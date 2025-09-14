बंडूचे ब्रेन रॉट

गिरीश कुलकर्णी -editor@esakal.comबंडूनं थकून मोबाइल फोन बंद केला. बाजूला ठेवला. घरातला शेवटचा प्रकाशस्रोत मालवला गेला. आता त्या तीनखणी घरात आणि बंडूच्या मनात अंधाराने अंग पसरले. बंडूने अगतिकतेने डोळे मिटले. बराच वेळ स्क्रोलिंग केल्याने पापण्यांच्या आत अजूनही रंगीबेरंगी प्रकाश चकत्या फिरत होत्या. डोक्यातील विचारचक्र आणि फिरणाऱ्या चकत्या यांची गती असह्य होत होती. तरीही कष्टानं बंडू डोळे मिटून राहिला. .पापण्या दमून जड झाल्या होत्या. नीट मिटताही येत नव्हत्या. आत फिरणाऱ्या प्रकाशचकत्या त्यांना उघडू पाहत होत्या. मग त्यानं हलकेच दोन्ही तर्जन्या बंद पापण्यांवर ठेवल्या आणि हलका दाब देत त्या संथ गतीने पापण्यांवर गोल फिरवू लागला. जराशानं तर्जनीखाली फिरणारे मांसल गोळे विसावल्यागत झाले. चकत्याही काळपट होऊ लागल्या. पुढची दोन-तीन मिनिटे बंडूनं त्या कृतीत घालवली. मन आणि शरीर सैल सोडण्याचा प्रयत्न केला आणि तो अंथरुणावर कलंडला. बऱ्याच वेळानंतर तो जागृती ओलांडून स्वप्न अन् सुषुप्ती अवस्थेच्या आत-बाहेर येत-जात राहिला..‘माणूस’पणाची जाणीव!.ह्या त्रिशंकू अवस्थेत त्यानं कधी अंतरिक्ष व्यापून असलेला निरामय अंधार पाहिला तर कधी तो विश्वातल्या चराचरांचा व्यापार दाखवत रिझवणाऱ्या स्वप्नात गुंगला. स्वप्नात एकामागून एक नाट्यप्रवेश सादर होत राहिले आणि मध्ये मध्ये अवकाश व्यापून अंधार चेतना निजवत राहिला. निळ्याशार आभाळात आपले आणि चीनचे पंतप्रधान झोपाळे झुलत होते आणि बंडू त्यांना झोका देत होता. झोका उंच गेला आणि खाली येताना क्षणात चीनच्या पंतप्रधानांनी आपल्या पंतप्रधानांना ढकलून दिले. आपले पंप्र. उठून पाहतात तो काय आश्चर्य? चीनच्या पंप्रनी अचानक अमेरिकन अध्यक्षांचे रूप घेतले आणि ते रशियन अध्यक्षांना आलिंगन देऊ लागले. बंडूनं आपल्या पंप्रना आधार देत उभे केले असता ते त्यास म्हणाले, की तू इस्रायली पंप्रना शिटी वाजवून बोलावून घे. .बंडूनं शिटी वाजवली तशी त्याच्या फाटकन मुस्काटात बसली आणि सुमी म्हणाली, ‘‘चावटपणा नको हं. भलतंसलतं चालायचं नाही मला. नागपंचमीला झाडावर चढून झुला बांधून दिलास म्हणून काय मुका देऊ की काय तुला?’’ असं म्हणत ती फणकाऱ्यानं किम जाँग उनच्या रेल्वेत जाऊन बसली, तर तिथे कपिल शर्मा कुलचे विकत होता. तो म्हणाला, की भारतात अमृतसरी कुलचे सगळीकडे मिळतात. बंडू यावर हसतच राहिला आणि हसत हसत तो कबड्डी खेळायला मुंबईत गेला. तिथे उद्योगपतीचा अजस्र लहान मुलगा खासगी पोलिसांसमवेत दगडूशेठ हलवाई गणपतीची मूर्ती समुद्र किनारी बीचवर मर्सिडीजच्या टपावर ठेवून भोवती जोरात डीजे वाजवत होता. बरेच भक्त नाचत होते. डीजेच्या दणदणाटाचा ठेका पकडून बंडूही नाचू लागला. नाचतच तो आझाद मैदानात आला तर तोवर सगळे आंदोलक जहांगीर आर्ट गॅलरीत ढोल वाजवत बसले होते. .