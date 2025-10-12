सप्तरंग

माझा ‘उनाड’ दिवस

आज सुट्टी असूनही वेळेत ऑफिसला पोहोचल्यावर कुलूप दिसले आणि घरी किल्ली विसरल्यामुळे डेक्कनमध्ये २००९ मधील एका हिवाळी दुपारी जंगली महाराज रोडवर मनसोक्त भटकंती करायला मिळाली, जो दिवस आजही मनात 'मोरपिसासारखा' जपला आहे.
ऋचा थत्ते - rucha19feb@gmail.com

सुमारे १५ वर्षांपूर्वी रोजच्या सवयीप्रमाणे ऑफिसला निघाले; पण त्या दिवशी सुट्टी होती. त्या दिवसभर मनाजोगती भटकंती करायला मिळाली. तो दिवस मी आजही मनात जपलाय मोरपिसासारखा. या पूर्ण दिवसात मनातली सुप्त इच्छा पूर्ण झालीच, शिवाय पुण्याची ओळख म्हणता येतील अशा मोजक्या ठिकाणांना भेट दिली गेली.

