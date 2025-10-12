माझा ‘उनाड’ दिवस

ऋचा थत्ते - rucha19feb@gmail.comसुमारे १५ वर्षांपूर्वी रोजच्या सवयीप्रमाणे ऑफिसला निघाले; पण त्या दिवशी सुट्टी होती. त्या दिवसभर मनाजोगती भटकंती करायला मिळाली. तो दिवस मी आजही मनात जपलाय मोरपिसासारखा. या पूर्ण दिवसात मनातली सुप्त इच्छा पूर्ण झालीच, शिवाय पुण्याची ओळख म्हणता येतील अशा मोजक्या ठिकाणांना भेट दिली गेली..डेक्कनला २००९मध्ये माझं ऑफिस होतं आणि कोथरूडहून रोज बसने मी जाणं-येणं करणं हे रुटीन झालं होतं. आमच्या घरासमोर दुसराच स्टाॅप असल्यामुळे बसमध्ये बसायला खिडकीच मिळायची. त्याही दिवशी मी अगदी वेळेत ऑफिसला पोहोचले. आता रोजच्यासारखं काम करायचं हे डोक्यात असताना जिन्याने वर गेल्यावर ऑफिसला कुलूप! आज सुट्टी होती, पण उठल्यापासून रोजच्यासारखं आवरलं आणि अविनाशबरोबर मीही बाहेर पडले होते. मग आता? वेळ आहे, तर गावातली कामं करून घेऊ आणि घरी जाऊ, असा मनात आलेला पहिला विचार. जिना उतरून एका गाडीवर पर्स ठेवून ती चेक केली. अरे देवा! आज किल्लीही घरी विसरले होते. आजच डबाही नव्हता घेतला. पाण्याची बाटली तेवढी होती. मग पैसे पाहिले. अरे वाह! नशिबाने एका मानधनातील तब्बल सहाशे रुपये शिल्लक होते. आता किल्लीच नाही म्हटल्यावर दिवसभर बाहेर राहाणं भाग होतं. आईकडचे सगळे गावाला गेल्यामुळे तिथेही जाता येणार नव्हतं. मग भेटूया का? भेटूया का? असे दोन-तीन मेसेज, फोन करून पाहिले. पण इतकं अचानक कुणालाच शक्य नव्हतं. म्हटलं राहिलं... आता खरी मज्जा! मी आता मुख्य रस्त्यावर उभी होते.दुतर्फा झाडी असलेला जंगली महाराज रोड आणि हिवाळी दुपार! दुधात साखर म्हणून की काय कोऱ्या कॅनव्हाससारखा कोरा करकरीत दिवस! इतक्या छान जागेवर ऑफिस असूनही भटकंती करायला कधीच वेळ नसायचा. आधी ऑफिस गाठायची घाई आणि नंतर घरी पोचायची; पण आजचा दिवस मनसोक्त जगता येणार होता. आता २००९ साल सांगण्याचं कारण लक्षात आलं असेलच, की मोबाईल हा फक्त फोन आणि मेसेजपुरता होता. स्मार्ट फोन नव्हता तो. ना रील्स पाहाणं, ना चॅटिंग आणि ना ऑनलाइन पेमेंट!.माझ्याकडे गाणी ऐकण्यासाठी एक छान लाल रंगाचा पेनड्राइव्ह होता. यामध्ये गाण्यांचा भरपूर साठा होता. इअरफोन लावून गाणी सुरू केली आणि मग सर्वात आधी त्या भागातील पुस्तकांचीदुकानं, स्टाॅल्स पाहिले. दोन-तीन छोटी पुस्तकं आणि छोटी डायरी, पेन अशी खरेदी केलीच. मग रमत गमत विंडो शाॅपिंग करीत गाठलं ते बालगंधर्व रंगमंदिर! हेसुद्धा मनाच्या अगदी जवळ असलेलं ठिकाण! इथल्या कलादालनात एक प्रदर्शन लागलं होतं चित्रांचं. आजच्या दिवसाच्या कॅनव्हासवर यातलेही रंग उमटलेच. मग खाली येऊन झाडाच्या सावलीच्या कट्ट्यावर बसले. येणारी-जाणारी माणसं पाहिली. मग पुस्तकांवर नावं घातली. काही पानंही वाचली. कुठलंही पान काढावं आणि वाचावं असंच पुस्तक होतं ते ‘वपुर्झा!’ थोडं वाचन झाल्यावर मग वही काढली. वर झाडाची पानं सळसळत होती आणि हातात वहीची पानं फडफडत होती.आधीची पानं चाळताना नवीन काही सुचू लागलं. त्या वेळेस चारोळ्या आणि मुक्तछंद असंच काहीसं सुचत असे. तेच लिहिलं. निवांतपणी कोरे कागद अशीच साथ देतात. त्यांची सोबत असली की फार काही लागत नाही; पण तरी असं कितीसं सुचेल? पुस्तक खरेदी, ते चित्रांचं प्रदर्शन आणि हे निवांतपण... तरी फक्त दोन तास सरले होते. हे लिहीत असताना मला अनिल अवचटांच्या ‘छंदाविषयी’ पुस्तकाची आठवण येतेय. त्यांच्याजवळ नेहमी कागद, पेन, पेन्सिल असायचं; जेणेकरून ते ओरिगामी, चित्रकला, लेखन असे छंद वेळ मिळताच जोपासायचे. बासरीही असायची आणि झालंच तर एक लाकडाचा तुकडाही शिल्प कोरण्यासाठी! माझ्या आईच्या पर्समध्येही पूर्वी लोकर आणि सुया असत. हस्तकला, कलाकुसर हा प्रांत माझा नाही. पण हा अनुभव किती छान असू शकतो, याची कल्पना नक्कीच येते..Pune News : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत एनडीए कॅडेटने संपविले जीवन.बालगंधर्वच्या गेटवर आले आणि समोर पेरूची गाडी! थोडी भुकेची जाणीव होऊ लागली होती. तिखट-मीठ लावलेला पेरू घेऊन ओंकारेश्वर मंदिराकडे जाणाऱ्या पुलावर आले. माझा जन्मच शनिवार पेठेतला. एका वाड्यात छोट्या खोलीत राहात असू तेव्हा. त्यामुळे विशेषतः उन्हाळ्यात या पुलावर येणं व्हायचं. अगदी तीन वर्षांपर्यंतच तिथे होतो; पण तरी अंधुक आठवणी असल्याने इथे थोडं थांबणं झालंच आणि मग मात्र ओंकारेश्वरच्या दिशेने निघाले. तिथे दर्शन घेऊन पुन्हा त्या मंदिराचा कट्टा! फार वर्दळ नसताना मंदिराच्या परिसरात असलेले कट्टे किंवा पार फार आवडतात मला. जुन्या मंदिराचा अनुभव तर अजूनच खास असतो. आताही तेच झालं. काही क्षण विसावल्यावर आठवली ती तुळशीबाग; पण मध्ये बरंच काही बाकी होतं.आधी वाटेत लागली ती आमची अहिल्यादेवी शाळा. शाळेची आठवण म्हणून बाहेरच्या दुकानातून चक्क बाॅबी आणि चक्रं घेतली. हो, ही पण एक आठवणच! पाठीला दप्तर, हिरवा ड्रेस आणि लांब वेण्या असलेल्या मुली शाळा सुटल्यावर या दुकानांपाशी गर्दी करीत. विशेषतः बाॅबी हा पदार्थ दहा बोटांत अडकवूनच खावा असं शास्त्र होतं.