रूप पाहता लोचनी, सुख झाले हो साजणी’ हे भजन म्हणत जेवण वाढत होते, लिंबूपाणी पीत होते. काही जण भीमबेटक्यातल्या गुहेतली चित्रं मोबाइलवर पाहून भिंतीवर काढत होते. इतक्यात बोमन इराणी पेशवाई पगडी घालून आले आणि त्यांनी सुमीच्या बाबांकडे बंडूची तक्रार केली. ‘हे खोटं आहे, हे खोटं आहे,’ असं म्हणत बंडू उघड्या जीपवर चढला आणि इराणी लोकांनी अणुबॉम्ब चोरला असे ओरडत बिहारमध्ये फिरू लागला तेव्हा बरेच आंदोलक व्होट चोराने व्होट चोरले, असं म्हणत त्याच्या जीपमागे येत राहिले. बंडूनं जी पे नं जीपमध्ये डिझेल भरलं आणि तो वेगाने खैबरखिंड ओलांडून काबूलला पोहोचला. तिथे शाळेतल्या मुली भूकंपात गाडल्या गेलेल्या माणसांचे मृतदेह दाढी धरून ओढून काढत होत्या. इतक्यात कुणीतरी गाडीभर भाकरी आणि फरसाण गाझामध्ये पाठवल्याची अफवा पसरली आणि जो तो धावू लागला..बंडूचा श्वास फुलला आणि तेवढ्यात रांकी रेड्डीचा स्मॅश आउट पडला. जोकोविचनं वैतागून जोरात मान हलवली आणि त्याच वेळी भटक्या कुत्र्याने बंडूची पोटरी पकडली. ‘‘अरे, हाड, हाड’’ करत बंडूनं जोरात लाथ झाडली त्यासरशी स्टुलावर ठेवलेलं तांब्याभांडं पडलं आणि आईनं जोरात ओरडून बंड्याला उठवलं. ‘‘काय झालं रे? बंडूऽऽ, बाळा काय होतंय? काय काय बरळतोयस? लाथा का झाडतोयस?’’ बंडू जागा झाला. तोंडातून ओघळलेली लाळ पुसत तो अर्धवट काहीतरी पुटपुटला. कूस बदलून झोपला..जराशानं त्याला कोयते घेऊन गाड्या फोडत जाणारी अल्पवयीन मुलं दिसली. ते पाहून बंडूनं गाडीचे पुढचे चाक हवेत उचलून घेतले आणि तो म्हणाला, की ही नवथर ऊर्जा हा भारताचा डेमोग्राफिक अॅडव्हांटेज आहे. ते ऐकून ट्रोलर्सनी बंडूची शाब्दिक धुलाई केली आणि त्याची आई माई काढली. ते वाचून स्टॅंडप कॉमेडीवाल्या एका उपटसुंभाने एक शिवीगाळ विनोद केला. ते ऐकून सगळे आयटीचे लोक ऐटीत हसले. ‘‘ही माझी फ्रेंडे पण ती वोक नाय्ये. माज्या पॅरेंटला पन सेन्स नाय्ये.’’ असं म्हणत एक नाजूक मराठी मुलगी खिंकाळायला लागली तर अमेरिकन अध्यक्ष म्हणाले, की भारत हा महागडा ॲानलाइन गेम आहे. तो बंद करा. यावर आसिफ मुनिर क्षी च्या मांडीवरून उतरून नोबेल पारितोषिक घेऊन पळाला. .