शोषणाचा गळफास सुटला...

भारतातील बेरोजगारीचे वास्तव विचारात घेता प्रत्यक्षात हे सेवक त्या त्या संस्थेसाठीच पूर्ण वेळ उपलब्ध असतात. जर त्यांनी तसा पूर्ण वेळ दिला नाही, तर त्यांना सेवांची संधी दिली जात नाही. दुसरे म्हणजे ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या सेवा आकारातील किमान ४० टक्के रक्कम संस्थेकडेच जाते. म्हणजे या सेवकांना तुलनेने नाममात्र रक्कम मिळते.शिवाय इतके तास उपलब्ध असले, तर किमान काही उत्पन्नाची हमी नसते. म्हणजेच किमान वेतनाची सुरक्षा नसते. भविष्य निर्वाह निधी-कामगार राज्य विमा ग्रॅच्युइटी अशा कोणत्याही कल्याणकारी योजनांचा त्यांना लाभ मिळत नाही. यामुळे अशा काही सेवा कंपन्यांमधील सेवकांनी संपदेखील केलेले आहेत..दहा मिनिटांत ग्राहकांना तत्काळ वस्तू घरपोच’ ही सेवा अखेर प्लॅटफॉर्म कंपन्यांनी बंद केली. केंद्र सरकारने आणलेल्या दबावामुळे त्यांना ती करावी लागली. ३१ डिसेंबरला या अशा सेवांमुळे असह्य अशा दबावाखाली काम करणाऱ्या गिग कामगारांनी जो एक दिवसाचा संप केला त्याचाच हा परिणाम होता. हे अगदी उघड आहे.अधिकाधिक नफा मिळवण्यासाठी, एकमेकांशी करायच्या स्पर्धेमध्ये आपण सेवकांवरती कोणत्या प्रकारचा ताण आणि समाजामध्ये कोणत्या प्रकारचे धोके निर्माण करतो आहोत, याचा विवेक हरवलेल्या या नफेखोर कंपन्यांची खोड काही प्रमाणात तरी या निर्णयामुळे मोडली, असं म्हणावं लागेल..एकविसाव्या शतकामध्ये जागतिकीकरणामुळे कुठल्याही देशात सेवा देणाऱ्या देश तसेच जागतिक पातळीवर व्यापार आणि ग्राहक सेवा कंपन्या निर्माण झाल्या आहेत. त्याचा मुख्य आधार माहिती तंत्रज्ञान आणि त्याची सर्वदूर असणारी यंत्रणा हा आहे. या कंपन्या जागतिक पातळीवरती गुंतवणूक करून त्यासाठी एक संगणक प्रणाली तयार करतात. त्याच्यामध्ये काम करू इच्छिणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करतात आणि एक अतिशय गुंतागुंतीची संघटनात्मक रचना तयार करून ग्राहकांपर्यंत त्या सेवा पोचवण्याची एक व्यवस्था निर्माण करतात..एका अर्थाने पाहिले तर ही जलद व्यापार आणि जलद सेवा त्याही जागतिक पातळीवर देण्याची व्यवस्था ही एक नवी उपलब्धी आहे. परंतु या मधला सगळ्यात महत्त्वाचा दुवा किंवा घटक म्हणजे त्यातल्या शेवटच्या कडीतला कामगार किंवा श्रमिक. या श्रमिकांचं असह्य असं शोषण करून या गिग सेवा आज काम करत आहेत. त्याची उत्तम उदाहरणे म्हणजे ॲमेझॉन, स्विगी, झोमॅटो, ओला, उबर, रॅपिडो, ब्लिंकइट, झेप्टो, पोर्टर, डन्झो इत्यादी इत्यादी.या सेवा देण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून पळणारे हे मोटारसायकल स्वार, डिलिव्हरी बॉइज किंवा या टॅक्सीज् चे किंवा सर्व सेवांचे चालक-मालक कोण असतात ? त्यांचे उत्पन्न किती असते ? सेवकांची निवड कशी होते ? कोण त्यांना नेमते ? या सर्व सेवांची नेमकी अर्थव्यवस्था कशी असते ? असे प्रश्न आपल्याला फारसे पडत नाहीत..