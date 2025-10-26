मृत्यूच्या चक्रातील विनोद

‘फायनल डेस्टिनेशन’ मालिकेची सगळी गंमत तिच्या गोल्डबर्ग मशीनच्या धर्तीवरील मृत्यूचक्रात दडलेली आहे. सुरुवातीला कोणीतरी एखादा अपघात होण्यापासून वाचवेल. त्यानंतर एक गुंतागुंतीची साखळी तयार होऊन आणखी कोणाकोणाला अचानक मृत्यू येत राहील आणि साऱ्या व्यक्तिरेखा ‘मृत्यूचा क्रम’ चुकवायचा प्रयत्न करत करतील..हे समीकरण गेल्या दोन दशकांपासून प्रेक्षकांना ठाऊक आहे, तरी ‘फायनल डेस्टिनेशन : ब्लडलाइन्स’ पाहताना काहीतरी नवं वाटतं. दिग्दर्शक जेम्स वॉन्ग, डेव्हिड आर. एलिस आणि अभिनेता टोनी टॉड यांच्यापासून सुरू झालेल्या या चित्रपटीय विश्वात ‘ब्लडलाइन्स’ वेगळं काही करत असेल, तर ते म्हणजे तो स्वतःवर हसण्याचा धीटपणा दाखवतो..‘ब्लडलाइन्स’ हे शीर्षक जरी वंशपरंपरेचा संदर्भ देत असले, तरी लवकरच मृत्यूचा वारसा ही संकल्पना बाजूला पडते आणि भयाचं मनोरंजनात रूपांतर होऊ लागतं. हा सिनेमा एक गोष्ट स्वीकारतो, ती म्हणजे : ‘मृत्यू अटळ आहे, पण त्यातही काहीतरी विनोद आणि सौंदर्य शोधू या.’ चित्रपटाची रचना जरी ओळखीच्या साच्यातील असली तरी, ती जाणीवपूर्वक तशी ठेवलेली आहे..या चित्रपटात मृत्यू केवळ भयाचा घटक नाही, तर त्यात ब्लॅक कॉमेडीची छटा कायम आढळते. एखादं पात्र मरणार हे आपण चटकन ओळखतो, पण ‘कसं’ मरणार हीच खरी करमणूक ठरते. दिग्दर्शक झॅक लिपॉव्स्की आणि अॅडम बी. स्टाइन यांनी या मालिकेच्या भीषण ‘डेथ ट्रॅप्स’मध्ये विडंबन अफलातूनरीत्या मिसळलं आहे. हे सापळे जणू एखाद्या रिअॅलिटी शोसारखे वाटतात, जितके भयंकर, तितकेच मजेदार..‘ब्लडलाइन्स’ ही शीर्षक जरी वंशपरंपरेचा संदर्भ देत असले, तरी लवकरच मृत्यूचा वारसा ही संकल्पना बाजूला पडते आणि भयाचं मनोरंजनात रूपांतर होऊ लागतं. हा सिनेमा एक गोष्ट स्वीकारतो, ती म्हणजे : ‘मृत्यू अटळ आहे, पण त्यातही काहीतरी विनोद आणि सौंदर्य शोधू या.’ चित्रपटाची रचना, जरी ओळखीच्या साच्यातील असली तरी, ती जाणीवपूर्वक तशी ठेवलेली आहे..पात्रं जणू आपली नियती, साऱ्या घटनांची नाट्यमयता ओळखतात. त्यांचे संवाद, त्यांचे भयभीत चेहरे आणि मृत्यूच्या क्षणीचे स्लो-मोशन हे सगळं एक प्रकारच्या स्व-जाणिवेने सजवलेलं आहे. त्यामुळे प्रेक्षक भय आणि हसू यांच्या मधे झुलत राहतो.‘फायनल डेस्टिनेशन’ मालिकेचा मूळ गाभा म्हणजे ‘नियती’ आणि ‘भीती’ यांच्यातील संघर्ष. मात्र, ‘ब्लडलाइन्स’ या संघर्षात आणखी एक घटक जोडतो : आत्मजाणीव. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे, तो भय निर्माण करतो आणि त्या भयावर (किंवा खरंतर साऱ्या घटनांच्या अतर्क्य स्वरूपावर) हसतोही..त्यामुळे ‘ब्लडलाइन्स’ची चित्रपटीय गुणवत्ता सर्वसाधारण प्रकारची असूनही त्यातली आत्मजाणीव त्याला वेगळं ठरवते. बहुतेक भयपट जिथं ‘गंभीर’ होण्याचा प्रयत्न करतात, तिथे हा चित्रपट स्वतःवर गंभीरतेचं उसनं ओझं लादून घेत नाही.सिनेमा कधीकधी आपल्याला भयातूनही आनंद देतो आणि ‘ब्लडलाइन्स’ या भावनेचं रूपांतर एक प्रकारच्या सिनेमॅटिक खेळात करतो. हा चित्रपट स्वतःच्या (वाचा : फ्रँचायझीच्या) मिथकांवर हसतो, तरी त्या मिथकांनाच पुन्हा जिवंत करतो..त्यामुळे तो एकाचवेळी ‘फायनल डेस्टिनेशन’च्या परंपरेला दिलेली मानवंदना आणि तिचं सौम्य विडंबन, दोन्ही ठरतो. अशा प्रकारचं लेखन, विशेषत: हॉररमध्ये एक नवी ऊर्जा आणतं. ‘स्क्रीम’ चित्रपट मालिकेनंतर फार थोडे भयपट स्वतःकडे इतक्या नेमकेपणाने पाहू शकले आहेत. ‘ब्लडलाइन्स’ मात्र त्या परंपरेत एक ठाम स्थान मिळवतो.मृत्यूची पूर्वकल्पना, अटळता, त्यापाठोपाठ येणारी हतबलता आणि अनिश्चिततेवर नियंत्रण मिळवण्याची मानवी झुंज या सगळ्याला आधुनिक काळातील चिंतेची पार्श्वभूमी दिलेली आहे. मृत्यूची दृश्यं मोठ्या सर्जनशीलतेने तयार केलेली आहेत. मृत्यू इथे नुसता राक्षसी नसून सर्जनशील आहे..जणू तो स्वतः मनोरंजनाची जबाबदारी घेतोय. हा टोनल बदल ‘ब्लडलाइन्स’चं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य आणि यश आहे. बरेच रिबूट्स किंवा सीक्वेल्स गंभीरतेकडे वळतात, तेव्हा हा सिनेमा आपली मूळ ॲब्सर्डिटी साजरी करतो. परिणामी, हा सिनेमा केवळ एक सीक्वेल राहत नाही, तर तो एका संपूर्ण फ्रँचायझीच्या आत्मचिंतनासारखा भासतो.सिनेमॅटिक भाषेतही ‘ब्लडलाइन्स’ आपलं आत्मभान दाखवतो. मृत्यूचे प्रत्येक दृश्य व्यवस्थित कोरिओग्राफ केलेले आहे. जणू एखादा हॉरर बॅलेच म्हणा की! कॅमेराची हालचाल, ध्वनी आरेखन आणि संकलन अशा चित्रपटात अंगांचा ताल इतक्या अचूकतेने साधला आहे की, भय ही एक कलात्मक कृती असल्याचं भान दिग्दर्शकांना असल्याचं लख्ख जाणवतं. त्यामुळे हॉररमध्ये अशी अचूकता फार काळाने पाहिल्याचे समाधान वाटून जाते..हा सिनेमा निव्वळ ‘डेथ ट्रॅप’मध्ये अडकलेला नसून, तो त्याचं विडंबन करताना त्याचं पुनरुज्जीवन करतो. भयपट म्हणून, तो भीतीदायक नसेलही. मात्र, तो ब्लॅक कॉमेडीमध्ये रमतो आणि मृत्यूच्या अपरिहार्यतेला सिनेमॅटिक हिंसोत्सवात बदलतो, हे नक्की. मृत्यूला तो नाट्यमय, रंजक आणि अगदी कधी कधी सुंदरही बनवतो. भयपटाच्या गडद छटांमध्ये त्याचा हा विनोद विशेष लक्षात राहतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.