किल्लारी भूकंपाचा वास्तवदर्शी मागोवा

उदय कुलकर्णी- editor@esakal.comनैसर्गिक आपत्ती ओढावल्यावर सामान्य माणूस कोलमडून पडतो. त्या वेळी त्याला आधार, दिलासा व धैर्य देऊन पुन्हा स्वत:च्या पायावर उभं राहण्यास प्रवृत्त करणं हे मोठं आव्हान असतं. हे आव्हान पेलण्याचं सामर्थ्य माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री शरद पवार यांनी १९९३ मध्ये लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी येथे झालेल्या भूकंपाच्या वेळी दाखवलं होतं. पवार यांच्या सामर्थ्याने भारावून जाऊन प्रा. डॉ. शशिकांत चौधरी यांनी लिहिलेली कादंबरी म्हणजेच ‘धरणीमाय’! .३० सप्टेंबर १९९३ ला पहाटे ३ वाजून ५६ मिनिटांनी लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी परिसर भूकंपाने हादरला. ५२ गावांमधील घरे भूईसपाट झाली. १० हजारांहून अधिक लोक मारले गेले, तर ३० हजारांहून अधिक जखमी झाले. एवढ्या मोठ्या आपत्तीसमोर शासकीय यंत्रणा अपुरी पडणंही साहजिक होतं..भूकंप होऊन एक-दोन दिवस उलटल्यानंतर भूकंपात मृत्युमुखी पडलेल्यांचे अंत्यसंस्कार केले नाहीत, तर भूकंपग्रस्त भागात रोगराई पसरण्याचा धोका होता. शक्य तितक्या मृतदेहांची ओळख पटवून त्यांचे योग्य प्रकारे अंत्यसंस्कार करण्याचा प्रयत्न झाला. वृत्तपत्रांतून या भीषण स्थितीचं वार्तांकन होत होतं. भूकंपातून वाचलेल्या माणसांचं आणि त्यांच्या नातेवाइकांचं मानसिक खच्चीकरण झालं होतं. त्यातून त्यांना बाहेर काढणं, उद्ध्वस्त गावांचं पुनर्वसन करणं हे मोठं आव्हान होतं. मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवार या आव्हानाला सामोरे गेले. त्यांनी सर्व नियोजन केलं आणि यंत्रणा गतिमान केली..भूकंपग्रस्तांचं तात्पुरतं पुनर्वसन करण्यासाठी उद्ध्वस्त झालेल्या गावागावांमध्ये १२ फूट बाय १८ फूट आकाराच्या पत्र्याच्या शेड्स उभारण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरच्या पावसाळ्यात भूकंपग्रस्तांची अवस्था काय आहे, हे पाहण्यासाठी मी पुन्हा भूकंपग्रस्त भागात गेलो. सुन्न करणारं चित्र होतं. गावात कुठलीही गाडी आली की, ती मदतकार्यासाठी आलेली गाडी आहे असं मानून भूकंपग्रस्तांच्या झुंडी गाडीमागे धावत. .नुकसान भरपाईपोटी आर्थिक निधी मिळतो हे लक्षात आलं, तेव्हा अनेक मृतांचे खरे-खोटे नातेवाईक समोर आले. बँकांनी ही आर्थिक व्यवहार वाढवण्याची संधी मानल्याने भूकंपग्रस्त भागात अनेक बँकांच्या शाखा नव्याने सुरू झाल्या. या सर्वाचा आढावा घेणारी एक लेखमाला मी ‘१२ बाय १८ च्या जगात’ या शीर्षकाखाली लिहिली. चौधरी किल्लारीच्या भूकंपाचं सर्व वर्तमानपत्रातलं वार्तांकन वाचत होते. माझ्या लेखमालेतून मानवी जीवनातील नाट्य आणि वर्तनाचं दर्शन त्यांना घडलं आणि त्यांनी ‘धरणीमाय’सारखी महाकादंबरी लिहायला घेतली..चौधरी यांनी भूकंपग्रस्त भागात स्वतः फिरून, माहिती गोळा करून हे लेखन केले आहे. यातील घटना, प्रसंग वास्तवावर आधारित आहेत. त्यासाठी काही ठिकाणी केवळ नाव बदलण्यात आली आहेत. विनाशकारी आपत्तीला सामोरं गेल्यानंतर गावागावात सर्वांनी जात-धर्माच्या पलीकडे जाऊन माणूस म्हणून एकत्र येणं अपेक्षित होतं, पण प्रत्यक्षात तसं घडलं नाही. थोडं स्थिरस्थावर झाल्यावर गावागावात जातीयवाद आणि धर्मवादाला पुन्हा नवी पालवी फुटली. चौधरी यांनी अशी अनेक निरीक्षणे आपल्या लेखनातून मांडली आहेत..उद्योगांमुळे ‘प्रगतीचे केमिकल’....किल्लारीचा भूकंप होऊन आज ३२ वर्षे लोटली. मात्र, त्या प्रलयंकारी भूकंपातून आणि त्यानंतरच्या पुनर्वसनाच्या कामातून माणूस म्हणून आपण काय घ्यायला हवं असा मार्मिक सवाल ‘धरणीमाय’ वाचकाला करते आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.