अमेरिकन अध्यक्षांनी त्याच्या मागे दादरची कबुतरं सोडली आणि तेही हातवारे करत खिंकाळू लागले. हे पाहून काही सज्जनांनी तोंडावरची पट्टी सारखी केली आणि ते मौनात गेले. आता बंडू कीव्ह ओलांडून क्रिमियाकडे निघाला तर त्याचे विमान दाणकन झाडाला धडकले. झाडावर उतरून बंडूने झुला बांधला तशी पटकन सुमी आली आणि म्हणाली, ‘‘सगळे परत या, बंडू टेरीफ लावतोय.’’ हे ऐकून बंडूच्या बाबांनी मंत्रपुष्पांजली जोरात म्हणायला सुरुवात केली. ‘‘पृथिव्यै समुद्रपर्यंताया एकराळिती, तदप्येषः श्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यवसनगृहे।’’ बंडूने जोरात फुले फेकली आणि गडद अंधार पसरला..जराशानं स्विफ्ट गाडीतून टेलर आली आणि बंडूला म्हणाली, ‘‘बंडू , लग्नाला नक्की ये. सॉरी वाङ्निश्चय आम्ही घरगुती केला. पण लग्न लंडनच्या पंडित लॅान्सवर आहे. पूना बोर्डिंगवाल्यांना केटरिंग सांगितलंय आणि चितळेंनी आइस्क्रीम स्पॅान्सर केलंय.’’ बंडूनं झोपेत लाळ गाळली आणि कूस बदलली. तर शेजारीच झोपून कुणीतरी अमेरिकन माणूस कानात म्हणाला, की तुझ्या बाबांसारख्या ब्राह्मणांनी साधुवाण्याच्या नावा बुडवून व्यापार केला. आता बसा ढोल वाजवत. सगळ्यांचे व्हिसा रद्द होणारेत. ते ऐकून बंडू मनात म्हणाला, ‘‘चल, मराठ्यांनी अटक ओलांडली होती आणि शकुनी अफगाणिस्तानचा राजा होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांवर तर आम्ही आठशे आठ चित्रपट काढणारे..’’ यावर एक काँग्रेसी पुढारी टिवटिवत ट्विटला, की आंदोलकांच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत. तिकडे दुर्लक्ष करून बंडूने जिलब्या मारुती गणपतीची कानडी मूर्तिकाराने बनवलेली मूर्ती पाहिली आणि नतमस्तक होत तो म्हणाला, ‘‘नीनू हेगिडीया?’’ पण जिलब्या मारुती गणपतीबाप्पाने तिकडे काही न बोलता दुर्लक्ष केले. यावर गणेशोत्सव हे एक गदारोळी वास्तव नसून तो राज्यमहोत्सव आहे. त्यामुळे इंग्रजांसकट इतर परकीय टुरिस्ट म्हणून इथे परत परत येऊ शकतील, असे बंडू ओरडत असतानाच सुमीच्या बाबांनी येऊन त्याचे कानफाट रंगवले आणि दचकून बंडू जागा झाला. त्याने डोळे चोळून भोवतीचे दृश्य स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न केला. मिशाळ वडील त्वेषाने पाहत हात चोळत होते. नुकत्याच बसलेल्या फटक्याने बंडूची कानफाट आणि वडिलांचा हात हुळहुळवला होता. उन्हे माळ्यावरच्या पसाऱ्यात घुसली होती. आईच्या सैंपाकातल्या फोडणीचा दरवळ वात्सल्याऐवजी कर्तव्याचा ठसका उठवत होता. बंडू वैतागून उठला, अंथरुणातून ओरडून म्हणाला, ‘‘आईऽऽऽ, आता जर ह्यांनी मला परत मारलं तर मी ह्यांना चावीन.’’ हे ऐकून धावत आलेल्या माउलीने बंडूचे दुसरे कानफाट घुमवले. आता कुठे बंडू पूर्ण जागृतावस्था धारण करता झाला. बंडूच्या चावा घेण्याच्या धमकीने गांगरलेले तात आईने केलेल्या पाठराखणीमुळे सावरले. धोतराचा सोगा उचलून, हॅंडलला पिशव्या अडकवून मोटारसायकलीस लाथ घालत फटफटते झाले. त्या सरशी आभाळ दाटून माया बरसली..