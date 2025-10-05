अलंकृत मंदिराचे लावण्य

सप्तरंग

जालना जिल्ह्यातील अन्वा गावातील शिव मंदिर स्थापत्यकलेचा अप्रतिम नमुना आहे. मंदिरातील रंगमंडप, स्तंभ व छताची नक्षीकामे अप्रतिम आहेत.
Anwa Temple

सकाळ वृत्तसेवा
ओंकार वर्तले-ovartale@gmail.com

जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यात अन्वा या नावाचे एक छोटे खेडे आहे. महाराष्ट्राचे कलावैभव असलेल्या अजंठापासून सोळा किलोमीटर अंतरावर तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोडपासून अवघ्या सत्तावीस किलोमीटरवर हे गाव आहे. छत्रपती संभाजीनगर-अजिंठा रोडवरील गोळेगावपासून या गावात जाता येते.