आपल्याला फक्त एवढेच कळते, की त्यांच्यामुळे आपल्याला घरपोच आणि विश्वासार्ह सेवा मिळते. फारशी मोठी किंमत द्यावी न लागतादेखील. ते स्वाभाविक आहे. पण थोडा खोलात विचार करण्याची गरज आहे. कारण या ॲप आधारित सेवांचे काही चांगले तसेच काही चिंतेत टाकणारे सामाजिक, आर्थिक परिणाम आहेत. तसेच त्यातून काही नव्या शक्यता देखील निर्माण झालेल्या आहेत. त्याचा आज आपण विचार करू.तंत्रज्ञानाने केलेली क्रांती आणि तिचे लाभ१५ वर्षांपूर्वी जर कोणी सांगितले असते, की अशा प्रकारे फोनवरून आपल्याला माहीत असलेल्या किंवा नसलेल्या देखील दुकानातून विशिष्ट गुणवत्तेची हमी देणारी वस्तू आपल्या घरी आणून दिली जाईल. किंवा दिवसा-रात्रीच्या कोणत्याही वेळेला, आपण जागेवरून देखील न हलता, आजूबाजूस आपल्याला न दिसणारी, आपल्याला पाहिजे त्या ठिकाणी घेऊन जाणारी रिक्षा किंवा टॅक्सी आपल्यासमोर ५ ते १० मिनिटांत हजर होऊ शकेल..तर त्यावर कोणीही शहाण्या माणसाने विश्वास ठेवला नसता. अर्थात आपल्याला माहीत आहे की, हे सर्व मोबाइल, इंटरनेट आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या एकत्र येण्यामुळे शक्य झालेले आहे. त्यामुळे या सर्व प्रगतीचा मुख्य आधार ही तीन तंत्रज्ञाने आहेत. त्यांचा विकास गेल्या १५ वर्षांतच अत्यंत वेगाने झालेला आहे. अमेरिकेतील ३६ टक्के कामगार हे गिग अर्थव्यवस्थेशी जोडलेले आहेत. येत्या दहा वर्षांत भारतात सुमारे ९ कोटी लोकांना त्यातून रोजगार मिळण्याच्या शक्यता त्यात आहेत, असा अंदाज आहे. जागतिक पातळीवर दरवर्षी या सेवांची वाढ १७ टक्के दराने होते आहे..या ॲप आधारित सेवांमुळे श्रमिकांच्या श्रम करण्याच्या पद्धतीमध्ये मोठी लवचीकता सुद्धा निर्माण झाली आहे. आज अशा प्रकारे ॲप्स आधारित सेवापुरवठादार म्हणून प्लंबर्स, ड्रायव्हर्सपासून शिक्षक, ट्रेनर्स शेकडो प्रकारच्या सेवा देणारे सेवक हे पूर्ण वेळ नोकरीची जबाबदारी किंवा बांधिलकी न घेता, आपल्या उपलब्ध वेळेनुसार या सेवा देत आहेत.त्यामुळे अधिक कार्यक्षम आणि हुन्नरी श्रमिक आपल्या सेवा देण्यासाठी आपल्या वेळेचा हुशारीने कौशल्यपूर्ण वापर करू शकत आहेत. पर्यटनस्थळी स्थानिक नागरिक आपल्या घरांचा काही भाग हा काही काळासाठी पर्यटकांना देऊन घरगुती जेवण आणि सुरक्षित साधा निवारा देत आहेत. त्यातून त्यांना पूर्वी कधीच न मिळणारे उत्पन्न मिळते आहे..त्यामुळे हॉटेल्सचा धंदा फक्त विभागला गेला असे नसून एकूण पर्यटकांची संख्यादेखील वाढली आहे. अशा काही निश्चित उपलब्ध प्लॅटफॉर्म आणि की व्यवस्थेमुळे निर्माण होतात हे सत्य आहे. अशा सेवांचे ॲप्स चालविणारे उद्योजक किंवा कंपन्या सेवकांची कोणताही कायदेशीर जबाबदारी घ्यावी न लागल्याने, अत्यंत बेजबाबदारपणे त्यांच्या सेवा घेण्यास बिचकत नाहीत..