सप्तरंग

त्या फुलांच्या गंधकोषी

बालपणातल्या फुलांचे गंध, रंग, गजरे आणि गोड आठवणी आजही मनात मखमलीपणे दरवळत राहतात.
"Fragrance, Color… But What About the Voice of Flowers?"

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
ऋचा थत्ते - rucha19feb@gmail.com

फुलांचे रंग आणि गंध यांचा नेहमीच विचार होतो. फुलांच्या पायघड्या म्हणताच तो मखमली स्पर्शही जाणवतो. गुलकंदाच्या रूपात रसास्वादही घेता येतो. येत नाही तो फक्त फुलाचा आवाज...

