टेशनच्या दिशेने चालू लागले. त्यांनी ही धाडसी मोहीम हाती घेतली तर होती, पण प्रत्येकाच्या मनात धाकधूक होती. ‘‘आपल्याला तिकीट काढता येईल का? बरोबर ट्रेन पकडता येईल का?’’ जस्मिनला चिंता वाटत होती. ‘‘मला व्हील चेअरसकट ट्रेनमधे चढता येईल?’’ अशी ॲडमला शंका आली, तर ‘‘मला लाऊडस्पीकरवरून दिल्या जाणाऱ्या सूचना कळणारच नाहीत.’’ अशी बेनला भीती वाटली. बोलता बोलता ते सगळे स्टेशनवर येऊन पोहोचले. ‘आता पुढे काय?’ या विचारात असतानाच, तिथे काम करणाऱ्या एका माणसाने त्यांना ‘कुठे जायचं आहे?’’ असं विचारलं. ॲडमने ‘‘आम्हाला प्राणिसंग्रहालय बघायला जायचंय’’ असं म्हटल्यावर त्या माणसाने त्यांना तिकीट काढायला मदत केली आणि योग्य प्लॅटफॉर्मवर कसं जायचं तेही सांगितलं, पण व्हील चेअरचं काय? त्या माणसाने व्हील चेअरसाठी ‘रॅम्प’ काढून तयार ठेवला! हुश्श! पहिली पायरी तर नीट पार पडली!.योग्य त्या ट्रेनमधे चढल्यावर जस्मिनचा जीव भांड्यात पडला. मात्र, फार वेळ नाही. उतरतानासुद्धा आपल्याला योग्य त्या स्टेशनवरच उतरायला हवं ना! आपण चुकीच्या ठिकाणी उतरलो तर? बेनला तिने ही भीती खुणा करत सांगितली. खरं तर, बेनलासुद्धा टेन्शन होतंच. पण तरी त्याने ‘‘सगळं होईल नीट’’ म्हणून तिला धीर दिला. शिवाय चढताना ‘रॅम्प’ होताच. त्यावर चढायला मदतही मिळाली ॲडमला. आता जिथे उतरायचे तिथे अशी मदत नाही मिळाली तर...? त्यांची ही चर्चा सुरू असताना टीसीकाका तिथून जात होते. या मुलांना बघून त्यांनी विचारलं की, कुठे जायचंय? ‘‘आम्हाला प्राणी संग्रहालय बघायला जायचंय’’ असं मुलांनी म्हटल्यावर त्यांनी कोणत्या स्टेशनला उतरायचं, हे सांगितलं आणि ॲडमला उतरायला मदत करायचं आश्वासनसुद्धा दिलं. हुश्श! पुढची पायरी पण पार पडली!.आता स्टेशनवर उतरलं की झालं! मग एकदम प्राणिसंग्रहालय दिसणार! पण हे काय? टीसीकाकांनी सांगितलेल्या स्टेशनवर उतरल्यावरसुद्धा प्राणिसंग्रहालय कुठेच दिसेना. त्यांना दिसला तो एक बस स्टॉप- माणसांनी गच्च भरलेला. नेमकी कोणती बस पकडायची, हे त्यांना माहीत नव्हतं. बेनच्या संवादाची भाषा इतरांना कळत नव्हती. ॲडमला बस जवळ व्हीलचेअर नेऊन ड्रायव्हरकाकांना विचारणं अवघड गेलं असतं. जस्मिनला कळत होतं की, हे काम तिने करायला हवं, पण एखाद्या अनोळखी माणसाशी बोलणं? बापरे! मग तिला आठवलं की, प्राणी बघायला आपण किती उत्सुक होतो सकाळी... शेवटी तिने धीर एकवटून चौकशी केली आणि बेन व ॲडमला घेऊन ती योग्य बसमध्ये जाऊन बसली. अरे वा! हेही जमलं की!.बसच्या ड्रायव्हरकाकांनी सांगितलं की, बसमध्ये लावलेल्या बोर्डवर उतरायच्या ठिकाणांची नावं दिसतील. हे तर एकदमच बेस्ट! आता बसमधून उतरलं की, समोरच असेल प्राणिसंग्रहालय! पण कसलं काय! आजूबाजूला तर नुसत्या बिल्डिंग्ज! मग एक बाईने त्यांना विचारलं की, कुठे जायचंय? तिनेच मग प्राणिसंग्रहालयाकडे कसं जायचं, तेही नीट समजावून सांगितलं. क्या बात! हा टप्पासुद्धा झाला की पार!ते काय आलंसुद्धा प्राणिसंग्रहालय! बेन, ॲडम आणि जस्मिनला खूप खूप आनंद झाला. या तीन मित्रांच्या धाडसी प्रवासाची गोष्ट लिहिलीय मोहम्मद उमर यांनी. यातली सुंदर चित्र आहेत टॉम वेल्टेरॉप यांची. या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद निर्मिती कोलते यांनी केला असून, मेहता पब्लिशिंग हाऊस यांनी हे पुस्तक प्रकाशित केलं आहे..द्राक्षांमुळे गावाची ओळख देशभर....या तिघांचा हा प्रवास, ट्रेन-बसचा नव्हता फक्त! तो होता, आपल्यातल्या काही मर्यादांमुळे आली भीती अनुभवण्यापासून, ते त्या भीतीवर मात करण्यापर्यंतचा! मित्र सोबत असले की, हा प्रवास आणखी सुकर होतो, नाही का? त्या दिवशी त्यांना 'स्पेशल' वाटलं - विशेष गरजांमुळे नाही, तर त्या गरजांसकट एक साधीशीच का होईना, पण इच्छा आपल्या बळावर पूर्ण केल्यामुळे! 'मदत मागितली तर मदत मिळते', असं आपण कित्येक वेळा म्हणतो. मात्र, मदत मागण्यासाठी कोणाला तरी मदत लागू शकते. असं कधी वाटलं, तर आपण पुढे होऊन विचारावं, ''मदत हवीय का तुम्हाला?'' असं विचारून आपणही त्या स्टेशनवरचे काका, टीसीकाका यांच्यासारखं कोणाच्या तरी अशा प्रवासात हातभार लावू शकू! बेन, ॲडम आणि जस्मिनने प्राणिसंग्रहालयात धमाल केलीच, शिवाय नंतर 'कॅफे'मध्ये जाऊन मनसोक्त खाल्लं! आणि हो, घरी जाताना त्यांच्या पुढच्या ट्रीपचं प्लॅनिंगही लगेच सुरू झालं! 