सेवांची दुसरी बाजूया सर्व सेवांना आपण प्लॅटफॉर्म आधारित सेवा किंवा मध्यस्थ मंच सेवा असे म्हणू. येथे उद्योगाचे प्रारूप सोपे आहे. प्रत्यक्ष सेवा देणारे हेच त्या त्या सेवांच्या गरजेप्रमाणे आवश्यक तितके कुशल किंवा शिक्षित व्यक्ती असतात. गरज असेल, तर त्यांच्या मुलाखतीदेखील घेतल्या जातात. हे सेवा देणारे सेवक आणि ग्राहक हे एकमेकांना माहीत नसतात.त्यांच्यातील दुवा म्हणून मोबाइल ॲप-इंटरनेटच्या माध्यमातून काम करणारी एक संस्था निर्माण केली जाते. त्यालाच गिग किंवा प्लॅटफॉर्म असे आपण म्हणतो. त्यासाठी मुख्य गरज आहे फक्त तीन गोष्टींची : एक म्हणजे, त्या त्या सेवेच्या गरजेप्रमाणे योग्य असे विश्वासार्ह असे ॲप तयार करणे. दोन म्हणजे, विश्वासार्ह सेवा देणाऱ्या संभाव्य कुशल-शिक्षित-विश्वासार्ह मुक्तसेवकांची..तिसरे म्हणजे संभाव्य ग्राहकांपर्यंत आपल्या सेवांची जाहिरात-विपणन करण्याची. लक्षात घ्या यासाठी मोठी जागा किंवा कायमचा सेवक वर्ग नेमण्याची गरज नाही. त्यामुळे तुलनेने पूर्वीप्रमाणे मोठ्या भांडवल गुंतवणुकीची गरज नाही. सुरुवातीस अशा सेवा देणाऱ्या कित्येक संस्था अगदी सामान्य कुटुंबातून आलेल्या तरुणांनी अगदी किरकोळ गुंतवणुकीवर सुरू केल्या.त्या आज महाकाय संस्था बनल्या आहेत. परंतु तरीही ते ज्यांच्यासाठी काम करतात, त्यांचे आणि त्या त्या सेवकाचे मालक-सेवक असे कायदेशीर संबंध नाहीत. त्यामुळे कामगार कायदे त्यांना लागूच होत नाहीत. हे श्रमिक फक्त सेवा पुरवठादार म्हणजे कायदेशीरदृष्ट्या स्वतंत्र समजले गेले आहेत. कोणाचेही कामगार किंवा सेवक नाहीत..त्यामुळे त्या कामगारांना कामगार कायद्यानुसार असणारी वेतनसुरक्षा, सेवासुरक्षा आणि सामाजिकसुरक्षा उपलब्ध नाही. कागदोपत्री जरी असे दिसले, की ते पूर्ण वेळ देण्यासाठी बांधील नाहीत, तरीदेखील वास्तव हे आहे, की भारतातील बेरोजगारीचे वास्तव विचारात घेता प्रत्यक्षात हे सेवक त्या त्या संस्थेसाठीच पूर्ण वेळ उपलब्ध असतात. जर त्यांनी तसा पूर्ण वेळ दिला नाही, तर त्यांना सेवांची संधी दिली जात नाही. दुसरे म्हणजे ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या सेवा आकारातील किमान ४० टक्के रक्कम संस्थेकडेच जाते. म्हणजे या सेवकांना तुलनेने अत्यंत नाममात्र रक्कम मिळते..शिवाय इतके तास उपलब्ध असले, तर किमान काही उत्पन्नाची हमी नसते. म्हणजेच किमान वेतनाची सुरक्षा नसते. भविष्य निर्वाह निधी-कामगार राज्य विमा ग्रॅच्युइटी अशा कोणत्याही कल्याणकारी योजानांचा त्यांना लाभ मिळत नाही. अपघात इत्यादी झाले, तरी कामगार नुकसानभरपाई कायद्याखाली काहीही मिळत नाही. आज या मुळे काही अशा सेवा कंपन्यांमधील सेवकांनी संपदेखील केलेले आहेत..सामाजिक – आर्थिक परिणामआपल्याला मिळणाऱ्या या सेवा या कामगारांच्या शोषणावर उभ्या आहेत. हे विसरणे ही फार मोठी चूक ठरेल. जर देशातील स्वयंरोजगारी कामगारांचा ५० टक्के हिस्सा बनणाऱ्या या विभागाच्या वेतन आणि सेवा सुरक्षेचा - कल्याणाचा काहीही विचार न करता, त्यांना त्यांच्या नियोक्त्यांच्या कायदेशीर पळवाटांवरच सोडले, तर तो फार मोठा सामाजिक गुन्हा ठरेल.