मग तिथून आले ती अप्पा बळवंत चौकात! डावीकडे प्रभात टाॅकीज म्हणजे किबे थिएटर! परवडणारं आणि सुसंस्कृत प्रेक्षकांचं! ‘गैर’ लागला होता. नुकताच अविनाशबरोबर पाहिला होता आणि आवडला होता. वीस मिनिटांत शो सुरू होणार होता. वेळ तर होताच; मग तिकीट काढलं आणि सिनेमा पाहून घेतला. तो मनाची पकड घेणारा थ्रिलर सिनेमा! तो पाहून बाहेर आले आणि रहदारीनं पुन्हा जागं केलं. मध्यंतरात पेटपूजा केली होतीच. शिवाय चहाही. मग काय पुन्हा आवडीचा रस्ता धरला. जोगेश्वरी मंदिर, तिथून तुळशीबाग! इथेही आधी राममंदिर परिसरात फेरफटका. मग सकाळी ठरवल्याप्रमाणे कामाचा भाग म्हणून आवश्यक ती खरेदी आणि किंचित अनावश्यक! किंचितच हं! उरलेल्या पैशात ते बसत होतं. .आता हे वर्णन दोन ओळीत केलं असलं, तरी अर्थातच ‘तुळशीबाग’ म्हटल्यावर भरपूर वेळ घालवला होताच. शिवाय लांबून गावात आलं, की सगळंच जवळ वाटायला लागतं. मग काय पर्समध्ये रिकामी पिशवी आणि जवळच मंडई. त्या ताज्या भाज्यांनी नटलेल्या टवटवीत टोपल्या. पण पेलवेल एवढीच भाजी घेतली आणि त्या काळच्या नव्या गृहिणीचं अजून एक काम पार पडलं. पुन्हा पायपीट सुरू केली. सकाळपासून सुरू झालेलं फिरणं, भटकंती याचं रूपांतर आता पायपिटीत झालं होतं. आता थकल्यासारखं वाटत होतं. घराची ओढ लागली होती; पण तरी थोडा वेळ काढायचाच होता. मग मुख्य रस्त्यावर येऊन जवळच भेळीचा आस्वाद घेतला आणि मग मात्र अविनाशला फोन लावला. घातलेला गोंधळ सांगितला. सकाळीच सांगून त्याचा दिवस काळजीत जाण्यापेक्षा आता सांगितलं; पण नेमका त्यालाही आजच उशीर झाला तर? आज घरात शिरताना जास्तच उबदार वाटलं. विसरलेल्या किल्लीला प्रेमाने कुरवाळलं. एवढीशी सखी किती मोलाची! चहा घेतल्यावर शांत वाटलं. अनपेक्षित मनाजोगती भटकंती करायला मिळालेला तो दिवस मी आजही मनात जपलाय मोरपिसासारखा. डायरीत ही आठवण लिहून ठेवली ते फार छान झालं. असे अनपेक्षित क्षण नेहमीच अनुभवता येत नाहीत. या पूर्ण दिवसात मनातली सुप्त इच्छा पूर्ण झालीच, शिवाय पुण्याची ओळख म्हणता येतील अशा मोजक्या ठिकाणांना भेट दिली गेली.या आठवणीत रमतानाही गदिमांचेशब्द आठवलेच-विद्या, उद्यम, कला, संस्कृती इथे न काही उणेउभ्या भारता भूषण व्हावे असे आमुचे पुणेत्यानंतर एक-दीड वर्षात मी नोकरी सोडली; पण जबाबदाऱ्या वाढल्या. आता सुट्टीचा दिवस असा नसतोच आणि किल्लीही त्यानंतर कधीच विसरले नाही. कधीतरी वेळ मिळाला तर एखादा दिवस असाच ठरवून सेलिब्रेट करते. सोबत असेल तर छानच, पण नसेल तरी चालतंय की. मी ज्या दिवसाचं वर्णन केलं, त्या वेळेस तर मुलीनं एकटीनं बाहेर खाणं आणि सिनेमा पाहाणं म्हणजे 'ऑ' करण्यासारखं होतं. पण मी तरी मनस्वीपणे जगत आलेय आणि तशीच जगणार आहे. तर थोडक्यात, त्या दिवसाचा कॅनव्हास छान रंगला होताच; पण मोरपिसाची सोनेरी झळाळीही त्या 'उनाड' दिवसाला लाभली होती.(लेखिका निवेदिका-व्याख्यात्या आहेत.) 