आईने पोराला पोटाशी कवटाळून आसवे गाळली आणि डॉयलॅाग म्हणायला घेतला, ‘‘कार्ट्या, ब्राह्मणापोटी जन्म घेऊन अमेरिकेत न जाण्याचे करंटे पाप केलेस, पूजेला नेले तर भुकेसाठी खोबऱ्याच्या वाट्या चोरून दारिद्र्य चव्हाट्यावर आणलेस. विधी माहीत नसतानाही, पालीलाही घाबरणाऱ्या ह्यांनी सात नारायण नागबळीच्या पूजा सांगून तुला स्मार्ट फोन घेऊन दिला तर तू रात्री जागवत झोपेत तमाशे करायला लागलास. काय करू रे तुझं?.त्या सुमीचा बाप नगरसेवक आहे रे. ती शाळेत तुझ्या वर्गात होती पण समाजात आपण खालच्या वर्गात आहोत. तरी तू तिचा हट्ट धरून तिच्या घरच्या कुत्र्याकडून चाववून घेतोस? जातीतले सगळे परदेशात, त्यामुळे आपण आळीत अल्पसंख्याक! तरी तू अल्पसंख्याकांबद्दल वॉटसपवर गरळ ओकतोस? गल्लीतल्या गाड्या फोडून दहशत माजवायची ताकद नाही म्हणून बापाचा चावा घ्यायची धमकी देतोस?.तुला हवंय तरी काय? बुद्धी कमी पडते म्हणून इतरांना दोष देता येत नाही रे. दारिद्र्य इतर पुढे गेल्यामुळे नाही तर आपण आळशीपणात रमून मागे राहिल्यानं, स्वकष्टाच्या अभावाने येतं. तुझे वडील कधी सत्यनारायणापलीकडे जाऊ शकले नाहीत आणि पानात भाजीला सोबत म्हणून कोशिंबीर खाता आली नाही. तू निदान तेवढं तरी घे. पूर्वजांच्या ज्ञानाची पुण्याई तुकड्या तुकड्यानं खा की. तुझ्या डोक्यात तो मोबाइल घुसलाय. मोबाइल भ्रम आहे रे, रमल आहे. दुर्योधना, अरे नको रे स्फटिक समजून पाण्यात पडू. मी गणपुले काकूंना म्हटले, की वाटल्यास मी रोज सोवळ्यात सैंपाक करेन तुमच्याकडे पण तुमच्या डोक्याचा डॅाक्टर असलेल्या मुलाला माझ्या अधेडुम्र मुलावर उपचार करायला सांगा. त्या लगेच हो म्हणाल्या कारण त्यांच्या देव्हाऱ्यात उजव्या सोंडेचा गणपती आहे आणि एका बेडरूममध्ये पंच्च्यांण्णवीच्या सासूबाई. चल बाळा, आटप लवकर. स्नान कर आणि आपण तुला दाखवून येऊ.’’.वारसा जीवनदायिनी गंगेचा.मोठ्ठीच्या मोठ्ठी मन की बात ऐकून बंडूला परत गुंगी येत होती पण तरी तो उठला. न्हाणीत गेला. त्यानं डोईवरचा नळ सोडला आणि थंड तुषार झेलत शिरशिरला. दचकला. मोबाइल चड्डीच्या खिशात थरथरत होता. त्यानं पटकन नळ बंद करून नोटिफिकेशन पाहिलं. एकटेपण घालवायला जवळच एस्कॅार्ट सर्विस चालू झाली होती आणि डिस्काउंट देत होते. बंडू तरारला. त्यानं फोन फळीवर ठेवून नळ सोडला आणि तो अंग रगडू लागला. बाहेर मातोश्री क्षीण स्वरात ‘‘जो जे वांछिल तो ते लाहो, प्राणिजात!’’ म्हणत सर्वांसाठी पसायदान मागत होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 