कारण कामगारांना असुरक्षित करून ग्राहकांना सुरक्षित सेवा मिळत राहतील, हा भ्रम आहे. उद्या या असुरक्षित कर्मचाऱ्यांनी काही गैरप्रकार करण्यास सुरुवात केली, तर देशातील सेवांची विश्वासार्हताच संपुष्टात येईल. सेवा देणारे असुरक्षित आणि त्यांचे नियोक्ते मालक केवळ ब्रँडनेमच्या बळावर गब्बर हे फार काळ चालणार नाही. चालू देणे योग्य नाही..त्यातील कित्येकांना मोठ्या रक्कमा भरून ॲपवर नोंदणी करावी लागते. तांत्रिक किंवा ओला-उबर-रॅपिडो-अर्बन कंपनीसारख्या सेवा देणाऱ्या कामगारांना खूप गुंतवणूक करून, साधने-सामान खरेदी करावी लागते. कित्येकदा ठेवी ठेवाव्या लागतात. त्यांना देय होणाऱ्या वेतन किंवा श्रमसेवेबद्दलच्या मोबदल्यासाठीच्या अटी अत्यंत अपारदर्शक असतात.सेवा-शर्ती-मोबदल्याचे दर एकतर्फी बदलले जातात. प्रोत्साहन म्हणून कमीत कमी वेळात अधिकाधिक काम केल्यास अधिक दराने मोबदला देण्याचे आमिष दाखविले जाते. प्रत्यक्षात कामगार त्या पातळीपर्यंत पोचतो आहे असे दिसताच, त्याला काम देणेच बंद किंवा कमी कमी केले जाते..म्हणजे प्रत्यक्षात असा अधिक मोबदला न देताच त्यांच्याकडून अधिक दराने काम करून घेणे शक्य होते. सेवेतून कधीही मुक्त केले जाऊ शकते. १२ तास सेवेमध्ये असणाऱ्यांच्या आयुष्याचा विमा नाही. अगदी सेवेत असण्याच्या वेळात जरी अपघात झाला, मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आले, तरी कोणतीही विमा-सुरक्षा किंवा नुकसानभरपाई त्यांना उपलब्ध नाही.नियोक्ता कंपनीच्या ज्या अधिकाऱ्यांशी या कामगारांचा संबंध येतो, त्यांनीदेखील वरिष्ठ व्यवस्थापनाचा चेहराही पाहिलेला नसतो. वाट्टेल त्या मार्गांचा अवलंब करून विनातक्रार काम करवून घेणे, अशी साधारणतः गुंडांच्या टोळीच्या व्यवहार पद्धतीवर आणि मानसिकतेवर या ॲप्सचे कामगार-व्यवस्थापक संबंध असतात. त्यांच्याशी चर्चा-संवाद हा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यातूनही जे कोणी प्रश्न विचारतील किंवा तक्रार करतील, संघटित कृतीमध्ये सहभागी होतील, त्यांना काढून टाकणे हे ते सरसहा करतात..कामगार-मालक संबंध मान्य केलेच पाहिजेतकामगारांना वेतन सुरक्षा-सेवा सुरक्षा-आणि (वृद्धापकाल-आजारपण इत्यादींसाठी )सामाजिक सुरक्षा आणि जीवितहानी सुरक्षा मिळण्याची अत्यंत गरज आहे. ते देण्याची जबाबदारी टाळण्यासाठी ॲप मालक कंपन्या "नियोक्ता"(Employer) म्हणून या कामगारांशी संबंधच नाकारतात. त्यांच्या मतानुसार हे कामगार हे ‘स्वतंत्र’ व्यावसायिक आहेत.स्वयंरोजगारी आहेत. त्यांच्या सेवा ग्राहकांपर्यंत पोचविण्याचे ‘मध्यस्था’चे काम त्या कंपन्या करतात. कामगारांच्या कष्टावर कोट्यावधी रुपयांचे नफे कमवून कामगारांसाठीची दायित्वे आणि जबाबदाऱ्या टाळण्यासाठीची ही अत्यंत समाजविरोधी बेजबाबदार भूमिका आहे. तर या कामगारांना सर्व कामगार कायद्यांचे संरक्षण मिळावे, हीच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगार संघटनांची मागणी आहे..