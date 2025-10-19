राधाकृष्णाच्या प्रेमाची कथा जुनी होत नाही!

सुलभा तेरणीकरsaptrang@esakal.comभारतीय सिनेमाच्या ५४-५५ या वर्षातल्या पुस्तकात एकेक पान म्हणजे अलीबाबाची गुहाच. ‘चोर बाजार’, ‘हूर-ए-अरब’, ‘आब-ए-हयात’, ‘सरदार’, ‘यास्मिन’सारखे चित्रपट अरबी सुरसकथेइतकेच रंजक आणि अरबी-इराणी संगीताच्या जादूमध्ये हरवून टाकणारे... बिमल रॉय जसे ‘देवदास’चे स्वप्न पूर्ण करीत होते. तसंच या सुमारास के. आसिफ नावाचा एक तरुण मोगल दरबार पडद्यावर आणण्याचं स्वप्न पाहत होता. मनोरंजक, पोशाखी सिनेमाचा लोकप्रिय मसाला ‘आझाद’मध्ये ठासून भरला होता. यात ‘श्री ४२०’ दोन पावलं पुढे असला तरी ‘राधा ना बोले ना बोले रे’नं वेड लावलं होतं. स्वप्न वास्तवाच्या हिंदोळ्यावर झुलणारा हिंदी सिनेमा आणि त्याचे चाहते रसिक प्रेक्षक यांची कहाणी आता जणू एका उत्कंठावर्धक वळणावर आली होती. अखंड भारतातील पंजाब-सिंधमधल्या लहानशा गावात जन्मलेले, लाहोरला शिकलेले, हॉलीवूडचे सिनेमे पाहून आपणही सिनेमात काम करावं म्हणून घर सोडून बाहेर पडलेल्या माणसांची एक स्वतंत्र कथा भारतीय हिंदी सिनेमाच्या इतिहासात आहे. अशीच एक कहाणी के. अमरनाथ यांचीही आहे. अमरनाथ गेलाराम खेतरपाल हे पंजाबातल्या मियाँवाली गावातून लाहोरमार्गे मुंबईत आले. तीसच्या दशकात दाखल झाले आणि लहान-मोठी कामं करून स्वतःची संस्था स्थापन केली. आपल्या पंजाबातील विस्थापित बांधवांना आपल्या चित्रपटात सामावून घेतलं. .‘मिर्झा साहेबाँ’, ‘गाँव की गोरी’, ‘अलिफ लैला’, ‘लैला मजनू’, ‘बेकसूर’, ‘बाजार’ ही नावं पाहिली तरी साहिर लुधियानवी, महंमद रफी, संगीतकार श्याम सुंदर, हुस्नलाल भगतराम अशी खाशी पंजाबी टीम जमवलेली दिसेल. १९५५ मध्ये के. अमरनाथ यांचा ‘बारादरी’ आला. याचं संगीत होतं संगीतकार नाशाद यांचं. नौशाद नाही नाशाद... अर्थ उदास, दुःखी... त्यांचं मूळ नाव शौकत देहलवी. गीताबाली, अजित, मुराद, चंद्रशेखर अशी कलाकार मंडळी होती. दहा जबरदस्त गाणी... लता रफींची! ‘भुला नही देना’, ‘दर्द भरा दिल भर भर आए’, ‘मुहब्बत की बस यही दास्ताँ है...’ यात एक गाणं तलत मेहमूदचं आहे- ‘तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नही बनती...’ पडद्यावर नायक अजित यांनी मात्र ते म्हटले नाही. तर चंद्रशेखर यांच्यावर चित्रित झालं आहे. ‘तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, एक ख्वाब-सा देखा है, ताबीर नहीं बनती...’ एक स्वप्न तर पाहिलं आहे; पण त्याचं पुढं काय होणार हे कळत नाही’, अशा आशयाचं तलत यांचं तरल गाणं अजरामर झालं. ज्या चंद्रशेखर यांनी पडद्यावर साकारलं, त्यांची लहानशी ओळख सांगायला हवी. मूळचे औरंगाबादचे पण हैदराबादला मोठे झालेले आणि सिनेमात जायचं म्हणून मुंबईत आलेल्या चंद्रशेखर वैद्य या मराठी माणसानं आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग सोडला नाही... लेखन, दिग्दर्शन, निर्मिती, अभिनय या क्षेत्रात कामं केली. ‘बारादरी’चा अर्थ बारा दरवाजांची वास्तू मुख्यतः संगीत, नृत्य, गायन, वादन होते. अशी वास्तू... भारतीय हिंदी सिनेमाची ही ‘बारादरी’ अशी हजारो खिडक्या खुली करणारी आहे, हे खरं... .तीसच्या दशकात सिनेमात स्टुडिओची काटेरी वाट चालणाऱ्या, नायिका म्हणून लोकप्रियता मिळवलेल्या, अनुभवी लीला चिटणीस यांनीही एक दुःसाहस केलं. लीला चिटणीस प्रॉडक्शन्सचा ‘आज की बात’ हा चित्रपट निर्माण केला. दिग्दर्शनही केलं. नायक म्हणून आपला ज्येष्ठ पुत्र अजित चिटणीस याला संधी दिली. चित्रपट जबरदस्त फ्लॉप! संगीतकार स्नेहल भाटकर यांचं त्यातलं लताचं गाणं आठवतं- वो चली गम की हवा, मौसम बदलते रह गये...’ नित्य बदलत्या ऋतूसारखा सिनेमा निर्मिती-यशापयश याचा ऋतु बेभरवशाचा... हे खरं... असेच एक धाडस चित्रनिर्मितीचे विशी- बाविशीतल्या मधुबालानंही केलं. ‘मधुबाला लिमिटेड’चा ‘नाता’ हा चित्रपट खुद्द मधुबाला नायिका असूनही कोसळलाच. संगीत एस. मोहिंदर यांचे होते. आज लताप्रेमी ‘नाता’मधली दुर्मिळ गोड गाणी शोधत असतात, हीच काय ती ‘नाता’ची खूण!पण जिथं स्वप्नं आणि स्वप्नभंग पावलोपावली असतात, त्या दुनियेत अविरत, न थांबता चालणाऱ्या, न हरणाऱ्या करीमुद्दीन असिफ या उत्तर प्रदेशातल्या इटावा या सुरेल गावातून मुंबईत आलेल्या एका युवकाची कहाणी सांगायला हवीच. दादरच्या खोदादाद सर्कलपाशी एका दुकानात कपडे शिवले जायचे ते चित्रपटसृष्टीतील तारकांसाठी, नटांसाठी. तिथे असिफमियाँ काम करत. त्यांचे मामा नझीर यांची चित्रपट उद्योगातील लोकांशी उठबस असे. ते स्वतः एक कलावंतही होते. संगीतकार नौशाद आपल्या आठवणीत लिहितात. ‘‘४१-४२चे दिवस होते. आम्ही दादरला एका हॉटेलात रात्री जेवायला जात असू, तिथे दुकान बंद करून असिफही येत असे..‘कसल्या फिल्म करता तुम्ही! मी बघा कशी फिल्म करतो ते!’ मग मी म्हणत असे ‘तू तुझं काम कर, कपडे शिवत जा.’ पुढे असिफने १९४५ मध्ये ‘फूल’ नावाचा चित्रपट निर्माण केला. पृथ्वीराज कपूर, सितारा, सुरैय्या, याकूब, वास्ती, जिल्लोबाई... पहिली मल्टिस्टार्सची निर्मिती होती. पहिल्या यशानंतर ‘अनारकली’साठी जुळवाजुळव सुरू केली. एक धनिक, स्टुडिओ मालक हकीम अली शिराझी आणि के. अब्दुल यांच्या साह्याने ‘अनारकली’साठी नर्गिस, चंद्रमोहन, सप्रू अशी पात्रांची निवड झाली; पण ४७च्या स्वातंत्र्य आणि फाळणीनंतर शिराझी सेठ पाकिस्तानात निघून गेले. चित्रपट थंडावला. नंतर ५१ मध्ये दिलीपकुमार नर्गिसला घेऊन ‘हलचल’ निर्माण केला; पण तो फारसा चालला नाही. मग पुन्हा एकदा ‘अनारकली’साठी उचल खाल्ली. कमाल अमरोहींना नव्यानं पटकथा लिहायला सांगितलं. या वेळी मीनाकुमारी अनारकली होणार होत्या. संगीतकार अनिल विश्वास यांनी सुंदर गाणी केली होती; पण पुन्हा बेत बारगळला. तेवढ्यात ५३ मध्ये ‘फिल्मिस्तान’चा बीना राय, प्रदीपकुमारचा ‘अनारकली’ आला. संगीत सी. रामचंद्र, लता यांनी ‘अनारकली’ला अस्मानावर नेला. .अशावेळी आपलं स्वप्न सांभाळून ठेवणाऱ्या असिफने आपले फायनान्सर शापूरजी पालनजी यांना सांगितलं, ‘‘मी जे स्वप्न पाहिले आहे, ते अभंग आहे, त्याला बाधा येणार नाही.’’ आणि खरोखरच एका भव्य स्वप्नाची, त्याच्या पूर्ततेची सुरुवात झाली. के. असिफ फक्त सलीम-अनारकलीच्या कथेत गुंतले नव्हते, तर त्यांना मोगलांची शानदार वैभवाची झलक दाखवायची होती. कोणतीही तडजोड न करता... म्हणूनच की काय चित्रपट होता ‘मोगले आझम.’ इकडे असिफ साहेब मोगल दरबार, अनारकलीची कथा तिचे भारी कपडे याचे तपशील ठरवत असताना गुरुदत्त मात्र क्राइम थ्रिलर्समधून बाहेर पडून एक हलकी फुलकी, विनोदी, प्रणयरम्य कथा शोधत होते. विषय ‘कॉन्ट्रॅक मॅरेज’ आणि असिफने मुक्रर केलेली अनारकली मधुबाला होती. तीच गुरुदत्तची आधुनिक युवती नायिका अनिता वर्मा झाली!एक श्रीमंत आत्या आणि तिची भोळी रूपसुंदर भाची. वडिलांनी मृत्युपत्रात लिहून ठेवल्याने- ती २१ वर्षांची झाली आणि लग्न केलं की ती संपत्तीची वारसदार ठरणार असते. मग आत्या एक छुपा कॉन्ट्रॅक्ट मॅरेजचा प्रस्ताव ठेवते. लग्न होताच, संपत्ती हाती येताच घटस्फोट मिळणार असतो. प्रीतम नावाचा एक तरुण आर्टिस्ट संघर्ष करत असतो. तो हे मान्य करतो; पण घडते तिसरेच. ललिता पवार आत्या, गोड भाची मधुबाला, तिचा तात्पुरता नवरा गुरुदत्त! पण अनेक गंमती जमती, नाट्यमय प्रसंग येऊन अखेर अनिता आणि प्रीतम खरेखुरे विवाहबद्ध होतात. या चित्रपटात एका छोट्या भूमिकेत एक सतरा-अठरा वर्षे वयाची नव्या चेहऱ्याची मुलगी आहे. हिंदू काश्मिरी वडील आणि ब्रिटिश आईची विनिता भट्ट गुरुदत्तने अचूक हेरली. सुंदर खळ्या, बोलके डोळे असलेली ही मुलगी सिनेमासाठी ‘यास्मिन’ झाली. ‘जाने कहाँ मेरा जिगर गया’मध्ये जॉनी वॉकरबरोबर ऑफिसात ती दिसेल. काहीही असो हलक्या फुलक्या भूमिकेत मधुबालानं रंग भरले. ओ.