या कंपन्याच कामगारांच्या कायदेशीररीत्या ‘नियोक्ता’ (Employer) ठरतात. कारण (अ) या कामगारांची नियुक्ती कंपनीमार्फत निवड पद्धतीनुसार केली जाते. (ब) ग्राहकांशी प्रथम संपर्क, ग्राहकाकडून घ्यायची सेवेची किंमत निश्चिती, सेवेचे स्वरूप, त्यावरील नियंत्रण व देखरेख, शिस्तभंग कारवाई, सेवेची किंमत अदा करणे याचा पूर्ण अधिकार त्या कंपनीलाच असतो. (क) सेवा समाधानकारक नसल्यास त्याची नुकसान भरपाई इत्यादी जबाबदारी ही कंपनीचीच असते.कंपन्यांचे यावर म्हणणे असे, की कामगाराला काम करण्यासाठी अनेक सेवा प्रदाते निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि कामासाठी तो केव्हा उपलब्ध आहे, याची वेळ तो निवडू शकतो.औद्योगिक विवाद कायदा किंवा स्थायी आदेश कायदा यांसारख्या कामगार कायद्यांतर्गत दिलेले संरक्षण कर्मचाऱ्याला देणे व्यवहार्य नाही. हे मुद्दे निरर्थक आहेत..कारण, कामगार जेव्हा एका कंपनीसाठी ज्या वेळी सेवा देत असतो, त्या वेळेस तो अन्य कंपनीच्या सेवेत नसतो. दुसरे असे, की जर एखादा कामगार सतत सेवेसाठी अनुपलब्ध असेल, तर त्याचे नाव कंपनीच्या यादीतून कमी केले जाते. तसा अधिकार त्यांना असतो. म्हणजे कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगाराला असणाऱ्या रजेच्या सवलतीप्रमाणेच गिग वर्करला देखील रजेचा अधिकार असतो.केंद्र सरकारची भूमिका बघ्याची?या कंपन्या आणि त्यांचे व्यवहार हे अखिल भारतीय स्वरूपाचे असल्याने त्यासाठी केंद्रीय पातळीवरच कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. नुकत्याच पारित केलेल्या नवीन कामगार कायद्यांमध्ये गिग कामगारांसाठी काही सामाजिक सुरक्षा योजना करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु त्यातील सर्वांत महत्त्वाची मेख अशी, की या गिग कामगारांचा या कंपन्यांशी असलेला नियोक्ता आणि कामगार हा संबंध त्यामध्ये स्पष्टपणाने नाकारलेला आहे..कारण मोदी किंवा फडणवीस सरकारची भूमिका त्यांना केवळ रिक्षावाले, फेरीवाले इत्यादींच्या समकक्ष ठरवून त्यांच्यासाठी दयाबुद्धीने काही योजना कागदावर आणण्याची आहे. श्रम संकेतस्थळावर नोंदणीची सुविधा दिलेली आहे.सरकारनेच ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार १ कोटी गिग कामगारांपैकी केवळ ३ लाख ३१ हजार कामगारांची नोंदणी श्रम संकेतस्थळावर झालेली आहे. त्यांना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जीवन विमा योजनेचा लाभ देण्याचा फक्त इरादा जाहीर केलेला आहे. प्रत्यक्षात तोदेखील दिलेला नाही.या सेवांचे आणि सेवकांचे देखील महत्त्व ओळखून सरकार, सेवा नियोक्ते, कामगार, समाजसेवक, विचारवंत यांनी एकत्र बसून श्रमिकांच्या कल्याणासाठी, उत्पन्न सुरक्षेसाठी काही निश्चित योजना आणि कायदे बनविणे ही अत्यंत गरजेची आणि तातडीची बाब आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 