पी. नय्यरच्या संगीतावर तरुणाई फिदा झाली. ‘उधर तुम हँसी हो इधर दिल जवाँ है’वर आजही उड्या पडतील; मात्र त्यासाठी सत्तर वर्षांचे काटे फिरवावे लागतील. .पण विशेष म्हणजे ‘आब-ए-हयात’च्या ‘मैं गरीबोंका दिल हूँ, वतन की जुबाँ’वर सगळे फिदा होते. ‘चोर बाजार’च्या लताच्या ‘हुई ये हमसे नादानी’वर जीव जडवीत होते. ‘सरदार’मधल्या लताच्या ‘प्यार की ये तत्खियाँ’ या गाण्यावर जीव टाकत होते. लताचं ‘हूर-ए-एरब’मधलं ‘तारारा रम् मेरे दिलमें सनम’ ओठावर घोळवीत होते.कारदारने नेहमीची प्रथा सोडून ‘यास्मिन’ सी. रामचंद्र यांना देऊ केला होता. नायिका नृत्यकुशल सुंदर वैजयंतीमाला, नायक सुरेश... अरेबियन इराणी संगीताच्या अशा काही चाली सी. रामचंद्र यांनी केल्या होत्या की सिनेसंगीतप्रेमी मंत्रमुग्ध होऊन ऐकत होते. ‘तुम अपनी याद भी दिल से भुला जाते तो अच्छा था,’ ‘बेचैन नजर बेताब जिगर,’ ‘आँखों में समा जाओ,’ ‘मुझपे इल्जाम-ए-बेवफाई है,’ बेचैन करनेवाले तू भी न चैन पाये,’ ‘अब वो राते कहाँ,’ अब वो बातें कहाँ...’ .Premium| legendary Playback Singers: राज कपूर, शंकर जयकिशन, हेमंतकुमार, लता मंगेशकर या नावांनी सिनेमा रसिकांच्या मनात घर केलं. त्याच काळात नवी गाणी, नवे कलाकार उगम पावले!.गाणी अविस्मरणीय पण चित्रपट फ्लॉप! वैजयंतीमालेबरोबर सुरेश शोभला नाही. रसिकांनी पाठ फिरवली. सिनेसंगीतप्रेमींनी, संग्राहकांनी ही गाणी मात्र आजही जिवापाड जपलेली आहेत. संग्राहकांनी चोर बाजारातून सोन्याचा भाव देऊन आणलेल्या आहेत, असे किस्से आजही सांगितले जातात. ते खरेही आहेत; मात्र नौशादसाहेबांनी इतक्या कमी वेळात संगीत करणार नाही, म्हणून सी. रामचंद्रांकडे आलेला 'आझाद' मात्र प्रचंड गाजला. गहिऱ्या, सखोल आशयाच्या कथेचे नायक नायिका दिलीपकुमार- मीनाकुमारी इथं गंमतीदार प्रसंग, लुटुपुटीचं नाट्य, रुसवे-फुगवे अशा 'आझाद'मध्ये दिसले. 'अपलम चपलम' आणि 'ओ बलिये' या दोन युगुल गीतात लतादीदींच्या बरोबरीनं उषाताई सरसावल्या आहेत. नृत्यांगना साई सुब्बलक्ष्मी या बहिणीनेही बाजी मारली आहे. 'कितना हँसी है मौसम'मध्ये लताबरोबर साक्षात सी. रामचंद्र आहेत. 'देखोजी बहार आयी, बागोंमें खिली कलियाँ'मध्ये मीनाकुमारी सुंदर हावभाव करून नृत्यकुशलतेची कसर जणू भरून काढते. ओमप्रकाश हसवतात. रघुनाथ जाधव आणि पार्टी एक छान कव्वाली रंगवते; पण या सर्वांवर ओवाळून टाकावं असं 'राधा ना बोले ना बोले' मात्र रुंजी घालतं... राधाकृष्णाच्या प्रेमाची कथा जुनी होत नसते. 'राधा ना बोले'ने ५५ हे वर्ष नुसतं घमघमत राहतं....(लेखिका ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत.). 